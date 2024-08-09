Трамп заявив, що закінчить війну в Україні до того, як стане президентом: Я дуже добре знаю Путіна
Кандидат в президенти США, республіканець Дональд Трамп заявив, що має намір вести переговори про мир між Росією і Україною ще до своєї присяги на пост президента, якщо виграє вибори.
Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Трампа, він хоче бачити війну між Росією і Україною "врегульованою" і додав, що знає Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, і вірить, що зможе домовитися про мир, щоб покласти край "смертям і руйнуванню", якщо його знову оберуть.
"Я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю структуру певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів, і щоб це було зроблено", - наголосив Трамп.
Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, заявивши, що вона вливатиме сотні мільярдів американських податків в Україну, замість того, щоб припинити війну.
"Я не думаю, що вона має якесь уявлення. Вона взагалі не впорається з цим. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками (президентами РФ і України – ред.), і я думаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", - наголосив політик.
За словами Трампа, він сподівається, що в разі перемоги йому вдасться укласти мирну угоду в період між виборами 5 листопада і інавгурацією 20 січня 2025 року.
"Ви подивіться на спадщину країни - міста здебільшого зруйновані, - сказав Трамп, говорячи про Україну. – Вони зрівняні з землею. Вони просто повністю зрівняні з землею. Ви колись бачили деякі з цих міст? Там не залишилося жодної будівлі. Країна спустошена. Тому я хочу вирішити цю проблему, і я зможу її вирішити. І я хотів би зробити це до того, як потраплю до Білого дому після переобрання президентом".
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Так, для цього в Україні потрібен інший уряд, який би сам віддавв собі звіт в цьому.
https://www.ponomaroleg.com/vsu-prodvinulis-v-kurskoj-oblasti/ Олег Пономарь :
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
а у этой кандидатши от демократов подобного не было?
а на мой взгляд, кого бы не выбрали там, ничего не изменится
Коли,чому,і як закінчувати війну в Україні,Трамп,певно,разів зо три повідомив.
Допоміг срасії позбутись санкцій і розпочати повномасштабний наступ. Натомість переконав нашого дурника, що треба Україну роззброїти, війська відвести, про НАТО забути, так воно спокійніше.
трампВуходрань 😂