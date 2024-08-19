Пріоритетом зовнішньої політики Трампа у разі перемоги на виборах стане протидія Китаю, - кандидат у віцепрезиденти США Венс

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США у листопаді, пріорітетним напрямом його зовнішньої політики стане стримування Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Європа та інші країни не повинні отримувати підтримку безкоштовно. Америка не має бути світовим жандармом, і країни НАТО повинні нести свою частку відповідальності, а не перекладати тягар на плечі американських платників податків", - сказав він, коментуючи позицію Трампа щодо зобов'язань США перед союзниками в рамках НАТО та інших альянсів.

Венс наголосив, що мета кампанії Трампа — зробити НАТО справжнім партнерством, де кожен член альянсу бере на себе рівну відповідальність.

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За його словами, це дозволить США зосередитися на головному виклику зовнішньої політики сучасності - стримуванні Китаю.

Венс уточнив, що метою їхніх зусиль стане відновлення заводів і виробництва у Сполучених Штатах та повернення робочих місць із Китаю назад до США.

"Ми не повинні дозволяти китайцям будувати свій середній клас коштом нашого. Якщо ми впораємося з цим, то зможемо успішніше протистояти Китаю впродовж наступних 50 років. Ось на чому ми повинні зосередитися, це найважливіша зовнішньополітична проблема", - додав він.

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