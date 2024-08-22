ЗСУ оточують військових РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв, - WSJ
Українські військові заявили, що рухаються, щоб оточити близько 3000 військових РФ, які притиснуті до річки в Курській області Росії.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, Сили оборони України застосували HIMARS, надані США, а також БПЛА для ударів по мостах.
"Операція України від 6 серпня поставила в незручне становище президента Росії Володимира Путіна, взявши під контроль десятки міст і сіл на території, більшій за ту, яку Росія захопила за рік наступальних дій в Україні. Сили Києва зараз розширюють свій контроль уздовж кордону і завдають ударів по російських шляхах постачання, в той час як Москва посилює контратаки з використанням масованих планерних бомб і військ, які стягує з України та інших частин Росії", - йдеться в матеріалі.
За словами генерал-майора у відставці австралійської армії Міка Райана, Україна прагне не глибшого просування на Курщині, яке було б легше відрізати, а збільшує ширину своєї операції в Росії.
"Вони утримують більш захищену місцевість, яка ближче до України і яку легше підтримувати", - пояснив він.
Видання зазначає, що повернення контролю над Курщиною не є головною метою для РФ. Головна мета - просування вглиб Донеччини.
Тетяна Станова - старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія - вважає, що у Москві немає паніки щодо ситуації на Курщині. Путін вважає, що наступ ЗСУ не має великого впливу на його задум - окупація всієї Донеччини.
"Тим не менш, українська операція завдала удару по обіцянці Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", буде обмежена Україною і матиме мінімальний вплив на життя пересічних росіян. Дехто з українського військового командування вже давно стверджує, що змусити росіян відчути війну має бути ключовою частиною стратегії Києва, оскільки це посилює тиск на Путіна з метою її припинення", - зазначає WSJ.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=38982 Про переговоры и не только.
Умеров - мой любимый персонаж в зеленой власти. Если бы стояла задача найти лицо зеленой власти, то Умеров - самое то! Прям эталон отрицательной селекции крымско-татарского народа.
Тема переговоров о мире с московией не уходит с информпространства Украины. В разных вариациях. То говорят о саммите мира типа ермак-стайл, на который приедут представители андрофагов и на них будут давить представители мирового сообщества под руководством Кабо-Верде. То рассказывают о непрямых переговорах с участием посредников, типа зерновой сделки. А то даже намекают о целых делегациях, которые будут договариваться о мире.
Выскажу свое абсолютно не икспердное и полностью дилетантское мнение.
Переговоры Украины с московией о капитуляции Украины начались 24.02.2022 и с тех пор не заканчивались. Иногда эти переговоры всплывали на поверхность, и мы видели стамбульские посиделки. Но большей частью это все были скрытые от глаз мудрого нарида терки.
Переговоры Украины с московией о прекращении войны и мире никогда не велись и не будут актуальны еще долгие годы. Потому что на данном этапе эволюции наша страна Украина вошла в экзистенциальную войну на выживание, из которой нет выхода. Простой пример - Израиль и Палестина. Два народа претендуют на одну и ту же территорию. Война длится уже 76 лет. И будет продолжаться только по одной причине - отсутствие гена разума у палестинского народа.
У нас та же самая ситуация. Андрофаги претендуют на нашу территорию и хотят нас уничтожить. Надеяться, что андрофаги поумнеют, тщетно. Для андрофагов мир - это полное подчинение нас с контролируемым уничтожением буйных. Что совсем недостижимо в современных условиях. Кстати, главная ошибка андрофагов - они действуют по старым, столетним шаблонам, не учитывая изменения и прогресс. В этом их слабость и наша сила.
Потому переговоров о мире не будет. Какой может быть мир, если андрофаги не только не отказались от своей цели нас уничтожить, но и предпринимают все больше усилий для ее достижения. Поэтому мир с помойкой в ближайшие годы, а может быть и десятилетия не просматривается.
А вот переговоры о прекращении огня и замораживании боевых действий могут произойти в любой момент. Потому что война на истощение априори предпологает, что это самое истощение рано или поздно произойдет.
В информационном пространстве проскочило сообщение, что московия и Украина в августе должны были провести непрямые переговоры на территории Катара о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Но после освобождения части Курской области из рабства московии, оная отложила переговорный процесс.
Вполне очевидно, что наши удары по НПЗ, хранилищам, терминалам московии становятся все более и более чувствительными для андрофагов. Ну а их удары, благодаря зеленой власти, распилившей деньги партнеров, выделенные на защиту энергетики, для Украины еще более чем чувствительны. Поэтому желание и московитов, и наших ворюг замириться по энергетике, на время, очевидны.
