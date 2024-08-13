УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11507 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 744 179

Війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби я був президентом США, - Трамп

Дональд Трамп про вторгнення РФ в Україну

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що якби він був американським лідером – Росія не стала б розпочинати широкомасштабну війну проти України.

Про це Трамп заявив під час інтерв'ю з Ілоном Маском на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп про Путіна 

За його словами, він "дуже добре ладнав" із Володимиром Путіним і російський диктатор начебто його поважав. Трамп начебто багато разів застерігав Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну. 

На думку колишнього президента США, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час інтерв’ю Трампа з Маском на соцмережу Х почалася масована кібератака 

Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - заявив Трамп. 

Про мобілізацію в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".

Трамп зауважив, що у ЗСУ не вистачає особового складу, а в Україні загинуло "набагато більше людей, ніж ви читаєте".

Він додав, що якщо знову стане президентом, то прагнутиме розмови з президентом РФ, і сподівається, що зможе з ним "знову поладнати". 

Читайте також: Трамп заявив, що закінчить війну в Україні до того, як стане президентом: Я дуже добре знаю Путіна

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) Трамп Дональд (5526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
Історія не знає слова ЯКБИ. Війна не мала б початок, якби створили сильні ЗСУ, а не багатих асфальтових панів. Хоча тема асфальту в 95 було на першому місці
показати весь коментар
13.08.2024 08:23
+39
Це їбанько хоч знайде Україну на мапі?
показати весь коментар
13.08.2024 08:23
+32
рудий півень вже не знає шо ще ляпнути 😁
вибори вже просрав
показати весь коментар
13.08.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якби бабуся була дідусем...Два дебіла - це НЕ сила.
показати весь коментар
13.08.2024 09:06 Відповісти
Трамп має підтримку не так сіоністів, як хабадчиків.
показати весь коментар
13.08.2024 09:07 Відповісти
От чому до влади завжди хочуть потрапити неуки і двійочники!?
Совісних у владі майже немає!
показати весь коментар
13.08.2024 09:08 Відповісти
Ты был уже президентом, рыжий чорт. И что? Остановил войну? Нет! С испуганным видом передавал нам несколько "Javeline"...
показати весь коментар
13.08.2024 09:11 Відповісти
... і категорично заборонив їх використання навіть на військових полігонах для тренувань.
показати весь коментар
13.08.2024 10:33 Відповісти
"Война РФ против Украины имела нулевые шансы начаться, будь я президентом США, "

советники должны были бы ему подсказать, что война идет с 2014 г. , и во время его президентства (с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.) у него уже были все возможности закончить войну.
показати весь коментар
13.08.2024 09:16 Відповісти
Ну, він грамотно веде агітацію, він каже те, що треба для його перемоги, а що у нього реально в голові ніхто не знає. Байден дійсно винен у 2022, а Обама у 2014, вони обидва проявили слабкість.
показати весь коментар
13.08.2024 09:17 Відповісти
а что не так с Байденом в 2022 ? Не приехал "на шашлыки" ?
показати весь коментар
13.08.2024 09:19 Відповісти
байден своєю поведінкою показав путіну: заходи куди хочеш, бери що хочеш. Сподіваюся, він буде горіти у пеклі.
показати весь коментар
14.08.2024 03:13 Відповісти
Обама повинен був висадити десант в Криму?
показати весь коментар
13.08.2024 09:54 Відповісти
а чому би і ні? 3ій потенціал зброї у нас забрали сша з англією. То ж могли б і десант висадити. Або хай повертають, що забрали
показати весь коментар
14.08.2024 03:14 Відповісти
Ніхто не хоче казати, шо Байден зробив в 2021 році

Поки відомо:
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн

Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн

Вивів флот та припинив польоти ВВС США
закрив посольство
запропонував керівництву тікати, замість надання зброї
закон про лендліз який був в Сенаті в січні 2022 - не був прийнятий. Прийняли після початку війни, та відмовились виконувати
показати весь коментар
13.08.2024 19:34 Відповісти
дебіл трумп: війна почалась не тому-що Україна могла гіпотетично стати членом НАТО, а тому-що не стала.

