Кордон із РФ поки що залишиться закритим, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Фінляндія найближчим часом не відкриватиме КПП на кордоні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявила глава МЗС Еліна Валтонен.

"Поки що кордон (з Росією) залишиться закритим", - зазначила вона.

Водночас Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, може бути знову розглянуто восени.

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