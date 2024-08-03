Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа на Fox News
У команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.
"У штабі Камали Гарріс заявили, що дотримуватимуться початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Раніше сьогодні штаб Гарріс заявив, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.
"Йому потрібно припинити грати в ігри та з'явитися на дебати, на які він вже погодився, що були погоджені на 10 вересня", – заявили у штабі Гарріс.
У штабі додали, що вони відкриті для обговорення проведення подальших дебатів, але лише після того, як відбудуться ті, на які обидва кандидати вже погодилися.
Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".
Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.
"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.
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І там можеш і далі кудахтати , як попри факти , вам , реднекам, щось здається
На інше такі "диваки" нездатні
А тепер ссить з Харіс дебатувати на демократичній платформі
Фу...смердить старий ссикун. Гидко 🤢
Щоки Трампа хлопають як ласти у тюленя.
Як би вони себе поводили в такій несподіваній ситуації? Оце було б шоу!
Як це він вже зробив у пурпурних штатах
Копняка під сраку , срампу , щоб аж до свого друга пуйла у кремль летів
- Не прийду, скажуть "Сцикло!"... Прийду, скажуть "О, Сцикло прийшло!"...
Раніше домовленність була з Байденом, та іншим главою передвиборної кампанії
"Как сообщает телеканал https://www.cbsnews.com/news/biden-julie-chavez-rodriguez-2024-campaign-manager-reelection/ CBS , президент США Джо Байден принял решение назначить Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании 2024 года."
"Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися."
Які "кампанії" погодились?
Якщо в одній з кампаній примусова заміна кандидата, та заміна керівника кампанії
Чи з Тайлером теж домовлялись?
Ну наприклад почитати закони
Дебати проходять між представниками різних сил , а не між особистостями
Я розумів, зараз МАГА з тріском програє у пурпрових штатах ,
а компанія "f*ck your couch, maga, not democracy" виставляє вас у жалюгідному світлі реднеків - прибічників срампа
тому ви як дешеви , шулєри вирішили пересмикнути
Ні , паскуди - не вийде
У президентських дебатах у США беруть участь виключно кандидати на посаду президента. Ці дебати проводяться з метою надати виборцям можливість почути та порівняти позиції кандидатів з важливих політичних питань. Зазвичай у них беруть участь кандидати від основних політичних партій (Демократичної та Республіканської) і, за певних умов, кандидати від третіх партій або незалежні кандидати.
Не кандидати не можуть брати участь у самих дебатах
Байден був кандидатом в президенти, Харіс кандидатом в віцепрезиденти
Тобто Байден мав право на президентські дебати
Харіс на віцепрезидентські дебати
Харріс висунули кандидатом 2 серпня 2024
Тобто тільки після 2 серпня вона отримала право брати участь в президентських дебатах
Та поки відмовилась, від пропозиції іншого кандидата
Не дають рудому державні інституції руйнувати.
З 61 млрд доларів, проголосований Конгресом для України, Білий Дім виділив лише 1.4 млрд доларів, а фінансовий рік у США закінчується у вересні, після чого виплати анулюються.
Вчора вийшло відео: Наталія Мосейчук-Андрій Ілларіонов, де документально показано, чому Байден злив Україну та чому Трамп не згоден віддавати українські області, Путіну.
Чому за президентів Обами та Байдена, у 2014... 2022-2024 Росія воювала і воює з Україною, а за Трампа (2016-2020), війни в Україні не було.
https://www.youtube.com/watch?v=tRQ9rhLsJ2s
В Суспільне Новини одразу після зняття Бадена з виборів надрукували типу аналітичну статтю - підбірка в які повністю - який Трамп хороший для України , наприклад оце - "Ще одне консервативне видання New York Post опублікувало https://nypost.com/2024/07/23/opinion/trump-vances-doctrine-of-military-realism-a-sign-of-hope-for-ukraine-and-not-isolationist/ колонку британського історика, письменника та журналіста Ніла Ферґюсона під заголовком "Трамп, доктрина військового реалізму Венса - не ізоляціоністська, а знак надії для України"" ... і так далі. Чомусь протилежних або нейтральних оцінок трампа немає. Чомусь мені здається Зе-дєрьмак очикують прихід Трмпа ще з більшою надією чим путін)) . баблос чекає на простих парней з 95 кварталу. Хоцца простим мальчікам уже сваліть з цієї україни в темплі спокійні місця. (І шо ми просто так отпустимо?)
Віцепрезидентка, https://www.newsweek.com/kamala-harris-leads-donald-trump-poll-swing-states-1934145 згідно з опитуванням Silver Bulletin, переганяє республіканця у Пенсильванії (45,3% проти 44,8%); Вісконсіні (46% проти 44,8%) і Мічигані (45,2% проти 42,8%).
Водночас у так званих «сонячних штатах» - Арізоні, Джорджії та Неваді - перевагу має Трамп, хоча вже й меншу, ніж у випадку протистояння з Байденом.