ну і знов це суцільне: я-я-я. яке ж воно нікчемне в своїй самозакоханості.
показати весь коментар
13.08.2024 09:19 Відповісти
ДОЛБАННЫЙ ПУТИНСКИЙ ****** ТРАМП - ты лучше каждому НЕГРУ по БЕЛОЙ БАБЕ пообещай и сразу станешь ПРЕЗиКОМ.
показати весь коментар
13.08.2024 09:29 Відповісти
если б я был султан
показати весь коментар
13.08.2024 09:32 Відповісти
Коли він, клоун, вєщаєт, його рот і губи нагадують попку товстої курки.
показати весь коментар
13.08.2024 16:07 Відповісти
Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена за його заяви щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/u-derzhdepi-vidpovili-na-publikatsiju-pro-te-shcho-ssha-ne-pidtrimujut-vstup-ukrajini-v-nato.html можливого вступу України до НАТО , стверджуючи, що це стало приводом для початку війни
===================================================
Згідно "логіки" Трампліна та його штабу, щоб Путлєр поводився "правильно", йому треба сюсюкати та вилизувати сраку в саме очко, а то друг Владімір оббідиться і натисне на ту саму кнопку.
Звідки ж недолугому Донні з його "єрундицією" знати про умаслювання Чемберленом фюрера ІІІ Райху Гітлера в 30-х роках ХХ ст. Спочатку подарували Адіку Австрію, потім чеські Судети, відірвали від Чехословаччини Словакію, а потім окупували і саму Чехію з її потужною промисловістю.
Україну як магівці збираються дарувати ***** - всю відразу, чи по частинах?
показати весь коментар
13.08.2024 09:47 Відповісти
Так по цій логіці
Обама+Байден - беріть Крим
мало?
беріть Донбас
мало?

Зміна президента на Трампа
ціна на нафту в 2 рази менше, флот та авіація США в Україні

Зміна президента на Байдена
Допомога за 2021 рік, менше ніж за останній рік Трампа 2020
Пропозиція керівництву тікати, замість масової поставки зброї

Нагадуємо, в січні 2022 в Сенаті від республіканців вже знаходився закон про лендліз, та пакет жорстких санкцій. Нічого не було прийнято...
показати весь коментар
13.08.2024 19:40 Відповісти
"Если б я был султан -
Я б имел трех жен..." (с)
показати весь коментар
13.08.2024 09:51 Відповісти
Так він і мав самет ТРИ офіційні жони. І при цьому ще скакав по курвам і так невміло, що весь світ знає його анекдотичні походеньки разом із параметрами його дітородного апарату.
показати весь коментар
13.08.2024 16:09 Відповісти
Продолжает выгораживать *****. Ну хорошо, Байден "виноват". Но ты можешь хотя бы осудить роzziю за агрессию, за военные преступления? Или это тоже Байден сделали или Камала Харрис? Нет. Ни одного плохого слова от трампа в адрес ***** - его босса. Также и у илона маска.
показати весь коментар
13.08.2024 09:52 Відповісти
трамп це американське х#йло і йому близька бидляча поведінка путіна та його брехня
показати весь коментар
13.08.2024 09:55 Відповісти
Трамп дуже схожий на зЕленського , одягни на нього засмальцовану футболку і не відризниш .
показати весь коментар
13.08.2024 10:01 Відповісти
Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили... (С)
показати весь коментар
13.08.2024 10:02 Відповісти
Президент Украины рассказал, что поздравил Трампа с выдвижением в кандидаты в президенты США и пожелал ему сил. Трамп в свою очередь пообещал положить конец войне в случае своего избрания.

Дональд Трамп написал о разговоре с украинским лидером в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу "очень хорошей" и поблагодарил Зеленского за то, что он связался с ним.

В начале июля газета The Washington Post https://www.dw.com/ru/trampu-sovetuut-prinudit-ukrainu-k-peregovoram-s-rossiej/a-69463610 писала о намерении Трампа оказать давление на Киев , с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс.

