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Новини Війна
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ЗСУ оточують військових РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв, - WSJ

ЗСУ оточують війська РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв

Українські військові заявили, що рухаються, щоб оточити близько 3000 військових РФ, які притиснуті до річки в Курській області Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Сили оборони України застосували HIMARS, надані США, а також БПЛА для ударів по мостах.

"Операція України від 6 серпня поставила в незручне становище президента Росії Володимира Путіна, взявши під контроль десятки міст і сіл на території, більшій за ту, яку Росія захопила за рік наступальних дій в Україні. Сили Києва зараз розширюють свій контроль уздовж кордону і завдають ударів по російських шляхах постачання, в той час як Москва посилює контратаки з використанням масованих планерних бомб і військ, які стягує з України та інших частин Росії", - йдеться в матеріалі.

За словами генерал-майора у відставці австралійської армії Міка Райана, Україна прагне не глибшого просування на Курщині, яке було б легше відрізати, а збільшує ширину своєї операції в Росії.

Дивіться: Десантник 82-ї ОДШБр Шахтар про перші бої на Курщині: "Вони сиділи в кукурудзі. Ми відкрили вогонь із автоматів, РПГ, Браунінга. І там настала тиша". ВIДЕО

"Вони утримують більш захищену місцевість, яка ближче до України і яку легше підтримувати", - пояснив він.

Видання зазначає, що повернення контролю над Курщиною не є головною метою для РФ. Головна мета - просування вглиб Донеччини.

Тетяна Станова - старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія - вважає, що у Москві немає паніки щодо ситуації на Курщині. Путін вважає, що наступ ЗСУ не має великого впливу на його задум - окупація всієї Донеччини.

"Тим не менш, українська операція завдала удару по обіцянці Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", буде обмежена Україною і матиме мінімальний вплив на життя пересічних росіян. Дехто з українського військового командування вже давно стверджує, що змусити росіян відчути війну має бути ключовою частиною стратегії Києва, оскільки це посилює тиск на Путіна з метою її припинення", - зазначає WSJ.

Також дивіться: Шістьох окупантів полонили українські воїни на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

росія (64895) Курськ (1083)


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Топ коментарі
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Линия оборны
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982 Про переговоры и не только.



Умеров - мой любимый персонаж в зеленой власти. Если бы стояла задача найти лицо зеленой власти, то Умеров - самое то! Прям эталон отрицательной селекции крымско-татарского народа.

Тема переговоров о мире с московией не уходит с информпространства Украины. В разных вариациях. То говорят о саммите мира типа ермак-стайл, на который приедут представители андрофагов и на них будут давить представители мирового сообщества под руководством Кабо-Верде. То рассказывают о непрямых переговорах с участием посредников, типа зерновой сделки. А то даже намекают о целых делегациях, которые будут договариваться о мире.

Выскажу свое абсолютно не икспердное и полностью дилетантское мнение.

Переговоры Украины с московией о капитуляции Украины начались 24.02.2022 и с тех пор не заканчивались. Иногда эти переговоры всплывали на поверхность, и мы видели стамбульские посиделки. Но большей частью это все были скрытые от глаз мудрого нарида терки.

Переговоры Украины с московией о прекращении войны и мире никогда не велись и не будут актуальны еще долгие годы. Потому что на данном этапе эволюции наша страна Украина вошла в экзистенциальную войну на выживание, из которой нет выхода. Простой пример - Израиль и Палестина. Два народа претендуют на одну и ту же территорию. Война длится уже 76 лет. И будет продолжаться только по одной причине - отсутствие гена разума у палестинского народа.

У нас та же самая ситуация. Андрофаги претендуют на нашу территорию и хотят нас уничтожить. Надеяться, что андрофаги поумнеют, тщетно. Для андрофагов мир - это полное подчинение нас с контролируемым уничтожением буйных. Что совсем недостижимо в современных условиях. Кстати, главная ошибка андрофагов - они действуют по старым, столетним шаблонам, не учитывая изменения и прогресс. В этом их слабость и наша сила.

