Граница с РФ пока останется закрытой, - глава МИД Валтонен
Финляндия в ближайшее время не будет открывать КПП на границе с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявила глава МИД Элина Валтонен.
"Пока что граница (с Россией) останется закрытой", - отметила она.
В то же время Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, может быть снова рассмотрен осенью.
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ac46bee1
показать весь комментарий08.08.2024 09:27 Ответить Мне нравится 0
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