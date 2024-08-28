Для РФ события на Курщине имеют меньшее значение, чем наступление на Донбассе, - NYT

Для российских властей более важным является продвижение на Донбассе, чем отражение наступления Сил обороны Украины в Курской области.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Западные официальные лица и военные эксперты считают причиной того, что РФ до сих пор не остановила Силы обороны Украины на Курщине, является не только отсутствие разведки на поле боя, но и приоритеты.

"Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска, города, который является ключевым логистическим центром на Донбассе", - пишет издание.

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Полковник Маркус Рейснер из австрийской военной академии отметил, что цель российского летнего наступления - по крайней мере овладеть Покровском.

По данным NYT, российские войска на Курщине не смогли ответить на операцию ВСУ из-за нехватки опыта и ресурсов. В то же время западная разведка помогла Украине планировать операции. Так, войска РФ не смогли организовать эффективную оборону.

Также, пишут журналисты, РФ медленно перебрасывает войска на Курское направление. А нанося авиаудары на этой неделе по Украине РФ пытается отвлечь внимание своих граждан от неудач на Курщине.

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