Пріоритетом зовнішньої політики Трампа у разі перемоги на виборах стане протидія Китаю, - кандидат у віцепрезиденти США Венс
У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США у листопаді, пріорітетним напрямом його зовнішньої політики стане стримування Китаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Європа та інші країни не повинні отримувати підтримку безкоштовно. Америка не має бути світовим жандармом, і країни НАТО повинні нести свою частку відповідальності, а не перекладати тягар на плечі американських платників податків", - сказав він, коментуючи позицію Трампа щодо зобов'язань США перед союзниками в рамках НАТО та інших альянсів.
Венс наголосив, що мета кампанії Трампа — зробити НАТО справжнім партнерством, де кожен член альянсу бере на себе рівну відповідальність.
За його словами, це дозволить США зосередитися на головному виклику зовнішньої політики сучасності - стримуванні Китаю.
Венс уточнив, що метою їхніх зусиль стане відновлення заводів і виробництва у Сполучених Штатах та повернення робочих місць із Китаю назад до США.
"Ми не повинні дозволяти китайцям будувати свій середній клас коштом нашого. Якщо ми впораємося з цим, то зможемо успішніше протистояти Китаю впродовж наступних 50 років. Ось на чому ми повинні зосередитися, це найважливіша зовнішньополітична проблема", - додав він.
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Що вде там трамп робив з пупсом, але тому це сподобалось і той бачить в трампі також пурса як іін сам тільки рудого.
А як же Make America great again?
Усі побачили результати .
Величие Америки во многом (не в первую очередь конечно) обусловлено как раз этой функцией. Ценность бакса в том числе. Так что это очередной популизм, как и сама программа трампа.
Очень напоминает юлю с газом по две копейки и электроэнергией по 3 копейки.
Ага! І наразі до всіх своїх Перук Із Особистої Колекції прикручує виключно жовто-блакитні або чорно-червоні бантики.
Точно Вам кажу!
Администрация Байдена-Харрис сообщила верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, что ликвидация Исмаила Хании произошла по приказу премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, на что Байден-Харрис своего согласия не давали. В рамках «жеста доброй воли» администрация Байдена-Харрис передала Ирану список из 10 иранских агентов Моссада, участвовавших в ликвидации Хании. Об этом написала кувейтская газета Аль-Джарида.
Список аятоллам передала высокопоставленная американская делегация, специально прилетевшая для этого из Турции в аэропорт Пайям в Карадже, расположенный в 40 км от Тегерана, и практически сразу же вернувшаяся в Турцию. В течение нескольких часов в Тегеране были произведены аресты ряда лиц, работавших в государственном гостиничном комплексе, в котором произошла ликвидация Хании.
СНБ США заявил, что информация кувейтской газеты не соответствует действительности.
В то же время госсекретарь Блинкен подтвердил, что США предприняли беспрецедентные дипломатические усилия для предотвращения удара Ирана по Израилю.
Газета поясняет также, что задержка иранского удара по Израилю произошла не из-за дипломатической активности администрации США, а по просьбе Путина (переданной через Шойгу во время визита последнего в Тегеран), предложившего Ирану использовать для удара по Израилю не низкокачественные иранские ракеты, примененные им в атаке на Израиль 13 апреля, а самые современное российское оружие. Кроме того, Путин предложил Ирану российские системы ПВО, какие, по его мнению, смогут защитить Иран от израильских контрударов.
В результате визита Шойгу в Тегеран создан воздушный мост Россия-Иран, грузовые Ил-96 приземляются в Иране каждые несколько часов. Как только будут завершены обещанные Путиным поставки, Иран планирует нанести обещанный им удар по Израилю.
Источники:
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-814793
https://www.foxnews.com/.../iran-delays-retaliation...