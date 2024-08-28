Для РФ события на Курщине имеют меньшее значение, чем наступление на Донбассе, - NYT
Для российских властей более важным является продвижение на Донбассе, чем отражение наступления Сил обороны Украины в Курской области.
Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Западные официальные лица и военные эксперты считают причиной того, что РФ до сих пор не остановила Силы обороны Украины на Курщине, является не только отсутствие разведки на поле боя, но и приоритеты.
"Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска, города, который является ключевым логистическим центром на Донбассе", - пишет издание.
Полковник Маркус Рейснер из австрийской военной академии отметил, что цель российского летнего наступления - по крайней мере овладеть Покровском.
По данным NYT, российские войска на Курщине не смогли ответить на операцию ВСУ из-за нехватки опыта и ресурсов. В то же время западная разведка помогла Украине планировать операции. Так, войска РФ не смогли организовать эффективную оборону.
Также, пишут журналисты, РФ медленно перебрасывает войска на Курское направление. А нанося авиаудары на этой неделе по Украине РФ пытается отвлечь внимание своих граждан от неудач на Курщине.
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200 000 тисяч біженців тепер потрібно кормити ліліпутіну, а так кормив 200 000 солдатів на фронті. Дрібниця? Не думаю.
Гроші на 200 000 нових кацапськи мобіків - тепер в повітрі. нова хвиля мобілізації в попі.
гойда.
Одна ракета ліліпутіна кошутє як котеджне містечко для сотні біженців з Курська. А скоро зима. Що? Більше котеджних містечок - менше ракет. гойда.
https://novynarnia.com/2024/08/14/rosijska-vlada-hoche-vyvezty-evakujovanyh-zhyteliv-kurshhyny-na-okupovani-terytoriyi-zaporizhzhya-u-czpd-nazvaly-prychynu/
200 000 - це велике місто.
Рашисти вже "націоналізовують" таке житло.
попередньо вище я вам так і писав - ліліпутін наказав біженців з Курська пересиляти в Бахмут та Авдіїівку - тому це лише підтверджує інформацію.
В лугандонії "націоналізували" - а по суті відібрали в користь "днрлнр" 80% житла в ЯКОМУ ЖИВУТЬ громадяни - житло НЕ ПОРОЖНЄ.
а конкретно те житло, яке при ссср громадяни отримали від ссср БЕЗКОШТОВНО
Тобто більшість бамбасу живе "на птічих правах" в своїх квартирах.
Нічого дивного - МММ-щик деня пушиліт разом з кидолой ліліпутіним залишили пів мільона громадян бомжами.
Якщо в це житло заселять 200 000 біженців з Курська - куди подінуть бабушок та дєдушок лугандонії? В крематорії шолі?
200 000 - масштаб ВЕЛИКОГО міста.
До прикладу в середньому Бахмуті до війни жило 70 000 населення, в в середній Авдіївці - 30 000 людей.
Тобто навіть Бахмута та Авдіївки РАЗОМ узятих в ДВА рази менше потреби житля біженців.
Потреба - десь як ПІВ-Луганська.
І звідки достовірна інформація про т, що ВЖЕ 200 тисяч каZапів евакуювали?
Ах, Аллочка - тобі б казки писати - пропадає талантіще.
А про 200 000 - звичайно це приблизна цифра - бо евакуація продовжується - зараз може бути і більше - мери Льгова, Рильська, губернатор курсщини кожен день закликають жителів евакуюватися.
Скоро і до пів міліона дійде
В 2014 разом з кримом.
Я зрозумів - у вас проблема з логікою та адекватним сприйняттяи реальності - буває.
Я НЕ писала про Луганськ і Донецьк. Я писала про Луганську область.
"В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду."
Аргументи типу "люди розказують" - ніпрощо.
Наразі Я ніде не зустрічав інформацію що ось біженці з Курська приїхали жити у Луганськ зараз.
Якщо маєте - скиньте.
ви лише кормите байками крилова
ви слабе звено - бувайте.
Їх поведінка розумна: наступ на Курськ не загрожує мАцквє (ЗСУ не дійдуть з об'єктивних причин), у військовому сенсі створює мало проблем, в той час як захоплення корисних копалин Донбасу має стратегічний сенс.
Захоплять Донбас - перекинуть війська в Курськ, виб'ють звідти ЗСУ. І будемо ми і без Курська, і без Донбасу (в кращому разі, але цього кращого разу точно не буде).
скажу так, орки в Мемрику як на параді йдуть
Ми взяли купу полонених на обмін - це раз.
Ми убезпечили Суми від спроби захоплення - це два.
Ми відтягнули частину сил з України - і частину КАБів які тепер херачать по рашці а не по нам - це три.
Ну і головне - ми показали не просто самій русні, а всьому світому шо рашка ні за яку ЯЗ не схопиться якщо окупувати їх територію.
Тепер питання ризику ескалації при деокуцпації Криму чи Донбасу знято назавжди.
Як думаєш для чого вони йому були потрібні, якщо киів за три дні, а в Києві крематоріїв вистачає?
Взагалі що пропонуєш?
Договорняк з ліліпутіни і тихо без пінки по крематоріям розійтися?
"вітчизняна"? Думаєш назва щось міняє?
