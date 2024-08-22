Удар КАБами по мостових переправах РФ на Курщині. ВIДЕО
Авіація ЗСУ вдарила КАБами по мостових переправах військ РФ на території Курської області.
Відео оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони вдарили керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-тих числах серпня 2024 року.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
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+6 ОсвальдКоблпот #588757
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+6 saimansay
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