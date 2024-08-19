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Вибори в США: Гарріс має 48% підтримки серед американців, Трамп - 41%

Рейтинг підтримки Гарріс серед дорослих американців зростає

Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослого населення американців в цілому зростає.

Про це свідчать результати опитування NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.

Близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Це значно вище, ніж 39%, зафіксованих на початку літа, до того, як поганий виступ чинного президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарріс та Трамп проведуть дебати двічі, - The Hill 

"Цей показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс порівняно з її особистим рейтингом, але й порівняно з рейтингом Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку", - пише видання.

Частка тих, хто каже, що не знає про неї достатньо, щоб сформувати свою думку, скоротилася вдвічі - з 12% у червні до 6% зараз.

Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, якого позитивно сприймають 41% дорослих американців.

Читайте також: Гарріс випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, - опитування

Автор: 

вибори (6686) США (22634) Трамп Дональд (5542) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+11
Зеленському покажіть. Хай перестане звонити до Трампа, найшов собі кореша блд.
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19.08.2024 12:23
+9
їбуть рудого
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19.08.2024 12:47
+9
Опача, на гімно прилетів свідок рудого месії... Вали нахєр, тут не подають.
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19.08.2024 13:02
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гарріс, це ж камала?
ала....
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19.08.2024 12:23 Відповісти
насправді, якщо читати по транскрипції з англійської [kɑːmələ hærɪs] (гугли), то - Камеле Харріс
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19.08.2024 12:37 Відповісти
була у мене знайома алла.
такі штукі знала, що капець.
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19.08.2024 12:42 Відповісти
А тепер вголос промовте слова loch і high. 72 рази. І відчуйте різницю між звуками.

