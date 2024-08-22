ВСУ окружают войска РФ на Курщине и готовятся к продолжительным боям, - WSJ

Украинские военные заявили, что двигаются, чтобы окружить около 3000 военных РФ, прижатых к реке в Курской области России.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Силы обороны Украины применили HIMARS, предоставленные США, а также БПЛА для ударов по мостам.

"Операция Украины от 6 августа поставила в неудобное положение президента России Владимира Путина, взяв под контроль десятки городов и сел на территории больше той, которую Россия захватила за год наступательных действий в Украине. Силы Киева сейчас расширяют свой контроль вдоль границы и наносят удары по российским путям поставок, в то время как Москва усиливает контратаки с использованием массированных планерных бомб и войск, которые стягивает с Украины и других частей России", - говорится в материале.

По словам генерал-майора в отставке австралийской армии Мика Райана, Украина стремится не к более глубокому продвижению на Курщине, которое было бы легче отрезать, а увеличивает ширину своей операции в России.

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"Они содержат более защищенную местность, которая ближе к Украине и которую легче поддерживать", – пояснил он.

Издание отмечает, что возвращение контроля над Курщиной не является главной целью РФ. Главная цель – продвижение вглубь Донетчины.

Татьяна Станова – старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия – считает, что в Москве нет паники по ситуации на Курщине. Путин считает, что наступление ВСУ не имеет большого влияния на его замысел – оккупация всей Донетчины.

"Тем не менее, украинская операция нанесла удар по обещанию Путина, что война, которую он называет "специальной военной операцией", будет ограничена Украиной и будет иметь минимальное влияние на жизнь рядовых россиян. Некоторые из украинского военного командования уже давно утверждают, что заставить россиян почувствовать войну должно быть ключевой частью стратегии Киева, поскольку это усиливает давление на Путина с целью ее прекращения", – отмечает WSJ.

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