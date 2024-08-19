Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине
Вооруженные силы Украины уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Российские блогеры заявили, что был уничтожен третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.
На данный момент официальной информации нет.
Если подтвердится уничтожение третьей переправы, то подразделения ВС РФ, которые находятся южнее, окажутся в "котле", а ориентировочная площадь окружения составит почти 700 кв. км.
Топ комментарии
+27 Яр Холодний
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+17 Александр Чуднивец #474549
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Ну і інші річки вздовж державного кордону України.
Доця Сейм до мамки Десни до Діда Дніпра...
..
щоб горіли а полум'я бачили у кремлі
Тепер близько 2500 російських військових та 700 кв.км можуть бути в оточенні
Ситуація як і під Херсоном , один в один .
А будь яку переправу , яку вони спробують навести , тут же роздовбає арта і дрони . Як під Білогорівкою .
але втікати прийдеться однозначно, і це добре. в Білопіллі та прикордонних селах нарешті перестане людям прилітати від "браццкаго народа".