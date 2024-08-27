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Россияне построили пятую понтонную переправу через Сейм в Курской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Армия РФ возвела еще одну понтонную переправу через реку Сейм в Курской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что, построенная россиянами переправа, уже пятая по счету. Армия РФ возвела ее в селе Званое, в двух километрах вниз по течению реки Сейм от стационарного моста, который ранее был поврежден обстрелами со стороны ВСУ.

Издание опубликовало соответствующие спутниковые снимки, датированные 26 августа.

Росіяни побудувала п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ

Росіяни побудувала п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області, - ЗМІ

СМИ отмечает, что ранее такие же переправы через реку Сейм российские войска возвели в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

Смотрите также: ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, - Братчук. КАРТА

Сейчас мост в Кариже частично находится под водой. Возможно, это сделано для маскировки, или же его атаковали. Два других понтонных моста также были обстреляны.

Напомним, что недавно Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.

Кроме этого, ВСУ уничтожают мостовые переправы войск РФ на территории Курской области.

Смотрите также: Россияне построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

 

Автор: 

армия РФ (19210) мост (1027) Курск (1097)


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Топ комментарии
+11
Шустрі - однако - може наші теж над ними попрацюють
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27.08.2024 21:43
+10
Проблема в тому, що ці переправи коштують набагато дешевше ракет, якими їх можна знищити.
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27.08.2024 21:50
+7
Понтонні переправи такого рівня достатньо швидко наводяться (збираються). Але здається. ми скоро почуємо що її вже нема.
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27.08.2024 21:51
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Шустрі - однако - може наші теж над ними попрацюють
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27.08.2024 21:43 Ответить
якщо пишуть, то не виключено що вже.
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27.08.2024 21:45 Ответить
Скоріш за все - вона гумово-надувна - раз ще лежить
Муляжи понтонів теж бувають.
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28.08.2024 13:19 Ответить
це вона лежить на цьому фото. Як вона лежить зараз - на мулі чи піску, ми цього не знаємо напевно.
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28.08.2024 13:23 Ответить
Друже що потрібно знати про кацапські понтонні переправи?
1. вони ДУЖЕ потрібні ліліпутіну в стратегічному сенсі - бо він Херсон та Запоріжжя ЗА річкою Дніпро.
2. це НЕ дешеве задоволення
3. ЯКЩО понтони є реальні - то і є муляжи - гумово-надувні.
По ділам взнаєте їх.
Якщо по понтонах поїде техніка - то понтон СПРАВЖНІЙ, якщо не НЕ поїде - то гумовий.
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28.08.2024 13:27 Ответить
там кацапам зараз не до надувних іграшок. Є великі сумніви, що там є кому займатись муляжами. Там зараз трохи паніка, бо закінчується пальне, є проблеми з іншим постачанням, особовий склад на стрьомі, бо розуміє, які будуть труднощі при відступі через Сейм. Місцеві вже повитаскували і поховали свої плавзасоби, щоб запобігти пограбування.
путін про понтони взагалі не думає, такі питання його не їбуть, цим займаються його індєйци, а у них є більш важливі свої шкурні інтереси, ніж якійсь там гіпотетичний Херсон чи фантастичне Запоріжжя.
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28.08.2024 13:41 Ответить
звичайно ліліпутна ДУЖЕ хвилює ФАКТ, що він "записав" до конституції Херсон та Запоріжжя.
Цей факт анулювати НЕ ВИЙДЕ - бо це автоматична державна зрада.
Без Херсону та Запоріжжя ліліпутін не жілец - згадай останній ультиматум ліліпутіна до України.
А понтони - це стратегічна зброя для нього.
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28.08.2024 13:51 Ответить
та ***** що вони там собі записали.

Те що він не дотягне до віку горбачова - це і так очевидно.

