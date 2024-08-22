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Новости Война
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ВСУ окружают войска РФ на Курщине и готовятся к продолжительным боям, - WSJ

ЗСУ оточують війська РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв

Украинские военные заявили, что двигаются, чтобы окружить около 3000 военных РФ, прижатых к реке в Курской области России.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Силы обороны Украины применили HIMARS, предоставленные США, а также БПЛА для ударов по мостам.

"Операция Украины от 6 августа поставила в неудобное положение президента России Владимира Путина, взяв под контроль десятки городов и сел на территории больше той, которую Россия захватила за год наступательных действий в Украине. Силы Киева сейчас расширяют свой контроль вдоль границы и наносят удары по российским путям поставок, в то время как Москва усиливает контратаки с использованием массированных планерных бомб и войск, которые стягивает с Украины и других частей России", - говорится в материале.

По словам генерал-майора в отставке австралийской армии Мика Райана, Украина стремится не к более глубокому продвижению на Курщине, которое было бы легче отрезать, а увеличивает ширину своей операции в России.

Смотрите: Десантник 82-й ОДШБр Шахтер о первых боях на Курщине: "Они сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, РПГ, Браунинга. И там наступила тишина". ВИДЕО

"Они содержат более защищенную местность, которая ближе к Украине и которую легче поддерживать", – пояснил он.

Издание отмечает, что возвращение контроля над Курщиной не является главной целью РФ. Главная цель – продвижение вглубь Донетчины.

Татьяна Станова – старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия – считает, что в Москве нет паники по ситуации на Курщине. Путин считает, что наступление ВСУ не имеет большого влияния на его замысел – оккупация всей Донетчины.

"Тем не менее, украинская операция нанесла удар по обещанию Путина, что война, которую он называет "специальной военной операцией", будет ограничена Украиной и будет иметь минимальное влияние на жизнь рядовых россиян. Некоторые из украинского военного командования уже давно утверждают, что заставить россиян почувствовать войну должно быть ключевой частью стратегии Киева, поскольку это усиливает давление на Путина с целью ее прекращения", – отмечает WSJ.

Смотрите: Шестерых оккупантов взяли в плен украинские воины на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

россия (95339) Курск (1072)


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Топ комментарии
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Линия оборны
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982 Про переговоры и не только.



Умеров - мой любимый персонаж в зеленой власти. Если бы стояла задача найти лицо зеленой власти, то Умеров - самое то! Прям эталон отрицательной селекции крымско-татарского народа.

Тема переговоров о мире с московией не уходит с информпространства Украины. В разных вариациях. То говорят о саммите мира типа ермак-стайл, на который приедут представители андрофагов и на них будут давить представители мирового сообщества под руководством Кабо-Верде. То рассказывают о непрямых переговорах с участием посредников, типа зерновой сделки. А то даже намекают о целых делегациях, которые будут договариваться о мире.

Выскажу свое абсолютно не икспердное и полностью дилетантское мнение.

Переговоры Украины с московией о капитуляции Украины начались 24.02.2022 и с тех пор не заканчивались. Иногда эти переговоры всплывали на поверхность, и мы видели стамбульские посиделки. Но большей частью это все были скрытые от глаз мудрого нарида терки.

Переговоры Украины с московией о прекращении войны и мире никогда не велись и не будут актуальны еще долгие годы. Потому что на данном этапе эволюции наша страна Украина вошла в экзистенциальную войну на выживание, из которой нет выхода. Простой пример - Израиль и Палестина. Два народа претендуют на одну и ту же территорию. Война длится уже 76 лет. И будет продолжаться только по одной причине - отсутствие гена разума у палестинского народа.

У нас та же самая ситуация. Андрофаги претендуют на нашу территорию и хотят нас уничтожить. Надеяться, что андрофаги поумнеют, тщетно. Для андрофагов мир - это полное подчинение нас с контролируемым уничтожением буйных. Что совсем недостижимо в современных условиях. Кстати, главная ошибка андрофагов - они действуют по старым, столетним шаблонам, не учитывая изменения и прогресс. В этом их слабость и наша сила.

