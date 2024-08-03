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Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа на Fox News

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

У команді віцепрезидентки США Камали Гарріс заявили, що не погодяться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

"У штабі Камали Гарріс заявили, що дотримуватимуться початкового плану щодо проведення дебатів на ABC News", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше сьогодні штаб Гарріс заявив, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

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"Йому потрібно припинити грати в ігри та з'явитися на дебати, на які він вже погодився, що були погоджені на 10 вересня", – заявили у штабі Гарріс.

У штабі додали, що вони відкриті для обговорення проведення подальших дебатів, але лише після того, як відбудуться ті, на які обидва кандидати вже погодилися.

Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.

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"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.

Автор: 

дебати (350) Трамп Дональд (5471) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+26
Стадіон, так стадіон!)))
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03.08.2024 21:44
+22
І Г+Г можемо ще в оренду здати))
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03.08.2024 21:45
+22
трамп - зеленський

оба ніхєра олбтьб не вміють, но оба грають роль
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03.08.2024 21:46
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Ой, мага-вірд йди бався з диваном і гелем.

І там можеш і далі кудахтати , як попри факти , вам , реднекам, щось здається

На інше такі "диваки" нездатні
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04.08.2024 00:10 Відповісти
Він тупого Байдена переміг на демплатформі, але ви цього не помітили. Не все ж демократам умови виставлять
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04.08.2024 19:47 Відповісти
Лол так переміг , що всю каданцію скавчав про stop the steal ,як шавка побита

А тепер ссить з Харіс дебатувати на демократичній платформі

Фу...смердить старий ссикун. Гидко 🤢
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05.08.2024 02:47 Відповісти
А тест на наркозалежність перед дебатами?
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03.08.2024 21:55 Відповісти
Вона вже почала тягати його пику туди-сюди по батареї.
Щоки Трампа хлопають як ласти у тюленя.
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03.08.2024 21:57 Відповісти
Зачинити б обох кандидатів у одній кімнаті хоча б на добу, і вести пряму трансляцію.
Як би вони себе поводили в такій несподіваній ситуації? Оце було б шоу!

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03.08.2024 21:57 Відповісти
Дебалися
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03.08.2024 22:02 Відповісти
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04.08.2024 00:07 Відповісти
Дональд Трамп действительно предложил участвовать в дебатах с Камалой Харрис исключительно на Fox News. Он отказался от дебатов, запланированных на ABC, и предложил провести их на Fox News, заявив, что предпочитает эту платформу. Харрис и ее команда заявили, что Трамп пытается уклониться от более широкой аудитории и более жестких вопросов на ABC. Fox News предложил провести дебаты в Пенсильвании 17 сентября 2024 года
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03.08.2024 21:59 Відповісти
Саме так ссить мага-чорт бо знає , що програє

Як це він вже зробив у пурпурних штатах

Копняка під сраку , срампу , щоб аж до свого друга пуйла у кремль летів
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04.08.2024 00:11 Відповісти
зацініть колір обличчя смільчака в закритому перемовному процесі

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03.08.2024 22:01 Відповісти
ерітема?
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03.08.2024 22:10 Відповісти
США завжди утримуються від надання Україні ************* зброї. Тому що немає зброї більш досконалої, ніж у російської армії, тому армія завжди відступає.
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03.08.2024 22:08 Відповісти
не треба навіть *************. Просто підняти із збарігання пів-тисячі "бредлі" ( краще тисячу), і поставити одним чи двома траншами. І дозволити завдавати ударів наданою зброєю по військовим цілям на теріторії рф.
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03.08.2024 22:17 Відповісти
ого, вже кетайські кацапи підтягнулися
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04.08.2024 11:59 Відповісти
Неправильно, КПК не може представляти Китай, уряд, який може представляти Китай, знаходиться на Тайвані.
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05.08.2024 22:28 Відповісти
Згадую Зелю.
- Не прийду, скажуть "Сцикло!"... Прийду, скажуть "О, Сцикло прийшло!"...
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03.08.2024 22:13 Відповісти
Молодець
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03.08.2024 22:15 Відповісти
Она его будет туда тащить любыми средствами учитывая позор демократов после байдена
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03.08.2024 22:18 Відповісти
Ти так хотів як я боялась.
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03.08.2024 22:18 Відповісти
Маніпулятори

Раніше домовленність була з Байденом, та іншим главою передвиборної кампанії
"Как сообщает телеканал https://www.cbsnews.com/news/biden-julie-chavez-rodriguez-2024-campaign-manager-reelection/ CBS , президент США Джо Байден принял решение назначить Джули Чавес Родригес руководителем предвыборной кампании 2024 года."

"Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися."

Які "кампанії" погодились?
Якщо в одній з кампаній примусова заміна кандидата, та заміна керівника кампанії

Чи з Тайлером теж домовлялись?
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03.08.2024 22:30 Відповісти
Мага-вірди ви окрім сношання з диванами щось можете ?

