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Трамп заявив, що закінчить війну в Україні до того, як стане президентом: Я дуже добре знаю Путіна

Дональд Трамп

Кандидат в президенти США, республіканець Дональд Трамп заявив, що має намір вести переговори про мир між Росією і Україною ще до своєї присяги на пост президента, якщо виграє вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Трампа, він хоче бачити війну між Росією і Україною "врегульованою" і додав, що знає Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, і вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край "смертям і руйнуванню", якщо його знову оберуть.

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"Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю структуру певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів, і щоб це було зроблено", - наголосив Трамп.

Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, заявивши, що вона вливатиме сотні мільярдів американських податків в Україну, замість того, щоб припинити війну.

"Я не думаю, що вона має якесь уявлення. Вона взагалі не впорається з цим. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками (президентами РФ і України – ред.), і я думаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", - наголосив політик.

За словами Трампа, він сподівається, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.

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"Ви подивіться на спадщину країни - міста здебільшого зруйновані, - сказав Трамп, говорячи про Україну. – Вони зрівняні з землею. Вони просто повністю зрівняні з землею. Ви колись бачили деякі з цих міст? Там не залишилося жодної будівлі. Країна спустошена. Тому я хочу вирішити цю проблему, і я зможу її вирішити. І я хотів би зробити це до того, як потраплю до Білого дому після переобрання президентом".

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) перемовини (2854) путін володимир (23761) перемир’я (892) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+26
Та пішов ти на того путіна, дядько рудий
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09.08.2024 21:40
+22
"Трамп заявив, що закінчить війну в Україні до того, як стане президентом"-- ну так закінчуй!
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09.08.2024 21:45
+20
Я теж закінчу війну до того, як стану Спайдерменом! А фулє!
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09.08.2024 21:41
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Учитывая импотентность западных политиков никто за нас воевать не будет, поставок вооружения тоже недостаточно чтобы переломить ситуацию поле боя. И каким же образом ты хочешь заставить путьку вывести войска и покинуть оккупированные территории?
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09.08.2024 23:19 Відповісти
негайний вступ в НАТО і пряме застосування 5-ї статті його Договору. Можливо, не всі країни НАТО підпишуться за введення своїх контингентів на ЛБЗ, на знищення війсково-промислового потенціалу касапів - але знайдуться і такі, якщо їх переконати в тому, що рашизм є чумою ХХІ століття і він має бути знищений, як було знищено чуму ХХ століття, гітлерівський нацизм.

Так, для цього в Україні потрібен інший уряд, який би сам віддавв собі звіт в цьому.
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09.08.2024 23:28 Відповісти
Оставьте радужные иллюзии, нас не взяли ни в 2014 ни в 2022 ни в 2024 и неоднократно заявляли что этого не будет ближайшие лет 5. Никто нас не возьмёт в НАТО пока есть этот конфликт, возможно только после смены власти в парашке и смены полит курса. Будет корейский сценарий скорее всего и заморозка конфликта. Я думаю в Курск пошли чтобы выторговать более выгодные условия, генштаб прекрасно понимает что дальнейшая война это тупик и через год два возможно условия для заключения мира будут намного хуже чем сейчас, закончится либо прорывом фронта и вводом войск нато либо еще чем похуже
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10.08.2024 02:09 Відповісти
Суто з цікавості: як часто Трумп забуває, що перше тре' зняти штани, а вже тоді срати?
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09.08.2024 23:21 Відповісти
Бог накрив голову американської брехливої "шельми" рижим покровом голови.Що заважало цьому словоблуду повернути окуповані рашистом українські території,в ті часи, коли він був президентом???"трамбон " висить на гачку у " трупіна" ,як дурний карась в часі нересту на березовій наживці, крім плану рашиста(оманського плану), за котрий "трупін" заплатив "зеленому" і про що відає "трамбон" в нього немає ніякого плану про припинення війни лише у випадку повного виведення рашистських окупаційних війск із всієї території України
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09.08.2024 23:28 Відповісти
Совсем **********. Видно чует, что проиграет выборы.
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09.08.2024 23:29 Відповісти
Xoчу решить и смогу решить , это разные вещи. Проблема в том, что путька рехнулся и остановить его может только сокира в вернюю сраку, а не какой-то заокеанский чорт страдающий логореей.
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09.08.2024 23:35 Відповісти
Нічого вже Трампу не світить:

