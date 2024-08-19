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Приоритетом внешней политики Трампа в случае победы на выборах станет противодействие Китаю, - кандидат в вице-президенты США Вэнс

Венс назвав пріоритети зовнішньої політики Трампа

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре, приоритетным направлением его внешней политики станет сдерживание Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков", - сказал он, комментируя позицию Трампа относительно обязательств США перед союзниками в рамках НАТО и других альянсов.

Вэнс подчеркнул, что цель кампании Трампа - сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность.

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По его словам, это позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики современности - сдерживании Китая.

Вэнс уточнил, что целью их усилий станет восстановление заводов и производства в Соединенных Штатах и возвращение рабочих мест из Китая обратно в США.

"Мы не должны позволять китайцам строить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем более успешно противостоять Китаю в течение следующих 50 лет. Вот на чем мы должны сосредоточиться, это самая важная внешнеполитическая проблема", - добавил он.

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Автор: 

Китай (2943) США (26506) Трамп Дональд (5134) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+14
Трамп вже пупса "вгамував" - тепер візметься за Китаи
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19.08.2024 08:20
+13
Навіть так: протидія Китаю, а не цивілізаційна війна з диктаторськими режимами. А все тому, що Трамп захоплюється диктаторами і ******, і Сі в т.ч.; хоче стати схожим на них.
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19.08.2024 08:32
+11
Шизофреніки рвуться до влади в США.
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19.08.2024 08:25
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Трамп вже пупса "вгамував" - тепер візметься за Китаи
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19.08.2024 08:20 Ответить
Пупс, доречі, зробив заяву в якій прямо шантажує світ і вимагає президенства Трампа в США, інакше обіцяє напасти на Південу Корею.
Що вде там трамп робив з пупсом, але тому це сподобалось і той бачить в трампі також пурса як іін сам тільки рудого.
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19.08.2024 10:11 Ответить
Посилання можна?
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19.08.2024 10:45 Ответить
Наберіть запит в гугл і ви отримаєте купу посилань
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19.08.2024 12:20 Ответить
І дружба з РФ
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19.08.2024 08:21 Ответить
Шизофреніки рвуться до влади в США.
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19.08.2024 08:25 Ответить
Америка не має бути світовим жандармом
А як же Make America great again?
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19.08.2024 08:25 Ответить
А у випадку програшу протидіяти прийдеться в тюрмі нігерам, які будуть намагатися його вжарити.
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19.08.2024 08:31 Ответить
Навіть так: протидія Китаю, а не цивілізаційна війна з диктаторськими режимами. А все тому, що Трамп захоплюється диктаторами і ******, і Сі в т.ч.; хоче стати схожим на них.
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19.08.2024 08:32 Ответить
І він і є таким по суті, але в ньому немає достатнього рівня кровожерливості, який є в його кумирів, а тому вони його облапошатб і зіжруть разом з США на молитвеному сніданку пристплячі одами рудому.
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19.08.2024 10:14 Ответить
Китай уже воює в Україні, руками московського сатанату.
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19.08.2024 08:34 Ответить
Дуже пече американських глобалістів, бо китайці вже кредитують велику частину світу.
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19.08.2024 08:35 Ответить
Скільки Трамп всього наобіцяє до виборів він сам щє не знає, все що буде з часом приходити в хитру руду голову.
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19.08.2024 08:38 Ответить
Як і під час попередньої каденції.
Усі побачили результати .
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19.08.2024 08:50 Ответить
От-от! "Пустопорожнє балабольство" і "надування щік"!
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19.08.2024 08:54 Ответить
Авжеж китаєм, бо кацапами українці займаються
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19.08.2024 08:53 Ответить
Таке відчуття, що у Трампа "пізнє запалення" - міняється світ, міняється ситуація, а він продовжує товкти вже не своєчасне своє: "НАТО не платить гроші" (бо давно вже платить, і заплатила, й переплатила); "закінчу всі війни за 24 години, а був би я президентом, то вони б і не почалися" (хоча це маячня, і весь світ про це знає і розуміє); "головний ворог - Китай" (хоча це на сьогодні не так, і це теж світ знає і розуміє). Я не здивуюсь, що одного часу він обрушиться на Камалу за те, що вона надто стара і немічна...
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19.08.2024 08:58 Ответить
Америка не должна быть мировым жандармом Источник:
Величие Америки во многом (не в первую очередь конечно) обусловлено как раз этой функцией. Ценность бакса в том числе. Так что это очередной популизм, как и сама программа трампа.
Очень напоминает юлю с газом по две копейки и электроэнергией по 3 копейки.
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19.08.2024 09:09 Ответить
Ніякої "програми трампа" не існує. Є набір популістських штампів, на котрі мають клюнути (як він вважає) більша частка амер. електорату. Все.
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19.08.2024 10:03 Ответить
Ну как бы программа у него есть, то что она состоит из набора штампов - характеризует её, но не отменяет её название. Предвыборная программа кандидата в президенты США - это обязательный атрибут предвыборной компании.
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19.08.2024 10:10 Ответить
Ви тут, тойво... не дуже гучно про бабуйулю, бо зара прибіжать марчелло з сулімою ваньою та почнуть нам усім вкотре, по десятому колу, з піною у рота доводити, що "ви всьо нє так понялі", що вона -- відмінний економіст та ще більший патріот... Карочє, косу, вишиванку та труси жовто-блакитного кольору ніколи не знімає, а гімн слухає виключно стоячи...
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19.08.2024 10:14 Ответить
Ахах... Ну это их право. Для меня она на уровне яныка, просто не добралась до власти. А что она слушает и во что одевается - это мне вообще не интересно. Про нее мне было ясно ещё в 1997 году, когда в Украине накрылись частные нефте-газовые компании.
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19.08.2024 10:38 Ответить