Тем более, что московиты уже фактически показали весь свой потенциал. У московитов нет больше ермаков в рукаве. Все, что они могли использовать, они уже использовали.
А вот у Украины возможности еще далеко не исчерпаны. И не только в дальнобойных дронах. Сейчас наш контроль над частью Курской области фактически позволяет полностью держать под близким высокоточным огневым контролем энергетику половины европейской части орды. И для этого даже не надо захватывать курскую АЭС. Достаточно точными ударами уничтожить распределительные сети вокруг станции, что вполне в наших силах. И тогда АЭС они сами заглушат, и вся Курская область, и половина соседских областей погрузятся во мрак. Перед зимой. А еще там в пределах досягаемости куча электростанций, трансформаторов, водной инфраструктуры.
И это еще не все. Украина вполне способна полностью обрушить московскую торговлю нефтью в Черном и Балтийском морях. При одном существенном условии - согласии и помощи наших западных партнеров. И дело тут не в западных технологиях морских дронов. А в разведданных. Искать танкеры в море и наводить дроны Украина не в состоянии. И не будет в состоянии с этой властью зелерыгов.
Но если вдруг случится чудо чудесное, и наши партнеры дадут зеленый свет охоте на танкеры теневого флота, то уже через месяц все остановится, а через три месяца московия начнет накрываться медным тазом. Однако такого, очень и очень вероятно, не будет, сами знаете почему.
А я втайне надеюсь, что если некоторых очень правильных людей все достанет, то тогда разведданные быстро начнут поступать, дроны выйдут на охоту, и случится непредвиденное, и все наши партнеры будут делать круглые глаза. И надежду мне дают два неподтвержденных факта:
Уно. На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Министр Обороны Румынии прямо и честно заявил тяжеловесам Запада - прекратите обещать помощь Украине! За два с половиной года Запад выполнил только 50% обещаний военной помощи, и продолжает обещать. Давайте выполним то, что уже обещали, а потом продолжим обещать.
Я вовсе не про претензии Западу. Украине надо благодарить и кланяться. Да и зелень наша проклятая! Но и Запад никто за язык не тянул. И недовольство нормальных людей заигрыванием с адрофагами путем блокирования поставок помощи Украине рано или поздно взорвется.
Дуэ. Ходят упорные слухи, что ни высшее военное ни высшее политическое руководство не имеют никакого отношения к курской операции. Что в общем то очевидно и ожидаемо. Развал системы управления достиг такого размаха, что Украина начинает превращаться в отдельные княжества. Все в полном соответствии с сериалом «Слуга народа».
Но победа мордора, даже локальная, не входит в большинство планов взрослых людей с Запада. Именно поэтому операцией руководят и ее обеспечивают высшие силы под командование Архангела Михаила. И более чем толерантная реакция всего Запада на операцию тому подтверждение.
Ну а Умеров, Шмыгаль Ермака и Зеленский пиарятся и потихоньку гадят операции. Что не удивительно и ожидаемо, они только это и умеют.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
https://dl-news.defence-line.org/?p=38982
https://dl-news.defence-line.org/?page_id=2 кацапи самі цього не приховують.
Этот ресурс задумывался как некое зеркало, в которое могут смотреть соотечественники, а коллеги из разных стран, которые помогают в работе ресурса, могли бы писать свои впечатления со стороны. Ведь не секрет, что много наших уехало в США, Германию, Великобританию и так - по всему миру. Нам было самим интересно, как мы смотримся оттуда, не нашими собственными глазами из той же Франции, германии или Польши, а именно глазам тех, кто оттуда смотрит на нас. Но судьба распорядилась иначе. После выборов мы сами знаем, как смотримся оттуда, поскольку и отсюда это выглядит аналогично. Поэтому мы изменили профиль ресурса, в котором стараемся прямо не касаться именно политических аспектов сего дня, а выходим на них опосредованно, через новости науки, технологий и военных разработок. Иногда - даем исторические обзоры мало известных у нас сражений или образцов вооружений. То есть, даем возможность познавать путем сравнительного анализа.
Слава ЗСУ!
https://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya
На, почитай, може не будеш дурних питань задавати.
Типовий кацапський вкид.
Здавалося б до чого котел з кацапами до Іловайської операції?
Іловайська залиште військовим історикам.
Давайте обговорювати СЬОГОДНІШНІЙ котел для кацапів - це гойййда!
- Яку?
- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!
- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......
« Государственный контракт № .........
Заказчик: МО РФ
Грузополучатель: В/ч.........
Место поставки: .........
Поставщик: .........
Грузоотправитель: .........»
Нижче - трафарет жовтою фарбою:
«Проміжний отримувач: ЗСУ
Остаточний відправник: ЗСУ
Остаточний отримувач: ЗС РФ»