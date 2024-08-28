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Новости Война
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Для РФ события на Курщине имеют меньшее значение, чем наступление на Донбассе, - NYT

Для РФ Донбас важливіше, ніж Курщина

Для российских властей более важным является продвижение на Донбассе, чем отражение наступления Сил обороны Украины в Курской области.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Западные официальные лица и военные эксперты считают причиной того, что РФ до сих пор не остановила Силы обороны Украины на Курщине, является не только отсутствие разведки на поле боя, но и приоритеты.

"Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска, города, который является ключевым логистическим центром на Донбассе", - пишет издание.

Также смотрите: Россияне построили пятую понтонную переправу через Сейм в Курской области, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Полковник Маркус Рейснер из австрийской военной академии отметил, что цель российского летнего наступления - по крайней мере овладеть Покровском.

По данным NYT, российские войска на Курщине не смогли ответить на операцию ВСУ из-за нехватки опыта и ресурсов. В то же время западная разведка помогла Украине планировать операции. Так, войска РФ не смогли организовать эффективную оборону.

Также, пишут журналисты, РФ медленно перебрасывает войска на Курское направление. А нанося авиаудары на этой неделе по Украине РФ пытается отвлечь внимание своих граждан от неудач на Курщине.

Смотрите также: Операторы ССО поразили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

россия (95413) Донецкая область (9562) Курск (1085)


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Топ комментарии
+13
Для Зеленського із Сирським також Донбас не важливий.
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28.08.2024 12:20
+12
Ну, хто вірить у "глупих русскіх"?
Їх поведінка розумна: наступ на Курськ не загрожує мАцквє (ЗСУ не дійдуть з об'єктивних причин), у військовому сенсі створює мало проблем, в той час як захоплення корисних копалин Донбасу має стратегічний сенс.
Захоплять Донбас - перекинуть війська в Курськ, виб'ють звідти ЗСУ. І будемо ми і без Курська, і без Донбасу (в кращому разі, але цього кращого разу точно не буде).
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28.08.2024 12:20
+9
Те, кто готовил операцию на Курщине
Хорошо знают военное дело
Но плохо знают психологию путина
Ему спящих москвичей взорвать - как два пальца обоссать
Будет он думать о каких- то курянах?
Пока ничего не будет происходить в самой Москве
Путин будет давить
Он своих планов не поменяет
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28.08.2024 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Для Зеленського із Сирським також Донбас не важливий.
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28.08.2024 12:20 Ответить
Ну не важливий Курськ так не важливий.
200 000 тисяч біженців тепер потрібно кормити ліліпутіну, а так кормив 200 000 солдатів на фронті. Дрібниця? Не думаю.
Гроші на 200 000 нових кацапськи мобіків - тепер в повітрі. нова хвиля мобілізації в попі.
гойда.
Одна ракета ліліпутіна кошутє як котеджне містечко для сотні біженців з Курська. А скоро зима. Що? Більше котеджних містечок - менше ракет. гойда.
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28.08.2024 13:37 Ответить
Які котеджні містечка? каZапів заселять в квартири і будинки українців на окупованих територіях.
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28.08.2024 14:03 Ответить
Можливо - я читав що ліліпутін наказав біженців з Курська пересиляти в Бахмут та Авдіїівку і за власні кошти відбудовувати будинки.
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28.08.2024 14:08 Ответить
"Російська влада хоче вивезти переселенців з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької"

https://novynarnia.com/2024/08/14/rosijska-vlada-hoche-vyvezty-evakujovanyh-zhyteliv-kurshhyny-na-okupovani-terytoriyi-zaporizhzhya-u-czpd-nazvaly-prychynu/
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28.08.2024 14:16 Ответить
Тоді будуть будувати там котеджні містечка.
200 000 - це велике місто.
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28.08.2024 15:01 Ответить
Є ще житло українців, які виїхали з окупованих територій, в Луганській і Донецькій областях.
Рашисти вже "націоналізовують" таке житло.
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28.08.2024 15:11 Ответить
Так ви ж пишете про Запорізьку область? До чого тут лугандон від ВАС?
попередньо вище я вам так і писав - ліліпутін наказав біженців з Курська пересиляти в Бахмут та Авдіїівку - тому це лише підтверджує інформацію.

В лугандонії "націоналізували" - а по суті відібрали в користь "днрлнр" 80% житла в ЯКОМУ ЖИВУТЬ громадяни - житло НЕ ПОРОЖНЄ.
а конкретно те житло, яке при ссср громадяни отримали від ссср БЕЗКОШТОВНО
Тобто більшість бамбасу живе "на птічих правах" в своїх квартирах.
Нічого дивного - МММ-щик деня пушиліт разом з кидолой ліліпутіним залишили пів мільона громадян бомжами.
Якщо в це житло заселять 200 000 біженців з Курська - куди подінуть бабушок та дєдушок лугандонії? В крематорії шолі?
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28.08.2024 15:27 Ответить
Ще не все конфіскували. Знаю це достеменно. В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду, тому що рашисти її захопили швидше і зрівняли з землею менше населених пунктів, ніж в донецькій.
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28.08.2024 15:30 Ответить
Ми дискутуємо про ВІЛЬНЕ житло для 200 000 біженців з Курщини - якого на лугандонії НЕМАЄ.
200 000 - масштаб ВЕЛИКОГО міста.
До прикладу в середньому Бахмуті до війни жило 70 000 населення, в в середній Авдіївці - 30 000 людей.
Тобто навіть Бахмута та Авдіївки РАЗОМ узятих в ДВА рази менше потреби житля біженців.
Потреба - десь як ПІВ-Луганська.
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28.08.2024 16:11 Ответить
Загалом по окупованих областях легко набереться така кількість житла. Я знаю багато сімей, які виїхали на неокуповану територію. Їхнє житло із *******, консервацією ще не "націоналізоване", поки що до нього не рашисти не дотяглись. Нехай і не дотягнуться!

