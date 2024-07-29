Сирський привітав воїнів ССО: Ви змушуєте землю горіти під ногами загарбників

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України із професійним святом.

Вітальні слова Сирський розмістив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро дякую кожному військовослужбовцю Сил спеціальних операцій за їхню службу, за стійкість, за мужність і за кожного знищеного окупанта. Сили спеціальних операцій - це і герої українського спротиву у тилу російських окупантів і на тимчасово окупованих українських землях, які у прямому сенсі змушують горіти землю під ногами загарбників", - каже головнокомандувач.

Саме тому, як наголосив Сирський, ССпО - одні з найбільш втаємничених представників Збройних Сил України.

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"На жаль, ще далеко не про всі ваші подвиги і перемоги ми можемо розповісти, адже досі більшість з них залишаються державною таємницею.

Низько схиляю голову у пам’ять про кожного українського захисника і захисницю - воїнів Сил спеціальних операцій, які у боротьбі за свободу українського народу і незалежність України віддали найцінніше - свої життя…Вічна пам’ять і вічна слава героям! Сили спеціальних операцій - без перебільшення гордість Збройних Сил України та всього українського народу. Закликаю усіх хоробрих українців долучатися до лав еліти Збройних Сил України! Проходьте відбір до Сил спеціальних операцій, бо можливо ССпО - це саме ти!", - резюмував він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Також повідомлялося, що ССО провели успішну операцію "DRAGONFLY", завдавши ударів по аеродромах російських загарбників у Бердянську та Луганську.

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