Особливо уміляє логіка "помінять названіє на отечественную означает взять Кієв" 🤣
ВСІ вітчизняні? А скільки їх - перерахуй. Я не знаю жодної - а та що сралін назвав "отечественной" - то Друга світова війна 1939-1945 років.
Чекаю від тебе перелік "вітчизняних" війн.
Ми не з метою завоювань, але ми і не наполеонівська Франція та гітлерівська Німеччина, обидві з яких були найкращими військовими машинами свого часу. І обидві отримали саме російські війська у себе в столицях.
Тому ***** достатньо буде лише оголосити пару мобілізацій по 500к - і все, нам нічим відповісти (на Донбасі ВЖЕ немає ким зупиняти одну маленьку м'ясну кубишку, яку розкоркувала росія під курський наступ).
Нагадай но мені - Наполеон захопив столицю Москву? Тобто Наполеон вів "вітчизняну" війну тому захопив столицю росії - згідно твоєї логіки?
Друже - ВСЕ що може ліліпутін - ВІН ВЖЕ РОБИТЬ - немає ніяких "коли він зробить" - це кацапській наративи "ми єще не начіналі".
Звідки ти заєш що Україні нічим відповісти?
Тобто ти вважаєш що півтора мільйона військових ЗСУ десь поділися разом з технікою? Куди саме - уточни, чекаю.
Що взагалі відбувається, ви можете зрозуміти? Я - ні.
На "договорняк" схоже, але є один пункт, яки все ламає: чому 6 серпня на шляху ЗСУ опинились шмаркачі з ахмат-чаєм, коли русня могла легко замінити їх напередодні тумба-юмбами, яких ніхто не рахує і не шукає?
Якщо є руки та ноги - можливість ходити та тримати автомат - це боездатний.
А слухи - це НЕ аргумент.
Ваша віра -це лише ваша віра а НЕ аргумент.
Короче - займаєтеся "бі-бі-сі" - баба бабі сказала.
Якщо у вас НЕМАЄ аргументів - то ВСЕ що ви ствержджуєте байки - політ вашої фантазії.
Людина з АВТОМАТОМ може вбити кацапа? Може - значить боездатна.
Бурна в тебе фантазія, Друже.
Лише одне питання - куди будеш втікати якк Переможе Україна нациського ліліпутіна?
Бо зараз все схиляється до повного розгрому (китайці з 1 вересня не будуть постачати нам деталі для дронів та РЕБ, все піде русні).
кацапи будуть купувати через колобка
Україна буде купувати через Корею, Турків чи Європу.
Так куди будеш тікати?
Нехай спочатку Україна переможе, добре?
Лише ще одне питання - тебе не турбує що ти колись помреш? Як живеш з цією думкою? Спиш добре?
Тверезі думки кажуть зовсім протилежне.
Малоресурсна країна зі зрадливою неефективною владою не може перемогти багаторесурсну країну, де влада не зраджує країну на користь ворога, хоча і не ефективна також.
З депресивних психозом типу "все пропало" потрібно звертатися до психіатра - яж вам не лікар.
ліліпутін окупува 10% території України поклавши майже ВСЮ свою армію що створювали в ссср з 1945 року - це вам відповідь на ресурси.
Колективний ліліпутін (а їх там до десятка) регулярно зраджує країну - виплачуючи Курським біженцям по 100 доларів компенсації 🤣
Або ліліпутін подарував Китаю територію більшу в 100 разів за територію Криму 🤣
Провал побудови оборонних споруд всюди.
ПДФО, який було вилучено "на дрони", пішло в нікуди, дронів від держави немає.
На росії в той час - лінія суровікіна, яку ЗСУ навіть не подряпали минулого року, виробництво дронів у промислових масштабах державним коштом.
А щодо армії, яку всю поклав... хто ж тоді зараз штурмує Селидове і оточує Вугледар, пробивається в Торецьк, зупиняє ЗСУ в курській області? Янголи небесні?
Закордонні експерти оцінюють надра Донбасу у 12 трильйонів доларів.
Им нужно, что бы Украина их лишилась.
Это две разные цели, хотя путь для достижения один - захватить.
Остальное до кучи - например для установления желаемой границы
Хорошо знают военное дело
Но плохо знают психологию путина
Ему спящих москвичей взорвать - как два пальца обоссать
Будет он думать о каких- то курянах?
Пока ничего не будет происходить в самой Москве
Путин будет давить
Он своих планов не поменяет
А рашистські війська цими відстанями не обмежуються, тому і намагаються просунутись якнайдалі вглиб української території, захопити і втримати її. Туди й спрямовують всі сврї боєздатні сили.
У ВСУ там собраны 8 бригад, 1 полк и 11 отдельных батальонов. От 20 до 25 тысяч солдат.
Сирський мав би знати расєйське прислів'я " гладко било на бумагє, да забилі про аврагі".
В белгородську ЗСУ не змогли зайти. Тому фактор логістики не має значення.
Можлива стратегічна мета з виходом в тили харківської групи військ рф не досягнута.
Залишилось тільки повідомляти про отримання контролю над селам яких і на карті немає. При тому втрачати стратегічні міста та території в Україні
- отовинуть артиллерию и ПВО
- деморализовать население, убить веру в непобедимость рашки и крепость власти
- ударить по тылам
- захватить АЭС или хотя бы вывести ее из строя
- оттянуть резервы и чмобмков
- ударить по логистике и складам