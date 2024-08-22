Шістьох окупантів полонили українські воїни на Курщині. ВIДЕО
Українські воїни полонили шістьох російських військових на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українцям здалися строковики та контрактники із севастопольської 810-ї бригади морської піхоти армії РФ.
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Валентин Коваль #587289
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shokolad
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