Удар КАБами по мостовым переправам РФ на Курщине. ВIДЕО

Авиация ВСУ ударила КАБами по мостовым переправам войск РФ на территории Курской области.

Видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с побратимами других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", - говорится в сообщении.

Силы обороны ударили управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года.

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