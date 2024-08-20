Трамп не оскаржуватиме своєї поразки на виборах, якщо вони відбудуться "чесно"
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у разі поразки на виборах не оскаржуватиме свій програш, проте за умови, що вважатиме голосування чесним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
"Я вважаю, що якщо я програю, ця країна потрапить у штопор, подібного якому вона ще не бачила - як було у 1929 році. Але якщо я програю, і це буде вільно та чесно, абсолютно точно, я прийму результати", - сказав він.
За його словами, "чесні вибори" - це чесний підрахунок голосів, відсутність шахрайства та те, що "вони не встановлюють нові правила та норми, на які не мають влади".
"Якщо я побачу, що у нас були чесні та вільні вибори, а, я сподіваюся, що зможу це сказати ,— ви не побачите шляхетнішої людини, ніж я. Я шляхетна людина", - додав Трамп.
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Але тут є боти, яким за контрактом прописано брехати (а серед них і просто долбойоби). Це: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://biz.censor.net/user/461496, , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - які тільки й очікують команди від куратора ботоферми накинутись та спаскуджувати достовірну інфу.
Зараз вони сюди зайдуть
Якою мірою ці вкидання, а також голосування поштою, запроваджене нібито через епідемію ковіда, вплинуло на результати підрахунку голосів, має показати розслідування. Люди, які вимагають такого розслідування та перерахунку голосів, виходили на вулиці в Югославії 2000 року, коли відбулася "бульдозерна революція"; ми бачили це в Україні у листопаді-грудні 2004 року під час "помаранчевої революції", ми бачили це у листопаді 2003 року в Грузії під час "революції троянд"; таке вже тричі було в Киргизії 2005, 2015 і 2020 року. Таких прикладів багато. Коли легальні, законні заходи більше не діють, настає черга громадянського руху, люди виходять на вулиці і вимагають або перерахунку голосів, або як це було в Україні, коли Верховний суд був змушений оголосити переголосування другого туру президентських виборів.
На превеликий подив громадян США, коли така проблема виникла на виборах президента США, Верховний суд не став розглядати поданий йому позов по суті. Він не впорався з прямим, покладеним на нього обов'язком. Тоді Конгрес почав розглядати питання про створення спец. комісії з цього питання, однак її формування було зірвано т.зв. штурмом Капітолію 6 січня 2021 року. Звідси у численних спостерігачів виникла обґрунтована підозра, що провокацію зі штурмом Капітолію було зроблено саме для того, щоб зірвати створення такої комісії. Щонайменше 40% громадян США заявили, що не довіряють результатам виборів. Навіть якщо ця вимога розслідування була думкою меншості, то 40% - це досить велика меншість, і в нормальній демократичній країні таке розслідування мало статися, щоб розставити всі крапки над i. Але цього не сталося.
Щодо т.зв. штурму Капітолію, це була абсолютно мирна демонстрація прихильників республіканців. Лише невелика частина цих людей намагалася увійти до Капітолію, і лише частина цієї групи була республіканцями, а інша - представниками руху антифа. Це люди прямо протилежних позицій, це радикальні ліві, прихильники демпартії. Як показують численні відеозйомки, саме антифа були найактивнішими у розбиванні скла, ламані дверей та спроб прориву до будівлі. Багато хто з них, опинившись усередині Капітолію, потім позував на камеру. Доступні відео, на яких прихильники антифа ламають двері, б'ють шибки в будівлі Капітолію, а їх оточує подвійне кільце інших антифівців, які не дають втрутитися республіканцям. Тим не менш, кілька республіканців прориваються і відтягують погромників від будівлі, намагаючись не допустити вандалізму, в якому за кілька годин буде звинувачено саме республіканців.
Дуже дивну позицію (а тепер ясно, що все було саме так задумано) зайняла охорона Капітолію. Охорона відчинила ворота, відчинила ряд дверей і навіть запрошувала протестувальників усередину будівлі. На це є відеодокази. Треба сказати, що Капітолій є публічним будинком, доступним для відвідування як громадянами США, так і іноземцями. Це не російська Дума чи українська Верховна рада - будь-яка людина може вільно увійти до Капітолію у будь-який час. Тому вхід протестувальників до будівлі Капітолію 6 січня не був порушенням жодних законів США і не був порушенням правил внутрішнього розпорядку Капітолію.
