Трамп не будет оспаривать свое поражение на выборах, если они пройдут "честно"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае поражения на выборах не будет оспаривать свой проигрыш, однако при условии, что посчитает голосование честным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Я считаю, что если я проиграю, эта страна попадет в штопор, подобного которому она еще не видела - как было в 1929 году. Но если я проиграю, и это будет свободно и честно, совершенно точно, я приму результаты", - сказал он.

По его словам, "честные выборы" - это честный подсчет голосов, отсутствие мошенничества и то, что "они не устанавливают новые правила и нормы, на которые не имеют власти".

"Если я увижу, что у нас были честные и свободные выборы, а, я надеюсь, что смогу это сказать - вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек", - добавил Трамп.

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