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Операторы ССО поразили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Спецназовцы "поймали" в Курской области российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует командование Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

"Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", - добавили в командовании ССО.

Вражеский комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 30 км и противодействовать целям на расстоянии до 5 км.

Также смотрите: Бойцы движения сопротивления ССО на оккупированных территориях опубликовали видеоролик: "Мы рядом. Мы повсюду". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) Силы специальных операций (47) Курск (1097) РЭБ (130)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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28.08.2024 08:50 Ответить
+ 4 жмура здається ))
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28.08.2024 08:51 Ответить
Закріпили б ще одним ударом, але і за перший, ЩИРО ДЯКУЄМО ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ! Це не теліпання єрендою, єрмаком та зеленським… на ЗМІ, лохоМарафону!
Слава Україні!
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28.08.2024 09:42 Ответить
А что, не хватило ещё одного FPV - дрона чтобы и ту машину расхерачить?
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28.08.2024 10:08 Ответить
Переведите пожалуйста с "азировского"...
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28.08.2024 10:23 Ответить
Йой!

Ці нечоловічі лінгвістичні борошна так зносять підлогу мозку, що аж мова з рота випадає...
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28.08.2024 19:27 Ответить
П.С. Незабутній Мікіла Йановічь з того всього десь денервово смалить за рогом...
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28.08.2024 19:28 Ответить
 
 