Росіяни побудували п’яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Армія РФ звела ще одну понтонну переправу через річку Сейм у Курській області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що, побудована росіянами переправа, уже п'ята за ліком. Армія РФ звела її в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.

Видання опублікувало відповідні супутникові знімки, датовані 26 серпня.

ЗМІ зазначає, що раніше такі ж переправи через річку Сейм російські війська звели в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

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Наразі міст у Карижі частково перебуває під водою. Можливо, це зроблено для маскування, або ж його атакували. Два інші понтонні мости також були обстріляні.

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.

Крім цього, ЗСУ знищують мостові переправи військ РФ на території Курської області.

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