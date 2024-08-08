Кордон із РФ поки що залишиться закритим, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Фінляндія найближчим часом не відкриватиме КПП на кордоні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявила глава МЗС Еліна Валтонен.
"Поки що кордон (з Росією) залишиться закритим", - зазначила вона.
Водночас Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, може бути знову розглянуто восени.
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показати весь коментар08.08.2024 09:27 Відповісти Мені подобається 0
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