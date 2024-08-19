Росіяни заявили, що ЗСУ знищили третій міст на Курщині. КАРТА

Збройні сили України знищили останній міст через річку Сейм у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Російські блогери заявили, що було знищено третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курщини.

Наразі офіційної інформації немає.

Якщо підтвердиться знищення третьої переправи, то підрозділи ЗС РФ, які перебувають південніше, опиняться в "котлі", а орієнтовна площа оточення становитиме майже 700 кв. км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила ще один міст у Курській області РФ. ВIДЕО