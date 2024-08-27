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Росіяни побудували п’яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Армія РФ звела ще одну понтонну переправу через річку Сейм у Курській області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що, побудована росіянами переправа, уже п'ята за ліком. Армія РФ звела її в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки Сейм від стаціонарного моста, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку ЗСУ.

Видання опублікувало відповідні супутникові знімки, датовані 26 серпня.

Росіяни побудувала п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ

Росіяни побудувала п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ

ЗМІ зазначає, що раніше такі ж переправи через річку Сейм російські війська звели в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

Дивіться також: ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області, - Братчук. КАРТА

Наразі міст у Карижі частково перебуває під водою. Можливо, це зроблено для маскування, або ж його атакували. Два інші понтонні мости також були обстріляні.

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа в Курській області РФ.

Крім цього, ЗСУ знищують мостові переправи військ РФ на території Курської області.

Дивіться також: Росіяни збудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. СУПУТНИКОВІ ФОТО

 

Автор: 

армія рф (17373) міст (1231) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+11
Шустрі - однако - може наші теж над ними попрацюють
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27.08.2024 21:43
+10
Проблема в тому, що ці переправи коштують набагато дешевше ракет, якими їх можна знищити.
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27.08.2024 21:50
+7
Понтонні переправи такого рівня достатньо швидко наводяться (збираються). Але здається. ми скоро почуємо що її вже нема.
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27.08.2024 21:51
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Шустрі - однако - може наші теж над ними попрацюють
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27.08.2024 21:43 Відповісти
якщо пишуть, то не виключено що вже.
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27.08.2024 21:45 Відповісти
Скоріш за все - вона гумово-надувна - раз ще лежить
Муляжи понтонів теж бувають.
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28.08.2024 13:19 Відповісти
це вона лежить на цьому фото. Як вона лежить зараз - на мулі чи піску, ми цього не знаємо напевно.
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28.08.2024 13:23 Відповісти
Друже що потрібно знати про кацапські понтонні переправи?
1. вони ДУЖЕ потрібні ліліпутіну в стратегічному сенсі - бо він Херсон та Запоріжжя ЗА річкою Дніпро.
2. це НЕ дешеве задоволення
3. ЯКЩО понтони є реальні - то і є муляжи - гумово-надувні.
По ділам взнаєте їх.
Якщо по понтонах поїде техніка - то понтон СПРАВЖНІЙ, якщо не НЕ поїде - то гумовий.
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28.08.2024 13:27 Відповісти
там кацапам зараз не до надувних іграшок. Є великі сумніви, що там є кому займатись муляжами. Там зараз трохи паніка, бо закінчується пальне, є проблеми з іншим постачанням, особовий склад на стрьомі, бо розуміє, які будуть труднощі при відступі через Сейм. Місцеві вже повитаскували і поховали свої плавзасоби, щоб запобігти пограбування.
путін про понтони взагалі не думає, такі питання його не їбуть, цим займаються його індєйци, а у них є більш важливі свої шкурні інтереси, ніж якійсь там гіпотетичний Херсон чи фантастичне Запоріжжя.
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28.08.2024 13:41 Відповісти
звичайно ліліпутна ДУЖЕ хвилює ФАКТ, що він "записав" до конституції Херсон та Запоріжжя.
Цей факт анулювати НЕ ВИЙДЕ - бо це автоматична державна зрада.
Без Херсону та Запоріжжя ліліпутін не жілец - згадай останній ультиматум ліліпутіна до України.
А понтони - це стратегічна зброя для нього.
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28.08.2024 13:51 Відповісти
та ***** що вони там собі записали.

Те що він не дотягне до віку горбачова - це і так очевидно.

