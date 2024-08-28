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Для РФ події на Курщині мають менше значення, ніж наступ на Донбасі, - NYT

Для РФ Донбас важливіше, ніж Курщина

Для російської влади більш важливим є просування на Донбасі, аніж відбиття наступу Сил оборони України в Курській області.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Західні офіційні особи та військові експерти вважають причиною того, що РФ досі не зупинила Сили оборони України на Курщині, є не лише відсутність розвідки на полі бою, але й пріоритети.

"Заскочена зненацька наступом на Курськ, Росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська, міста, яке є ключовим логістичним центром на Донбасі", - пише видання.

Також читайте: Росіяни побудували п’яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Полковник Маркус Рейснер з австрійської військової академії зазначив, що мета російського літнього наступу - принаймні оволодіти Покровськом.

За даними NYT, російські війська на Курщині не змогли відповісти на операцію ЗСУ через брак досвіду та ресурсів. Водночас західна розвідка допомогла Україні планувати операції. Так, війська РФ не змогли організувати ефективну оборону.

Також, пишуть журналісти, РФ повільно перекидає війська на Курський напрямок. А завдаючи авіаудари цього тижня по Україні РФ намагається відвернути увагу своїх громадян від невдач на Курщині.

Також дивіться: Оператори ССО вразили російський комплекс РЕБ "Сапфір" на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

росія (65002) Донецька область (8374) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+13
Для Зеленського із Сирським також Донбас не важливий.
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28.08.2024 12:20
+12
Ну, хто вірить у "глупих русскіх"?
Їх поведінка розумна: наступ на Курськ не загрожує мАцквє (ЗСУ не дійдуть з об'єктивних причин), у військовому сенсі створює мало проблем, в той час як захоплення корисних копалин Донбасу має стратегічний сенс.
Захоплять Донбас - перекинуть війська в Курськ, виб'ють звідти ЗСУ. І будемо ми і без Курська, і без Донбасу (в кращому разі, але цього кращого разу точно не буде).
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28.08.2024 12:20
+9
Те, кто готовил операцию на Курщине
Хорошо знают военное дело
Но плохо знают психологию путина
Ему спящих москвичей взорвать - как два пальца обоссать
Будет он думать о каких- то курянах?
Пока ничего не будет происходить в самой Москве
Путин будет давить
Он своих планов не поменяет
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28.08.2024 12:22
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Для Зеленського із Сирським також Донбас не важливий.
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28.08.2024 12:20 Відповісти
Ну не важливий Курськ так не важливий.
200 000 тисяч біженців тепер потрібно кормити ліліпутіну, а так кормив 200 000 солдатів на фронті. Дрібниця? Не думаю.
Гроші на 200 000 нових кацапськи мобіків - тепер в повітрі. нова хвиля мобілізації в попі.
гойда.
Одна ракета ліліпутіна кошутє як котеджне містечко для сотні біженців з Курська. А скоро зима. Що? Більше котеджних містечок - менше ракет. гойда.
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28.08.2024 13:37 Відповісти
Які котеджні містечка? каZапів заселять в квартири і будинки українців на окупованих територіях.
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28.08.2024 14:03 Відповісти
Можливо - я читав що ліліпутін наказав біженців з Курська пересиляти в Бахмут та Авдіїівку і за власні кошти відбудовувати будинки.
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28.08.2024 14:08 Відповісти
"Російська влада хоче вивезти переселенців з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької"

https://novynarnia.com/2024/08/14/rosijska-vlada-hoche-vyvezty-evakujovanyh-zhyteliv-kurshhyny-na-okupovani-terytoriyi-zaporizhzhya-u-czpd-nazvaly-prychynu/
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28.08.2024 14:16 Відповісти
Тоді будуть будувати там котеджні містечка.
200 000 - це велике місто.
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28.08.2024 15:01 Відповісти
Є ще житло українців, які виїхали з окупованих територій, в Луганській і Донецькій областях.
Рашисти вже "націоналізовують" таке житло.
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28.08.2024 15:11 Відповісти
Так ви ж пишете про Запорізьку область? До чого тут лугандон від ВАС?
попередньо вище я вам так і писав - ліліпутін наказав біженців з Курська пересиляти в Бахмут та Авдіїівку - тому це лише підтверджує інформацію.

