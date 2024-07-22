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Байден найгірший президент в історії США, - Трамп

Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США

Після того як президент США Джо Байден повідомив, що не балотуватиметься на другий термін, Дональд Трамп назвав його найгіршим очільником Америки в історії.

Про це Трамп заявив компанії CNN, передає Цензор.НЕТ.

Кандидат від Республіканської партії описав Байдена як "найгіршого президента в історії нашої країни" у телефонній розмові через кілька хвилин після того, як чинний президент оголосив про свій вихід з президентських перегонів.

Крім того, він вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти на виборах, аніж Байдена.

Читайте: Республіканці у США завжди були антиросійськими, чому вони зараз мають підтримувати аргументи Путіна? - Кличко про можливе обрання Трампа

Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.

Пізніше з'явилось повідомлення про те, що в суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та лікується від COVID-19, почав усвідомлювати, що його кампанія з переобрання на другий термін закінчилася.

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+19
Те що Трамп "наганебніший" це таке...
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22.07.2024 03:06
+19
Трамп своїм політичним безкультур'ям дискредитував всі без винятку демократичні інститути США. І продовжує це робити! Ну от як аферист з авторитарними популістичними замашками міг взагалі стати президентом країни в якій є Гарвард і Йель?
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22.07.2024 04:38
+17
Яке ж воно кончене це риже самозакохане мурло
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22.07.2024 03:43
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Те що Трамп "наганебніший" це таке...
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22.07.2024 03:06 Відповісти
павалілі мішку на пал
атарвалі мішкє лапу
всьо равно єво ні брошу
патамучта он харошій 🤘
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22.07.2024 03:10 Відповісти
Я не трампіст і не за Байдена. Однак попрошу вас саме тут назвати, що Трамп зробив поганого для України. Ви зрозуміли мене? Ключове слово у моєму питанні - "зробив".
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22.07.2024 03:39 Відповісти
Альфа, не сміши
Лікбеза тут немае. Гугл у поміч.

Слава Україні! Смерть ворогам!
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22.07.2024 03:44 Відповісти
Bluh-bluh. Питання до вас було просте як 123.
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22.07.2024 04:32 Відповісти
Шановний, я вам ставлю те саме питання. Що Трамп зробив поганого для України? Гратимемо в дебіла або відповімо на запитання? До речі, Google можете засунути собі... ви зрозуміли. Ви взагалі хто? Ви маєте право голосувати чи просто кацапський бот під американським прапором? Я зустрічав таких, як ти тут багато. Більше того, якщо ви американець і маєте право голосувати, то я закликаю вас відповісти державною англійською мовою, а я подивлюся, який ти американець або просто кацапський бот. Зрозумів? Вільний!
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22.07.2024 05:38 Відповісти
додік, гандон-Трамп пів року саботував поставку озброєння для України...
скільки людей загинуло...

як трампіст - то тупе як пробка, або кацап ідіотом прикидається...