слово "понтон" він самостійно навряд чи згадає, прийдеться дзвонити до гєрасімова: "гєрасімов, гдє ті штукі, каториє плавают замєсто мастов??!!"
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28.08.2024 14:03 Відповісти
Для України - пох що вони записали.
А для лілпутіна - це питання життя та смерті.
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28.08.2024 14:09 Відповісти
Понтонні переправи такого рівня достатньо швидко наводяться (збираються). Але здається. ми скоро почуємо що її вже нема.
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27.08.2024 21:51 Відповісти
Два дні назад було повідомлення шо 3 переправи вже розпонтонили - це свіжачок
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27.08.2024 21:57 Відповісти
Чекають поки колона збереться.
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27.08.2024 21:47 Відповісти
А вона не збереться...будуть їхати одна одиця раз на 10 хвилин...
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27.08.2024 22:24 Відповісти
Значит, у наших будет больше времени рассчитать удар по переправе так, чтобы в котле осталось ограниченное количество техники.
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27.08.2024 23:00 Відповісти
тоді буде достатньо одного розрахунку fpv-дронів, щоб встигати підготувати черговий дрон.
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28.08.2024 13:25 Відповісти
по гумовій надувній переправі тільки миши польові можуть бігати
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28.08.2024 13:20 Відповісти
Проблема в тому, що ці переправи коштують набагато дешевше ракет, якими їх можна знищити.
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27.08.2024 21:50 Відповісти
Скільки вони коштують немає значення. Головне - скільки через них військ пройде.
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27.08.2024 21:53 Відповісти
А перекидання військ нічого не варте?
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27.08.2024 21:55 Відповісти
Почекають, коли відновлять переправу. Це приблизно година.
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27.08.2024 22:01 Відповісти
, це приблизно година
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27.08.2024 22:13 Відповісти
Подивився на рашистських сайтах продаються у них ці беушні понтони якими ще радянська армія користувалась ППС-84 в середньому по 2000 доларів за секцію розміром 7,36 м. в довжину і 8,28 м. в ширину. Тобто, якщо грубо рахувати і взяти середню ширину русла р. Сейм 50 м., то вартість такого понтонного переходу приблизно коштує до 15 тисяч доларів. Мабуть новенькі понтони будуть значно дорожче але і ракети якими їх знищувати коштують не мало.
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27.08.2024 22:09 Відповісти
вартість понтона це ніщо, як і вартість ракети чи каба що його знищить, головне скільки техніки та ОС той понтом "переправить".
так смішно читати опешних ломів та тг помийки які постійно пишуть про курський котел...
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27.08.2024 22:14 Відповісти
а скільки коштує життя воїнів і техніка, яку зможуть знищити і вбити кацапи, що перейдуть по цих переправах? про це подумати, що сірої речовини, що у людей мозок, не вистачає?
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27.08.2024 22:15 Відповісти
Проблема в тому, що таких переправ росія може навести скільки завгодно, бо більше ніде на театрі воєнних дій вони не потрібні. А щодня їх знищувати - ніяких ракет не вистачить.
Але ми віримо у полководчий геній наших очільників.
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27.08.2024 22:21 Відповісти
Ничего, пара-тройка беспилотников будет точно не дороже такеой переправы.
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27.08.2024 23:01 Відповісти
безпілотників? невже фпв )
щоб розбити такий понтон потрібно або французький каб або пакет гмлрс запустити.
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28.08.2024 00:09 Відповісти
Сбросы с "Бабы-яги" зажигательными или кумулятивными снарядами - по паре на ближайшие к берегам сочленения понтонов - и середина уплывает по течению.
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28.08.2024 00:41 Відповісти
Вся річка Сейм від Тьоткіно до Коренево меньш як в 20 км від українського кордону. Арти достатньо.
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28.08.2024 00:24 Відповісти
понтонні переправи для ліліпутіна на ВАГУ ЗОЛОТА - вони йому дуже потрібні
Як він по твоєму буде Херсон, Запоріжжя брати за щоку? Записати в конституцію просто - а ось понтонів наробити це складно.
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28.08.2024 13:23 Відповісти
понтон без наповнювача знищується копійчаним кумулятивом.
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28.08.2024 13:28 Відповісти
Чому, я вже бачив ці самі фото тиждень тому? Чи, вони постійно відновлюють переправи на тому самому місці? Але ні, це фото першої переправи, бо на знімку, ще не має наслідків обстрілу на березі річки. Так, що - це, туфта!
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27.08.2024 21:54 Відповісти
це нові фото та місце.
навести подібну понтонну переправу інженерним військам це десь година часу.
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27.08.2024 22:11 Відповісти
нові чорнобаївки на х...
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27.08.2024 22:04 Відповісти
ЗСУ подякували за геодані
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27.08.2024 22:32 Відповісти
Пів паРаші переправляються через річки на плотах. 21-й вік. Але ракета, що прилетіла в поле, коштує мільон доларів. Цапи - нація ідіотів
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27.08.2024 22:41 Відповісти
Фортеця Курськ?
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27.08.2024 23:17 Відповісти
Добре вирахували скільки коштує понтонна переправа
скільки коштує ракета а скільки життів наших воїнів
буде вона коштувать якщо її не знищить
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28.08.2024 07:34 Відповісти
Щось з котлами не те. Не виходить.
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28.08.2024 08:57 Відповісти
 
 