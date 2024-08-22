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Новости Видео Война
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Удар КАБами по мостовым переправам РФ на Курщине. ВIДЕО

Авиация ВСУ ударила КАБами по мостовым переправам войск РФ на территории Курской области.

Видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с побратимами других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", - говорится в сообщении.

Силы обороны ударили управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ окружают войска РФ на Курщине и готовятся к продолжительным боям, - WSJ

Автор: 

Курск (1092) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+13
- Ванька! Ты слышал?! «Хахлы» в ачередной раз «пракалолись» - назвали место начала сваего контрнаступления! Заявили что «контрнаступ станется з Ненацка»!Ты геаграфию Украины хорошо знаешь? Где это?

- Нет этого города на карте - ани его засекретили!
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22.08.2024 15:38
+6
Приємне видовище. Слава ЗСУ.
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22.08.2024 15:33
+6
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22.08.2024 15:54
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КАБами?!
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22.08.2024 15:26 Ответить
французькими кабами
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22.08.2024 15:39 Ответить
Там явно касета.
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22.08.2024 15:42 Ответить
Ніт.
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22.08.2024 15:44 Ответить
дат
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22.08.2024 17:38 Ответить
чому бьют касетниками ?
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22.08.2024 15:26 Ответить
То уламки мосту після вибуху ФАБа розлітаються, а не *************.
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22.08.2024 15:37 Ответить
то рибку наполохали - буває...
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22.08.2024 15:55 Ответить
ну це явно касети а не каб. а чи бере касетами такі понтони?
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22.08.2024 15:26 Ответить
А де там понтони? - Це капітальний стаціонарний залізобетонний міст...
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22.08.2024 15:33 Ответить
в першій половині відео міст, в другій вже наче понтонна переправа
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22.08.2024 15:37 Ответить
Ти статю читав? Там говориться про "мостові" переправи І Олещук пояснює що це "раніше" вдарили - а не "вчора" Це ті два мости залізобетонні що були знищені першими Потім рознесли останній А зараз просто "кришать" тимчасові понтонні
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22.08.2024 16:11 Ответить
Спробуй у металевій лодці на воді нижче ватерлінії зробити декількая десятків дірок. Подивишся через невеликий проміжок часу, що з нею станеться.
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22.08.2024 15:36 Ответить
чи ті кульки його проб'ють
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22.08.2024 15:40 Ответить
Проб
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22.08.2024 15:54 Ответить
Це бімби.
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22.08.2024 15:28 Ответить
Кассетными, чтобы боялись к мосту подходить.
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22.08.2024 15:33 Ответить
Приємне видовище. Слава ЗСУ.
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22.08.2024 15:33 Ответить
- Ванька! Ты слышал?! «Хахлы» в ачередной раз «пракалолись» - назвали место начала сваего контрнаступления! Заявили что «контрнаступ станется з Ненацка»!Ты геаграфию Украины хорошо знаешь? Где это?

- Нет этого города на карте - ани его засекретили!
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22.08.2024 15:38 Ответить
Сподіваюся,що ефки вже працюють.
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22.08.2024 15:43 Ответить
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22.08.2024 15:54 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
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22.08.2024 16:59 Ответить
Если ЗСУ уничтожают мосты значит дальше не собираются наступать?
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22.08.2024 17:47 Ответить
вначале уничтожают, чтоб противник подкрепление не прислал своим, которые почти в котле ... потом наши их отгонят авиацией еще на 100 км вглубь их территории, потом через понтоны переберутся )) якось так )
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22.08.2024 18:33 Ответить
боюся запитати, звідки в нас каби?
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23.08.2024 01:36 Ответить
 
 