Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик: "Ми поруч. Ми всюди". ВIДЕО

Бійці руху опору ССО на окупованих територіях опублікували відеоролик до дня створення підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці ССО у соцмережах.

"Ми поруч. Ми всюди. Щодня пліч-о-пліч зі своїми та за спиною у ворога - наближаємо Перемогу. Ми - рух опору Сил спеціальних операцій. Вітаємо нашу зграю з річницею створення!", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський привітав воїнів ССО: Ви змушуєте землю горіти під ногами загарбників