Потому переговоров о мире не будет. Какой может быть мир, если андрофаги не только не отказались от своей цели нас уничтожить, но и предпринимают все больше усилий для ее достижения. Поэтому мир с помойкой в ближайшие годы, а может быть и десятилетия не просматривается.

А вот переговоры о прекращении огня и замораживании боевых действий могут произойти в любой момент. Потому что война на истощение априори предпологает, что это самое истощение рано или поздно произойдет.

В информационном пространстве проскочило сообщение, что московия и Украина в августе должны были провести непрямые переговоры на территории Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Но после освобождения части Курской области из рабства московии, оная отложила переговорный процесс.

Вполне очевидно, что наши удары по НПЗ, хранилищам, терминалам московии становятся все более и более чувствительными для андрофагов. Ну а их удары, благодаря зеленой власти, распилившей деньги партнеров, выделенные на защиту энергетики, для Украины еще более чем чувствительны. Поэтому желание и московитов, и наших ворюг замириться по энергетике, на время, очевидны.

Тем более, что московиты уже фактически показали весь свой потенциал. У московитов нет больше ермаков в рукаве. Все, что они могли использовать, они уже использовали.

А вот у Украины возможности еще далеко не исчерпаны. И не только в дальнобойных дронах. Сейчас наш контроль над частью Курской области фактически позволяет полностью держать под близким высокоточным огневым контролем энергетику половины европейской части орды. И для этого даже не надо захватывать курскую АЭС. Достаточно точными ударами уничтожить распределительные сети вокруг станции, что вполне в наших силах. И тогда АЭС они сами заглушат, и вся Курская область, и половина соседских областей погрузятся во мрак. Перед зимой. А еще там в пределах досягаемости куча электростанций, трансформаторов, водной инфраструктуры.

И это еще не все. Украина вполне способна полностью обрушить московскую торговлю нефтью в Черном и Балтийском морях. При одном существенном условии - согласии и помощи наших западных партнеров. И дело тут не в западных технологиях морских дронов. А в разведданных. Искать танкеры в море и наводить дроны Украина не в состоянии. И не будет в состоянии с этой властью зелерыгов.

Но если вдруг случится чудо чудесное, и наши партнеры дадут зеленый свет охоте на танкеры теневого флота, то уже через месяц все остановится, а через три месяца московия начнет накрываться медным тазом. Однако такого, очень и очень вероятно, не будет, сами знаете почему.

А я втайне надеюсь, что если некоторых очень правильных людей все достанет, то тогда разведданные быстро начнут поступать, дроны выйдут на охоту, и случится непредвиденное, и все наши партнеры будут делать круглые глаза. И надежду мне дают два неподтвержденных факта:

Уно. На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Министр Обороны Румынии прямо и честно заявил тяжеловесам Запада - прекратите обещать помощь Украине! За два с половиной года Запад выполнил только 50% обещаний военной помощи, и продолжает обещать. Давайте выполним то, что уже обещали, а потом продолжим обещать.

Я вовсе не про претензии Западу. Украине надо благодарить и кланяться. Да и зелень наша проклятая! Но и Запад никто за язык не тянул. И недовольство нормальных людей заигрыванием с адрофагами путем блокирования поставок помощи Украине рано или поздно взорвется.

Дуэ. Ходят упорные слухи, что ни высшее военное ни высшее политическое руководство не имеют никакого отношения к курской операции. Что в общем то очевидно и ожидаемо. Развал системы управления достиг такого размаха, что Украина начинает превращаться в отдельные княжества. Все в полном соответствии с сериалом «Слуга народа».

Но победа мордора, даже локальная, не входит в большинство планов взрослых людей с Запада. Именно поэтому операцией руководят и ее обеспечивают высшие силы под командование Архангела Михаила. И более чем толерантная реакция всего Запада на операцию тому подтверждение.

