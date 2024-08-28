УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5206 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 755 7

Оператори ССО вразили російський комплекс РЕБ "Сапфір" на Курщині. ВIДЕО

Спецпризначенці "вполювали" у Курській області російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.

"Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищення, а ворог зазнав втрат вбитими й пораненими", - додали у командуванні ССО.

Ворожий комплекс здатен виявляти цілі на дальності до 30 км та протидіяти цілям на відстані до 5 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик: "Ми поруч. Ми всюди". ВIДЕО 

Автор: 

знищення (7235) Сили спеціальних операцій (45) Курськ (1108) РЕБ (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота-виконавцям респект...
показати весь коментар
28.08.2024 08:50 Відповісти
+ 4 жмура здається ))
показати весь коментар
28.08.2024 08:51 Відповісти
Закріпили б ще одним ударом, але і за перший, ЩИРО ДЯКУЄМО ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ! Це не теліпання єрендою, єрмаком та зеленським… на ЗМІ, лохоМарафону!
Слава Україні!
показати весь коментар
28.08.2024 09:42 Відповісти
А что, не хватило ещё одного FPV - дрона чтобы и ту машину расхерачить?
показати весь коментар
28.08.2024 10:08 Відповісти
Переведите пожалуйста с "азировского"...
показати весь коментар
28.08.2024 10:23 Відповісти
Йой!

Ці нечоловічі лінгвістичні борошна так зносять підлогу мозку, що аж мова з рота випадає...
показати весь коментар
28.08.2024 19:27 Відповісти
П.С. Незабутній Мікіла Йановічь з того всього десь денервово смалить за рогом...
показати весь коментар
28.08.2024 19:28 Відповісти
 
 