і це просто перше шо спало на думку
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22.07.2024 08:40 Відповісти
Трамп своїм політичним безкультур'ям дискредитував всі без винятку демократичні інститути США. І продовжує це робити! Ну от як аферист з авторитарними популістичними замашками міг взагалі стати президентом країни в якій є Гарвард і Йель?
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22.07.2024 04:38 Відповісти
А за кого ти?
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22.07.2024 07:33 Відповісти
Guess!
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22.07.2024 07:35 Відповісти
не доказуй довбойобам 73% нічого.все рівно ратицями затопчуть в багнюку.
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22.07.2024 08:02 Відповісти
Спасибі за пораду.
Ви знаєте, доки частина моїх податків йде на допомогу Україні мені покуй на ці 73% і ще велике питання, хто когось затопче у бруді. Я дуже терплячий і вони мій рот ще повністю не відкрили.
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22.07.2024 08:47 Відповісти
Не треба маніпулювати питанням України. Ви свідомо применшуєте більш глобальну проблему, яка загрожує в разі перемоги трампа.
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22.07.2024 08:17 Відповісти
Він ***** не зробив, ключове слово *****. Почитай республіканця Маккейна. Трамп це дійсно сором Америки.
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22.07.2024 10:04 Відповісти
Угроза хуже воплощения!Слышал о таком?Это из шахмат.То что трамп угрожал остановить помощь Украине этого достаточно.И партия,под его чутким руководством,блокировала помошь ЗСУ пол года.Этого хватит?
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22.07.2024 10:07 Відповісти
Так угрожал или остановил? Кто такой Трамп? Никто. Просто кондидат в президенты. Он у власти? Нет. Его партия, под его руководством? Вы бредите? Трамп без пяти минут заключенный. Что вы так ссыте Трампа? А понимаю, вам похрен на больше чем 50% американцев, которым понравился Трамп, как президент и продолжает нравится сейчас. Вам похрен на их свободный выбор ибо, он чем-то, когда-то, кому-то угрожал. А вы спросите эти 50% американцев, про его угрозы, ваши опасения и вообще, попросите их найти Украину на карте мира. Интересно, как далеко они вас пошлют. И как же, Трамп свои угрозы осуществил или может это нынешняя власть демократов, которая не угрожает, но и не способна реально помочь Украине, а если и "помогает", то какими-то паскудными полумерами, с какими-то паскудными ограничениями и красными линиями. Вы знаете что означает предвыборная риторика? Погуглите. Человека во власти судят по делам, а не по популистким высказываниям перед выборами. Как говорится: "Киздеть не мешки ворочить". Вот когда, Трамп реально осуществит свои угрозы, тогда можете обсерать его сколько угодно и как угодно, а пока я бы поостерёгся этого делать ибо ничего плохого на сегодня он для Украины не сделал. Да он вообще ничего не должен делать и не может ибо он никто, он не у власти. С другой стороны явное отеровенное негативное отношение граждан Украины к потенциальному президенту США явно не прибавляет симпатии к Украине в его лагере. Задумайтесь об этом.
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22.07.2024 11:12 Відповісти
І оце неотесане хоче бути знову Презідентом?!

Ганьба, якщо так станеться.

