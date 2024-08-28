Операція ЗСУ в Курській області РФ загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що операція України в Курській області РФ нібито загрожує початком Третьої світової війни.

Про це він заявив під час мітингу у Детройті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, він єдиний, хто може пообіцяти закінчити війну між Росією та Україною і запобігти "Третій світовій війні".

Коментуючи це, він згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі захід Сил оборони України на територію Курської області.

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"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", - заявив Трамп.

Він вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після перемоги на американських виборах.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко" - додав Трамп.

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