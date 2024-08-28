Операція ЗСУ в Курській області РФ загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що операція України в Курській області РФ нібито загрожує початком Третьої світової війни.
Про це він заявив під час мітингу у Детройті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, він єдиний, хто може пообіцяти закінчити війну між Росією та Україною і запобігти "Третій світовій війні".
Коментуючи це, він згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі захід Сил оборони України на територію Курської області.
"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", - заявив Трамп.
Він вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після перемоги на американських виборах.
"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко" - додав Трамп.
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Вот во всех этих захватах должна быть логика, потому как их нужно ещё удержать.
Я, как не военный человек, вижу захват населенного пункта так (совсем примитивно, но суть передаёт):
1. Артподготовка
2. Штурмовой отряд, зачистка
3. Подтягиваются основные силы
4. Налаживается тыловое обеспечение.
Населенный пункт взят. И его можно пытаться удерживать, не гарантировано, но можно
Вопросов два:
Я прав ?
Если да, то с Курской обл. дело именно так обстоит ?
- Війна - стій! Раз, два!
Трампологіка = ватнікологіці.
ну не звірі ж ми - автомат не в штурковікіні...
це трамп - кацап два!
воно думає його ядерна зброя захистить - викрадемо!
падло плодуче - знайдемо ідіотів всіх 18...