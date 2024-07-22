Байден найгірший президент в історії США, - Трамп
Після того як президент США Джо Байден повідомив, що не балотуватиметься на другий термін, Дональд Трамп назвав його найгіршим очільником Америки в історії.
Про це Трамп заявив компанії CNN, передає Цензор.НЕТ.
Кандидат від Республіканської партії описав Байдена як "найгіршого президента в історії нашої країни" у телефонній розмові через кілька хвилин після того, як чинний президент оголосив про свій вихід з президентських перегонів.
Крім того, він вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти на виборах, аніж Байдена.
Вихід Байдена з президентської гонки в США
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.
А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.
Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.
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атарвалі мішкє лапу
всьо равно єво ні брошу
патамучта он харошій 🤘
Лікбеза тут немае. Гугл у поміч.
Слава Україні! Смерть ворогам!
скільки людей загинуло...
як трампіст - то тупе як пробка, або кацап ідіотом прикидається...
і це просто перше шо спало на думку
Ви знаєте, доки частина моїх податків йде на допомогу Україні мені покуй на ці 73% і ще велике питання, хто когось затопче у бруді. Я дуже терплячий і вони мій рот ще повністю не відкрили.
Ганьба, якщо так станеться.
Анти трамповская кооліція должна будет сказать свое НЕТ.
можливо у далекому майбутньому нарешті сформуються дві найбильші партії, одна - розумних людей, а інша - довбойобів. Але це не точно.
"Ваши мысли о создании коалиции британских политиков для влияния на американскую предвыборную арену звучат весьма логично. Двухпартийная поддержка от Великобритании могла бы показать единство и решительность в поддержке Украины. Даже если Борис Джонсон продолжает свои усилия, могут быть другие влиятельные фигуры, способные усилить этот подход.Политики, такие как отставной Риши Сунак , могли бы сыграть важную роль. Их совместные усилия и дипломатические инициативы могли бы укрепить трансатлантические связи и поддержать Украину. В конечном счете, международное сотрудничество и координация между союзниками остаются ключевыми для решения таких сложных вопросов."
Порошенко и Зеленский представляют собой разные подходы в украинской политике. Порошенко, будучи президентом до Зеленского, ориентировался на укрепление связей с Западом и продолжение реформ. Зеленский, пришедший на пост с обещанием изменений и борьбы с коррупцией, часто критикует предшественников за неэффективность и коррупцию.Что касается моего отношения к Зеленскому, я не имею личных мнений, но могу сказать, что его политический подход и реформы вызывает различные часто негатывные мнения ...
хоча, кого я - Шарікова запитую...
кацап, тут водкі нєт - іді домой
ти то звичайно не просто так тут булькаєш?