Потому переговоров о мире не будет. Какой может быть мир, если андрофаги не только не отказались от своей цели нас уничтожить, но и предпринимают все больше усилий для ее достижения. Поэтому мир с помойкой в ближайшие годы, а может быть и десятилетия не просматривается.

А вот переговоры о прекращении огня и замораживании боевых действий могут произойти в любой момент. Потому что война на истощение априори предпологает, что это самое истощение рано или поздно произойдет.

В информационном пространстве проскочило сообщение, что московия и Украина в августе должны были провести непрямые переговоры на территории Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Но после освобождения части Курской области из рабства московии, оная отложила переговорный процесс.

Вполне очевидно, что наши удары по НПЗ, хранилищам, терминалам московии становятся все более и более чувствительными для андрофагов. Ну а их удары, благодаря зеленой власти, распилившей деньги партнеров, выделенные на защиту энергетики, для Украины еще более чем чувствительны. Поэтому желание и московитов, и наших ворюг замириться по энергетике, на время, очевидны.

Тем более, что московиты уже фактически показали весь свой потенциал. У московитов нет больше ермаков в рукаве. Все, что они могли использовать, они уже использовали.

А вот у Украины возможности еще далеко не исчерпаны. И не только в дальнобойных дронах. Сейчас наш контроль над частью Курской области фактически позволяет полностью держать под близким высокоточным огневым контролем энергетику половины европейской части орды. И для этого даже не надо захватывать курскую АЭС. Достаточно точными ударами уничтожить распределительные сети вокруг станции, что вполне в наших силах. И тогда АЭС они сами заглушат, и вся Курская область, и половина соседских областей погрузятся во мрак. Перед зимой. А еще там в пределах досягаемости куча электростанций, трансформаторов, водной инфраструктуры.

И это еще не все. Украина вполне способна полностью обрушить московскую торговлю нефтью в Черном и Балтийском морях. При одном существенном условии - согласии и помощи наших западных партнеров. И дело тут не в западных технологиях морских дронов. А в разведданных. Искать танкеры в море и наводить дроны Украина не в состоянии. И не будет в состоянии с этой властью зелерыгов.

Но если вдруг случится чудо чудесное, и наши партнеры дадут зеленый свет охоте на танкеры теневого флота, то уже через месяц все остановится, а через три месяца московия начнет накрываться медным тазом. Однако такого, очень и очень вероятно, не будет, сами знаете почему.

А я втайне надеюсь, что если некоторых очень правильных людей все достанет, то тогда разведданные быстро начнут поступать, дроны выйдут на охоту, и случится непредвиденное, и все наши партнеры будут делать круглые глаза. И надежду мне дают два неподтвержденных факта:

Уно. На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Министр Обороны Румынии прямо и честно заявил тяжеловесам Запада - прекратите обещать помощь Украине! За два с половиной года Запад выполнил только 50% обещаний военной помощи, и продолжает обещать. Давайте выполним то, что уже обещали, а потом продолжим обещать.

Я вовсе не про претензии Западу. Украине надо благодарить и кланяться. Да и зелень наша проклятая! Но и Запад никто за язык не тянул. И недовольство нормальных людей заигрыванием с адрофагами путем блокирования поставок помощи Украине рано или поздно взорвется.

Дуэ. Ходят упорные слухи, что ни высшее военное ни высшее политическое руководство не имеют никакого отношения к курской операции. Что в общем то очевидно и ожидаемо. Развал системы управления достиг такого размаха, что Украина начинает превращаться в отдельные княжества. Все в полном соответствии с сериалом «Слуга народа».

Но победа мордора, даже локальная, не входит в большинство планов взрослых людей с Запада. Именно поэтому операцией руководят и ее обеспечивают высшие силы под командование Архангела Михаила. И более чем толерантная реакция всего Запада на операцию тому подтверждение.

