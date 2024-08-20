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Россияне построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Российские войска построили вторую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области РФ к востоку от села Званное. Ранее такая же переправа была построена к востоку от села Глушково.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", которое обнародовало соответствующие спутниковые снимки.

Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, демонстрируют, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.

Армия РФ начала сооружать эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе.

На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине. КАРТА

Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода в случае успешного развития украинского наступления, добавили журналисты.

Ранее спутниковые снимки показали, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.

На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм
На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

Смотрите также: Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила мост на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

мост (1027) Курск (1097)


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Топ комментарии
+9
Та вже спалили. Разом з бензовозами
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20.08.2024 09:17
+8
Хай почнуть рухатися по тій переправі. Координати незмінні. Гарна ціль.
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20.08.2024 09:10
+8
Мене цікавить більше Донбас, Нью-Йорк, а не переправи десь там,бо це на один постріл Хеймерсам, а ось втрата сіл України це біда, бо зрозуміло, що там ресурси мізерні. Навіщо Курщина,коли знають Донбас
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20.08.2024 09:28
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Десь зачаїлась секта свідків "розтягування/відволікання сил ЗСУ".
Експерти сектанти, де ви?
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20.08.2024 08:58 Ответить
це потужно, але чому у самому незручному місці?
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20.08.2024 09:03 Ответить
немає геоприв'язки, складніше потрапити.
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20.08.2024 09:24 Ответить
Схоже на картонну обманку.
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20.08.2024 13:47 Ответить
Ну і?
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20.08.2024 09:05 Ответить
Нігуя собі які шустрі - може шось прилетить
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20.08.2024 09:06 Ответить
Хай почнуть рухатися по тій переправі. Координати незмінні. Гарна ціль.
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20.08.2024 09:10 Ответить
Ото ж бо й воно - як почнуть рухатися.
Це схоже на надувний макет понтонного мосту.
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20.08.2024 13:49 Ответить
Якщо для руйнування стаціонарних мостів потрібні були бомбові авіаудари, то для понтонних переправ достатньо ракетно-артилерійського залпу високоточними зарядами.
Тоді тих понтонів для постачання (виведення) рашистського угруповання в Глушковському районі КурНР не напасешся.
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20.08.2024 09:16 Ответить
Та вже спалили. Разом з бензовозами
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20.08.2024 09:17 Ответить
А чому мости розбили, а якісь понтони досі стоять???
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20.08.2024 09:21 Ответить
Бо понтони динамічні, а мости статичні.
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20.08.2024 09:28 Ответить
Мене цікавить більше Донбас, Нью-Йорк, а не переправи десь там,бо це на один постріл Хеймерсам, а ось втрата сіл України це біда, бо зрозуміло, що там ресурси мізерні. Навіщо Курщина,коли знають Донбас
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20.08.2024 09:28 Ответить
зеленский та йього шобла взагалі нічого не кажуть про те шо фронт тріснув на Сході і рашисти наступають - наче йього Сходу України вже і не існує. курськ
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20.08.2024 09:43 Ответить
Українці на Курщині виконують поставлені задачі. А ви, якщо вас цікавить Донбас, то вигрібайте з-під диванів своїх братів, сватів, племінників, і шуруйте захищати українську територію.
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20.08.2024 09:57 Ответить
Постановщик вже зробив свою чорну справу для України під назвою велике будівнвіцтво і головне перестать стрілять бо йому 42 і при цьому він вважае що він не лох. А шашлики на початку війни ну це зовсім відкрита зрада держави.
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20.08.2024 10:09 Ответить
Думаєте мотивація "визволення " сіл Курщини має більшу перевагу над думками про втрату села в Україні де живе мати?! До речі з якого дивана пишите ви,себе вигрибли чи вперед орли ,а я за вами. ..
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20.08.2024 10:11 Ответить
Валюшо, дивіться турецькі серіали, нащо вам та політика і зведення з фронту. Села в Україні ніяк не врятуються військами ЗСУ, які діють на курщині. Бо москалі мають перевагу в повітрі, і в можливості розстрілювати нашу територію далекобійною зброєю, кабами і фабами зі своєї території. Вони випалюють все, квадрат за квадратом, запхаєте ви в окоп два чоловіка чи мільйон, це ситуацію не змінить.
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20.08.2024 10:46 Ответить
О як запущено. Так Україна переноситься в Курськ,бо її не можна врятувати ресурсами ЗСУ. Хто поряд в палаті? Бо розмови велися про мобілізацію для захисту України. Для мене Україна понад усе, а для вас?
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20.08.2024 10:49 Ответить
В Україні війська повільно відходять, в тих умовах, що склалися, зберігають життя, і наносять максимальні втрати ворогу. Одночасно на росії війська наносять тяжкі втрати ворогу, захоплюють територію і купу полонених, щоб виміняти їх потім на нашу територію і наших полонених. Навіщо кожен день вилізати на диван, і скигліти все погано, все пропало? Я не розумію, яке відношення має це ниття до Україна понад усе.
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20.08.2024 11:03 Ответить
вже є супутникові знімки зі знищенною однією переправою...
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20.08.2024 09:35 Ответить
півострів Курськ?.. для розминки-тренувань? ..
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20.08.2024 10:10 Ответить
ZEоманський на двох фронтах знищує і людей і техніку. Тільки курську ми все одно не утримаємо і втой де час втратимо велику територію на сході, а там і Запоріжжя і Дніпро і Харків.
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20.08.2024 11:25 Ответить
 
 