Під час інтерв’ю Трампа Маску на соцмережу Х почалася масована кібератака
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп 13 серпня дав інтервʼю американському мільярдеру Ілону Маску. Воно почалось з тривалою затримкою, бо на соцмережу Х (раніше Twitter) відбулась масштабна DDOS атака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Маска на сторінці Х (Twitter).
Ще на початку трансляції інтервʼю користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.
"Схоже, на Х відбувається масштабна атака DDOS. Працюємо над його усуненням", - написав Маск.
Згідно з його словами, якщо проблеми будуть й надалі, то інтервʼю "продовжать з меншою кількістю живих слухачів і опублікують розмову пізніше". Однак опісля Трампу та Маску вдалося провести інтерв'ю.
Топ коментарі
+11 Hrysha Hlyba #582024
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а, байден, тихесенько, десь закрився у серверній і пальчиками по клаві, клац клац клац., і завалив к хєрам соцмережу х.
Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена за його заяви щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/u-derzhdepi-vidpovili-na-publikatsiju-pro-te-shcho-ssha-ne-pidtrimujut-vstup-ukrajini-v-nato.html можливого вступу України до НАТО , стверджуючи, що це стало приводом для початку війни (гугліть: "Президент США Джо Байден підтримує https://zn.ua/ukr/POLITICS/ssha-ta-nimechchina-napoljahajut-na-vidterminuvanni-zaproshennja-dlja-chlenstva-ukrajini-v-nato-foreign-policy.html членство України в НАТО , а інформація про протилежну позицію не відповідає дійсності. Про це https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-31-2024/ заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер")
"Байден говорив абсурдні речі. Зокрема, він заявив, що Україна може стати членом НАТО, але РФ ніколи на це не погодиться. Війна мала б нульові шанси початися, якби я був на посаді президента", - підкреслив Трамп.
Одночасно Трамп розраховує про щось домовитися з ****** стосовно війни та "миру" за спиною України. Він говорить: "Україна стикається з браком військових ресурсів, зокрема чоловіків, і через це змушена залучати до війська дуже молодих або дуже старих людей. Я планую відновити діалог із Путіним. Я довго з ним ладнав. Сподіваюся, що ми знову зможемо знайти спільну мову," - додав Трамп.
Тільки не Трамп! Це те ж саме *****, ворог України!
Та навіть надав менше допомоги в 2021 році, ніж попередній президент в 2020 році.
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн
Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн
Тобто Україна в 2020 попросила 503млн у Трампа,
а у Байдена в 2021 попросила 455млн
Так?
Зеленський в 2022 казав, що просили зброю, натомість отримали пропозицію "тікати"
(окреме питання чому... тому що не мав такої змоги!, і зараз нема можливості закрити всю Україну від касапських бомбардирувань!)
А ти ж брешеш, падлюка, ще більш масштабніше, ніж ЕрЗе
Здони!
Те що публіковали в пресі, то пропозиція тікати була для президента.
Якщо б дослухались до поради Байдена, то який був би результат?
Зброю просили, можна зробити з контекста "знаючи про напад, замість надання зброї, запропонували тікати"
А восени 2022, вже просили навіть в оренду ППО - котру так і не нанадали на той час
А порівняти українські ДОЗи 2020-го, 2021-го року брехня тобі не дозволяє? І що, зрозуміти, що не по PDA тоді Україна отримувала зброю, а за оплату - також брехня заважає?
Та пішов ти ***** зі своєю брехнею!
Зважте, шановне товариство, ці юзери в інших новинах цензора - не з'являються. І це свідчить про те, що вони - боти на з/п в ботоферми магатрампістів.
- Ну, бери.
- Ееее....Так він же брудний.
- Все одно, ****, бери. Придумають же слово - "інтерв'ю". ))
Виглядає Трамп доволі жалюгідним і страшенно старим дідуганом, в якого єдиний працюючий орган це язик..
Маск хотів допомогти Трампу сподобатись виборцям? Не знаю, але після цього інтерв'ю і методів його проведення, я в цьому не впевнена.
Інтерв'ю нагадує плакат який розміщуюють на роздягальнях пляжів, де зображено як правильно рятувати того хто тоне, щоб обом не піти на дно.
Маск явно не з тих хто його читав, а Трамп явно не з тих хто не потягне на дно «рятівника».
Два потопельника єтера😂
Ще немає відео з інтерв'ю, коли Ілон Маск, мільярдер, який володіє X (раніше відомий як Twitter), сидить за столом з Дональдом Трампом, екс-президентом-республіканцем, який відмовляється зникати в політичній невідомості.
Але маса оглядачів вже кепкують з цієї події.https://internetua.com/uploads/wysiwyg/18122023/%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%BC%D0%BF.png
Вони обидва королі своїх власних маленьких світів - Трамп у своєму всесвіті MAGA та Ілон у своїй ботанійній утопії - тож не чекайте жодних ударів.
Для порівняння мистецтва
А то чомусь постять тільки на Трампа