Війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби я був президентом США, - Трамп
45-й президент США Дональд Трамп заявив, що якби він був американським лідером – Росія не стала б розпочинати широкомасштабну війну проти України.
Про це Трамп заявив під час інтерв'ю з Ілоном Маском на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп про Путіна
За його словами, він "дуже добре ладнав" із Володимиром Путіним і російський диктатор начебто його поважав. Трамп начебто багато разів застерігав Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.
На думку колишнього президента США, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.
Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - заявив Трамп.
Про мобілізацію в Україні
Кандидат у президенти США від Республіканської партії також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".
Трамп зауважив, що у ЗСУ не вистачає особового складу, а в Україні загинуло "набагато більше людей, ніж ви читаєте".
Він додав, що якщо знову стане президентом, то прагнутиме розмови з президентом РФ, і сподівається, що зможе з ним "знову поладнати".
Будь ласка, зачекайте...
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Совісних у владі майже немає!
советники должны были бы ему подсказать, что война идет с 2014 г. , и во время его президентства (с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.) у него уже были все возможности закончить войну.
Поки відомо:
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн
Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн
Вивів флот та припинив польоти ВВС США
закрив посольство
запропонував керівництву тікати, замість надання зброї
закон про лендліз який був в Сенаті в січні 2022 - не був прийнятий. Прийняли після початку війни, та відмовились виконувати
ну і знов це суцільне: я-я-я. яке ж воно нікчемне в своїй самозакоханості.
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Згідно "логіки" Трампліна та його штабу, щоб Путлєр поводився "правильно", йому треба сюсюкати та вилизувати сраку в саме очко, а то друг Владімір оббідиться і натисне на ту саму кнопку.
Звідки ж недолугому Донні з його "єрундицією" знати про умаслювання Чемберленом фюрера ІІІ Райху Гітлера в 30-х роках ХХ ст. Спочатку подарували Адіку Австрію, потім чеські Судети, відірвали від Чехословаччини Словакію, а потім окупували і саму Чехію з її потужною промисловістю.
Україну як магівці збираються дарувати ***** - всю відразу, чи по частинах?
Обама+Байден - беріть Крим
мало?
беріть Донбас
мало?
Зміна президента на Трампа
ціна на нафту в 2 рази менше, флот та авіація США в Україні
Зміна президента на Байдена
Допомога за 2021 рік, менше ніж за останній рік Трампа 2020
Пропозиція керівництву тікати, замість масової поставки зброї
Нагадуємо, в січні 2022 в Сенаті від республіканців вже знаходився закон про лендліз, та пакет жорстких санкцій. Нічого не було прийнято...
Я б имел трех жен..." (с)
Дональд Трамп написал о разговоре с украинским лидером в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу "очень хорошей" и поблагодарил Зеленского за то, что он связался с ним.
В начале июля газета The Washington Post https://www.dw.com/ru/trampu-sovetuut-prinudit-ukrainu-k-peregovoram-s-rossiej/a-69463610 писала о намерении Трампа оказать давление на Киев , с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс.
По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву
https://www.dw.com/ru/tramp-i-zelenskij-pogovorili-po-telefonu/a-69718657
Ще немає відео з інтерв'ю, коли Ілон Маск, мільярдер, який володіє X (раніше відомий як Twitter), сидить за столом з Дональдом Трампом, екс-президентом-республіканцем, який відмовляється зникати в політичній невідомості.
Але маса оглядачів вже кепкують з цієї події.
Вони обидва королі своїх власних маленьких світів - Трамп у своєму всесвіті MAGA та Ілон у своїй ботанійній утопії - тож не чекайте жодних ударів.
Дональд Трамп написал о разговоре с украинским лидером в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу "очень хорошей" и поблагодарил Зеленского за то, что он связался с ним.
В начале июля газета The Washington Post https://www.dw.com/ru/trampu-sovetuut-prinudit-ukrainu-k-peregovoram-s-rossiej/a-69463610 писала о намерении Трампа оказать давление на Киев , с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву
https://www.dw.com/ru/tramp-i-zelenskij-pogovorili-po-telefonu/a-69718657
Тогда был бизнесмен Порошенко и бизнесмен Трамп.
А сейчас шоумен Трамп и шоумен Зеленский. Это тоже может быть в некотором смысле путь к общему языку?
Оба апеллируют к эмоциям, не брезгуют популистическими слоганами, у обоих своеобразная харизма.
Поэтому я думаю, что много общего они смогут найти.
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29900629.html
А тато був такий, як я,
То ми б любили цьоцю Ганю
- Трошки тато, трошки я.
Якби я був такий, як тато,
А тато був такий, як я,
То ми б разом горілку пили
- Трошки тато, трошки я.
Разом ходили би на пиво,
Разом ходили б на вино,
Разом ходили би до клубу,
Разом би ходили би в кіно.
Якби я був такий, як тато,
То він на мене б не кричав,
Що пізно я прийшов додому,
І до півночі в Гані спав.
Але нам то не заважає,
Що старший тато, менший я.
Так само любим цьоцю Ганю
- Трошки тато, трошки я.
Фініта ля комедія прийде завжди.
https://www.youtube.com/watch?v=JC2xgy5rSaE
Наш клоун хоч свої причандали використовує по призначенню: музицірує на фортепіанах.
буде призидентом Венесуели
"Якщо щось трапиться...": Трамп в інтерв'ю Маску пообіцяв виїхати до Венесуели, якщо програє вибори
«Якщо щось трапиться з цими виборами - а вони будуть "шоу жаху" - ми зустрінемося наступного разу у Венесуелі, тому що це буде набагато безпечніше місце для зустрічей, ніж наша країна. Гаразд, ми поїдемо. Ми з Вами поїдемо, і у нас буде зустріч і вечеря у Венесуелі», - сказав Трамп Маску.(с)
1)
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн
Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн
Начебто знаючи, що буде - допомога знизилась
2) Відкликав флот та авіацію
3) https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart Ціна на нафту на 9й місяць від початку каденції зросла на 60%, на 15 місяці (1 місяць війни) 120% від ціни коли був Трамп
4) сказав, щось типу "якщо буде не значне вторгнення, то потрібно подумати що робити"
5) закрив посольство - такий сигнал
6) запропонував керівництву тікати
7) в січні 2022 не прийняли лендліз та санкції, котрі розробили республіканці
так, Україну не візьмуть в НАТО під час Президенства Трампа - як і під час Президенства байдена, якого за це ніхто з українських дописувачів не критикує
так, в НАТО все вирішує США, а всякі консенсуси придумані для маскіровки цього факту
так, США не знає що робити з росією - це при байдені, це при обамі - але при Трампові знатиме що росія - ворог
воювати з цим ворогом витратно, стримувати його гонкою озброєнь теж витратно, але принаймі другий підход зберігає людей, а люди - головний рушій економіки
буде нова гонка озброєнь, і частина цих озброєнь попаде в Україну
якщо українці знов не виберуть клоуна в Президенти
але як цьому запобігти ? ті що критикують Трампа на цензорі, хоч і не обирали блазня - нічим не змогли зупинити цей процес
Третья молвила сестрица, -
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
хай Доні вивчить АС.Пушкіна і гойда до *****