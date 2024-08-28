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Новини Війна
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Операція ЗСУ в Курській області РФ загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп

Дональд Трамп про операцію України на Курщині:

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що операція України в Курській області РФ нібито загрожує початком Третьої світової війни.

Про це він заявив під час мітингу у Детройті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, він єдиний, хто може пообіцяти закінчити війну між Росією та Україною і запобігти "Третій світовій війні".

Коментуючи це, він згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі захід Сил оборони України на територію Курської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для РФ події на Курщині мають менше значення, ніж наступ на Донбасі, - NYT

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", - заявив Трамп.

Він вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після перемоги на американських виборах.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко" - додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не оскаржуватиме своєї поразки на виборах, якщо вони відбудуться "чесно"

Автор: 

росія (65002) Трамп Дональд (5542) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+30
О Трамп нарешті показав, чию сторону він займає.... Відчуває, що програє собака брехлива)
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28.08.2024 14:23
+25
агов, трампісти, ваш віхід. 3... 2... 1...
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28.08.2024 14:20
+25
Дебіл
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28.08.2024 14:24
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Блин.
Вот во всех этих захватах должна быть логика, потому как их нужно ещё удержать.
Я, как не военный человек, вижу захват населенного пункта так (совсем примитивно, но суть передаёт):
1. Артподготовка
2. Штурмовой отряд, зачистка
3. Подтягиваются основные силы
4. Налаживается тыловое обеспечение.
Населенный пункт взят. И его можно пытаться удерживать, не гарантировано, но можно

Вопросов два:
Я прав ?
Если да, то с Курской обл. дело именно так обстоит ?
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28.08.2024 15:20 Відповісти
Не третя світова, а Світ проти ***** рейха. І так, вона вже йде потихеньку.
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28.08.2024 15:21 Відповісти
Початок третьої світової ініціювали США, коли змусили Україну відмовитися від ядерної зброї і тактичних ракет.
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28.08.2024 15:25 Відповісти
- Трамп, зупини війну!
- Війна - стій! Раз, два!
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28.08.2024 15:28 Відповісти
Cитуація з Трампом нагадує мені ситуацію с Зеленським. Як мінімум половина виборців реально не бачать що він дебіл.
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28.08.2024 15:40 Відповісти
адвокат Дьявола
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28.08.2024 15:41 Відповісти
Наступ росіян на Покровськ не загрожує початком Третьої Світової, а український наступ на Курськ загрожує...
Трампологіка = ватнікологіці.
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28.08.2024 15:49 Відповісти
даеш безумну операторм дрона!
ну не звірі ж ми - автомат не в штурковікіні...
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28.08.2024 15:53 Відповісти
ви колись бачили собаку якому даєш сосіску а він тебе за руку кусає?
це трамп - кацап два!
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28.08.2024 15:58 Відповісти
Цей одновухий дегенерат, покусаний дохлою білкою, не сприймає Україну серйозно, проте плазує перед кожним гопником, що має валізку з гівном.
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28.08.2024 15:59 Відповісти
все вірно Донні, нехай росіяни уй..ують з курсь кої області в межах кордонів, щоб 3 світова не почалася
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28.08.2024 16:02 Відповісти
кацапи - за кожну українську смерть - ми візьмено 4 ваши....
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28.08.2024 16:55 Відповісти
рубайте, пацани, тих сволот без жалю....
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28.08.2024 17:00 Відповісти
, Дол****, симонян с *********** давно воюют с НАТОй, очнулся
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28.08.2024 16:56 Відповісти
соловья, псіну, за клюва зацепимо ....
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28.08.2024 17:03 Відповісти
соловья, псіну, за клюва зацепимо,
воно думає його ядерна зброя захистить - викрадемо!
падло плодуче - знайдемо ідіотів всіх 18...
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28.08.2024 17:08 Відповісти
А сам на випадок свого програша у виборах готує другу руду війну у Капитолії, надіючись на підтримку недофюрера нової рашистско-нацистської недодержави.
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28.08.2024 17:28 Відповісти
В нього вже була можливісь зупинити цю війну і шо? Тоді він не бачив перспективи третьої світової?
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28.08.2024 18:51 Відповісти
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