Ну а Умеров, Шмыгаль Ермака и Зеленский пиарятся и потихоньку гадят операции. Что не удивительно и ожидаемо, они только это и умеют.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982
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22.08.2024 13:11
+7
там швиденько до зими треба робити ОРКО (окремі райони курської області), запускати туди РДК та інші сібірські батальйони, і хай вони там самі з цими новими республіками трахаються.
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22.08.2024 13:14
+7
В Іловайську небуло ніякого котла, наших розстріляли на погодженних з кацапами, маршрутах для виходу.
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22.08.2024 13:18
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https://dl-news.defence-line.org/?p=38982 Про переговоры и не только.



Умеров - мой любимый персонаж в зеленой власти. Если бы стояла задача найти лицо зеленой власти, то Умеров - самое то! Прям эталон отрицательной селекции крымско-татарского народа.

Тема переговоров о мире с московией не уходит с информпространства Украины. В разных вариациях. То говорят о саммите мира типа ермак-стайл, на который приедут представители андрофагов и на них будут давить представители мирового сообщества под руководством Кабо-Верде. То рассказывают о непрямых переговорах с участием посредников, типа зерновой сделки. А то даже намекают о целых делегациях, которые будут договариваться о мире.

Выскажу свое абсолютно не икспердное и полностью дилетантское мнение.

Переговоры Украины с московией о капитуляции Украины начались 24.02.2022 и с тех пор не заканчивались. Иногда эти переговоры всплывали на поверхность, и мы видели стамбульские посиделки. Но большей частью это все были скрытые от глаз мудрого нарида терки.

Переговоры Украины с московией о прекращении войны и мире никогда не велись и не будут актуальны еще долгие годы. Потому что на данном этапе эволюции наша страна Украина вошла в экзистенциальную войну на выживание, из которой нет выхода. Простой пример - Израиль и Палестина. Два народа претендуют на одну и ту же территорию. Война длится уже 76 лет. И будет продолжаться только по одной причине - отсутствие гена разума у палестинского народа.

У нас та же самая ситуация. Андрофаги претендуют на нашу территорию и хотят нас уничтожить. Надеяться, что андрофаги поумнеют, тщетно. Для андрофагов мир - это полное подчинение нас с контролируемым уничтожением буйных. Что совсем недостижимо в современных условиях. Кстати, главная ошибка андрофагов - они действуют по старым, столетним шаблонам, не учитывая изменения и прогресс. В этом их слабость и наша сила.

Потому переговоров о мире не будет. Какой может быть мир, если андрофаги не только не отказались от своей цели нас уничтожить, но и предпринимают все больше усилий для ее достижения. Поэтому мир с помойкой в ближайшие годы, а может быть и десятилетия не просматривается.

А вот переговоры о прекращении огня и замораживании боевых действий могут произойти в любой момент. Потому что война на истощение априори предпологает, что это самое истощение рано или поздно произойдет.

В информационном пространстве проскочило сообщение, что московия и Украина в августе должны были провести непрямые переговоры на территории Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Но после освобождения части Курской области из рабства московии, оная отложила переговорный процесс.

Вполне очевидно, что наши удары по НПЗ, хранилищам, терминалам московии становятся все более и более чувствительными для андрофагов. Ну а их удары, благодаря зеленой власти, распилившей деньги партнеров, выделенные на защиту энергетики, для Украины еще более чем чувствительны. Поэтому желание и московитов, и наших ворюг замириться по энергетике, на время, очевидны.

Тем более, что московиты уже фактически показали весь свой потенциал. У московитов нет больше ермаков в рукаве. Все, что они могли использовать, они уже использовали.

А вот у Украины возможности еще далеко не исчерпаны. И не только в дальнобойных дронах. Сейчас наш контроль над частью Курской области фактически позволяет полностью держать под близким высокоточным огневым контролем энергетику половины европейской части орды. И для этого даже не надо захватывать курскую АЭС. Достаточно точными ударами уничтожить распределительные сети вокруг станции, что вполне в наших силах. И тогда АЭС они сами заглушат, и вся Курская область, и половина соседских областей погрузятся во мрак. Перед зимой. А еще там в пределах досягаемости куча электростанций, трансформаторов, водной инфраструктуры.