Ну наприклад почитати закони

Дебати проходять між представниками різних сил , а не між особистостями

Я розумів, зараз МАГА з тріском програє у пурпрових штатах ,

а компанія "f*ck your couch, maga, not democracy" виставляє вас у жалюгідному світлі реднеків - прибічників срампа

тому ви як дешеви , шулєри вирішили пересмикнути

Ні , паскуди - не вийде
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04.08.2024 00:17 Відповісти
Навіщо ці фейки?
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04.08.2024 05:52 Відповісти
Так нічого іншого у мага-чортів і не лишилося. Тому вони і ...."диваки" м'яко кажучі
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04.08.2024 08:10 Відповісти
Зробимо запит до chatGPT, хто може брати участь в президентських дебатах

У президентських дебатах у США беруть участь виключно кандидати на посаду президента. Ці дебати проводяться з метою надати виборцям можливість почути та порівняти позиції кандидатів з важливих політичних питань. Зазвичай у них беруть участь кандидати від основних політичних партій (Демократичної та Республіканської) і, за певних умов, кандидати від третіх партій або незалежні кандидати.

Не кандидати не можуть брати участь у самих дебатах

Байден був кандидатом в президенти, Харіс кандидатом в віцепрезиденти
Тобто Байден мав право на президентські дебати
Харіс на віцепрезидентські дебати

Харріс висунули кандидатом 2 серпня 2024
Тобто тільки після 2 серпня вона отримала право брати участь в президентських дебатах

Та поки відмовилась, від пропозиції іншого кандидата
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04.08.2024 00:39 Відповісти
запитай у чатаЖПТ скільки років буде сидіти Додік у в'язниці. потім розкажеш. шо неясно?
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04.08.2024 12:02 Відповісти
Ти диви яке хитросраке і нахабне трампидло, геть як наше тупе зє: стадіон йому подавай, аналізи.
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03.08.2024 22:43 Відповісти
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04.08.2024 12:53 Відповісти
Номер "стадіон" не пройшов.
Не дають рудому державні інституції руйнувати.
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03.08.2024 22:59 Відповісти
Какой прок от этих дебатов, возьмите комика разговорного жанра, он любого политика заболтает.
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03.08.2024 23:31 Відповісти
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04.08.2024 00:16 Відповісти
Debate will not make America great. To fight this liberal blight, true patriots must unite. If you fully trust your boss, you will never suffer a loss. To have a chance to win a bout, you first need to conquer your *****. If you overuse your brain, it will only cause you pain. College books make thieves and crooks. The most dangerous place in the Land of the Free is your local college library.
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03.08.2024 23:33 Відповісти
Oh such a nice weeping maga-wierd. Go f*ck your couch not our democracy
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04.08.2024 00:14 Відповісти
то не плач був, то беліберда.. Саме такою белібердою напхана вся пропаганда трампа.
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04.08.2024 00:21 Відповісти
Whatever Mr. Vance may have done to that couch, he did not rape it. He treated it with utmost respect, like a true gentleman that he is. Maybe, it was just a phase he was going through. That lonely teenager on a soft, warm, welcoming sofa has now moved on. He has become a husband, a father, a Senator, and now he is finding himself within a heartbeat of the US presidency and leadership of the entire Free World. Rightly so. Would he have gotten where he is now without that couch? Who knows… That couch may been a crucial stepping stone to achieving greatness. Anyone can benefit from having such couch in one's life.
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04.08.2024 00:28 Відповісти
Just don't hang your sofa tracing paper on everyone.
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04.08.2024 01:33 Відповісти
Отак кацапи й вивернули мозок половині американців
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04.08.2024 12:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/prezident-karter-podderzhal-kamalu-harris/ Олег Пономарь : "Итак, Трамп официально отказался от запланированных дебатов на АВС 10 Сентября. Вместо этого он пригласил Харрис 4 Сентября на дружественный ему FOX, с дружественными ему ведущими и с дружественной ему толпой фанатиков. Естественно, Харрис такие условия не принимает, но она придет на АВС, как обещано, 10 Сентября и будет дебатировать с пустым местом с табличкой Трамп. Чтобы вся Америка видела, что Трамп зассал."
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04.08.2024 00:23 Відповісти
В конце-то концов, женщина вправе отказать мужику. Теперь она вправе водить трампа за нос. За ней - последнее слово, трамп свое ква уже проквакал.
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04.08.2024 01:21 Відповісти
Байден і Харіс злили Україну: заморозили Ленд-ліз, проголосований Конгресом (сотні літаків і танків...), 10 млн. біженців, десятки тисяч убитих та зруйновані міста.
З 61 млрд доларів, проголосований Конгресом для України, Білий Дім виділив лише 1.4 млрд доларів, а фінансовий рік у США закінчується у вересні, після чого виплати анулюються.

