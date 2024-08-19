Вибори в США: Гарріс має 48% підтримки серед американців, Трамп - 41%
Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослого населення американців в цілому зростає.
Про це свідчать результати опитування NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.
Близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.
Це значно вище, ніж 39%, зафіксованих на початку літа, до того, як поганий виступ чинного президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.
"Цей показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс порівняно з її особистим рейтингом, але й порівняно з рейтингом Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку", - пише видання.
Частка тих, хто каже, що не знає про неї достатньо, щоб сформувати свою думку, скоротилася вдвічі - з 12% у червні до 6% зараз.
Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, якого позитивно сприймають 41% дорослих американців.
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ала....
такі штукі знала, що капець.
Можете ще Гамбург, Гʼюстон, гокей. А потім Хемніц, Шумахер, дах. Теж допомагає.
А заодно порівняйте вимову "хепі бьоздей" (happy birthday [hæpɪ]) і "Харріс"
Так то --- кобилка!
Отже маємо просто брудний піар.
"Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки", - отмечала она.
"Внимание всего мира приковано к украинцам.
Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят", - написала политик в соцсети
https://www.rbc.ua/ukr/news/zastupnitsya-baydena-shcho-vidopo-kamalu-1720789727.html