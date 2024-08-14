Харрис может изменить подход США к войне в Украине, - Politico

Возможное президентство Камалы Харрис в США может стать перезагрузкой для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

Многие представители Демократической партии заявили, что в политике Байдена в отношении Украины нет ничего принципиально неправильного. Он остается верным поддержке Украины, при этом избегая прямого конфликта с РФ. Однако верность этой стратегии не гарантирует успеха, пишет издание.

Одним из последствий такой тактики Байдена является то, что политика США в отношении Украины все чаще диктуется из лагеря Дональда Трампа, а не самого Вашингтона. Поддержка Трампом республиканцев, выступавших против предоставления дополнительной помощи Украине, привела к затягиванию голосования в Конгрессе. Также сейчас Трамп и его советники рассказывают о том, как и когда должна закончиться война.

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Гендиректор Rasmussen Global Фабрис Потье отметил, что теперь, когда Харрис выдвинули в качестве кандидата на президентский пост, демократы должны восстановить свой контроль над американской политикой в отношении Украины - которая, для достижения успеха, должна четко дать понять, что эта война будет доведена до благоприятного завершения только с помощью силы.

"Например, Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять предостережения относительно использования оружия дальнего радиуса действия, поставляемого с Запада, против военных целей в России, а также относительно размещения в Украине инструкторов стран НАТО", - говорится в материале.

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Также Харрис должна показать, что она не позволит Путину устанавливать условия войны. Так, она могла бы предложить новый подход, в рамках которого страны НАТО, желающие сделать больше, могли бы это осуществить. В качестве примера, она могла бы заявить о поддержке США союзников, которые будут сбивать российские ракеты или БПЛА в непосредственной близости от своей территории как акты самообороны.

"Новый план Камалы Харрис может решить одну из основных претензий республиканцев - что европейские страны делают недостаточно для поддержки Украины. Снятие наиболее строгих ограничений и демонстрация поддержки со стороны США могут побудить европейских союзников, таких как Франция, Великобритания, страны Северной Европы, Чехия, Румыния и Польша, принять более решительные меры для помощи Украине", - сказал Потье.

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