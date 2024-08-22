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Шістьох окупантів полонили українські воїни на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни полонили шістьох російських військових на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українцям здалися строковики та контрактники із севастопольської 810-ї бригади морської піхоти армії РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

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Севастополь (554) полонені (2261) Курськ (1103)


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Такі покірні та слухняні а попадуть на обмін - через місяць знову на передку
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22.08.2024 12:49 Відповісти
а чого вони оголені?)) Тавро на них наші хлопці ставили?))
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22.08.2024 12:49 Відповісти
Було б не зайвим. Щоб знати, якщо другий раз в полон попадеться, що ця тварина скажена і не виліковна. Одразу до найближчої канаві і кулю між роги. Доволі дієвий спосіб був би.
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22.08.2024 12:57 Відповісти
досвід написаний кров'ю показує, що так безпечніше для наших вояків. А каапам повезло, що зараз літо.
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22.08.2024 13:02 Відповісти
Звичайно, на лобі свастику ножем вирізали, як Бред Пітт у фільмі Тарантіно.
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23.08.2024 00:27 Відповісти
Треба на чолі вирізати- Z , і якщо другий раз попадає в полон то гільотина і крапка.
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22.08.2024 13:20 Відповісти
"Забєрі мєня в свой плен!" (с)
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22.08.2024 13:23 Відповісти
Пратівний!
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23.08.2024 21:22 Відповісти
 
 