Анти трамповская кооліція должна будет сказать свое НЕТ.
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22.07.2024 03:42 Відповісти
Та вже б і суд міг хоч щось промимрити, тягнуть кота за хвіст невідомо з якою метою. Ця руда потвора тільки за напад на Капітолій заслуговує на пожиттєве.
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22.07.2024 08:12 Відповісти
Та були і гірші. Тільки давно.
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22.07.2024 03:23 Відповісти
був наприклад Woodrow Wilson який зробив багато *****
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22.07.2024 03:27 Відповісти
Ну как вам отношение к проигравшим и капитулировавшим? Кто то еще хочет перегаворав и сдаться после етого?
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22.07.2024 03:28 Відповісти
Яке ж воно кончене це риже самозакохане мурло
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22.07.2024 03:43 Відповісти
... мурло безпринципне, без единого натяку на джентельменство.
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22.07.2024 03:55 Відповісти
По можливості пару наступних днів не робіть вигляд, що ви експерти в американській політиці.
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22.07.2024 04:18 Відповісти
Та не треба бути експертом, щоб бачити яка руда мерзота рветься до влади, але чи хто буде дослухатися до цього? У нас багато зебаранів дослухалися до "порохоботів" на рахунок зеленого гівна? А тепер маємо зруйновану країну і чи на половину населення знищеного і змушеного поневірятися по чужині.
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22.07.2024 08:07 Відповісти
Паніка? Один дід дав дорогу молоді, бісить діда який не хоче це робити?
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22.07.2024 04:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j-RyfyuQLBM Історія Детройта: смертельна доза ядерного популізму
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22.07.2024 04:51 Відповісти
Навіть не сходивши за посиланням, можу відразу сказати. Демократи знищили колись розвинене індустріальне місто. Зараз це місто-примара.
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22.07.2024 07:44 Відповісти
трагедія у тому, що ******* і популісти є скрізь - і у демократів, і у республіканців. Така реалність.
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22.07.2024 07:51 Відповісти
Шановний. Повірте, не дай Боже вам жити з нашими демократами і особливо у питанні внутрішньої політики. Я розумію, наша внутрішня політика за кордоном нікого не цікавить, але нам тут жити і нам це дуже важливо.
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22.07.2024 08:14 Відповісти
ну, головне, щоб життя не прийшлось на той період, коли прийдеться сумувати за минулими демократами.
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22.07.2024 08:18 Відповісти
Я у США 32 роки. При мені - 7 президентів. Не можу згадати жодного президента демократа з яйцями, як у Рейгана. Ну хіба що JFK але це було давно і знову ж таки він був корумпований.
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22.07.2024 08:28 Відповісти
ще гарним міг би бути Макейн.
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22.07.2024 08:41 Відповісти
Саме так! І для нас американців і для України, і для всього світу! Але... не судилося.
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22.07.2024 08:57 Відповісти
А знаєте що. Приїжджайте до мене у гості. Я вам покажу справжню Америку. Можемо обговорити в "личке".
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22.07.2024 08:19 Відповісти
дякую за запрошення, але я потрібен тут.
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22.07.2024 08:25 Відповісти
Розумію. Ну тоді після перемоги. Слава Україні!
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22.07.2024 08:33 Відповісти
Дякую. Героям слава!
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22.07.2024 08:38 Відповісти
А можна я до вас приїду, тільки в мене два кота, мама старенька і собака, живемо на Донбасі, кожного дня обстріли, вже були в евакуації півтора роки, але все одно, дуже мамусю тягнуло додому.(Шуткую)
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22.07.2024 09:04 Відповісти
Можна, можливо! Тільки запитайте ваших котиків якщо вони не проти жити з моєю німецькою вівчаркою, яка живе вдома (у нас не прийнято тримати собак у будці поза домом). А я в свою чергу запитаю свого собаку.
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22.07.2024 09:21 Відповісти
Добре!)👍
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22.07.2024 09:25 Відповісти
У мами сусідка тримає німецьку вівчарку , точніше ,доглядає її, бо діти і онуки в Німеччину виїхали, так теж не знає , як їй виїхати, бо з собакою не дуже куди беруть у притулки, а він вже не молодий, біда, одним словом😢
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22.07.2024 09:29 Відповісти
Насамперед дай Бог здоров'я вашій мамі. Звісно, ​​собаку кидати не можна. Коли ми з дружиною їдемо відпочивати у нас вдома живе людина, яку наш собака дуже добре знає і це дорого коштує. А ми, як би добре нам не було у відпустці, завжди рвемося додому, щоб швидше побачиться з собакою. Ми із дружиною ненормальні.
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22.07.2024 09:52 Відповісти
Дякую за побажання здоров'я моїй мамі, а ще хотіла сказати, що саме нормальним людям притаманне це ставлення до братів наших менших, бо вони є членами нашої родини. Вже б давно поїхали за кордон, але собаки та коти наше все, особливо котики. Кішка стара , вона може не перенести поїздки, і кіт дуже стресує.та ще двоє котів прийшли до моєї мами.якось так.
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22.07.2024 10:09 Відповісти
Бог все бачить і він вас не залишить у біді.
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22.07.2024 10:17 Відповісти
🙏
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22.07.2024 10:41 Відповісти
Але, Обама послав мера Детройта з його захцяниками.
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22.07.2024 08:00 Відповісти
а добра новина полягає у тому, що розумні люди є скрізь - і у демократів, і у республіканців. Така реалність.

можливо у далекому майбутньому нарешті сформуються дві найбильші партії, одна - розумних людей, а інша - довбойобів. Але це не точно.
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22.07.2024 08:15 Відповісти
Мене онуки сьогодні присадили на штучний інтелект , ну щоб я нікого не довбала - ось одна з відповідей на мої питання ...

"Ваши мысли о создании коалиции британских политиков для влияния на американскую предвыборную арену звучат весьма логично. Двухпартийная поддержка от Великобритании могла бы показать единство и решительность в поддержке Украины. Даже если Борис Джонсон продолжает свои усилия, могут быть другие влиятельные фигуры, способные усилить этот подход.Политики, такие как отставной Риши Сунак , могли бы сыграть важную роль. Их совместные усилия и дипломатические инициативы могли бы укрепить трансатлантические связи и поддержать Украину. В конечном счете, международное сотрудничество и координация между союзниками остаются ключевыми для решения таких сложных вопросов."
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22.07.2024 04:57 Відповісти
А це ще одна видповидь - запитала його думку про Порошенко

Порошенко и Зеленский представляют собой разные подходы в украинской политике. Порошенко, будучи президентом до Зеленского, ориентировался на укрепление связей с Западом и продолжение реформ. Зеленский, пришедший на пост с обещанием изменений и борьбы с коррупцией, часто критикует предшественников за неэффективность и коррупцию.Что касается моего отношения к Зеленскому, я не имею личных мнений, но могу сказать, что его политический подход и реформы вызывает различные часто негатывные мнения ...
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22.07.2024 05:02 Відповісти
Не все треба читати що на паркані написано.
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22.07.2024 06:18 Відповісти
А дівки завжди намагаються заглянути за паркан. На всякий випадок. А раптом правда!?
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22.07.2024 07:47 Відповісти
В знайомої хакнули Телеграм. Від її імені попросили 6500гр. І тільки одна особа чоловічої статі з 20 абонентів, мовчки закинула гроші шахраям.
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25.07.2024 18:40 Відповісти
чувак, а ти взагалі читати думати здатен?

