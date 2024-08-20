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Росіяни збудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські війська побудували другу понтонну переправу через річку Сейм у Курській області РФ на схід від села Зване. Раніше така сама переправа була збудована на схід від села Глушково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", яке оприлюднило відповідні супутникові знімки.

Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, демонструють, що за 500 метрів від понтонної переправи між селами Зване та Глушкове зафіксовано дим.

Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі.

На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

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Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу, додали журналісти. 

Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм
На Курщині росіяни звели понтонну переправу через річку Сейм

Дивіться також: Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила міст на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

міст (1231) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+9
Та вже спалили. Разом з бензовозами
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20.08.2024 09:17
+8
Хай почнуть рухатися по тій переправі. Координати незмінні. Гарна ціль.
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20.08.2024 09:10
+8
Мене цікавить більше Донбас, Нью-Йорк, а не переправи десь там,бо це на один постріл Хеймерсам, а ось втрата сіл України це біда, бо зрозуміло, що там ресурси мізерні. Навіщо Курщина,коли знають Донбас
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20.08.2024 09:28
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Десь зачаїлась секта свідків "розтягування/відволікання сил ЗСУ".
Експерти сектанти, де ви?
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20.08.2024 08:58 Відповісти
це потужно, але чому у самому незручному місці?
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20.08.2024 09:03 Відповісти
немає геоприв'язки, складніше потрапити.
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20.08.2024 09:24 Відповісти
Схоже на картонну обманку.
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20.08.2024 13:47 Відповісти
Ну і?
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20.08.2024 09:05 Відповісти
Нігуя собі які шустрі - може шось прилетить
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20.08.2024 09:06 Відповісти
Хай почнуть рухатися по тій переправі. Координати незмінні. Гарна ціль.
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20.08.2024 09:10 Відповісти
Ото ж бо й воно - як почнуть рухатися.
Це схоже на надувний макет понтонного мосту.
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20.08.2024 13:49 Відповісти
Якщо для руйнування стаціонарних мостів потрібні були бомбові авіаудари, то для понтонних переправ достатньо ракетно-артилерійського залпу високоточними зарядами.
Тоді тих понтонів для постачання (виведення) рашистського угруповання в Глушковському районі КурНР не напасешся.
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20.08.2024 09:16 Відповісти
Та вже спалили. Разом з бензовозами
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20.08.2024 09:17 Відповісти
А чому мости розбили, а якісь понтони досі стоять???
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20.08.2024 09:21 Відповісти
Бо понтони динамічні, а мости статичні.
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20.08.2024 09:28 Відповісти
Мене цікавить більше Донбас, Нью-Йорк, а не переправи десь там,бо це на один постріл Хеймерсам, а ось втрата сіл України це біда, бо зрозуміло, що там ресурси мізерні. Навіщо Курщина,коли знають Донбас
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20.08.2024 09:28 Відповісти
зеленский та йього шобла взагалі нічого не кажуть про те шо фронт тріснув на Сході і рашисти наступають - наче йього Сходу України вже і не існує. курськ
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20.08.2024 09:43 Відповісти
Українці на Курщині виконують поставлені задачі. А ви, якщо вас цікавить Донбас, то вигрібайте з-під диванів своїх братів, сватів, племінників, і шуруйте захищати українську територію.
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20.08.2024 09:57 Відповісти
Постановщик вже зробив свою чорну справу для України під назвою велике будівнвіцтво і головне перестать стрілять бо йому 42 і при цьому він вважае що він не лох. А шашлики на початку війни ну це зовсім відкрита зрада держави.
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20.08.2024 10:09 Відповісти
Думаєте мотивація "визволення " сіл Курщини має більшу перевагу над думками про втрату села в Україні де живе мати?! До речі з якого дивана пишите ви,себе вигрибли чи вперед орли ,а я за вами. ..
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20.08.2024 10:11 Відповісти
Валюшо, дивіться турецькі серіали, нащо вам та політика і зведення з фронту. Села в Україні ніяк не врятуються військами ЗСУ, які діють на курщині. Бо москалі мають перевагу в повітрі, і в можливості розстрілювати нашу територію далекобійною зброєю, кабами і фабами зі своєї території. Вони випалюють все, квадрат за квадратом, запхаєте ви в окоп два чоловіка чи мільйон, це ситуацію не змінить.
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20.08.2024 10:46 Відповісти
О як запущено. Так Україна переноситься в Курськ,бо її не можна врятувати ресурсами ЗСУ. Хто поряд в палаті? Бо розмови велися про мобілізацію для захисту України. Для мене Україна понад усе, а для вас?
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20.08.2024 10:49 Відповісти
В Україні війська повільно відходять, в тих умовах, що склалися, зберігають життя, і наносять максимальні втрати ворогу. Одночасно на росії війська наносять тяжкі втрати ворогу, захоплюють територію і купу полонених, щоб виміняти їх потім на нашу територію і наших полонених. Навіщо кожен день вилізати на диван, і скигліти все погано, все пропало? Я не розумію, яке відношення має це ниття до Україна понад усе.
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20.08.2024 11:03 Відповісти
вже є супутникові знімки зі знищенною однією переправою...
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20.08.2024 09:35 Відповісти
півострів Курськ?.. для розминки-тренувань? ..
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20.08.2024 10:10 Відповісти
ZEоманський на двох фронтах знищує і людей і техніку. Тільки курську ми все одно не утримаємо і втой де час втратимо велику територію на сході, а там і Запоріжжя і Дніпро і Харків.
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20.08.2024 11:25 Відповісти
 
 