Хвилин через 40 з боку керівництва Капітолію було дано команду з витіснення протестувальників із будівлі. Треба сказати, що протягом кількох попередніх днів нацгвардія США пропонувала свою допомогу з охорони Капітолію. Але охорона кілька разів відмовлялася від цієї допомоги. А коли протестувальники вже були у Капітолії, його охорона звернулася за допомогою до нацгвардії, і та брала участь у витісненні протестувальників із будівлі. Відомо, що охорона Капітолію застосувала зброю. З боку протестувальників було вбито 4 особи та загинув один охоронець за нез'ясованих обставин. Наведено три різні версії його загибелі, і результати розслідування досі невідомі. Все це дуже дивно. Для порівняння згадаємо, що обставини смерті наркодилера Флойда у Мінеаполісі стали відомі всьому світу протягом кількох годин. Також досі невідомі обставини загибелі трьох із чотирьох протестувальників (крім жінки, яку застрелив охоронець). І це при тому, що будівля Капітолію нашпигована камерами спостереження.
Якщо у 40% громадян виникають сумніви щодо чесності виборів, особливо в такій країні як США, має бути проведене ретельне розслідування та оприлюднено його результати. Але цього не було зроблено. Не можна ігнорувати думку меншості, не можна затикати людям рота. Це стосується не тільки росії, білорусії та подібних недемократичних країн, це стосується будь-якої країни. Тим більше, не можна використовувати для з метою ігнорування волі меншості Верховний суд США.
США перебувають у стані громадянської війни. Вона ще поки що загалом холодна, але битва між двома політичними партіями вже йде на повну силу. Демократи вважають, що будь-який республіканський президент є виродком пекла. Прямо так і кажуть. Це стосується не лише Трампа. Так само вони говорили щодо Дж. Буша молодшого, Дж. Буша старшого і про Рональда Рейгана. Ненависть до республіканців перетворилася на демократів на релігію. Демократи відкрито заявляють, що не лише не допустять Дональда Трампа до посади президента, але не допустять до цієї посади більше жодного республіканця. Тому вираз "громадянська війна" анітрохи не є перебільшенням. У рамках цієї громадянської війни стандарти, правила та принципи, які були характерні для США протягом багатьох десятиліть, зараз ігноруються та знищуються. Особливо це стало помітно після того, як пані Пелоссі, колишній спікер нижньої палати Когресса оголосила, що демократична партія розпочинає безкомпромісну боротьбу на знищення проти Дональда Трампа. Це можна порівняти з відомою командою "Над всією Іспанією безхмарне небо", якою загони комуністів-інтернаціоналістів у 1936 року вирушили воювати проти фашизму до Іспанії. З цього моменту ми бачимо речі, які були нечувані в історії США: коли блокують і банять політичних супротивників, та їхні екаунти, коли блокується будь-яка інформація про зв'язок коронавірусу з Китаєм, коли цензорами фейсбуку, твіттера та інстаграма виявляються виключно демократи, коли розв'язується кривава бійня на вулицях американських міст, а заклики до розслідування порушень на виборах президента США ігноруються.
- за відкритого хабадника.
Трамп від зятька у захваті.
Та й з хабадником путіним вони кореші.
Кожен може відкрити інтернет і почитати програму хабаду.
Хаба́д (івр. חב"ד - сокр. від חָכְמָה, בִּינָה, דַּעַת хохма́, біна́, да́ат - «мудрість, розуміння, знання» сидизм, іудейське Релігійний рух, також називається Любавичським хасидизмом. Різко виділяється серед інших хасидських рухів своїм особливим стилем.
Рух Хабад закликає до служіння Всевишньому та до виконання законів Тори з радістю, що виникає в результаті інтелектуального розуміння секретів Тори. Вивчення Тори викликає позитивні емоції. Звідси і назва-акронім "Хабад" - "мудрість", "розуміння", "знання".
Хасидизм Хабада пояснює, як у виконанні заповідей Тори єврей
поєднує кінцевий матеріальний світ з нескінченністю духовних світів та Творця;
виконує як місію свого існування землі, а й суть існування всього світу;
кульмінація проявляється у месіанській ері, прихід якої відбудеться, коли поділ між матеріальним та нематеріальними світами зруйнується.
Використовуючи багато ідей каббали і поєднуючи їх з іншими областями іудаїзму (наприклад, з Талмудом), Хабад прагне показати філософську єдність ідей іудаїзму і зв'язок їх з ідеєю єдності Творця (тобто проявити іудаїзм як справжній монотеїзм), подібно до того, як талмудичний рух Тосафот Тосфос) доводило, що, незважаючи на численні поверхневі протиріччя, Талмуд є єдиним склепінням, в якому насправді немає протиріч.
І що ти знайшов у хабаді такого страшного? Ти взагалі розумієш, про що це? Я дуже сумніваюся, судячи з твоїх розумових здібностей.
Хабадник Трамп - ну й нехай ...
А люди нехай цікавляться що таке хабад і які його цілі.
І не тільки з вікіпедії.