Ну а Умеров, Шмыгаль Ермака и Зеленский пиарятся и потихоньку гадят операции. Что не удивительно и ожидаемо, они только это и умеют.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982
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22.08.2024 13:11
+7
там швиденько до зими треба робити ОРКО (окремі райони курської області), запускати туди РДК та інші сібірські батальйони, і хай вони там самі з цими новими республіками трахаються.
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22.08.2024 13:14
+7
В Іловайську небуло ніякого котла, наших розстріляли на погодженних з кацапами, маршрутах для виходу.
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22.08.2024 13:18
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Линия оборны
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982 Про переговоры и не только.



Умеров - мой любимый персонаж в зеленой власти. Если бы стояла задача найти лицо зеленой власти, то Умеров - самое то! Прям эталон отрицательной селекции крымско-татарского народа.

Тема переговоров о мире с московией не уходит с информпространства Украины. В разных вариациях. То говорят о саммите мира типа ермак-стайл, на который приедут представители андрофагов и на них будут давить представители мирового сообщества под руководством Кабо-Верде. То рассказывают о непрямых переговорах с участием посредников, типа зерновой сделки. А то даже намекают о целых делегациях, которые будут договариваться о мире.

Выскажу свое абсолютно не икспердное и полностью дилетантское мнение.

Переговоры Украины с московией о капитуляции Украины начались 24.02.2022 и с тех пор не заканчивались. Иногда эти переговоры всплывали на поверхность, и мы видели стамбульские посиделки. Но большей частью это все были скрытые от глаз мудрого нарида терки.

Переговоры Украины с московией о прекращении войны и мире никогда не велись и не будут актуальны еще долгие годы. Потому что на данном этапе эволюции наша страна Украина вошла в экзистенциальную войну на выживание, из которой нет выхода. Простой пример - Израиль и Палестина. Два народа претендуют на одну и ту же территорию. Война длится уже 76 лет. И будет продолжаться только по одной причине - отсутствие гена разума у палестинского народа.

У нас та же самая ситуация. Андрофаги претендуют на нашу территорию и хотят нас уничтожить. Надеяться, что андрофаги поумнеют, тщетно. Для андрофагов мир - это полное подчинение нас с контролируемым уничтожением буйных. Что совсем недостижимо в современных условиях. Кстати, главная ошибка андрофагов - они действуют по старым, столетним шаблонам, не учитывая изменения и прогресс. В этом их слабость и наша сила.

Потому переговоров о мире не будет. Какой может быть мир, если андрофаги не только не отказались от своей цели нас уничтожить, но и предпринимают все больше усилий для ее достижения. Поэтому мир с помойкой в ближайшие годы, а может быть и десятилетия не просматривается.

А вот переговоры о прекращении огня и замораживании боевых действий могут произойти в любой момент. Потому что война на истощение априори предпологает, что это самое истощение рано или поздно произойдет.

В информационном пространстве проскочило сообщение, что московия и Украина в августе должны были провести непрямые переговоры на территории Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Но после освобождения части Курской области из рабства московии, оная отложила переговорный процесс.

Вполне очевидно, что наши удары по НПЗ, хранилищам, терминалам московии становятся все более и более чувствительными для андрофагов. Ну а их удары, благодаря зеленой власти, распилившей деньги партнеров, выделенные на защиту энергетики, для Украины еще более чем чувствительны. Поэтому желание и московитов, и наших ворюг замириться по энергетике, на время, очевидны.

Тем более, что московиты уже фактически показали весь свой потенциал. У московитов нет больше ермаков в рукаве. Все, что они могли использовать, они уже использовали.

А вот у Украины возможности еще далеко не исчерпаны. И не только в дальнобойных дронах. Сейчас наш контроль над частью Курской области фактически позволяет полностью держать под близким высокоточным огневым контролем энергетику половины европейской части орды. И для этого даже не надо захватывать курскую АЭС. Достаточно точными ударами уничтожить распределительные сети вокруг станции, что вполне в наших силах. И тогда АЭС они сами заглушат, и вся Курская область, и половина соседских областей погрузятся во мрак. Перед зимой. А еще там в пределах досягаемости куча электростанций, трансформаторов, водной инфраструктуры.

