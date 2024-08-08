Граница с РФ пока останется закрытой, - глава МИД Валтонен

Финляндия в ближайшее время не будет открывать КПП на границе с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявила глава МИД Элина Валтонен.

"Пока что граница (с Россией) останется закрытой", - отметила она.

В то же время Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, может быть снова рассмотрен осенью.

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