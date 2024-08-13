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Новини
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Під час інтерв’ю Трампа Маску на соцмережу Х почалася масована кібератака

трамп,маск

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп 13 серпня дав інтервʼю американському мільярдеру Ілону Маску. Воно почалось з тривалою затримкою, бо на соцмережу Х (раніше Twitter) відбулась масштабна DDOS атака.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться у повідомленні Маска на сторінці Х (Twitter).

Ще на початку трансляції інтервʼю користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

"Схоже, на Х відбувається масштабна атака DDOS. Працюємо над його усуненням", - написав Маск.

Згідно з його словами, якщо проблеми будуть й надалі, то інтервʼю "продовжать з меншою кількістю живих слухачів і опублікують розмову пізніше". Однак опісля Трампу та Маску вдалося провести інтерв'ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп дасть велике інтерв’ю Маску

Автор: 

інтерв’ю (221) Twitter (290) Маск Ілон (640) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+11
ви всі, байден то, байден сьо. байден, дідуган нікчемний.
а, байден, тихесенько, десь закрився у серверній і пальчиками по клаві, клац клац клац., і завалив к хєрам соцмережу х.
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13.08.2024 07:45
+11
https://zn.ua/ukr/usa/tramp-rozkritikuvav-bajdena-za-vislovljuvannja-pro-vstup-ukrajini-v-nato.html Трамп в цьому в'ю практично заперечив можливість вступу України в НАТО, принаймі, коли він стане президентом США
Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена за його заяви щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/u-derzhdepi-vidpovili-na-publikatsiju-pro-te-shcho-ssha-ne-pidtrimujut-vstup-ukrajini-v-nato.html можливого вступу України до НАТО , стверджуючи, що це стало приводом для початку війни (гугліть: "Президент США Джо Байден підтримує https://zn.ua/ukr/POLITICS/ssha-ta-nimechchina-napoljahajut-na-vidterminuvanni-zaproshennja-dlja-chlenstva-ukrajini-v-nato-foreign-policy.html членство України в НАТО , а інформація про протилежну позицію не відповідає дійсності. Про це https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-31-2024/ заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер")
"Байден говорив абсурдні речі. Зокрема, він заявив, що Україна може стати членом НАТО, але РФ ніколи на це не погодиться. Війна мала б нульові шанси початися, якби я був на посаді президента", - підкреслив Трамп.
Одночасно Трамп розраховує про щось домовитися з ****** стосовно війни та "миру" за спиною України. Він говорить: "Україна стикається з браком військових ресурсів, зокрема чоловіків, і через це змушена залучати до війська дуже молодих або дуже старих людей. Я планую відновити діалог із Путіним. Я довго з ним ладнав. Сподіваюся, що ми знову зможемо знайти спільну мову," - додав Трамп.

