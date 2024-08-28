Операторы ССО поразили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Спецназовцы "поймали" в Курской области российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует командование Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

"Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", - добавили в командовании ССО.

Вражеский комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 30 км и противодействовать целям на расстоянии до 5 км.

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