В лугандонії "націоналізували" - а по суті відібрали в користь "днрлнр" 80% житла в ЯКОМУ ЖИВУТЬ громадяни - житло НЕ ПОРОЖНЄ.
а конкретно те житло, яке при ссср громадяни отримали від ссср БЕЗКОШТОВНО
Тобто більшість бамбасу живе "на птічих правах" в своїх квартирах.
Нічого дивного - МММ-щик деня пушиліт разом з кидолой ліліпутіним залишили пів мільона громадян бомжами.
Якщо в це житло заселять 200 000 біженців з Курська - куди подінуть бабушок та дєдушок лугандонії? В крематорії шолі?
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28.08.2024 15:27 Відповісти
Ще не все конфіскували. Знаю це достеменно. В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду, тому що рашисти її захопили швидше і зрівняли з землею менше населених пунктів, ніж в донецькій.
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28.08.2024 15:30 Відповісти
Ми дискутуємо про ВІЛЬНЕ житло для 200 000 біженців з Курщини - якого на лугандонії НЕМАЄ.
200 000 - масштаб ВЕЛИКОГО міста.
До прикладу в середньому Бахмуті до війни жило 70 000 населення, в в середній Авдіївці - 30 000 людей.
Тобто навіть Бахмута та Авдіївки РАЗОМ узятих в ДВА рази менше потреби житля біженців.
Потреба - десь як ПІВ-Луганська.
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28.08.2024 16:11 Відповісти
Загалом по окупованих областях легко набереться така кількість житла. Я знаю багато сімей, які виїхали на неокуповану територію. Їхнє житло із *******, консервацією ще не "націоналізоване", поки що до нього не рашисти не дотяглись. Нехай і не дотягнуться!

І звідки достовірна інформація про т, що ВЖЕ 200 тисяч каZапів евакуювали?
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28.08.2024 16:19 Відповісти
За 10 років окупації стоїть житло нерозграбоване - казка та й годі 🤣
Ах, Аллочка - тобі б казки писати - пропадає талантіще.
А про 200 000 - звичайно це приблизна цифра - бо евакуація продовжується - зараз може бути і більше - мери Льгова, Рильська, губернатор курсщини кожен день закликають жителів евакуюватися.
Скоро і до пів міліона дійде
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28.08.2024 16:29 Відповісти
Не за 10, а за 2 роки.
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28.08.2024 16:35 Відповісти
В смислє? В якому році росія окупувала Донецьк та Луганськ?
В 2014 разом з кримом.
Я зрозумів - у вас проблема з логікою та адекватним сприйняттяи реальності - буває.
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28.08.2024 17:31 Відповісти
Ні. Це у вас проблеми із розумінням текстів, написаних українською мовою.
Я НЕ писала про Луганськ і Донецьк. Я писала про Луганську область.

"В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду."
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28.08.2024 17:49 Відповісти
"В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду." - якщи ви НЕ живете в Луганськії області зараз - то це ВАША ФАНТАЗІЯ не підкріплена ніякими доказами.
Аргументи типу "люди розказують" - ніпрощо.
Наразі Я ніде не зустрічав інформацію що ось біженці з Курська приїхали жити у Луганськ зараз.
Якщо маєте - скиньте.

