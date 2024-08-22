ЗСУ оточують військових РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв, - WSJ

Українські військові заявили, що рухаються, щоб оточити близько 3000 військових РФ, які притиснуті до річки в Курській області Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Сили оборони України застосували HIMARS, надані США, а також БПЛА для ударів по мостах.

"Операція України від 6 серпня поставила в незручне становище президента Росії Володимира Путіна, взявши під контроль десятки міст і сіл на території, більшій за ту, яку Росія захопила за рік наступальних дій в Україні. Сили Києва зараз розширюють свій контроль уздовж кордону і завдають ударів по російських шляхах постачання, в той час як Москва посилює контратаки з використанням масованих планерних бомб і військ, які стягує з України та інших частин Росії", - йдеться в матеріалі.

За словами генерал-майора у відставці австралійської армії Міка Райана, Україна прагне не глибшого просування на Курщині, яке було б легше відрізати, а збільшує ширину своєї операції в Росії.

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"Вони утримують більш захищену місцевість, яка ближче до України і яку легше підтримувати", - пояснив він.

Видання зазначає, що повернення контролю над Курщиною не є головною метою для РФ. Головна мета - просування вглиб Донеччини.

Тетяна Станова - старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія - вважає, що у Москві немає паніки щодо ситуації на Курщині. Путін вважає, що наступ ЗСУ не має великого впливу на його задум - окупація всієї Донеччини.

"Тим не менш, українська операція завдала удару по обіцянці Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", буде обмежена Україною і матиме мінімальний вплив на життя пересічних росіян. Дехто з українського військового командування вже давно стверджує, що змусити росіян відчути війну має бути ключовою частиною стратегії Києва, оскільки це посилює тиск на Путіна з метою її припинення", - зазначає WSJ.

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