Можете ще Гамбург, Гʼюстон, гокей. А потім Хемніц, Шумахер, дах. Теж допомагає.
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19.08.2024 13:42 Відповісти
я навів транскрипцію, чи ви в школі не вивчали, як користуватися транскрипцією?
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19.08.2024 14:00 Відповісти
https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html Транслітерація Гарріс Камала
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19.08.2024 14:24 Відповісти
Ви не навели транскрипцію. Звук h (видих) в англійській і німецькій мовах ніколи не читається як українське "х".
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19.08.2024 14:39 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81 Ка́мала Де́ві Га́рріс (англ. Kamala Devi Harris, [ˈkɑːmələ]; нар. 20 жовтня 1964, Окленд, Каліфорнія) - американська державна і політична діячка, юристка. Віцепрезидентка США від 20 січня 2021 року.
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19.08.2024 14:46 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_glottal_fricative Voiced glottal fricative
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19.08.2024 14:48 Відповісти
розкажіть ще це тим американцям українського походження, як проживають в США, яким я довіряю, зокрема https://www.ponomaroleg.com/ Олегу Пономарю , https://t.me/s/Ol_Sharp Олегу Шарапі , https://t.me/ShrikeNews/16323 Роману Шрайку , потім ще знайду приклади. Запитайте, чому вонни вважають, що українською правильно саме Харріс"
А заодно порівняйте вимову "хепі бьоздей" (happy birthday [hæpɪ]) і "Харріс"
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19.08.2024 15:21 Відповісти
Гарріс кажуть ті, хто каже "гулиця".
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19.08.2024 19:41 Відповісти
Відкрию вам ще один секрет. Шва ніколи не читається як "е".
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19.08.2024 16:34 Відповісти
Зеленському покажіть. Хай перестане звонити до Трампа, найшов собі кореша блд.
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19.08.2024 12:23 Відповісти
Нездари всіх країн єднайтеся.
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19.08.2024 12:33 Відповісти
темна лошадка обганяє помаранчевого поні
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19.08.2024 12:23 Відповісти
темна ала....
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19.08.2024 12:40 Відповісти
Що за русизми-- лошадка??)
Так то --- кобилка!
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19.08.2024 14:33 Відповісти
Сьогодні стартує з'їзд демпартії, на якому Харріс та Волца офіціалізують кандидатами на найвищі посади США. Зрозуміло, що після цього їх рейтинги ще чуть зростуть. А, може, і значно зростуть...
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19.08.2024 12:33 Відповісти
їбуть рудого
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19.08.2024 12:47 Відповісти
Ці всі "рейтинги" - тупа маніпуляція та брехня. Трамп, хоч і мудак та покидьок, але перемога вже практично в його кишені і неважливо, які там цифри підтримки Камали малюють ЗМІ, контрольовані ліваками.
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19.08.2024 12:52 Відповісти
Опача, на гімно прилетів свідок рудого месії... Вали нахєр, тут не подають.
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19.08.2024 13:02 Відповісти
Toka niplach ....
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19.08.2024 13:04 Відповісти
потужна аналітика рівня "ви фсьо врьоті"
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19.08.2024 13:33 Відповісти
Мрій!
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19.08.2024 13:42 Відповісти
Треба дочекатися дебатів, бо Камала на публіці виступає дуже слабенько.
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19.08.2024 13:10 Відповісти
І як ми можемо бути причетні,до того кого виберуть американці ?
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19.08.2024 13:15 Відповісти
Коли маленький зарядик взірвався у Трампа за вухом і він переможно підніс вгору скривавлений кулак всі думали що то жест переможця.А виявляється той жест означав привіт,Гарріс!
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19.08.2024 13:28 Відповісти
Та нічого там з вухом не було! Рудий дід проколовся - він так злякався, коли Байден передав бразди Харріс, що вийшов на публіці без вушного памперса. І його сфотографували. На вусі не було навіть подряпини, навіть сліда від подряпини. Пошукайте в Сітці - є фото: вухо до пострілу і через тиждень після пострілу. "Знайдіть одну відміну"
Отже маємо просто брудний піар.
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19.08.2024 13:47 Відповісти
Не забувайте що республіканці контролюють палату представників, і хрін вона щось зможе нам виділити без них, ни вже це бачили. Так що не треба сильно радіти, помаранчевий такий, що або дав би або послав, там 50*50. А тут знову почнуться гарні слова і обіцянки, а на ділі будуть соплі жувати. Одна надія, що як вона отримає пост, то не буде просто слухняною собачкою кодла Обами, а буде сама приймати рішення.
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19.08.2024 13:31 Відповісти
але одночасно з виборами президента США 5 листопада проводяться вибори всіх депутатів палати представників та третини сенаторів Конгресу США. А позавчора спікер палати Джонсон вжа визнав, що республіканці Палату представників не втримають, програють...
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Вице-президент США высказывалась в поддержку Украины еще во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда Камала Харрис выступила с осуждением российской агрессии и оккупации Крыма.

"Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки", - отмечала она.

"Внимание всего мира приковано к украинцам.
Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят", - написала политик в соцсети

https://www.rbc.ua/ukr/news/zastupnitsya-baydena-shcho-vidopo-kamalu-1720789727.html

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19.08.2024 13:54 Відповісти
Поживемо побачимо. Рудого клоуна однозначно не можна допустити до влади Америки.
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19.08.2024 13:56 Відповісти
Кажуть ,шо Трамп мутить мутки з мексіканськими наркокартелями ,щоби ті допомогли йому стати прєзом амєрікошек...
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19.08.2024 14:26 Відповісти
Зухвала БРЕХНЯ!!! Це Бідон запустив мексиканський криміналітет у США!
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19.08.2024 14:36 Відповісти
ДОЛБОЛЕБ ТУПОРЫЛЫЙ - когда в США появился "Мексиканский криминалитет", то Бидон еще не родился.
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19.08.2024 14:51 Відповісти
Повії та клоуни - завжди користувалися більшим "попитом" у плебса. Єдина надія на справжніх американців - реднеків!
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19.08.2024 14:35 Відповісти
 
 