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28.08.2024 17:54 Відповісти
Це не фантазія, а знання реальності. Є джерела, які повідомляють інформацію звідти. І цю інформацію публікують офіційні інтернет-ресурси обласних адміністрацій. Окрім того, є можливість отримувати інформацію від людей, які залишились там.
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28.08.2024 18:00 Відповісти
Це ніпрощо - я так і не дочекався від вас ПОСИЛАНЬ на офіційну інформацію.
ви лише кормите байками крилова
ви слабе звено - бувайте.
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29.08.2024 12:35 Відповісти
Ну, хто вірить у "глупих русскіх"?
Їх поведінка розумна: наступ на Курськ не загрожує мАцквє (ЗСУ не дійдуть з об'єктивних причин), у військовому сенсі створює мало проблем, в той час як захоплення корисних копалин Донбасу має стратегічний сенс.
Захоплять Донбас - перекинуть війська в Курськ, виб'ють звідти ЗСУ. І будемо ми і без Курська, і без Донбасу (в кращому разі, але цього кращого разу точно не буде).
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28.08.2024 12:20 Відповісти
в мудрих рюських вірять тільки глупі хахли і проплачені журналяді із ньюйортаймс
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28.08.2024 12:36 Відповісти
Вчора ворог захопив і Мемрик. Зі слів одного з аеророзвідників 59 ОМПБр:
скажу так, орки в Мемрику як на параді йдуть
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28.08.2024 12:45 Відповісти
о боже, тільки не мемрик, як же ми це переживемо (спойлер - так само як і всю війну до цього)
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28.08.2024 13:33 Відповісти
Можете далі вірити в тупих ваньок. Які чомусь в умовах санкцій розгорнули масову розробку та виробництво ракет усіх типів.
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28.08.2024 13:11 Відповісти
я вірю тільки в тупих хіхлів-зрадойопів, які думають що дуже розумні а насправді роблять за ваньок половину їх роботи -знецінюють будь-які наші досягнення
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28.08.2024 13:31 Відповісти
І які у нас досягнення? Ну вдарили по репутації русні, так це виправно. Якщо русня забере Донбас і відріже увесь Південь по Дніпро через Павлоград, з Курської області ЗСУ вилетять ще до того, як це станеться. І буде черговий доказ тези "хто до росії зайде, той свою країну втратить".
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28.08.2024 13:48 Відповісти
Знову соплі-слюні, "якщо", "коли", якісь русняві наративи і т.д.
Ми взяли купу полонених на обмін - це раз.
Ми убезпечили Суми від спроби захоплення - це два.
Ми відтягнули частину сил з України - і частину КАБів які тепер херачать по рашці а не по нам - це три.
Ну і головне - ми показали не просто самій русні, а всьому світому шо рашка ні за яку ЯЗ не схопиться якщо окупувати їх територію.
Тепер питання ризику ескалації при деокуцпації Криму чи Донбасу знято назавжди.
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28.08.2024 16:09 Відповісти
Друже - ліліпутін до війни розгорнув масове виробництво мобільних крематоріїв.
Як думаєш для чого вони йому були потрібні, якщо киів за три дні, а в Києві крематоріїв вистачає?
Взагалі що пропонуєш?
Договорняк з ліліпутіни і тихо без пінки по крематоріям розійтися?
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28.08.2024 13:40 Відповісти
Договорняків вже не буде. Атакою на Курську область зєля перетворив цю війну для росії з загарбницької на вітчизняну. А всі вітчизняні війни росія завершувала в столицях нападників.
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28.08.2024 13:46 Відповісти
Це чудово - що договорняків не буде.
"вітчизняна"? Думаєш назва щось міняє?
Особливо уміляє логіка "помінять названіє на отечественную означает взять Кієв" 🤣
ВСІ вітчизняні? А скільки їх - перерахуй. Я не знаю жодної - а та що сралін назвав "отечественной" - то Друга світова війна 1939-1945 років.
Чекаю від тебе перелік "вітчизняних" війн.
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28.08.2024 13:56 Відповісти
На росію з метою завоювань нападав Наполеон та Гітлер. Обидва відомо як закінчили.
Ми не з метою завоювань, але ми і не наполеонівська Франція та гітлерівська Німеччина, обидві з яких були найкращими військовими машинами свого часу. І обидві отримали саме російські війська у себе в столицях.
Тому ***** достатньо буде лише оголосити пару мобілізацій по 500к - і все, нам нічим відповісти (на Донбасі ВЖЕ немає ким зупиняти одну маленьку м'ясну кубишку, яку розкоркувала росія під курський наступ).
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28.08.2024 14:08 Відповісти
"смешалісь вместе коні люді"
Нагадай но мені - Наполеон захопив столицю Москву? Тобто Наполеон вів "вітчизняну" війну тому захопив столицю росії - згідно твоєї логіки?
Друже - ВСЕ що може ліліпутін - ВІН ВЖЕ РОБИТЬ - немає ніяких "коли він зробить" - це кацапській наративи "ми єще не начіналі".
Звідки ти заєш що Україні нічим відповісти?
Тобто ти вважаєш що півтора мільйона військових ЗСУ десь поділися разом з технікою? Куди саме - уточни, чекаю.
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28.08.2024 14:15 Відповісти
Де ж вони, ті півтора мільйони, коли русня на Донбасі бере місто за містом кожного дня?
Що взагалі відбувається, ви можете зрозуміти? Я - ні.
На "договорняк" схоже, але є один пункт, яки все ламає: чому 6 серпня на шляху ЗСУ опинились шмаркачі з ахмат-чаєм, коли русня могла легко замінити їх напередодні тумба-юмбами, яких ніхто не рахує і не шукає?
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28.08.2024 14:17 Відповісти
Це ВИ сказали "нам нічим відповісти" - значить знаєте де ті півтора мільйона. Чекаю вашої відповіді.
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28.08.2024 14:20 Відповісти
Я не вірю у півтора мільйони. Більше того, я випадково чув приватну розмову одного військового зі своєю жінкою, як він скаржився їй на поточний стан речей. Скажу так: нам кажуть про те, що 300 тисяч всього воює. Так оце і є кількість боєздатних ЗСУшників. Всі інші - небоєздатні.
