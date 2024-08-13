Війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби я був президентом США, - Трамп

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що якби він був американським лідером – Росія не стала б розпочинати широкомасштабну війну проти України.

Про це Трамп заявив під час інтерв'ю з Ілоном Маском на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп про Путіна

За його словами, він "дуже добре ладнав" із Володимиром Путіним і російський диктатор начебто його поважав. Трамп начебто багато разів застерігав Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

На думку колишнього президента США, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.

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Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Про мобілізацію в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".

Трамп зауважив, що у ЗСУ не вистачає особового складу, а в Україні загинуло "набагато більше людей, ніж ви читаєте".

Він додав, що якщо знову стане президентом, то прагнутиме розмови з президентом РФ, і сподівається, що зможе з ним "знову поладнати".

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