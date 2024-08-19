Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині. КАРТА
Збройні сили України знищили останній міст через річку Сейм у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Російські блогери заявили, що було знищено третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курщини.
Наразі офіційної інформації немає.
Якщо підтвердиться знищення третьої переправи, то підрозділи ЗС РФ, які перебувають південніше, опиняться в "котлі", а орієнтовна площа оточення становитиме майже 700 кв. км.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар19.08.2024 07:55
+17 Александр Чуднивец #474549
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+15 Gary Grant
показати весь коментар19.08.2024 08:18
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Ну і інші річки вздовж державного кордону України.
Доця Сейм до мамки Десни до Діда Дніпра...
..
щоб горіли а полум'я бачили у кремлі
Тепер близько 2500 російських військових та 700 кв.км можуть бути в оточенні
Ситуація як і під Херсоном , один в один .
А будь яку переправу , яку вони спробують навести , тут же роздовбає арта і дрони . Як під Білогорівкою .
але втікати прийдеться однозначно, і це добре. в Білопіллі та прикордонних селах нарешті перестане людям прилітати від "браццкаго народа".