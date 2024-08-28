Для РФ події на Курщині мають менше значення, ніж наступ на Донбасі, - NYT

Для російської влади більш важливим є просування на Донбасі, аніж відбиття наступу Сил оборони України в Курській області.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Західні офіційні особи та військові експерти вважають причиною того, що РФ досі не зупинила Сили оборони України на Курщині, є не лише відсутність розвідки на полі бою, але й пріоритети.

"Заскочена зненацька наступом на Курськ, Росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська, міста, яке є ключовим логістичним центром на Донбасі", - пише видання.

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Полковник Маркус Рейснер з австрійської військової академії зазначив, що мета російського літнього наступу - принаймні оволодіти Покровськом.

За даними NYT, російські війська на Курщині не змогли відповісти на операцію ЗСУ через брак досвіду та ресурсів. Водночас західна розвідка допомогла Україні планувати операції. Так, війська РФ не змогли організувати ефективну оборону.

Також, пишуть журналісти, РФ повільно перекидає війська на Курський напрямок. А завдаючи авіаудари цього тижня по Україні РФ намагається відвернути увагу своїх громадян від невдач на Курщині.

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