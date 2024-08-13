Під час інтерв’ю Трампа Маску на соцмережу Х почалася масована кібератака

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп 13 серпня дав інтервʼю американському мільярдеру Ілону Маску. Воно почалось з тривалою затримкою, бо на соцмережу Х (раніше Twitter) відбулась масштабна DDOS атака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Маска на сторінці Х (Twitter).

Ще на початку трансляції інтервʼю користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

"Схоже, на Х відбувається масштабна атака DDOS. Працюємо над його усуненням", - написав Маск.

Згідно з його словами, якщо проблеми будуть й надалі, то інтервʼю "продовжать з меншою кількістю живих слухачів і опублікують розмову пізніше". Однак опісля Трампу та Маску вдалося провести інтерв'ю.

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