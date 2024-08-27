Росіяни побудували п’яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Армія РФ звела ще одну понтонну переправу через річку Сейм у Курській області.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти зазначають, що, побудована росіянами переправа, уже п'ята за ліком. Армія РФ звела її в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.
Видання опублікувало відповідні супутникові знімки, датовані 26 серпня.
ЗМІ зазначає, що раніше такі ж переправи через річку Сейм російські війська звели в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.
Наразі міст у Карижі частково перебуває під водою. Можливо, це зроблено для маскування, або ж його атакували. Два інші понтонні мости також були обстріляні.
Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.
Крім цього, ЗСУ знищують мостові переправи військ РФ на території Курської області.
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Муляжи понтонів теж бувають.
1. вони ДУЖЕ потрібні ліліпутіну в стратегічному сенсі - бо він Херсон та Запоріжжя ЗА річкою Дніпро.
2. це НЕ дешеве задоволення
3. ЯКЩО понтони є реальні - то і є муляжи - гумово-надувні.
По ділам взнаєте їх.
Якщо по понтонах поїде техніка - то понтон СПРАВЖНІЙ, якщо не НЕ поїде - то гумовий.
путін про понтони взагалі не думає, такі питання його не їбуть, цим займаються його індєйци, а у них є більш важливі свої шкурні інтереси, ніж якійсь там гіпотетичний Херсон чи фантастичне Запоріжжя.
Цей факт анулювати НЕ ВИЙДЕ - бо це автоматична державна зрада.
Без Херсону та Запоріжжя ліліпутін не жілец - згадай останній ультиматум ліліпутіна до України.
А понтони - це стратегічна зброя для нього.
Те що він не дотягне до віку горбачова - це і так очевидно.
слово "понтон" він самостійно навряд чи згадає, прийдеться дзвонити до гєрасімова: "гєрасімов, гдє ті штукі, каториє плавают замєсто мастов??!!"
А для лілпутіна - це питання життя та смерті.
так смішно читати опешних ломів та тг помийки які постійно пишуть про курський котел...
Але ми віримо у полководчий геній наших очільників.
щоб розбити такий понтон потрібно або французький каб або пакет гмлрс запустити.
Як він по твоєму буде Херсон, Запоріжжя брати за щоку? Записати в конституцію просто - а ось понтонів наробити це складно.
навести подібну понтонну переправу інженерним військам це десь година часу.
скільки коштує ракета а скільки життів наших воїнів
буде вона коштувать якщо її не знищить