Тільки не Трамп! Це те ж саме *****, ворог України!
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13.08.2024 08:24
+8
Це так хоче виставити справу секта свідків підстреленого вуха. Але шито все білими нитками.
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13.08.2024 08:15
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Чим би дитя не бавилось - лиш би не плакало - Маск! - гроші даваи!
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13.08.2024 07:42 Відповісти
ви всі, байден то, байден сьо. байден, дідуган нікчемний.
а, байден, тихесенько, десь закрився у серверній і пальчиками по клаві, клац клац клац., і завалив к хєрам соцмережу х.
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13.08.2024 07:45 Відповісти
Ліваки біснуються. Мізків вистачило тільки на DDos.
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13.08.2024 07:52 Відповісти
Це так хоче виставити справу секта свідків підстреленого вуха. Але шито все білими нитками.
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13.08.2024 08:15 Відповісти
На фото трамп корчить морду Гая Фокса - теж щось підірвати хоче? А, американську демократію
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13.08.2024 07:58 Відповісти
Недострелене руде чмо не знає як ще підняти рейтинг...
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13.08.2024 08:06 Відповісти
для цього йому потрібно публічно і гучно заявити, що Україна має бути прийнята у НАТО негайно і закликати весь світ докласти спільних максимальних зусиль, щоб вигнати орків ху йла з України або повністю там їх знищити. от тоді рейтинг Рудого точно піде вгору. І навпаки - ці всі його заяви про те, що Україна ніколи не має бути членом НАТО, що з ху йлом потрібно домовлятися, бо його неможливо перемогти, оскільки пращури ху йла колись перемогли не тільки Гітлера, а ще й Наполеона, заяви про те, що припинить допомогу Україні як тільки заїде знову у Білий дім чи заяви про те, що буде заохочувати ху йла нападати на членів НАТО, якщо ті будуть мало платити - то ця вся його маячня точно не додасть йому рейтингів. і це добре. притомні республіканці нарешті отримають повноцінний шанс позбутися цієї рудої ганьби для своєї партії.
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13.08.2024 08:28 Відповісти
Хіба що думати що Маск особисто модерує мережу і за його відсутності все вийде....
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13.08.2024 08:08 Відповісти
Дональд.... Запахло весной метелям отбой начальник седой....
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13.08.2024 08:16 Відповісти
Навіщо маск атакував власну соцмережу?
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13.08.2024 08:17 Відповісти
https://zn.ua/ukr/usa/tramp-rozkritikuvav-bajdena-za-vislovljuvannja-pro-vstup-ukrajini-v-nato.html Трамп в цьому в'ю практично заперечив можливість вступу України в НАТО, принаймі, коли він стане президентом США
Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена за його заяви щодо https://zn.ua/ukr/WORLD/u-derzhdepi-vidpovili-na-publikatsiju-pro-te-shcho-ssha-ne-pidtrimujut-vstup-ukrajini-v-nato.html можливого вступу України до НАТО , стверджуючи, що це стало приводом для початку війни (гугліть: "Президент США Джо Байден підтримує https://zn.ua/ukr/POLITICS/ssha-ta-nimechchina-napoljahajut-na-vidterminuvanni-zaproshennja-dlja-chlenstva-ukrajini-v-nato-foreign-policy.html членство України в НАТО , а інформація про протилежну позицію не відповідає дійсності. Про це https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-31-2024/ заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер")
"Байден говорив абсурдні речі. Зокрема, він заявив, що Україна може стати членом НАТО, але РФ ніколи на це не погодиться. Війна мала б нульові шанси початися, якби я був на посаді президента", - підкреслив Трамп.
Одночасно Трамп розраховує про щось домовитися з ****** стосовно війни та "миру" за спиною України. Він говорить: "Україна стикається з браком військових ресурсів, зокрема чоловіків, і через це змушена залучати до війська дуже молодих або дуже старих людей. Я планую відновити діалог із Путіним. Я довго з ним ладнав. Сподіваюся, що ми знову зможемо знайти спільну мову," - додав Трамп.

Тільки не Трамп! Це те ж саме *****, ворог України!
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13.08.2024 08:24 Відповісти
Ага, можливий вступ до НАТО, можливий вступ до ЄС, можливий вступ у світле майбутнє.
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13.08.2024 08:47 Відповісти
Я ж кажу, у рудого пенсіонера платівку заїло. Був би розумний, вже допетрив би, що ця пісенька вже не вставляє навіть його ядерний електорат, і наспівав би ще щось. Але він волає й волає ті ж самі слова на тий же самий мотивчик, але голосніше - може, вважає, що так зрозуміліше (в нас є такі узкочелюстні, що думають, що іноземці їх зрозуміють, якщо вони будуть розмовляти російською, але голосно).
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13.08.2024 10:04 Відповісти
Чому тоді Байден не запросив Україну в 2021 році?

Та навіть надав менше допомоги в 2021 році, ніж попередній президент в 2020 році.
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13.08.2024 13:10 Відповісти
менше допомоги в 21-му році, кажеш, байден надав? а чому, брехун, ти не кажеш, що та допомога видається виключно за запитом того, хто потребує допомоги? Чи вважаєш, Що Байден мав сказати ЕрЗе: "візьміть хоч би оцей Петріот, нам його нікуди дівати!". Ну, ладно не Петріот, а Хаймарс з Атакамсом... Та навіть іржавий патрон...
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13.08.2024 13:41 Відповісти
Саме так
Згідно https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 звіту , можна порівняти виділені кошти по фінроках
2020: FMF 247млн + USAI 256млн = 503млн
2021: FMF 120млн + USAI 275млн + PDA 60млн= 455млн

Трамп дав 503млн, Байден дав 455млн

Тобто Україна в 2020 попросила 503млн у Трампа,
а у Байдена в 2021 попросила 455млн

Так?

Зеленський в 2022 казав, що просили зброю, натомість отримали пропозицію "тікати"
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13.08.2024 13:53 Відповісти
По-перше, те, що Україна отримала в 2020-му - вона подавала запит ще в 2019-му; а тоді прохання надсилав Гройсман і Полторак. По-друге, ЕрЗе збрехав, що Байден рекомендував всій Україні "тікати". Втекти мав сам Зе. І зброю Зе в США не просив, навпаки, відмовлявся, ще в овальному кабінеті в вересні 21 року. Так, а після повномасштабного вторгнення він запросив - але своєрідно: "закрийте небо України", так, на що Байден не пішов!
(окреме питання чому... тому що не мав такої змоги!, і зараз нема можливості закрити всю Україну від касапських бомбардирувань!)
А ти ж брешеш, падлюка, ще більш масштабніше, ніж ЕрЗе
Здони!
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13.08.2024 14:43 Відповісти
А надав в 2022 - все таки Трамп, та надав більше

Те що публіковали в пресі, то пропозиція тікати була для президента.
Якщо б дослухались до поради Байдена, то який був би результат?

