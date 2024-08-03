Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа на Fox News

У команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

"У штабі Камали Гарріс заявили, що дотримуватимуться початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше сьогодні штаб Гарріс заявив, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

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"Йому потрібно припинити грати в ігри та з'явитися на дебати, на які він вже погодився, що були погоджені на 10 вересня", – заявили у штабі Гарріс.

У штабі додали, що вони відкриті для обговорення проведення подальших дебатів, але лише після того, як відбудуться ті, на які обидва кандидати вже погодилися.

Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.

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"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.