По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву

https://www.dw.com/ru/tramp-i-zelenskij-pogovorili-po-telefonu/a-69718657
показати весь коментар
13.08.2024 10:08 Відповісти
https://internetua.com/svit-csekaye-na-interv-ua-ilona-maska-ta-donalda-trampa Дмитро Сизов: Світ очікує на відео інтерв'ю Ілона Маска та Дональда Трампа
Ще немає відео з інтерв'ю, коли Ілон Маск, мільярдер, який володіє X (раніше відомий як Twitter), сидить за столом з Дональдом Трампом, екс-президентом-республіканцем, який відмовляється зникати в політичній невідомості.
Але маса оглядачів вже кепкують з цієї події.
Вони обидва королі своїх власних маленьких світів - Трамп у своєму всесвіті MAGA та Ілон у своїй ботанійній утопії - тож не чекайте жодних ударів.
показати весь коментар
13.08.2024 10:10 Відповісти
Як він вже задовбав своїм "якби я був при владі". Чесно вже бість його патякання
показати весь коментар
13.08.2024 10:10 Відповісти
Президент Украины рассказал, что поздравил Трампа с выдвижением в кандидаты в президенты США и пожелал ему сил. Трамп в свою очередь пообещал положить конец войне в случае своего избрания.

Дональд Трамп написал о разговоре с украинским лидером в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу "очень хорошей" и поблагодарил Зеленского за то, что он связался с ним.

В начале июля газета The Washington Post https://www.dw.com/ru/trampu-sovetuut-prinudit-ukrainu-k-peregovoram-s-rossiej/a-69463610 писала о намерении Трампа оказать давление на Киев , с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву

https://www.dw.com/ru/tramp-i-zelenskij-pogovorili-po-telefonu/a-69718657
показати весь коментар
13.08.2024 10:10 Відповісти
два Дегенерата биба и боба, один врожденний, второй от длительного употребления....и оба больние нарциссизмом и яйца обоих в кремле....
показати весь коментар
13.08.2024 10:16 Відповісти
губошльоп щось губошльопить дуже конструктивно
показати весь коментар
13.08.2024 10:26 Відповісти
Трамп-старый идиот.Мыслит фантазиями. С путиным хорошие отношения? Да Путину плевать на любые отношения-ему нужна бесконечная власть а значит бесконечнаявойна. Если-бы Трамп сказал-бы что в ответ на агрессию дал-бы Украине ВСЕ необходимое оружие включаявсе виды ракет средней дальности-то тогда-бы путин точно не напал-бы. А так это очередной ******* трампа
показати весь коментар
13.08.2024 10:27 Відповісти
старий, звєздонутий поц
показати весь коментар
13.08.2024 12:24 Відповісти
DonOLD Trump
показати весь коментар
13.08.2024 15:01 Відповісти
Когда Трамп стал президентом США, что было неожиданностью для многих не только в США, но и в Украине.

Тогда был бизнесмен Порошенко и бизнесмен Трамп.

А сейчас шоумен Трамп и шоумен Зеленский. Это тоже может быть в некотором смысле путь к общему языку?

Оба апеллируют к эмоциям, не брезгуют популистическими слоганами, у обоих своеобразная харизма.

Поэтому я думаю, что много общего они смогут найти.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29900629.html
показати весь коментар
13.08.2024 10:32 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 10:35 Відповісти
Якби я був такий, як тато,
А тато був такий, як я,
То ми б любили цьоцю Ганю
- Трошки тато, трошки я.

Якби я був такий, як тато,
А тато був такий, як я,
То ми б разом горілку пили
- Трошки тато, трошки я.

Разом ходили би на пиво,
Разом ходили б на вино,
Разом ходили би до клубу,
Разом би ходили би в кіно.

Якби я був такий, як тато,
То він на мене б не кричав,
Що пізно я прийшов додому,
І до півночі в Гані спав.

Але нам то не заважає,
Що старший тато, менший я.
Так само любим цьоцю Ганю
- Трошки тато, трошки я.
показати весь коментар
13.08.2024 10:53 Відповісти
Один жабоїд колись вигукував - Франція це я. І рудий туди ж. Я президент Америки, я міротворець. І у бритів, і у німців, італійців теж були такі спасітєлі нациї. В Україні теж була вона, яскрава міфотворка. Ну а про єдіновєрца рижого х.....з Гниловодска нічого говорити.
Фініта ля комедія прийде завжди.
показати весь коментар
13.08.2024 10:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JC2xgy5rSaE Якби я був .......
https://www.youtube.com/watch?v=JC2xgy5rSaE
показати весь коментар
13.08.2024 10:55 Відповісти
Він сказав неправду?
показати весь коментар
13.08.2024 11:05 Відповісти
Бреше!Війна з рашей йде з 2014 року,а не з 22го.Це для гупіків ОПшна пропаганда розповідає,що війна їде з 22 року.
показати весь коментар
13.08.2024 11:14 Відповісти
Не бреше. Поглянути в "Книгу пам'яті", за 4 роки президенства Трампа в Україні загинуло менше ніж сьогодні вбивають за 1 міс. і в 18 раз менше ніж при Обамі.

