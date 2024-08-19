Приоритетом внешней политики Трампа в случае победы на выборах станет противодействие Китаю, - кандидат в вице-президенты США Вэнс
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре, приоритетным направлением его внешней политики станет сдерживание Китая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков", - сказал он, комментируя позицию Трампа относительно обязательств США перед союзниками в рамках НАТО и других альянсов.
Вэнс подчеркнул, что цель кампании Трампа - сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность.
По его словам, это позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики современности - сдерживании Китая.
Вэнс уточнил, что целью их усилий станет восстановление заводов и производства в Соединенных Штатах и возвращение рабочих мест из Китая обратно в США.
"Мы не должны позволять китайцам строить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем более успешно противостоять Китаю в течение следующих 50 лет. Вот на чем мы должны сосредоточиться, это самая важная внешнеполитическая проблема", - добавил он.
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Що вде там трамп робив з пупсом, але тому це сподобалось і той бачить в трампі також пурса як іін сам тільки рудого.
А як же Make America great again?
Усі побачили результати .
Величие Америки во многом (не в первую очередь конечно) обусловлено как раз этой функцией. Ценность бакса в том числе. Так что это очередной популизм, как и сама программа трампа.
Очень напоминает юлю с газом по две копейки и электроэнергией по 3 копейки.
Ага! І наразі до всіх своїх Перук Із Особистої Колекції прикручує виключно жовто-блакитні або чорно-червоні бантики.
Точно Вам кажу!
Администрация Байдена-Харрис сообщила верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, что ликвидация Исмаила Хании произошла по приказу премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, на что Байден-Харрис своего согласия не давали. В рамках «жеста доброй воли» администрация Байдена-Харрис передала Ирану список из 10 иранских агентов Моссада, участвовавших в ликвидации Хании. Об этом написала кувейтская газета Аль-Джарида.
Список аятоллам передала высокопоставленная американская делегация, специально прилетевшая для этого из Турции в аэропорт Пайям в Карадже, расположенный в 40 км от Тегерана, и практически сразу же вернувшаяся в Турцию. В течение нескольких часов в Тегеране были произведены аресты ряда лиц, работавших в государственном гостиничном комплексе, в котором произошла ликвидация Хании.
СНБ США заявил, что информация кувейтской газеты не соответствует действительности.
В то же время госсекретарь Блинкен подтвердил, что США предприняли беспрецедентные дипломатические усилия для предотвращения удара Ирана по Израилю.
Газета поясняет также, что задержка иранского удара по Израилю произошла не из-за дипломатической активности администрации США, а по просьбе Путина (переданной через Шойгу во время визита последнего в Тегеран), предложившего Ирану использовать для удара по Израилю не низкокачественные иранские ракеты, примененные им в атаке на Израиль 13 апреля, а самые современное российское оружие. Кроме того, Путин предложил Ирану российские системы ПВО, какие, по его мнению, смогут защитить Иран от израильских контрударов.
В результате визита Шойгу в Тегеран создан воздушный мост Россия-Иран, грузовые Ил-96 приземляются в Иране каждые несколько часов. Как только будут завершены обещанные Путиным поставки, Иран планирует нанести обещанный им удар по Израилю.
Источники:
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-814793
https://www.foxnews.com/.../iran-delays-retaliation...