слово "понтон" він самостійно навряд чи згадає, прийдеться дзвонити до гєрасімова: "гєрасімов, гдє ті штукі, каториє плавают замєсто мастов??!!"
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28.08.2024 14:03 Ответить
Для України - пох що вони записали.
А для лілпутіна - це питання життя та смерті.
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28.08.2024 14:09 Ответить
Понтонні переправи такого рівня достатньо швидко наводяться (збираються). Але здається. ми скоро почуємо що її вже нема.
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27.08.2024 21:51 Ответить
Два дні назад було повідомлення шо 3 переправи вже розпонтонили - це свіжачок
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27.08.2024 21:57 Ответить
Чекають поки колона збереться.
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27.08.2024 21:47 Ответить
А вона не збереться...будуть їхати одна одиця раз на 10 хвилин...
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27.08.2024 22:24 Ответить
Значит, у наших будет больше времени рассчитать удар по переправе так, чтобы в котле осталось ограниченное количество техники.
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27.08.2024 23:00 Ответить
тоді буде достатньо одного розрахунку fpv-дронів, щоб встигати підготувати черговий дрон.
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28.08.2024 13:25 Ответить
по гумовій надувній переправі тільки миши польові можуть бігати
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28.08.2024 13:20 Ответить
Проблема в тому, що ці переправи коштують набагато дешевше ракет, якими їх можна знищити.
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27.08.2024 21:50 Ответить
Скільки вони коштують немає значення. Головне - скільки через них військ пройде.
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27.08.2024 21:53 Ответить
А перекидання військ нічого не варте?
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27.08.2024 21:55 Ответить
Почекають, коли відновлять переправу. Це приблизно година.
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27.08.2024 22:01 Ответить
, це приблизно година
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27.08.2024 22:13 Ответить
Подивився на рашистських сайтах продаються у них ці беушні понтони якими ще радянська армія користувалась ППС-84 в середньому по 2000 доларів за секцію розміром 7,36 м. в довжину і 8,28 м. в ширину. Тобто, якщо грубо рахувати і взяти середню ширину русла р. Сейм 50 м., то вартість такого понтонного переходу приблизно коштує до 15 тисяч доларів. Мабуть новенькі понтони будуть значно дорожче але і ракети якими їх знищувати коштують не мало.
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27.08.2024 22:09 Ответить
вартість понтона це ніщо, як і вартість ракети чи каба що його знищить, головне скільки техніки та ОС той понтом "переправить".
так смішно читати опешних ломів та тг помийки які постійно пишуть про курський котел...
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27.08.2024 22:14 Ответить
а скільки коштує життя воїнів і техніка, яку зможуть знищити і вбити кацапи, що перейдуть по цих переправах? про це подумати, що сірої речовини, що у людей мозок, не вистачає?
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27.08.2024 22:15 Ответить
Проблема в тому, що таких переправ росія може навести скільки завгодно, бо більше ніде на театрі воєнних дій вони не потрібні. А щодня їх знищувати - ніяких ракет не вистачить.
Але ми віримо у полководчий геній наших очільників.
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27.08.2024 22:21 Ответить
Ничего, пара-тройка беспилотников будет точно не дороже такеой переправы.
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27.08.2024 23:01 Ответить
безпілотників? невже фпв )
щоб розбити такий понтон потрібно або французький каб або пакет гмлрс запустити.
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28.08.2024 00:09 Ответить
Сбросы с "Бабы-яги" зажигательными или кумулятивными снарядами - по паре на ближайшие к берегам сочленения понтонов - и середина уплывает по течению.
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28.08.2024 00:41 Ответить
Вся річка Сейм від Тьоткіно до Коренево меньш як в 20 км від українського кордону. Арти достатньо.
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28.08.2024 00:24 Ответить
понтонні переправи для ліліпутіна на ВАГУ ЗОЛОТА - вони йому дуже потрібні
Як він по твоєму буде Херсон, Запоріжжя брати за щоку? Записати в конституцію просто - а ось понтонів наробити це складно.
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28.08.2024 13:23 Ответить
понтон без наповнювача знищується копійчаним кумулятивом.
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28.08.2024 13:28 Ответить
Чому, я вже бачив ці самі фото тиждень тому? Чи, вони постійно відновлюють переправи на тому самому місці? Але ні, це фото першої переправи, бо на знімку, ще не має наслідків обстрілу на березі річки. Так, що - це, туфта!
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27.08.2024 21:54 Ответить
це нові фото та місце.
навести подібну понтонну переправу інженерним військам це десь година часу.
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27.08.2024 22:11 Ответить
нові чорнобаївки на х...
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27.08.2024 22:04 Ответить
ЗСУ подякували за геодані
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27.08.2024 22:32 Ответить
Пів паРаші переправляються через річки на плотах. 21-й вік. Але ракета, що прилетіла в поле, коштує мільон доларів. Цапи - нація ідіотів
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27.08.2024 22:41 Ответить
Фортеця Курськ?
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27.08.2024 23:17 Ответить
Добре вирахували скільки коштує понтонна переправа
скільки коштує ракета а скільки життів наших воїнів
буде вона коштувать якщо її не знищить
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28.08.2024 07:34 Ответить
Щось з котлами не те. Не виходить.
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28.08.2024 08:57 Ответить
 
 