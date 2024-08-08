РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13042 посетителя онлайн
Новости
1 026 1

Граница с РФ пока останется закрытой, - глава МИД Валтонен

Фінляндія поки не відкриватиме кордон із РФ

Финляндия в ближайшее время не будет открывать КПП на границе с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявила глава МИД Элина Валтонен.

"Пока что граница (с Россией) останется закрытой", - отметила она.

В то же время Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, может быть снова рассмотрен осенью.

Также читайте: Деятельность Венгрии требует критической оценки, - премьер Финляндии Орпо

Автор: 

граница (5258) россия (95372) Финляндия (956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как же єто вот всьо, набранноє непосільнимі крєдітамі, где прастирать ?
показать весь комментарий
08.08.2024 09:27 Ответить
 
 