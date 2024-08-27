Россияне построили пятую понтонную переправу через Сейм в Курской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Армия РФ возвела еще одну понтонную переправу через реку Сейм в Курской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что, построенная россиянами переправа, уже пятая по счету. Армия РФ возвела ее в селе Званое, в двух километрах вниз по течению реки Сейм от стационарного моста, который ранее был поврежден обстрелами со стороны ВСУ.

Издание опубликовало соответствующие спутниковые снимки, датированные 26 августа.

СМИ отмечает, что ранее такие же переправы через реку Сейм российские войска возвели в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

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Сейчас мост в Кариже частично находится под водой. Возможно, это сделано для маскировки, или же его атаковали. Два других понтонных моста также были обстреляны.

Напомним, что недавно Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.

Кроме этого, ВСУ уничтожают мостовые переправы войск РФ на территории Курской области.

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