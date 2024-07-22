Байден найгірший президент в історії США, - Трамп

Після того як президент США Джо Байден повідомив, що не балотуватиметься на другий термін, Дональд Трамп назвав його найгіршим очільником Америки в історії.

Про це Трамп заявив компанії CNN, передає Цензор.НЕТ.

Кандидат від Республіканської партії описав Байдена як "найгіршого президента в історії нашої країни" у телефонній розмові через кілька хвилин після того, як чинний президент оголосив про свій вихід з президентських перегонів.

Крім того, він вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти на виборах, аніж Байдена.

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.