Вчора вийшло відео: Наталія Мосейчук-Андрій Ілларіонов, де документально показано, чому Байден злив Україну та чому Трамп не згоден віддавати українські області, Путіну.
Чому за президентів Обами та Байдена, у 2014... 2022-2024 Росія воювала і воює з Україною, а за Трампа (2016-2020), війни в Україні не було.
https://www.youtube.com/watch?v=tRQ9rhLsJ2s
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04.08.2024 05:47 Відповісти
Всім рекомендую послухати Іларіонова, якщо хочете знати правду. А якщо хочете солодких казок, слухайте ваших "експертів" та готуйтеся до капітуляції перед путіним.
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04.08.2024 08:02 Відповісти
якщо xочешь "знати правду" - слуxай одразу *****! не розмінюйся на його бобіка Іларіонова!
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04.08.2024 12:09 Відповісти
Шо, вже і Мосейчучка топить за Трампа? "Усьо понятно" xто рулив всю дорогу Г+Г (кацапи)
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04.08.2024 12:07 Відповісти
Минулі дебати між Трампом та Байденом пройшли у прямому ефірі лівого телеканалу CNN. Харріс хоче повторення з використанням ще одного лівого телеканалу ABC News. Але Трамп вдруге на цю підставу не піде: або Fox News, або йди лісом.
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04.08.2024 07:56 Відповісти
Яким ще лісом? Це опудало у в'язницю йде а не в ліс!
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04.08.2024 12:08 Відповісти
То ваші вологі мріі
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04.08.2024 20:07 Відповісти
«Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду», - сказав Трамп під час передвиборчого мітингу в Атланті, https://www.washingtonpost.com/politics/2024/08/03/trump-putin-prisoner-swap-gershkovich/ пише The Washington Post.
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04.08.2024 09:42 Відповісти
Бачу тут кількість трампоботів просто зашкалює тепер)). Чого раніше на Цензорі не спостерігалося. Здавалося б, чому? Де вибори в США а де Україна?. Цих трмпоботів насаджує зе-бидло-влада. Чому? тому що дєрьмак хоче щоб до влади прийшов трамп а не будь-яки нормальний президент в сша. А робить він так бо тоді разом з трампом можна безболісно для себе злити Україну кацапам під приводом того що типу - ж бачите Трамп нас здав треба здаватися. я бачу це так. .... Але схоже що зусилля трмпоботів марні. і в сша і в україні всі бачать який "успішний " трамп політик і бізнесмен. І в сша нормальні люди бачать це. Трамп не буде презиком сша. Бо воно очевидна путінська шавка.
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04.08.2024 09:42 Відповісти
та не так їх багато тут, лише , , , , , - але ж які вони тут вонючі...
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04.08.2024 10:02 Відповісти
Це лише "ярлички". Скільки за ними ховається індивідів відразу і не зрозумієш. Зайшов на форум такий троль одразу під кількома нікнеймами і розводить тут срач у вигляді імітації "полеміки" із заздалегідь запрограмованим "результатом" ...
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04.08.2024 13:09 Відповісти
Інформаційна війна ...
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04.08.2024 13:13 Відповісти
От і я кажу "займайтеся своїм президентом Єрмаком." До речі, Польща теж претендує стати штатом США? Тоді до чого ваші п'ять копійок?
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04.08.2024 20:12 Відповісти
https://suspilne.media/799795-vihid-bajdena-z-prezidentskih-viboriv-ssa-ta-racionalnist-trampa-oglad-inozemnih-zmi/ https://suspilne.media/799795-vihid-bajdena-z-prezidentskih-viboriv-ssa-ta-racionalnist-trampa-oglad-inozemnih-zmi/

В Суспільне Новини одразу після зняття Бадена з виборів надрукували типу аналітичну статтю - підбірка в які повністю - який Трамп хороший для України , наприклад оце - "Ще одне консервативне видання New York Post опублікувало https://nypost.com/2024/07/23/opinion/trump-vances-doctrine-of-military-realism-a-sign-of-hope-for-ukraine-and-not-isolationist/ колонку британського історика, письменника та журналіста Ніла Ферґюсона під заголовком "Трамп, доктрина військового реалізму Венса - не ізоляціоністська, а знак надії для України"" ... і так далі. Чомусь протилежних або нейтральних оцінок трампа немає. Чомусь мені здається Зе-дєрьмак очикують прихід Трмпа ще з більшою надією чим путін)) . баблос чекає на простих парней з 95 кварталу. Хоцца простим мальчікам уже сваліть з цієї україни в темплі спокійні місця. (І шо ми просто так отпустимо?)
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04.08.2024 22:42 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/72506 Гарріс переганяє Трампа у трьох найважливіших для перемоги на виборах штатах

Віцепрезидентка, https://www.newsweek.com/kamala-harris-leads-donald-trump-poll-swing-states-1934145 згідно з опитуванням Silver Bulletin, переганяє республіканця у Пенсильванії (45,3% проти 44,8%); Вісконсіні (46% проти 44,8%) і Мічигані (45,2% проти 42,8%).

Водночас у так званих «сонячних штатах» - Арізоні, Джорджії та Неваді - перевагу має Трамп, хоча вже й меншу, ніж у випадку протистояння з Байденом.
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04.08.2024 10:11 Відповісти
Дивитись це-справжня насолода https://www.youtube.com/watch?v=Zckm_SVCufQ
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04.08.2024 20:16 Відповісти
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