https://www.ponomaroleg.com/vsu-prodvinulis-v-kurskoj-oblasti/ Олег Пономарь :
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
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09.08.2024 23:38 Відповісти
вкусная моча московских проституток она влияет

а у этой кандидатши от демократов подобного не было?

а на мой взгляд, кого бы не выбрали там, ничего не изменится
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09.08.2024 23:40 Відповісти
Продырявленный ****** вертится как уж на сковороде чтобы за решётку не угодить.
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09.08.2024 23:45 Відповісти
Трамп каже Лаврову - "Як ви дивитеся на те, що я визнаю все те, про що ми тут говоримо?, бо я згоден, вам це потрібно, вам треба Донбас", "Гадаю, я можу зробити це просто зараз. Давайте щось підпишемо" - 2019 р.
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09.08.2024 23:53 Відповісти
Якщо у цьому "плані" не фігурує кусок мила, мотузка й табуретка - то це х*йня а не план...
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09.08.2024 23:56 Відповісти
Колись Вітя Ростовський жалівся Кучмі на Петюшу Симоненка - бабкі берет і ні.....нє дєлаєт. Відать і х.....психує щодо Донні Рваноє Ухо.
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10.08.2024 00:50 Відповісти
Рижий кловун
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10.08.2024 00:53 Відповісти
Ну вже в Україні мабуть усі знають що Трамп-кишеньковий пудель путіна.Тіки упороті і ботва надрачівають на нього.
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10.08.2024 05:01 Відповісти
зеленский и Трамп это два клоуна которые хотят увидеть мир в глазах путлера
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10.08.2024 05:02 Відповісти
Ідіот перетворився у клоуна.
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10.08.2024 05:34 Відповісти
А що він кремлівський холуй може запропонувати Україні? Видно що здачу суверенних українських але тимчасово окупованих московськими загарбниками територій, та капітуляцію України на користь фашисту )(уйлу. Нехай він віддає кацапам свою Аляску а не УКРАЇНУ...Теж мені підлий та підступний миротворець.
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10.08.2024 06:52 Відповісти
Дурень не розуміє що американці не хочуть закінчувати війну, вони хочуть витрачати менше грошей. Зупинка війни це поразка України, нікому в Америці це не подобається.
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10.08.2024 06:59 Відповісти
Трамп заявив, - Закінчу війну в Україні до того, як стану президентом: Я дуже добре знаю Путіна - дорівнює виразу хрипатої макаки: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/22/7248937/ «Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично» або "У себя в голове я закончил войну".
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10.08.2024 08:41 Відповісти
Для чого це розміщувати ?

Коли,чому,і як закінчувати війну в Україні,Трамп,певно,разів зо три повідомив.
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10.08.2024 08:51 Відповісти
Здається Трампон говорив це коли обирався на перший термін.

Допоміг срасії позбутись санкцій і розпочати повномасштабний наступ. Натомість переконав нашого дурника, що треба Україну роззброїти, війська відвести, про НАТО забути, так воно спокійніше.
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10.08.2024 09:01 Відповісти
Закінчити війну для цього бабника, який валявся з повіями в мацкві,означає :здати території України або припинити постачання зброї і ресурсів. Або все разом. Він знає пуйла, як конченго параноїка, якому потрібно все . Замість кулі в голову
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10.08.2024 10:00 Відповісти
Донні трамп Вуходрань 😂
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10.08.2024 11:13 Відповісти
ЖО ПА.
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10.08.2024 12:37 Відповісти
Прапор в руки! Аби не триколор.
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10.08.2024 13:48 Відповісти
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