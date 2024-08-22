Шестерых оккупантов взяли в плен украинские воины на Курщине. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен шестерых российских военных на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинцам сдались срочники и контрактники из севастопольской 810-й бригады морской пехоты армии РФ.
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