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28.08.2024 14:22 Відповісти
Що значить небоездатні? Без рук та ніг?
Якщо є руки та ноги - можливість ходити та тримати автомат - це боездатний.
А слухи - це НЕ аргумент.
Ваша віра -це лише ваша віра а НЕ аргумент.
Короче - займаєтеся "бі-бі-сі" - баба бабі сказала.
Якщо у вас НЕМАЄ аргументів - то ВСЕ що ви ствержджуєте байки - політ вашої фантазії.
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28.08.2024 14:59 Відповісти
Боєздатність це не наявність автомата у солдата, а укомплектованість частин та з'єднань необхідною кількістю озброєння та бронетехніки, що визначає його можливість вести ті чи інші операції - як наступальні так і оборонні
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28.08.2024 15:45 Відповісти
підміна понять - ми дискутуємо про БОЕЗДАТНІСТЬ СОЛДАТА, а не ЧАСТИНИ.
Людина з АВТОМАТОМ може вбити кацапа? Може - значить боездатна.
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28.08.2024 16:06 Відповісти
Тобто ви пропонуєте воювати м'ясом? Немає броні, арти, мінометів, пострілів до них - пофіг, є ж автомат в руках. В нас що армія якихось партизанів, які діють поодинці, чи ви передивились голлівудських військових бойовиків, що одним кулеметом дожив ворожий батальйон?
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28.08.2024 16:37 Відповісти
Боєздатний - це коли можеш дійти до позиції і не вмерти від гіпертонії по дорозі, а також не кинеш автомат і не втечеш або не піднімеш руки вгору, ледь побачивши ворога. Зараз отаких випадків - все більше. Бусифіковані не бажають воювати взагалі. Тому так багато втрат позицій останнім часом.
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29.08.2024 07:36 Відповісти
Думаєш 19-річні строчники в Курські області страждали на гіпертонію?
Бурна в тебе фантазія, Друже.
Лише одне питання - куди будеш втікати якк Переможе Україна нациського ліліпутіна?
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29.08.2024 12:23 Відповісти
Нехай вона спочатку переможе.
Бо зараз все схиляється до повного розгрому (китайці з 1 вересня не будуть постачати нам деталі для дронів та РЕБ, все піде русні).
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29.08.2024 13:58 Відповісти
Китай заборонив прямі продажі з Китаю.
кацапи будуть купувати через колобка
Україна буде купувати через Корею, Турків чи Європу.
Так куди будеш тікати?
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29.08.2024 14:09 Відповісти
Русня буде купувати напряму, а ми - платитимемо втричі дорожче.
Нехай спочатку Україна переможе, добре?
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29.08.2024 14:50 Відповісти
Звичайно Україна переможе.
Лише ще одне питання - тебе не турбує що ти колись помреш? Як живеш з цією думкою? Спиш добре?
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29.08.2024 16:18 Відповісти
Мені б вашу впевненість.
Тверезі думки кажуть зовсім протилежне.
Малоресурсна країна зі зрадливою неефективною владою не може перемогти багаторесурсну країну, де влада не зраджує країну на користь ворога, хоча і не ефективна також.
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29.08.2024 16:39 Відповісти
Це лише ваша особиста думка.
З депресивних психозом типу "все пропало" потрібно звертатися до психіатра - яж вам не лікар.
ліліпутін окупува 10% території України поклавши майже ВСЮ свою армію що створювали в ссср з 1945 року - це вам відповідь на ресурси.
Колективний ліліпутін (а їх там до десятка) регулярно зраджує країну - виплачуючи Курським біженцям по 100 доларів компенсації 🤣
Або ліліпутін подарував Китаю територію більшу в 100 разів за територію Криму 🤣
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29.08.2024 16:53 Відповісти
Розмінування Чонгару.
Провал побудови оборонних споруд всюди.
ПДФО, який було вилучено "на дрони", пішло в нікуди, дронів від держави немає.
На росії в той час - лінія суровікіна, яку ЗСУ навіть не подряпали минулого року, виробництво дронів у промислових масштабах державним коштом.
А щодо армії, яку всю поклав... хто ж тоді зараз штурмує Селидове і оточує Вугледар, пробивається в Торецьк, зупиняє ЗСУ в курській області? Янголи небесні?
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29.08.2024 17:05 Відповісти
Ну з 1939 по 1945 було дуже багато військових операцій. Ту що Сталін назвав отечественной - це німецько-радянська війна, що тривала з 22 червня 1941 по 9 травня 1945 і вона планкваля Вермахтом як 2-4 місячна операція. А всі ці десятки військових кампаній починаючи з 1 вересня 39 нападом на Польщу і закінчуючи 2 вересня 45 капітуляцією Японії називають одним терміном Друга світова війна
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28.08.2024 14:29 Відповісти
Чтобы захопить Донбас надо еще года три там воевать. Под контролем Украины 10000 кв. км этого самого Донбаса
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28.08.2024 12:38 Відповісти
Русні не потрібно проходити кожний квадратний метр. Подивіться на Діпстейті напрямок руху русні після Мемрика і спробуйте здогадатись, де вже наступного тижня буде наш "жєст доброй волі" десь на пару сотень квадратних кілометрів.
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28.08.2024 13:10 Відповісти
Каких ископаемых?) угля? Так в рф его в разы больше и его не добывают... Какие ещё полезные ископаемые? Вы перечитали российской пропаганды.
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28.08.2024 12:46 Відповісти
Десь в районі Вугледару є поклади літію. В Покровську - коксового вугілля.
Закордонні експерти оцінюють надра Донбасу у 12 трильйонів доларів.
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28.08.2024 13:08 Відповісти
А русским особо и не нужны полезные ископаемые Украины.
Им нужно, что бы Украина их лишилась.
Это две разные цели, хотя путь для достижения один - захватить.
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28.08.2024 14:48 Відповісти
