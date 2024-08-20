Росіяни збудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Російські війська побудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області РФ на схід від села Зване. Раніше така сама переправа була збудована на схід від села Глушково.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", яке оприлюднило відповідні супутникові знімки.
Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, демонструють, що за 500 метрів від понтонної переправи між селами Зване та Глушкове зафіксовано дим.
Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі.
Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу, додали журналісти.
Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.
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Це схоже на надувний макет понтонного мосту.
Тоді тих понтонів для постачання (виведення) рашистського угруповання в Глушковському районі КурНР не напасешся.