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Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине

Курськ

Вооруженные силы Украины уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Зруйнований міст на Курщині

Российские блогеры заявили, что был уничтожен третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.

На данный момент официальной информации нет.

Если подтвердится уничтожение третьей переправы, то подразделения ВС РФ, которые находятся южнее, окажутся в "котле", а ориентировочная площадь окружения составит почти 700 кв. км.

Также смотрите: Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила еще один мост в Курской области РФ. ВИДЕО

Автор: 

мост (1027) Курск (1087)


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Топ комментарии
+27
Читав учора кацапське скиглення з-за того мосту - якийсь кацап пророчив його знищення А тепер наш фланг прикритий більш-менш надійно Сейм тече швидко Береги - круті й обривисті Важко знайти місце для понтонного мосту
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19.08.2024 07:55
+17
Гарна новина...
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19.08.2024 07:54
+15
Умєров працює. ЗСУ воюють не завдяки а всупереч МО. Це треш.
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19.08.2024 08:18
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Гарна новина...
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19.08.2024 07:54 Ответить
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19.08.2024 08:44 Ответить
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19.08.2024 11:44 Ответить
дай Боже не останній..)
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19.08.2024 07:54 Ответить
це останій,через цю річку вонючку більше нема мостів
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19.08.2024 08:08 Ответить
в кацапстані ще багато річок... і мостів. Є над чим працювати
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19.08.2024 11:25 Ответить
ні, не останній. До мосту у Рильську є ще два мости - у Кєкіно і у Семеново.
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19.08.2024 11:54 Ответить
На питання потрібно дивитися ширше - НА ВСЕ РУСЛО СЕЙМА - за Сеймом на деяких ділянках ТЕЖ можна легко створити "мішки".
Ну і інші річки вздовж державного кордону України.
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19.08.2024 12:58 Ответить
Читав учора кацапське скиглення з-за того мосту - якийсь кацап пророчив його знищення А тепер наш фланг прикритий більш-менш надійно Сейм тече швидко Береги - круті й обривисті Важко знайти місце для понтонного мосту
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19.08.2024 07:55 Ответить
так касапи кажуть, що знайшли, і що навіть два мости-понтони звели. ХЗ...
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19.08.2024 08:24 Ответить
Ну - якщо КАЦАПИ кажуть... А понтонні мости розбиваються легко Особливо якщо вони не прикриті ППО А у них ППО все на фронті - навіть аеродроми і НПЗ в тилу тільки кулеметами прикриті До того ж - вони так і не виконали вимог воєнного часу - так і ставлять понтони без "наповнення" У воєнний час понтони повинні наповнюваться швидкотвердіючою піною Тоді навіть пряме пробиття *********** не призводить до затоплення - в понтоні з"являється "просто дірка" Але плавучості він не втрачає Згадай бої під Білогорівкою! Там понтони затопили разом з технікою! Теж саме було і на Десні - у березні 2022-го! А все тому що понтони були ПУСТІ!
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19.08.2024 08:45 Ответить
Одно залпа Хаймерса достаточно,причем лучше всего сразу в начале,в конце и посередине понтона.
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19.08.2024 10:49 Ответить
Та там і пари мін з квадрокоптера вистачить!
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19.08.2024 11:02 Ответить
Разорвать да но лучше понтоны утопить,тут кстати кассетный заряд даже лучше подойдет.
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19.08.2024 11:04 Ответить
Касетний заряд проб"є лише "поміст" (тобто верхню частину понтона) А "корито" залишиться цілим
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19.08.2024 11:09 Ответить
Течія Сейму із сходу на захід. Ловитимемо понтони в Тьоткіно - це нормально.
Доця Сейм до мамки Десни до Діда Дніпра...
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19.08.2024 13:07 Ответить
Ми на Десні вже ловили У квітні 2022-го
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19.08.2024 13:12 Ответить
Кацапів як послухати , у них завжди - всьо под контролєм . От тільки стадо щось почало запідозрювати ..!
..
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19.08.2024 09:05 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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19.08.2024 07:56 Ответить
Гарний початок тижня, з третім мостом вас курррви кацапській🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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19.08.2024 07:56 Ответить
Плацдарм на Сеймі завершено. Тьоткіно тепер анклав. Чудова робота.
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19.08.2024 07:56 Ответить
в цей казан треба напалм
щоб горіли а полум'я бачили у кремлі
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19.08.2024 07:59 Ответить
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19.08.2024 08:03 Ответить
Умєров працює. ЗСУ воюють не завдяки а всупереч МО. Це треш.
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19.08.2024 08:18 Ответить
Диверсія. При владі кацаплячі працівники.
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19.08.2024 08:39 Ответить
Зелені чекають поки по ''отих фурах'' прилетить. Їм же ''омани'' треба виуонувати. Геть зелених!
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19.08.2024 08:43 Ответить
Розвели мости
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19.08.2024 08:04 Ответить
Так я не зрозумів, кацапи радіють чи огорчаюЦЦА?
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19.08.2024 08:07 Ответить
Ані в трєпєтном ажиданіі.
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19.08.2024 08:19 Ответить
Який "котел"? Не треба видавати бажане за дійсне"! Територія області на півночі не контролюється ЗСУ!
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19.08.2024 08:26 Ответить
Знищено третій і останній міст через річку Сейм, - російській воєнкори

Тепер близько 2500 російських військових та 700 кв.км можуть бути в оточенні
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19.08.2024 09:02 Ответить
Уничтожение мостов конечно на пользу. Но не стоит преувеличивать значимость этих событий. ЗСУ все равно на ту территорию не наступают и уже вряд ли будут в обозримое время. А делать временные переправы москали умеют.
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19.08.2024 09:07 Ответить
ЗСУ перебили кацапам логістику , а це значить що їхні вояки сядуть , як то кажуть - на хліб і воду .! Але довго вони так не витримають . Я вважаю що русня почне тікати через річку вже зараз , на човнах чи плотах .
Ситуація як і під Херсоном , один в один .
А будь яку переправу , яку вони спробують навести , тут же роздовбає арта і дрони . Як під Білогорівкою .
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19.08.2024 09:19 Ответить
Наступають. Позавчора наші вже заходили в Апанасовку. Не виключено, що через тиждень передові групи зайдуть і в Глушково.
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19.08.2024 12:05 Ответить
яке там оточення? Сейм не Амазонка, крокодилів там немає, та й переплюнуть його можна. перепливуть кацапи і повтікають.
але втікати прийдеться однозначно, і це добре. в Білопіллі та прикордонних селах нарешті перестане людям прилітати від "браццкаго народа".
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19.08.2024 09:10 Ответить
 
 