Украина их прям сейчас добывать собралась, или они их вывезут за год? В Украине литий и в Кировоградщине есть, но что-то масштабной добычи, с 80-х по сей день, нет.
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28.08.2024 14:59 Відповісти
Как я понял принципиален Покровск, видимо уголь добывается прямо сейчас
Остальное до кучи - например для установления желаемой границы
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28.08.2024 15:12 Відповісти
"Глупі рускі", "чмобіки", "свинособаки", в "яких нема ідеології" вміють зате дуже гарно рахувати. А війна на виснаження якраз більше про математику та ресурси, аніж про "гоп гей, козацький драйв" і всякі вигуки про патріотизм і т.д. Тому ми й досі не навчились рахувати, бо по цифрах у нас все м'яко кажучи не дуже райдужно.
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28.08.2024 12:47 Відповісти
Ви й досі не навчились рахувати?...
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28.08.2024 12:53 Відповісти
Після Покровська відкривається шлях на Дніпро та Запоріжжя, от в чому біда.
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28.08.2024 13:32 Відповісти
Як можна було призначити командувати на найгарячійшому напрямкові якогось кабіетнного щура Льодового, який нічого не вміє? Ну витурили Залужного, бо був популярним, якого біса було звільняти з арміє всю його команду через фейкове ВЛК?! Що - Шаптала гірше за Льодового був би? Ні, набагато краще!
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28.08.2024 12:21 Відповісти
А Оплескозалежному навпаки. Відволікти глядачів від частини декорації, що не втрималась, і раптом впала..
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28.08.2024 12:22 Відповісти
абсолютно 👍
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28.08.2024 12:48 Відповісти
Те, кто готовил операцию на Курщине
Хорошо знают военное дело
Но плохо знают психологию путина
Ему спящих москвичей взорвать - как два пальца обоссать
Будет он думать о каких- то курянах?
Пока ничего не будет происходить в самой Москве
Путин будет давить
Он своих планов не поменяет
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28.08.2024 12:22 Відповісти
Атаки були завдані із за Дня Незалежності України, а не за Курщину. Вони ці ракети накопичували. Якщо ЗСУ піде далі, до сусідніх областей, то сенс є. Забагато аналітиків
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28.08.2024 12:23 Відповісти
Піти далі, щоб на паркані надерти "Можем павтаріть", чи "Тут був Вова"? Йти без змоги закріпитись така собі ідея... Ідея імені верховного популіста.
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28.08.2024 12:27 Відповісти
Я не великий фанат цієї операції, думаю,що вона розроблена не Україною, який є чи був сенс тільки час покаже. Відносно Донбас, то Бутусова анонс говорить, що ЗСУ мають можливості його втримати при відповідній стратегії розвитку військових дій.
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28.08.2024 12:33 Відповісти
На напрямку КурНР глибина проникнення ЗСУ вимірюється максимальною дальністю артилерійських пострілів від гармат у складі батарей і дивізіонів, розміщених на території Сумської області України.
А рашистські війська цими відстанями не обмежуються, тому і намагаються просунутись якнайдалі вглиб української території, захопити і втримати її. Туди й спрямовують всі сврї боєздатні сили.
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28.08.2024 12:26 Відповісти
Той Донбас потрібно перетворити в мертву зону. Там налагодити лише видобуток сланців для всього світу, податки - в казну України. Всіх росіян з України переселити в захоплені російські області з особливим режимом,військовою адміністрацією, поки не вивчать українську мову на рівень В2 та історію України. Потім поступово приймати до складу України. Крим потрібно відрізати від росії виселити все їхнє барахло і віддати кримським татарам для встановлення історичної справедливості. Шляхів в України багато і війну можна не тягнути. Просто стирати росіян з лиця нашої землі і все. Треба політична воля. Поки там ліліпут стоїть на колінах перед кадиркою, можна робити все.
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28.08.2024 12:29 Відповісти
Тем не менее, что остановить наступление ВСУ россиянам пришлось собрать в Курской области 5 бригад, 15 мотострелковых полков и 5 отдельных батальонов. От 30 до 35 тысяч солдат.
У ВСУ там собраны 8 бригад, 1 полк и 11 отдельных батальонов. От 20 до 25 тысяч солдат.
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28.08.2024 12:34 Відповісти
Якщо весь світ визнає росію агресором, то чому не розділити захоплені території на зони відповідальності, як було у післяфашистській Німеччині? Проводити там всім денацифікацію росії. так само возити те населення в Бучу, Бородянку, Охтирку і т.д. , щоб вони своїми руками вигрібали кістки з масових поховань українців.
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28.08.2024 12:39 Відповісти
Курськ це малонаселена, промислово не розвинута область. Ми все одно мали би піти з неї бо утримати обмеженими силами не вийде. В цей час Покровськ знесилений, оборона не ефективна через брак сил України. Які використані в курську.
Сирський мав би знати расєйське прислів'я " гладко било на бумагє, да забилі про аврагі".
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28.08.2024 12:40 Відповісти
Чомусь росіяни не йдуть з захоплених територій. Що за настрої- ми все одно маємо йти?
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28.08.2024 12:43 Відповісти
Ну можна кістьми там лягти, зате не піти. Кому від того краще буде?
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28.08.2024 12:50 Відповісти
Наразі іде питання не окупації розвинутого району кацапії, а тема постачання для орків через Курщину
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28.08.2024 12:58 Відповісти
Наразі всі військові дії відбуваються напроти сумської області, де немає активних бойових дій.
В белгородську ЗСУ не змогли зайти. Тому фактор логістики не має значення.

