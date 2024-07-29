Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик: "Ми поруч. Ми всюди". ВIДЕО
Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик до дня створення підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці ССО у соцмережах.
"Ми поруч. Ми всюди. Щодня пліч-о-пліч зі своїми та за спиною у ворога - наближаємо Перемогу. Ми - рух опору Сил спеціальних операцій. Вітаємо нашу зграю з річницею створення!", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 Artmind
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+9 A. ExcelUA
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+7 Владимир Лонгер
показати весь коментар29.07.2024 13:45
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