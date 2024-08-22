РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4882 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 545 8

Шестерых оккупантов взяли в плен украинские воины на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен шестерых российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинцам сдались срочники и контрактники из севастопольской 810-й бригады морской пехоты армии РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если оторвана конечность - вопросов нет, значит, ты раненый, мы тебя вывезем": пленный россиянин рассказал о "заградотрядах" и отсутствии эвакуации для раненых. ВИДЕО

Автор: 

город Севастополь (1760) пленные (2137) Курск (1092)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі покірні та слухняні а попадуть на обмін - через місяць знову на передку
показать весь комментарий
22.08.2024 12:49 Ответить
а чого вони оголені?)) Тавро на них наші хлопці ставили?))
показать весь комментарий
22.08.2024 12:49 Ответить
Було б не зайвим. Щоб знати, якщо другий раз в полон попадеться, що ця тварина скажена і не виліковна. Одразу до найближчої канаві і кулю між роги. Доволі дієвий спосіб був би.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:57 Ответить
досвід написаний кров'ю показує, що так безпечніше для наших вояків. А каапам повезло, що зараз літо.
показать весь комментарий
22.08.2024 13:02 Ответить
Звичайно, на лобі свастику ножем вирізали, як Бред Пітт у фільмі Тарантіно.
показать весь комментарий
23.08.2024 00:27 Ответить
Треба на чолі вирізати- Z , і якщо другий раз попадає в полон то гільотина і крапка.
показать весь комментарий
22.08.2024 13:20 Ответить
"Забєрі мєня в свой плен!" (с)
показать весь комментарий
22.08.2024 13:23 Ответить
Пратівний!
показать весь комментарий
23.08.2024 21:22 Ответить
 
 