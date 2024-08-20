Россияне построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Российские войска построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области РФ к востоку от села Званное. Ранее такая же переправа была построена к востоку от села Глушково.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", которое обнародовало соответствующие спутниковые снимки.

Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, демонстрируют, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.

Армия РФ начала сооружать эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе.

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Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода в случае успешного развития украинского наступления, добавили журналисты.

Ранее спутниковые снимки показали, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.





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