Ага! І наразі до всіх своїх Перук Із Особистої Колекції прикручує виключно жовто-блакитні або чорно-червоні бантики.
Точно Вам кажу!
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20.08.2024 04:28 Ответить
Что Оно несет? Конченый идиот. Если Трамп собирается сдать позиции и перестать быть мировым жандармом и повесить все проблемы и оборону на Европу то какие нахрен заводы и рабочие места вернутся в США? В США максимум что ето будут кукурузу и кактусы выращивать. А заводы и рабочие места будут строиться в Европе для ее защиты. Одним словом ети два обмудка если доберутся до власти то доведут США и весь мир до цугундера.
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19.08.2024 09:27 Ответить
Китай угроза для западной экономики. Рашка, как бы не надувался Путин, угроза только для Украины. Если взять за скобки одиозного Трампа, у республиканцев трезвый взгляд на вещи. У левых демократов и левой Европы чисто эмоциональный. Как и принято у леваков.
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19.08.2024 09:40 Ответить
Популізм як він є... Ніхто виробництва до Штатів переносити не буде тому, що потім той крам стане неконкурентноспроможним з за високої ціни. В*єтнам, Малайзія, Індонезія, Тайвань тощо
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19.08.2024 09:58 Ответить
Якщо оберуть цих бравих хлопців, адміністрацію Байдена будуть згадувати як останніх допослих. США перестануть бути не тільки "світовим жандармом" та світовим лідером, може взагалі перестануть бути...
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19.08.2024 10:03 Ответить
Аль-Джарида: администрация Байдена-Харрис передала аятоллам список иранских агентов Моссада

Администрация Байдена-Харрис сообщила верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, что ликвидация Исмаила Хании произошла по приказу премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, на что Байден-Харрис своего согласия не давали. В рамках «жеста доброй воли» администрация Байдена-Харрис передала Ирану список из 10 иранских агентов Моссада, участвовавших в ликвидации Хании. Об этом написала кувейтская газета Аль-Джарида.
Список аятоллам передала высокопоставленная американская делегация, специально прилетевшая для этого из Турции в аэропорт Пайям в Карадже, расположенный в 40 км от Тегерана, и практически сразу же вернувшаяся в Турцию. В течение нескольких часов в Тегеране были произведены аресты ряда лиц, работавших в государственном гостиничном комплексе, в котором произошла ликвидация Хании.
СНБ США заявил, что информация кувейтской газеты не соответствует действительности.
В то же время госсекретарь Блинкен подтвердил, что США предприняли беспрецедентные дипломатические усилия для предотвращения удара Ирана по Израилю.
Газета поясняет также, что задержка иранского удара по Израилю произошла не из-за дипломатической активности администрации США, а по просьбе Путина (переданной через Шойгу во время визита последнего в Тегеран), предложившего Ирану использовать для удара по Израилю не низкокачественные иранские ракеты, примененные им в атаке на Израиль 13 апреля, а самые современное российское оружие. Кроме того, Путин предложил Ирану российские системы ПВО, какие, по его мнению, смогут защитить Иран от израильских контрударов.
В результате визита Шойгу в Тегеран создан воздушный мост Россия-Иран, грузовые Ил-96 приземляются в Иране каждые несколько часов. Как только будут завершены обещанные Путиным поставки, Иран планирует нанести обещанный им удар по Израилю.

Источники:
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-814793
https://www.foxnews.com/.../iran-delays-retaliation...
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19.08.2024 10:06 Ответить
протидія Китаю,коштувати американським платникам податків в рази більше , як підтримка НАТО .Політика "трамбона" - сіяти розбрат,,суперечки , протиріччя серед членів НАТО,та у ЄС є не що інще, як завуальована політика рашистських спец.служб , котра має на меті зменщення ,або й припинення допомоги Україні(що вже спостерігається у намірах німців) для повної окупації України,Замість консолідації США.НАТО.ЄС .цей Богом позначений (риже волосся) аферист.сіє лукаві речі і виконує лукаву службу.яка вигідна рашисту.але не світовій спільноті.
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19.08.2024 10:10 Ответить
питання ще в іншому: яким чином штати збираються протидіяти від китаю, якшо своєю поведінкою вони розгонять усіх своїх союзників? якшо ви так легко відмовляєтесь від своїх союзних зобов'язань, то хто вам повірить?
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19.08.2024 11:27 Ответить
Треба додати , близько місяця тому ,Трамп заявляв що в разі нападу Китаю на Тайвань останній повинен протистояти самотужки і не розраховувати на США . Тобто , поки тайванські заводи штампують чіпи для Apple , Nvidia і є великий попит на ШІ .. але Америка готує вже релокацію напівпровідників , і у разі " шухера Китаю проти Тайвань " допомоги не буде ...
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19.08.2024 10:55 Ответить
 
 