И это еще не все. Украина вполне способна полностью обрушить московскую торговлю нефтью в Черном и Балтийском морях. При одном существенном условии - согласии и помощи наших западных партнеров. И дело тут не в западных технологиях морских дронов. А в разведданных. Искать танкеры в море и наводить дроны Украина не в состоянии. И не будет в состоянии с этой властью зелерыгов.

Но если вдруг случится чудо чудесное, и наши партнеры дадут зеленый свет охоте на танкеры теневого флота, то уже через месяц все остановится, а через три месяца московия начнет накрываться медным тазом. Однако такого, очень и очень вероятно, не будет, сами знаете почему.

А я втайне надеюсь, что если некоторых очень правильных людей все достанет, то тогда разведданные быстро начнут поступать, дроны выйдут на охоту, и случится непредвиденное, и все наши партнеры будут делать круглые глаза. И надежду мне дают два неподтвержденных факта:

Уно. На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Министр Обороны Румынии прямо и честно заявил тяжеловесам Запада - прекратите обещать помощь Украине! За два с половиной года Запад выполнил только 50% обещаний военной помощи, и продолжает обещать. Давайте выполним то, что уже обещали, а потом продолжим обещать.

Я вовсе не про претензии Западу. Украине надо благодарить и кланяться. Да и зелень наша проклятая! Но и Запад никто за язык не тянул. И недовольство нормальных людей заигрыванием с адрофагами путем блокирования поставок помощи Украине рано или поздно взорвется.

Дуэ. Ходят упорные слухи, что ни высшее военное ни высшее политическое руководство не имеют никакого отношения к курской операции. Что в общем то очевидно и ожидаемо. Развал системы управления достиг такого размаха, что Украина начинает превращаться в отдельные княжества. Все в полном соответствии с сериалом «Слуга народа».

Но победа мордора, даже локальная, не входит в большинство планов взрослых людей с Запада. Именно поэтому операцией руководят и ее обеспечивают высшие силы под командование Архангела Михаила. И более чем толерантная реакция всего Запада на операцию тому подтверждение.

Ну а Умеров, Шмыгаль Ермака и Зеленский пиарятся и потихоньку гадят операции. Что не удивительно и ожидаемо, они только это и умеют.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982
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22.08.2024 13:11 Ответить
На китайскій кнопай, на рюзьгє - ніхтферштейн,
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22.08.2024 13:16 Ответить
dl-news - типовий фсб-шний кацапський ресурс.
https://dl-news.defence-line.org/?page_id=2 кацапи самі цього не приховують.
Этот ресурс задумывался как некое зеркало, в которое могут смотреть соотечественники, а коллеги из разных стран, которые помогают в работе ресурса, могли бы писать свои впечатления со стороны. Ведь не секрет, что много наших уехало в США, Германию, Великобританию и так - по всему миру. Нам было самим интересно, как мы смотримся оттуда, не нашими собственными глазами из той же Франции, германии или Польши, а именно глазам тех, кто оттуда смотрит на нас. Но судьба распорядилась иначе. После выборов мы сами знаем, как смотримся оттуда, поскольку и отсюда это выглядит аналогично. Поэтому мы изменили профиль ресурса, в котором стараемся прямо не касаться именно политических аспектов сего дня, а выходим на них опосредованно, через новости науки, технологий и военных разработок. Иногда - даем исторические обзоры мало известных у нас сражений или образцов вооружений. То есть, даем возможность познавать путем сравнительного анализа.
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22.08.2024 15:32 Ответить
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22.08.2024 16:25 Ответить
+ на карту Приватбанку 1.
Слава ЗСУ!
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22.08.2024 17:06 Ответить
10 років від Іловайського котла до курського , росіяни блд, найтупіші потвори, яких бачив світ
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22.08.2024 13:14 Ответить
В Іловайську небуло ніякого котла, наших розстріляли на погодженних з кацапами, маршрутах для виходу.
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22.08.2024 13:18 Ответить
І чого ж ми тоді погоджували маршрути виходу якщо котла не було?! Їхали би де хотіли!
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22.08.2024 15:05 Ответить
Запитай тих хто домовлявся, 100500 раз повірили кацапам, їхньому слову, і знову наїібались...
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22.08.2024 15:12 Ответить
Не виляйте. Тобто у нас було куча безпечних маршрутів, но ми поїхали там де контролюють кацапи? Чи все таки вліпли в котел, і домовлялися с кацапами про вихід з нього?
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22.08.2024 15:17 Ответить
Дивні питання задаєте, ви звідкіля вилізли, де були всі ці роки? Тепер я тобі повинен розповідати як було? Лініі фронту не було, були блок пости, іди куди хочеш, могли в Іловайську залишитись, все було для довгої оборони. Но пішли колоною по дорозі, вдовж якої кацапи окопались, і розставили танки і кулемети.

