Харрис может изменить подход США к войне в Украине, - Politico
Возможное президентство Камалы Харрис в США может стать перезагрузкой для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.
Многие представители Демократической партии заявили, что в политике Байдена в отношении Украины нет ничего принципиально неправильного. Он остается верным поддержке Украины, при этом избегая прямого конфликта с РФ. Однако верность этой стратегии не гарантирует успеха, пишет издание.
Одним из последствий такой тактики Байдена является то, что политика США в отношении Украины все чаще диктуется из лагеря Дональда Трампа, а не самого Вашингтона. Поддержка Трампом республиканцев, выступавших против предоставления дополнительной помощи Украине, привела к затягиванию голосования в Конгрессе. Также сейчас Трамп и его советники рассказывают о том, как и когда должна закончиться война.
Гендиректор Rasmussen Global Фабрис Потье отметил, что теперь, когда Харрис выдвинули в качестве кандидата на президентский пост, демократы должны восстановить свой контроль над американской политикой в отношении Украины - которая, для достижения успеха, должна четко дать понять, что эта война будет доведена до благоприятного завершения только с помощью силы.
"Например, Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять предостережения относительно использования оружия дальнего радиуса действия, поставляемого с Запада, против военных целей в России, а также относительно размещения в Украине инструкторов стран НАТО", - говорится в материале.
Также Харрис должна показать, что она не позволит Путину устанавливать условия войны. Так, она могла бы предложить новый подход, в рамках которого страны НАТО, желающие сделать больше, могли бы это осуществить. В качестве примера, она могла бы заявить о поддержке США союзников, которые будут сбивать российские ракеты или БПЛА в непосредственной близости от своей территории как акты самообороны.
"Новый план Камалы Харрис может решить одну из основных претензий республиканцев - что европейские страны делают недостаточно для поддержки Украины. Снятие наиболее строгих ограничений и демонстрация поддержки со стороны США могут побудить европейских союзников, таких как Франция, Великобритания, страны Северной Европы, Чехия, Румыния и Польша, принять более решительные меры для помощи Украине", - сказал Потье.
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Адміністрація отримала від Конгресу, PDA залишок якого 6.2млрд, котрі згорають 1 жовтня.
Ще є 1.5місяця, та кошти на які можна надати зброю та зняти обмеження на застосування.
Чи пройде Камала + Байден цей тест?
На факти пишуть персональні образи,
Іноді пишуть "доноси" щоб адміни видалили наведені факти
Више написав, що у Камали немає досягнень, хоча при владі,
програма обіцяє тільки світле майбутне, як у комуністів
з досягнень написав, що зросла безробіття, та борш США
так закінчилось образами,
та лайками образ - що це круто
хоча могли би спростувати, або навести факти досягнень Камали
https://www.washingtontimes.com/news/2024/aug/12/editorial-doj-admits-biden-corruption/?cx_testId=29&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0&cx_experienceId=EXWXCJWBWYID&cx_experienceActionId=showRecommendationsBDFFHZT0C82P26&utm_source=piano&utm_medium=my-times-home-more-top-news&utm_campaign=5_item_Pos_0#cxrecs_s Міністерство юстиції визнає корупцію Байдена
Уряд доводить багатомільйонну схему торгівлі зовнішнім впливом
Проте, як завжди - обвинувачення не висунуть
в статті, також сказано що "це ніщо в порівнянні з угодами Хантера в Україні та Китаї"
І хто тоді тримав за "яйця"...
від обами байдену, від байдена харіс, і так далі
це такий тепер нео-феодалізм будується - а охлос ритуально йде на дільниці, згуртований священною боротьбою за права лгбт і за торжество справедливої інфляції у всьому світі
Так, я пам'ятаю як Хіларі Клінтон привезла путіну в москву кнопку "Перегрузка" (замість "Перезагрузка"). Путін був дуже задоволений.
