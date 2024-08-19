Приоритетом внешней политики Трампа в случае победы на выборах станет противодействие Китаю, - кандидат в вице-президенты США Вэнс

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре, приоритетным направлением его внешней политики станет сдерживание Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков", - сказал он, комментируя позицию Трампа относительно обязательств США перед союзниками в рамках НАТО и других альянсов.

Вэнс подчеркнул, что цель кампании Трампа - сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность.

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По его словам, это позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики современности - сдерживании Китая.

Вэнс уточнил, что целью их усилий станет восстановление заводов и производства в Соединенных Штатах и возвращение рабочих мест из Китая обратно в США.

"Мы не должны позволять китайцам строить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем более успешно противостоять Китаю в течение следующих 50 лет. Вот на чем мы должны сосредоточиться, это самая важная внешнеполитическая проблема", - добавил он.

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