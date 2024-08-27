Россияне построили пятую понтонную переправу через Сейм в Курской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Армия РФ возвела еще одну понтонную переправу через реку Сейм в Курской области.
Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что, построенная россиянами переправа, уже пятая по счету. Армия РФ возвела ее в селе Званое, в двух километрах вниз по течению реки Сейм от стационарного моста, который ранее был поврежден обстрелами со стороны ВСУ.
Издание опубликовало соответствующие спутниковые снимки, датированные 26 августа.
СМИ отмечает, что ранее такие же переправы через реку Сейм российские войска возвели в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.
Сейчас мост в Кариже частично находится под водой. Возможно, это сделано для маскировки, или же его атаковали. Два других понтонных моста также были обстреляны.
Напомним, что недавно Силы обороны Украины уничтожили третий и последний мост через реку Сейм возле Карыжа в Курской области РФ.
Кроме этого, ВСУ уничтожают мостовые переправы войск РФ на территории Курской области.
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Муляжи понтонів теж бувають.
1. вони ДУЖЕ потрібні ліліпутіну в стратегічному сенсі - бо він Херсон та Запоріжжя ЗА річкою Дніпро.
2. це НЕ дешеве задоволення
3. ЯКЩО понтони є реальні - то і є муляжи - гумово-надувні.
По ділам взнаєте їх.
Якщо по понтонах поїде техніка - то понтон СПРАВЖНІЙ, якщо не НЕ поїде - то гумовий.
путін про понтони взагалі не думає, такі питання його не їбуть, цим займаються його індєйци, а у них є більш важливі свої шкурні інтереси, ніж якійсь там гіпотетичний Херсон чи фантастичне Запоріжжя.
Цей факт анулювати НЕ ВИЙДЕ - бо це автоматична державна зрада.
Без Херсону та Запоріжжя ліліпутін не жілец - згадай останній ультиматум ліліпутіна до України.
А понтони - це стратегічна зброя для нього.
Те що він не дотягне до віку горбачова - це і так очевидно.
слово "понтон" він самостійно навряд чи згадає, прийдеться дзвонити до гєрасімова: "гєрасімов, гдє ті штукі, каториє плавают замєсто мастов??!!"
А для лілпутіна - це питання життя та смерті.
так смішно читати опешних ломів та тг помийки які постійно пишуть про курський котел...
Але ми віримо у полководчий геній наших очільників.
щоб розбити такий понтон потрібно або французький каб або пакет гмлрс запустити.
Як він по твоєму буде Херсон, Запоріжжя брати за щоку? Записати в конституцію просто - а ось понтонів наробити це складно.
навести подібну понтонну переправу інженерним військам це десь година часу.
скільки коштує ракета а скільки життів наших воїнів
буде вона коштувать якщо її не знищить