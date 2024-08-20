Трамп не оскаржуватиме своєї поразки на виборах, якщо вони відбудуться "чесно"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у разі поразки на виборах не оскаржуватиме свій програш, проте за умови, що вважатиме голосування чесним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Я вважаю, що якщо я програю, ця країна потрапить у штопор, подібного якому вона ще не бачила - як було у 1929 році. Але якщо я програю, і це буде вільно та чесно, абсолютно точно, я прийму результати", - сказав він.

За його словами, "чесні вибори" - це чесний підрахунок голосів, відсутність шахрайства та те, що "вони не встановлюють нові правила та норми, на які не мають влади".

"Якщо я побачу, що у нас були чесні та вільні вибори, а, я сподіваюся, що зможу це сказати ,— ви не побачите шляхетнішої людини, ніж я. Я шляхетна людина", - додав Трамп.

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