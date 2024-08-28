Оператори ССО вразили російський комплекс РЕБ "Сапфір" на Курщині. ВIДЕО
Спецпризначенці "вполювали" у Курській області російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.
"Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищення, а ворог зазнав втрат вбитими й пораненими", - додали у командуванні ССО.
Ворожий комплекс здатен виявляти цілі на дальності до 30 км та протидіяти цілям на відстані до 5 км.
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