https://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya

На, почитай, може не будеш дурних питань задавати.
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22.08.2024 15:28 Ответить
Почали за здравіє - кінчили за упокій.
Типовий кацапський вкид.
Здавалося б до чого котел з кацапами до Іловайської операції?
Іловайська залиште військовим історикам.
Давайте обговорювати СЬОГОДНІШНІЙ котел для кацапів - це гойййда!
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22.08.2024 15:35 Ответить
Гойда аднаазнаачнааа!!!
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22.08.2024 15:45 Ответить
там швиденько до зими треба робити ОРКО (окремі райони курської області), запускати туди РДК та інші сібірські батальйони, і хай вони там самі з цими новими республіками трахаються.
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22.08.2024 13:14 Ответить
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!

- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......
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22.08.2024 15:20 Ответить
🙏
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22.08.2024 13:15 Ответить
Зараз набіжать клікуши... Гіпс знімають, клієнт уєзжаєт!!!...
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22.08.2024 13:15 Ответить
Я тільки одного не розумію чому це не зробили хоча б на рік раніше. Могли ж говорити про контрнаступ на Півдні країни і при цьому вторгнутися туди, де зараз. Але замість цього скільки обладнання попалили, скільки людей вбили і зробили інвалідами ні за цапову душу. Ще й ніхто з вищих чинів армії нічого проти цієї ініціативи не сказав тоді.
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22.08.2024 13:37 Ответить
Там багато питань, чому старим перевіреним бригадам не давали нового озброєння, а ті що були сформовані, не маючи досвіду, збивались в купи на мінних полях, кидали техніку та розбігались, може хтось розкаже колись...
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22.08.2024 13:52 Ответить
А на болотах - тільки побєди, ніякої зради.
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22.08.2024 14:24 Ответить
І це працює, кацапи лізуть вперед як таргани, в них тільки перемоги... А у нас все завивають і заламують руки, розмазують шмарклі по щокам, давляться галушками, і чим далі від фронту тим сильніше, з приводу і без...
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22.08.2024 15:16 Ответить
WSJ - це таке видання як з мене космонавт, просто пишуть про все на світі, а може і вгадають. Ніяких військових експертів не існує в природі, бо такої війни, за масштабами, не було з 1945 року і де ж візьмуться ті експерти.
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22.08.2024 14:41 Ответить
Війна не закінчиться навіть якщо ЗСУ заберуть всю територію України, разом з Кримом. Єдиний вихід це знищення "в'язниці народів" та винищення армії ворога, і бити його треба там де у ЗСУ кращі для цього можливості ...

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22.08.2024 14:43 Ответить
Не переживайте. Кацапня має підручні засоби.

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22.08.2024 15:14 Ответить
То раніше було, зараз все такє заборонене, залишили тільки держаки від лопат...
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22.08.2024 15:18 Ответить
Напис на ящику з боєприпасами, захопленому у кацапів:

« Государственный контракт № .........

Заказчик: МО РФ

Грузополучатель: В/ч.........

Место поставки: .........

Поставщик: .........

Грузоотправитель: .........»



Нижче - трафарет жовтою фарбою:

«Проміжний отримувач: ЗСУ

Остаточний відправник: ЗСУ

Остаточний отримувач: ЗС РФ»
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22.08.2024 15:19 Ответить
 
 