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Удар КАБами по мостових переправах РФ на Курщині. ВIДЕО

Авіація ЗСУ вдарила КАБами по мостових переправах військ РФ на території Курської області.

Відео оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони вдарили керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-тих числах серпня 2024 року.

Читайте: ЗСУ оточують військових РФ на Курщині та готуються до тривалих боїв, - WSJ

Автор: 

Курськ (1103) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+13
- Ванька! Ты слышал?! «Хахлы» в ачередной раз «пракалолись» - назвали место начала сваего контрнаступления! Заявили что «контрнаступ станется з Ненацка»!Ты геаграфию Украины хорошо знаешь? Где это?

- Нет этого города на карте - ани его засекретили!
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22.08.2024 15:38
+6
Приємне видовище. Слава ЗСУ.
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22.08.2024 15:33
+6
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22.08.2024 15:54
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КАБами?!
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22.08.2024 15:26 Відповісти
французькими кабами
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22.08.2024 15:39 Відповісти
Там явно касета.
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22.08.2024 15:42 Відповісти
Ніт.
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22.08.2024 15:44 Відповісти
дат
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22.08.2024 17:38 Відповісти
чому бьют касетниками ?
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22.08.2024 15:26 Відповісти
То уламки мосту після вибуху ФАБа розлітаються, а не *************.
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22.08.2024 15:37 Відповісти
то рибку наполохали - буває...
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22.08.2024 15:55 Відповісти
ну це явно касети а не каб. а чи бере касетами такі понтони?
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22.08.2024 15:26 Відповісти
А де там понтони? - Це капітальний стаціонарний залізобетонний міст...
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22.08.2024 15:33 Відповісти
в першій половині відео міст, в другій вже наче понтонна переправа
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22.08.2024 15:37 Відповісти
Ти статю читав? Там говориться про "мостові" переправи І Олещук пояснює що це "раніше" вдарили - а не "вчора" Це ті два мости залізобетонні що були знищені першими Потім рознесли останній А зараз просто "кришать" тимчасові понтонні
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22.08.2024 16:11 Відповісти
Спробуй у металевій лодці на воді нижче ватерлінії зробити декількая десятків дірок. Подивишся через невеликий проміжок часу, що з нею станеться.
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22.08.2024 15:36 Відповісти
чи ті кульки його проб'ють
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22.08.2024 15:40 Відповісти
Проб
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22.08.2024 15:54 Відповісти
Це бімби.
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22.08.2024 15:28 Відповісти
Кассетными, чтобы боялись к мосту подходить.
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22.08.2024 15:33 Відповісти
Приємне видовище. Слава ЗСУ.
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22.08.2024 15:33 Відповісти
- Ванька! Ты слышал?! «Хахлы» в ачередной раз «пракалолись» - назвали место начала сваего контрнаступления! Заявили что «контрнаступ станется з Ненацка»!Ты геаграфию Украины хорошо знаешь? Где это?

- Нет этого города на карте - ани его засекретили!
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22.08.2024 15:38 Відповісти
Сподіваюся,що ефки вже працюють.
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22.08.2024 15:43 Відповісти
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22.08.2024 15:54 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
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22.08.2024 16:59 Відповісти
Если ЗСУ уничтожают мосты значит дальше не собираются наступать?
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22.08.2024 17:47 Відповісти
вначале уничтожают, чтоб противник подкрепление не прислал своим, которые почти в котле ... потом наши их отгонят авиацией еще на 100 км вглубь их территории, потом через понтоны переберутся )) якось так )
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22.08.2024 18:33 Відповісти
боюся запитати, звідки в нас каби?
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23.08.2024 01:36 Відповісти
 
 