хоча, кого я - Шарікова запитую...
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22.07.2024 08:47 Відповісти
Українську ШІ теж розуміє. Цікаво задавати те ж саме питання різним ШІ та різними мовами.
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22.07.2024 07:38 Відповісти
Пох.. що каже ху(-сос *****.
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22.07.2024 05:44 Відповісти
Досить кидатись какашками. Трамп може виграти вибори
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22.07.2024 06:23 Відповісти
Тiпо, Трамп - наш президен? самi знаете, як колись хтось...
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22.07.2024 07:46 Відповісти
Це вже якесь оскаженіле поливання брудом Байдена.Схоже що Трамп квартальних методичок 2019 року начитався.
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22.07.2024 07:18 Відповісти
Саме так. Я вже тут порівнювала агресивні нападки на Пороха і Байдена. Таке враження, що методички писалися в одному місці.
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22.07.2024 07:59 Відповісти
Какой же кусок говна этот рыжий. А вспомните как Байден отреагировал на покушение на Трампа. С честью и достоинством, не то что этот урод рыжий.
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22.07.2024 07:29 Відповісти
Его если браво поскрести, чмобика звичайного нароешь...
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22.07.2024 07:47 Відповісти
Мириканець, якщо ти думаєш що чимось якісно відрізняєшся від наших зебілів а твій трампиня набагато розумніший за клована то ти таке ж малоосвічене бидло як і наша зелень.
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22.07.2024 08:31 Відповісти
это 6oт кaцaпский
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22.07.2024 10:31 Відповісти
обісцяний кацап вважає себе знатоком американського менталітету D

кацап, тут водкі нєт - іді домой
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22.07.2024 08:54 Відповісти
Це дивлячись для кого. У нас он теж Порошенко був найгірший президент для пуйла та прокремлівських шавок. А руда мерзота була найкраща для для кремля, вони навіть шампанське за його перемогу пили в прямому ефірі. Так що докази є ху із містер трампакс
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22.07.2024 07:55 Відповісти
Пішов за "рускім карабльом" разом зі своїм трампидлом
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22.07.2024 08:24 Відповісти
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22.07.2024 09:01 Відповісти
Якщо трамп стане президентом, об стіну будете вбиватися ви, дебіли! Жаль, що разом з такими дебілами завжди страждають і нормальні люди. І ви всі потім будете верещати, що не голосували за нього, так як зараз у нас хер знайдеш того, хто голосував за зелене небрите тупе мурло. Зрозумів, не тупа п…а? Хоча чим там розуміти?
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22.07.2024 09:24 Відповісти
Трамп схожий на малоосвіченого, нарцисичного, хамовитого, безпринципного баригу. Він буде робити все, щоб сподобатися публіці в США до виборів. Ганяє понти, видає популістські слогани, ображає опонентів. Комусь же це заходить. Йому абсолютно плювати на Україну і українців. Хоч не тільки на нас.Добре, що президент не єдиний в системі влади в США, і республіканці не всі такі як Трамп.
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22.07.2024 08:13 Відповісти
Что вы тут булькаете? Комментаторы! Один и другой стал Президентом США! Вы, чего в своей жизни добились?
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22.07.2024 08:22 Відповісти
Все, "svd" сказав треба закрити коменти, бо ж ніхто з коментаторів не став президентом
ти то звичайно не просто так тут булькаєш?
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22.07.2024 08:27 Відповісти
A ti , Tromb , naitupeishi dalbajob v vsei istorii Ameriki ! PNH .....🤮
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22.07.2024 08:44 Відповісти
Трампидло - найганебніша сторінка історії США. Невіглас та хамло - дві риси, якими можна його характеризувати.😡
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22.07.2024 08:55 Відповісти
Дякуємо Вам Пан Байден ,Президент США , за підтримку України ,та політичний розум ,ви історична правильна Людина !🇵🇱🇩🇪🇺🇦❤🇺🇸
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22.07.2024 10:01 Відповісти
 
 