показати весь коментар
13.08.2024 11:47 Відповісти
і шо ? він тоді зупинив агресію рашиського фашизму ? це його видумка для слабоумних
показати весь коментар
13.08.2024 12:27 Відповісти
Зупинив. Україна за його президенства не втратила жодного кілометра.
показати весь коментар
13.08.2024 12:56 Відповісти
Україна втратила понад 500 квадратних кілометрів, які Зеленський віддав x7йлy у порядку "мирної ініціативи".
показати весь коментар
14.08.2024 01:00 Відповісти
І що дає аналіз кількості загиблих? Це означає, що війни раніше не було? І, звідки в тебе дані про кількість загиблих за місяць зараз? Де ви такі зебіли беретеся, іксперди, прости Господи...
показати весь коментар
13.08.2024 12:57 Відповісти
А для тебе підараса кількість загиблих це ніщо?
показати весь коментар
13.08.2024 13:01 Відповісти
Так це черговий незламний дід за 70, або безногий інвалід. Що тому що тому легко розмірковувати про те, "що втрати характерні для будь якої війни" він то в список цих втрат не попаде ніколи, так, хіба що в статистику померлих від цирозу або інфаркту
показати весь коментар
13.08.2024 13:58 Відповісти
128 ОГШБр, стрілець, Запорізький напрямок. Сподіваюсь, дасть Бог, в список втрат не потрапити, трішечки ще залишилось до 60. А ви, перепрошую, теж маєте дані про кількість загиблих за місяць? Звідки?
показати весь коментар
15.08.2024 13:02 Відповісти
- А як я сидів при НЕПі...
показати весь коментар
13.08.2024 11:16 Відповісти
Цар йагупоп,з радянсько дитячого кіно
показати весь коментар
13.08.2024 11:26 Відповісти
якби те, якби це.. )))) Це ще мрії, чи вж деменція?)))
показати весь коментар
13.08.2024 11:54 Відповісти
от повірте мені, Трамп нас здивує, в гарному сенсі цього слова.. Передчуття таке чогось.
показати весь коментар
13.08.2024 11:55 Відповісти
Так він уже здивував увесь світ: Трьома жінками, багатьма курвами, шістьма банкротствами, бабськими ручонками і своїми причандалами, розміри яких розсмішив світ.
Наш клоун хоч свої причандали використовує по призначенню: музицірує на фортепіанах.
показати весь коментар
13.08.2024 16:16 Відповісти
ужо дивуе
буде призидентом Венесуели

"Якщо щось трапиться...": Трамп в інтерв'ю Маску пообіцяв виїхати до Венесуели, якщо програє вибори

«Якщо щось трапиться з цими виборами - а вони будуть "шоу жаху" - ми зустрінемося наступного разу у Венесуелі, тому що це буде набагато безпечніше місце для зустрічей, ніж наша країна. Гаразд, ми поїдемо. Ми з Вами поїдемо, і у нас буде зустріч і вечеря у Венесуелі», - сказав Трамп Маску.(с)
показати весь коментар
13.08.2024 19:48 Відповісти
Я понимаю что с возростом память даёт сбои . Рыжий видать позабыл , что когда он был президентом , война УЖЕ была . И он НЕХРЕНА не сделал чтоб её остановить.
показати весь коментар
13.08.2024 11:55 Відповісти
Поки що, починаючи з 24 лютого 2022 року з путіним дуже добре ладнає Байден. Але страшнішого за Трампа звіра, як відомо, немає. Намотуйте собі і далі ліву локшину на вуха.
показати весь коментар
13.08.2024 12:11 Відповісти
А що такого Байден встиг зробити за 2021 рік, та перші 2 місяці 2022:

1)
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн

Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн
Начебто знаючи, що буде - допомога знизилась

