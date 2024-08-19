Вибори в США: Гарріс має 48% підтримки серед американців, Трамп - 41%

Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослого населення американців в цілому зростає.

Про це свідчать результати опитування NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.

Близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Це значно вище, ніж 39%, зафіксованих на початку літа, до того, як поганий виступ чинного президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.

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"Цей показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс порівняно з її особистим рейтингом, але й порівняно з рейтингом Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку", - пише видання.

Частка тих, хто каже, що не знає про неї достатньо, щоб сформувати свою думку, скоротилася вдвічі - з 12% у червні до 6% зараз.

Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, якого позитивно сприймають 41% дорослих американців.

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