Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине

Вооруженные силы Украины уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Российские блогеры заявили, что был уничтожен третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.

На данный момент официальной информации нет.

Если подтвердится уничтожение третьей переправы, то подразделения ВС РФ, которые находятся южнее, окажутся в "котле", а ориентировочная площадь окружения составит почти 700 кв. км.

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