2) Відкликав флот та авіацію
3) https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart Ціна на нафту на 9й місяць від початку каденції зросла на 60%, на 15 місяці (1 місяць війни) 120% від ціни коли був Трамп
4) сказав, щось типу "якщо буде не значне вторгнення, то потрібно подумати що робити"
5) закрив посольство - такий сигнал
6) запропонував керівництву тікати
7) в січні 2022 не прийняли лендліз та санкції, котрі розробили республіканці
показати весь коментар
13.08.2024 19:52 Відповісти
Воно "меле" ,кожен раз щось інше, але все на свою руку.... геть затринділося
показати весь коментар
13.08.2024 12:42 Відповісти
Кацапський уголовник лепит горбатого для лохов.
показати весь коментар
13.08.2024 12:50 Відповісти
Це все одно, що заявляти: "Коли я був президентом, в світі не було жодного землетрусу / на Землю не впав ні один метеорит"
показати весь коментар
13.08.2024 12:57 Відповісти
Насправді Трамп це порятунок для України.
показати весь коментар
13.08.2024 12:59 Відповісти
Для такого троля, як ти, "порятунок України" - це капітуляція перед кремлем.
показати весь коментар
14.08.2024 01:09 Відповісти
мене уже бесит слова Як бы я был президентом. ты уже был презиком. толку ноль, двойни Зели. и Моли.
показати весь коментар
13.08.2024 13:07 Відповісти
у трампа замість мізків половий орган жінок. Не розумію чому він дотепер не "бабушка"?
показати весь коментар
13.08.2024 13:25 Відповісти
Гнида руда, вона почалась у 2014-му, коли ти **** навіть не мріяла стати президентом!
показати весь коментар
13.08.2024 13:27 Відповісти
Думаю при Трампе х...ло бы не напало. При Трампе Украина не потеряла ни метра своей территории. Именно Трамп два раза дал по зубам раше в Сирии, раз бомбив там аэродромы и разгромив там вагнеровцев под Дель Аз Зорро
показати весь коментар
13.08.2024 14:01 Відповісти
Ну тут таке, ми вже побачили дії Байдена: постійні обмеження, зброя по чайній ложечці, зв'язування рук і ніг, лиш би не бомбити рашку... Не кажу, що Трамп панацея, але імпотентну і злякану політику Байдена ми вже бачили
показати весь коментар
13.08.2024 14:40 Відповісти
Передвиборча кампанія в самому розпалі, з боку Трампа в хід йде все більш добірний пізд#$ж. )
показати весь коментар
13.08.2024 14:50 Відповісти
дуже грамотна тактика, посилатися на події минулого, і залишати простір для маневру в майбутньому

так, Україну не візьмуть в НАТО під час Президенства Трампа - як і під час Президенства байдена, якого за це ніхто з українських дописувачів не критикує

так, в НАТО все вирішує США, а всякі консенсуси придумані для маскіровки цього факту

так, США не знає що робити з росією - це при байдені, це при обамі - але при Трампові знатиме що росія - ворог

воювати з цим ворогом витратно, стримувати його гонкою озброєнь теж витратно, але принаймі другий підход зберігає людей, а люди - головний рушій економіки

буде нова гонка озброєнь, і частина цих озброєнь попаде в Україну

якщо українці знов не виберуть клоуна в Президенти

але як цьому запобігти ? ті що критикують Трампа на цензорі, хоч і не обирали блазня - нічим не змогли зупинити цей процес
показати весь коментар
13.08.2024 15:10 Відповісти
В США тоже один раз уже выбрали клоуна Трампа.
показати весь коментар
13.08.2024 16:47 Відповісти
А ще "росія перемогла Наполеона та Гітлера"...
показати весь коментар
13.08.2024 16:22 Відповісти
Звездобол, ты меня называла (с)
показати весь коментар
13.08.2024 16:46 Відповісти
«Кабы я была царица, -
Третья молвила сестрица, -
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

хай Доні вивчить АС.Пушкіна і гойда до *****
показати весь коментар
13.08.2024 17:01 Відповісти
тоді тобі не вухо відстрелять, нікчемо!
показати весь коментар
13.08.2024 17:06 Відповісти
При трампі в Україні було відносно спокійно, але грантоїдам сороса було сильно урізано фінансування.
показати весь коментар
13.08.2024 17:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 