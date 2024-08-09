Фінляндія не буде майданчиком для потенційних переговорів між Трампом та Путіним, - глава МЗС Валтонен
Фінляндія не планує приймати у себе можливу нову зустріч між диктатором Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.
Про це йдеться в матеріалі The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Дональд Трамп заявив, що протягом одного дня після обрання на пост президента США він укладе угоду про припинення війни в Україні. Також він обіцяв відновити відносини із Путіним.
Гельсінкі було улюбленим містом для зустрічей між лідерами США та СРСР під час холодної війни. Проте Трампу доведеться знайти альтернативне місце для дискусій. У Фінляндії виключили можливість проведення мирних переговорів, які могли б призвести до потенційного розподілу України.
"Я б повністю виключила проведення таких дискусій у Гельсінкі, якщо з боку Росії не буде значних кроків, які б свідчили про те, що вона хоче повернутися до поваги до міжнародного права", - сказала глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.
"Наразі ми не ведемо жодного політичного діалогу з Росією, і ми не плануємо розпочинати його доти, доки Росія продовжуватиме вторгнення в суверенну державу по сусідству", - додала міністерка.
The Times звертає увагу, що відмова Гельсінкі прийняти переговори між США та Росією свідчить про зміни у політиці Фінляндії після вторгнення в Україну, в результаті якої країна відмовилася від післявоєнного нейтралітету та приєдналася до НАТО.
Джеральд Форд і Леонід Брежнєв підписали там Гельсінські угоди в 1975 році; Михайло Горбачов і Джордж Буш-старший повернулися до Гельсінкі через 15 років; Білл Клінтон і Борис Єльцин обрали фінську столицю для саміту в 1997 році.
Зустріч Трампа з Путіним у 2018 році, схоже, була останнім разом, коли Фінляндія виступила посередником між ядерними наддержавами світу, підсумувало видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Данная услуга является разовой и не может рассматриваться как постоянная обязанность.
Кто то вспомнил Брежнев, Форда и Хельсинки