Можлива стратегічна мета з виходом в тили харківської групи військ рф не досягнута.
Залишилось тільки повідомляти про отримання контролю над селам яких і на карті немає. При тому втрачати стратегічні міста та території в Україні
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28.08.2024 13:41 Відповісти
В цю область заходив російський батальйон з ЗСУ, ви думаєте,що рейди 500 плюс бронетехніка не мали результату? Ніхто не планував операцію на довге перебування там. Поки що
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28.08.2024 14:26 Відповісти
ВСУ повинні захопити Курськ, Курчатов і йти на мацвку, тоді побачимо яке для неї значення буде мати наступ на курщині!
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28.08.2024 13:20 Відповісти
Смысл в Курской операции есть. Не надо разводить зраду.
- отовинуть артиллерию и ПВО
- деморализовать население, убить веру в непобедимость рашки и крепость власти
- ударить по тылам
- захватить АЭС или хотя бы вывести ее из строя
- оттянуть резервы и чмобмков
- ударить по логистике и складам
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28.08.2024 13:30 Відповісти
Це все втрачає сенс, якщо росія наносить руйнівний контрудар. В даному випадку, ми от-от втратимо Донбас. А це набагато важливіше, ніж якісь там шматки курвщини.
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28.08.2024 13:51 Відповісти
 
 