Зброю просили, можна зробити з контекста "знаючи про напад, замість надання зброї, запропонували тікати"

А восени 2022, вже просили навіть в оренду ППО - котру так і не нанадали на той час
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13.08.2024 14:52 Відповісти
Ой, брехло же ти
А порівняти українські ДОЗи 2020-го, 2021-го року брехня тобі не дозволяє? І що, зрозуміти, що не по PDA тоді Україна отримувала зброю, а за оплату - також брехня заважає?
Та пішов ти ***** зі своєю брехнею!
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13.08.2024 14:58 Відповісти
Якісь пережовані, ці дві кремлівські консерви , шо доні рване ухо ,шо макс планокур ...маніпулянти , амбіційїні кремлівські ід* оти ...
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13.08.2024 08:36 Відповісти
Дохрена ж в пуйла компромата...
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13.08.2024 08:51 Відповісти
якщо б зараз президентом був Трамп цієї атаки не сталося !
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13.08.2024 08:52 Відповісти
Як тільки на сайті цензора появляється новина про вибори в США та теми, що нею пов'язані - одразу набігають сюди трампісти-магашисти, боти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зважте, шановне товариство, ці юзери в інших новинах цензора - не з'являються. І це свідчить про те, що вони - боти на з/п в ботоферми магатрампістів.
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13.08.2024 08:58 Відповісти
Yuri Smith ще забули - один з найвірнішіх свідків Рудого, хоч і під німецьким прапором.
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13.08.2024 10:07 Відповісти
А что Маск тоже балотируется? Или чего уже старый идиот сам с собой дебаты проводит
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13.08.2024 09:04 Відповісти
Балотується, так. Разом з Трампом на якусь посаду в Держдепі; можливо, на якогось міністра.
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13.08.2024 09:11 Відповісти
Трамп дав інтерв'ю Маску. Нагадало ще совковий анекдот: з'явилася в горах снігова людина. Зібрались біля його печери журналісти. Один зайшов в печеру, вийшов-плаче, запитують-що сталось, той ще дужче ридає. Заходить другий в печеру-там здоровенний волохатий чолов'яга. Журналіст: Здрастуйте, я б хотів взяти у вас інтерв'ю.
- Ну, бери.
- Ееее....Так він же брудний.
- Все одно, ****, бери. Придумають же слово - "інтерв'ю". ))
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13.08.2024 09:08 Відповісти
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13.08.2024 09:13 Відповісти
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13.08.2024 09:14 Відповісти
Вангую. Після виборів Ілона Масковська буде жалкувати,що Трампу відстрелили вухо а не голову. Трамп замаже всих своїх спільників в таке лайно, від якого не відмиються за все життя.
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13.08.2024 09:18 Відповісти
Здається Трамп вже сам не вірить у власну перемогу і почав панікувати, а з цим нести несусвітну х...ю.
Виглядає Трамп доволі жалюгідним і страшенно старим дідуганом, в якого єдиний працюючий орган це язик..
Маск хотів допомогти Трампу сподобатись виборцям? Не знаю, але після цього інтерв'ю і методів його проведення, я в цьому не впевнена.
Інтерв'ю нагадує плакат який розміщуюють на роздягальнях пляжів, де зображено як правильно рятувати того хто тоне, щоб обом не піти на дно.
Маск явно не з тих хто його читав, а Трамп явно не з тих хто не потягне на дно «рятівника».
Два потопельника єтера😂
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13.08.2024 09:41 Відповісти
https://internetua.com/svit-csekaye-na-interv-ua-ilona-maska-ta-donalda-trampa Дмитро Сизов: Світ очікує на відео інтерв'ю Ілона Маска та Дональда Трампа
Ще немає відео з інтерв'ю, коли Ілон Маск, мільярдер, який володіє X (раніше відомий як Twitter), сидить за столом з Дональдом Трампом, екс-президентом-республіканцем, який відмовляється зникати в політичній невідомості.
Але маса оглядачів вже кепкують з цієї події.https://internetua.com/uploads/wysiwyg/18122023/%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%BC%D0%BF.png
Вони обидва королі своїх власних маленьких світів - Трамп у своєму всесвіті MAGA та Ілон у своїй ботанійній утопії - тож не чекайте жодних ударів.
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13.08.2024 10:18 Відповісти
Є карикатури на Камалу, Байдена?
Для порівняння мистецтва
А то чомусь постять тільки на Трампа
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13.08.2024 13:13 Відповісти
 
 