"у політиці Байдена щодо України немає нічого принципово неправильного"
Так, все вірно. Все було правильно: зелене світло путіну на агресію проти України в листопаді 2021 року, заборона стріляти американською зброєю по території росії, сувора догана за кожен удар по російським НПЗ та аеродромам, 31 абрамс без броні, атакамси обмеженої дальності, кілька Ф16 на третьому році війни. Можна ще довго продовжувати.
"політика США щодо України дедалі частіше диктується з табору Дональда Трампа"
Так це Трамп, а не Обама, диктував Байдену політику щодо України? Оце новина! Це Трамп забороняв атакувати територію росії та чотири місяці поспіль (з 27 грудня 2023 року по 24 квітня 2024 року) не дав Україні жодної допомоги.
"Підтримка Трампом республіканців, які виступали проти надання додаткової допомоги Україні, призвела до затягування голосування у Конгресі."
Як говорив Геббельс, брехня, повторена багаторазово, стає правдою. Уже сотні разів доведено, що республіканці виступали не проти допомоги Україні, вони виступали проти пакету Білого дому під назвою "Національна безпека США", до якого були включені такі неприйнятні для них пункти, як 10 млрд. дол. для Гази та 5 млрд дол. мексиканським нелегалам, а також були відсутні заходи щодо беспеки південних кордонів США. Саме Байден блокував чотири місяці допомогу Україні, відмовляючись розділити свій пакет на кілька окремих пакетів. При цьому він мав на руках 4,2 млрд дол., проголосовані Конгресом, але так і не передані Україні. Після прийняття окремого пакету республіканців "Допомога Україні" на 61 млрд доларів, Україна отримала за 3 місяці всього 1,2 млрд військової допомоги каналом ПДА. Термін допомоги цим каналом закінчується 30 вересня 2024 року. Знову Трамп і республіканці винні?
"демократи повинні відновити свій контроль над американською політикою щодо України"
Виявляється, весь цей час Україною займалися республіканці на чолі з Трампом. Ну, ну. Може, й президентом був Трамп, а не Байден? Свою провальну політику умиротворення агресора демократи вирішили повісити на республіканців. Ну брехати та маніпулювати, тут їм рівних немає.
"яка, для досягнення успіху, повинна чітко дати зрозуміти, що ця війна буде доведена до сприятливого завершення лише за допомогою сили."
Мир з позиції сили - це і є гасло Трампа (а раніше Рейгана) та республіканців. Вирішили вкрасти, бо усралися зі своєю "не деескалацією"?
"Новий план Камалі Гарріс"
Хтось про нього щось чув? Існує вже чотири плани Трампа, а хто бачив хоч один план Харріс?
Адже, стаття - чергова брехня лівої бульварної газети Politico та спроба звалити некомпетентність нинішньої адміністрації Білого дому на Трампа та республіканців.
Питання чи був він, чи все закінчилось тільки заявами для преси
"При цьому він мав на руках 4,2 млрд дол., проголосовані Конгресом" - по факту 6.1млрд, тому ща аудит ще знайшов https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ 1.9млрд
"Мир з позиції сили - це і є гасло Трампа (а раніше Рейгана) та республіканців. Вирішили вкрасти, бо усралися зі своєю "не деескалацією"?"
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/titles ось цей закон , для України там цілий розділ, щодо конфіскації росактивів - вніс Джонсон
В Укрпресі взагалі не згадували цей закон
В іноземній пресі, назвали закон про тік-ток, хоча слово тік-то в тексті закона зустрічається тільки один раз
що президентські вибори в США це все-таки справа
американського виборця і яким би не було його рішення ,
ми повинні цей вибір поважати та пристосуватись до
нього ,а не злословити .
Не плюй у криницю-бо прийдеш по водицю .
"Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки", - отмечала она.
"Внимание всего мира приковано к украинцам.
Они борются не только за защиту своих домов и семей,
но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности.
И они победят", - написала политик в соцсети
https://www.rbc.ua/ukr/news/zastupnitsya-baydena-shcho-vidopo-kamalu-1720789727.html