И это еще не все. Украина вполне способна полностью обрушить московскую торговлю нефтью в Черном и Балтийском морях. При одном существенном условии - согласии и помощи наших западных партнеров. И дело тут не в западных технологиях морских дронов. А в разведданных. Искать танкеры в море и наводить дроны Украина не в состоянии. И не будет в состоянии с этой властью зелерыгов.

Но если вдруг случится чудо чудесное, и наши партнеры дадут зеленый свет охоте на танкеры теневого флота, то уже через месяц все остановится, а через три месяца московия начнет накрываться медным тазом. Однако такого, очень и очень вероятно, не будет, сами знаете почему.

А я втайне надеюсь, что если некоторых очень правильных людей все достанет, то тогда разведданные быстро начнут поступать, дроны выйдут на охоту, и случится непредвиденное, и все наши партнеры будут делать круглые глаза. И надежду мне дают два неподтвержденных факта:

Уно. На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Министр Обороны Румынии прямо и честно заявил тяжеловесам Запада - прекратите обещать помощь Украине! За два с половиной года Запад выполнил только 50% обещаний военной помощи, и продолжает обещать. Давайте выполним то, что уже обещали, а потом продолжим обещать.

Я вовсе не про претензии Западу. Украине надо благодарить и кланяться. Да и зелень наша проклятая! Но и Запад никто за язык не тянул. И недовольство нормальных людей заигрыванием с адрофагами путем блокирования поставок помощи Украине рано или поздно взорвется.

Дуэ. Ходят упорные слухи, что ни высшее военное ни высшее политическое руководство не имеют никакого отношения к курской операции. Что в общем то очевидно и ожидаемо. Развал системы управления достиг такого размаха, что Украина начинает превращаться в отдельные княжества. Все в полном соответствии с сериалом «Слуга народа».

Но победа мордора, даже локальная, не входит в большинство планов взрослых людей с Запада. Именно поэтому операцией руководят и ее обеспечивают высшие силы под командование Архангела Михаила. И более чем толерантная реакция всего Запада на операцию тому подтверждение.

Ну а Умеров, Шмыгаль Ермака и Зеленский пиарятся и потихоньку гадят операции. Что не удивительно и ожидаемо, они только это и умеют.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982
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22.08.2024 13:11 Відповісти
На китайскій кнопай, на рюзьгє - ніхтферштейн,
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22.08.2024 13:16 Відповісти
dl-news - типовий фсб-шний кацапський ресурс.
https://dl-news.defence-line.org/?page_id=2 кацапи самі цього не приховують.
Этот ресурс задумывался как некое зеркало, в которое могут смотреть соотечественники, а коллеги из разных стран, которые помогают в работе ресурса, могли бы писать свои впечатления со стороны. Ведь не секрет, что много наших уехало в США, Германию, Великобританию и так - по всему миру. Нам было самим интересно, как мы смотримся оттуда, не нашими собственными глазами из той же Франции, германии или Польши, а именно глазам тех, кто оттуда смотрит на нас. Но судьба распорядилась иначе. После выборов мы сами знаем, как смотримся оттуда, поскольку и отсюда это выглядит аналогично. Поэтому мы изменили профиль ресурса, в котором стараемся прямо не касаться именно политических аспектов сего дня, а выходим на них опосредованно, через новости науки, технологий и военных разработок. Иногда - даем исторические обзоры мало известных у нас сражений или образцов вооружений. То есть, даем возможность познавать путем сравнительного анализа.
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22.08.2024 15:32 Відповісти
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22.08.2024 16:25 Відповісти
+ на карту Приватбанку 1.
Слава ЗСУ!
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22.08.2024 17:06 Відповісти
10 років від Іловайського котла до курського , росіяни блд, найтупіші потвори, яких бачив світ
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22.08.2024 13:14 Відповісти
В Іловайську небуло ніякого котла, наших розстріляли на погодженних з кацапами, маршрутах для виходу.
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22.08.2024 13:18 Відповісти
І чого ж ми тоді погоджували маршрути виходу якщо котла не було?! Їхали би де хотіли!
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22.08.2024 15:05 Відповісти
Запитай тих хто домовлявся, 100500 раз повірили кацапам, їхньому слову, і знову наїібались...
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22.08.2024 15:12 Відповісти
Не виляйте. Тобто у нас було куча безпечних маршрутів, но ми поїхали там де контролюють кацапи? Чи все таки вліпли в котел, і домовлялися с кацапами про вихід з нього?
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22.08.2024 15:17 Відповісти
Дивні питання задаєте, ви звідкіля вилізли, де були всі ці роки? Тепер я тобі повинен розповідати як було? Лініі фронту не було, були блок пости, іди куди хочеш, могли в Іловайську залишитись, все було для довгої оборони. Но пішли колоною по дорозі, вдовж якої кацапи окопались, і розставили танки і кулемети.

