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Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик: "Ми поруч. Ми всюди". ВIДЕО

Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик до дня створення підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

"Ми поруч. Ми всюди. Щодня пліч-о-пліч зі своїми та за спиною у ворога - наближаємо Перемогу. Ми - рух опору Сил спеціальних операцій. Вітаємо нашу зграю з річницею створення!", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

окупація (6685) ССО (519) Сили спеціальних операцій (45)


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Топ коментарі
+11
Татаров в києві - арештовуйте.
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29.07.2024 13:21
+9
Красавчики. Якби я так себе не піарив до АТО та повномасштабки - працював би з вами. А так, засвічений. 10 контузій, 2 поранення. А в штабі діловодом працювати не хочу. Все умію, але не хочу. Братики, якщо є варіанти - пишіть. Розмовляв із ротним, із комбатом - ми близькі побратими. Але з-за того, що друзі - мене вже не хочуть брати. Кажуть - ти своє відвоював. Але ж вмію все.
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29.07.2024 13:21
+7
Героям Слава!
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29.07.2024 13:45
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Название ИИ генерировал??
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29.07.2024 13:14 Відповісти
сцишся, еге ж.
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29.07.2024 21:14 Відповісти
Красавчики. Якби я так себе не піарив до АТО та повномасштабки - працював би з вами. А так, засвічений. 10 контузій, 2 поранення. А в штабі діловодом працювати не хочу. Все умію, але не хочу. Братики, якщо є варіанти - пишіть. Розмовляв із ротним, із комбатом - ми близькі побратими. Але з-за того, що друзі - мене вже не хочуть брати. Кажуть - ти своє відвоював. Але ж вмію все.
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29.07.2024 13:21 Відповісти
читай комент після твого
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29.07.2024 16:34 Відповісти
За Татарова? Я не знаю, хто це. Вірніше, знаю, що гнида, але він мені пофіг. В мене є земля, будинок, сім'я, жінка, дві дочки. А Татаров поки що похєру. Стане заважати - я його вб'ю. Поки не заважає.
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29.07.2024 19:18 Відповісти
Татаров в києві - арештовуйте.
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29.07.2024 13:21 Відповісти
Правильно. Пусть москали писаются от страха. И какаются тоже)
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29.07.2024 13:44 Відповісти
Героям Слава!
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29.07.2024 13:45 Відповісти
Хмельницький спецназ рулить. Генерала Кривоноса у головнокомандувачі!
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29.07.2024 15:18 Відповісти
Крутезні!! Бережи вас Господь!!
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29.07.2024 15:49 Відповісти
Кацапи мусять знати , що вони всі будуть вбиті або спалені
на українській землі 🤬👹
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29.07.2024 18:45 Відповісти
знято на студії кварталу ? цікаво скільки лямів списали на цю творчу роботу
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29.07.2024 18:51 Відповісти
давно у помиральній ямі сидиш?
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30.07.2024 00:07 Відповісти
 
 