https://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya

На, почитай, може не будеш дурних питань задавати.
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22.08.2024 15:28 Відповісти
Почали за здравіє - кінчили за упокій.
Типовий кацапський вкид.
Здавалося б до чого котел з кацапами до Іловайської операції?
Іловайська залиште військовим історикам.
Давайте обговорювати СЬОГОДНІШНІЙ котел для кацапів - це гойййда!
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22.08.2024 15:35 Відповісти
Гойда аднаазнаачнааа!!!
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22.08.2024 15:45 Відповісти
там швиденько до зими треба робити ОРКО (окремі райони курської області), запускати туди РДК та інші сібірські батальйони, і хай вони там самі з цими новими республіками трахаються.
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22.08.2024 13:14 Відповісти
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!

- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......
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22.08.2024 15:20 Відповісти
🙏
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22.08.2024 13:15 Відповісти
Зараз набіжать клікуши... Гіпс знімають, клієнт уєзжаєт!!!...
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22.08.2024 13:15 Відповісти
Я тільки одного не розумію чому це не зробили хоча б на рік раніше. Могли ж говорити про контрнаступ на Півдні країни і при цьому вторгнутися туди, де зараз. Але замість цього скільки обладнання попалили, скільки людей вбили і зробили інвалідами ні за цапову душу. Ще й ніхто з вищих чинів армії нічого проти цієї ініціативи не сказав тоді.
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22.08.2024 13:37 Відповісти
Там багато питань, чому старим перевіреним бригадам не давали нового озброєння, а ті що були сформовані, не маючи досвіду, збивались в купи на мінних полях, кидали техніку та розбігались, може хтось розкаже колись...
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22.08.2024 13:52 Відповісти
А на болотах - тільки побєди, ніякої зради.
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22.08.2024 14:24 Відповісти
І це працює, кацапи лізуть вперед як таргани, в них тільки перемоги... А у нас все завивають і заламують руки, розмазують шмарклі по щокам, давляться галушками, і чим далі від фронту тим сильніше, з приводу і без...
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22.08.2024 15:16 Відповісти
WSJ - це таке видання як з мене космонавт, просто пишуть про все на світі, а може і вгадають. Ніяких військових експертів не існує в природі, бо такої війни, за масштабами, не було з 1945 року і де ж візьмуться ті експерти.
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22.08.2024 14:41 Відповісти
Війна не закінчиться навіть якщо ЗСУ заберуть всю територію України, разом з Кримом. Єдиний вихід це знищення "в'язниці народів" та винищення армії ворога, і бити його треба там де у ЗСУ кращі для цього можливості ...

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22.08.2024 14:43 Відповісти
Не переживайте. Кацапня має підручні засоби.

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22.08.2024 15:14 Відповісти
То раніше було, зараз все такє заборонене, залишили тільки держаки від лопат...
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22.08.2024 15:18 Відповісти
Напис на ящику з боєприпасами, захопленому у кацапів:

« Государственный контракт № .........

Заказчик: МО РФ

Грузополучатель: В/ч.........

Место поставки: .........

Поставщик: .........

Грузоотправитель: .........»



Нижче - трафарет жовтою фарбою:

«Проміжний отримувач: ЗСУ

Остаточний відправник: ЗСУ

Остаточний отримувач: ЗС РФ»
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22.08.2024 15:19 Відповісти
 
 