І звідки достовірна інформація про т, що ВЖЕ 200 тисяч каZапів евакуювали?
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28.08.2024 16:19 Ответить
За 10 років окупації стоїть житло нерозграбоване - казка та й годі 🤣
Ах, Аллочка - тобі б казки писати - пропадає талантіще.
А про 200 000 - звичайно це приблизна цифра - бо евакуація продовжується - зараз може бути і більше - мери Льгова, Рильська, губернатор курсщини кожен день закликають жителів евакуюватися.
Скоро і до пів міліона дійде
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28.08.2024 16:29 Ответить
Не за 10, а за 2 роки.
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28.08.2024 16:35 Ответить
В смислє? В якому році росія окупувала Донецьк та Луганськ?
В 2014 разом з кримом.
Я зрозумів - у вас проблема з логікою та адекватним сприйняттяи реальності - буває.
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28.08.2024 17:31 Ответить
Ні. Це у вас проблеми із розумінням текстів, написаних українською мовою.
Я НЕ писала про Луганськ і Донецьк. Я писала про Луганську область.

"В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду."
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28.08.2024 17:49 Ответить
"В Луганській області багато неушкодженого житлового фонду." - якщи ви НЕ живете в Луганськії області зараз - то це ВАША ФАНТАЗІЯ не підкріплена ніякими доказами.
Аргументи типу "люди розказують" - ніпрощо.
Наразі Я ніде не зустрічав інформацію що ось біженці з Курська приїхали жити у Луганськ зараз.
Якщо маєте - скиньте.

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28.08.2024 17:54 Ответить
Це не фантазія, а знання реальності. Є джерела, які повідомляють інформацію звідти. І цю інформацію публікують офіційні інтернет-ресурси обласних адміністрацій. Окрім того, є можливість отримувати інформацію від людей, які залишились там.
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28.08.2024 18:00 Ответить
Це ніпрощо - я так і не дочекався від вас ПОСИЛАНЬ на офіційну інформацію.
ви лише кормите байками крилова
ви слабе звено - бувайте.
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29.08.2024 12:35 Ответить
Ну, хто вірить у "глупих русскіх"?
Їх поведінка розумна: наступ на Курськ не загрожує мАцквє (ЗСУ не дійдуть з об'єктивних причин), у військовому сенсі створює мало проблем, в той час як захоплення корисних копалин Донбасу має стратегічний сенс.
Захоплять Донбас - перекинуть війська в Курськ, виб'ють звідти ЗСУ. І будемо ми і без Курська, і без Донбасу (в кращому разі, але цього кращого разу точно не буде).
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28.08.2024 12:20 Ответить
в мудрих рюських вірять тільки глупі хахли і проплачені журналяді із ньюйортаймс
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28.08.2024 12:36 Ответить
Вчора ворог захопив і Мемрик. Зі слів одного з аеророзвідників 59 ОМПБр:
скажу так, орки в Мемрику як на параді йдуть
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28.08.2024 12:45 Ответить
о боже, тільки не мемрик, як же ми це переживемо (спойлер - так само як і всю війну до цього)
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28.08.2024 13:33 Ответить
Можете далі вірити в тупих ваньок. Які чомусь в умовах санкцій розгорнули масову розробку та виробництво ракет усіх типів.
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28.08.2024 13:11 Ответить
я вірю тільки в тупих хіхлів-зрадойопів, які думають що дуже розумні а насправді роблять за ваньок половину їх роботи -знецінюють будь-які наші досягнення
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28.08.2024 13:31 Ответить
І які у нас досягнення? Ну вдарили по репутації русні, так це виправно. Якщо русня забере Донбас і відріже увесь Південь по Дніпро через Павлоград, з Курської області ЗСУ вилетять ще до того, як це станеться. І буде черговий доказ тези "хто до росії зайде, той свою країну втратить".
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28.08.2024 13:48 Ответить
Знову соплі-слюні, "якщо", "коли", якісь русняві наративи і т.д.
Ми взяли купу полонених на обмін - це раз.
Ми убезпечили Суми від спроби захоплення - це два.
Ми відтягнули частину сил з України - і частину КАБів які тепер херачать по рашці а не по нам - це три.
Ну і головне - ми показали не просто самій русні, а всьому світому шо рашка ні за яку ЯЗ не схопиться якщо окупувати їх територію.
Тепер питання ризику ескалації при деокуцпації Криму чи Донбасу знято назавжди.
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28.08.2024 16:09 Ответить
Друже - ліліпутін до війни розгорнув масове виробництво мобільних крематоріїв.
Як думаєш для чого вони йому були потрібні, якщо киів за три дні, а в Києві крематоріїв вистачає?
Взагалі що пропонуєш?
Договорняк з ліліпутіни і тихо без пінки по крематоріям розійтися?
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28.08.2024 13:40 Ответить
Договорняків вже не буде. Атакою на Курську область зєля перетворив цю війну для росії з загарбницької на вітчизняну. А всі вітчизняні війни росія завершувала в столицях нападників.
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28.08.2024 13:46 Ответить
Це чудово - що договорняків не буде.
"вітчизняна"? Думаєш назва щось міняє?
Особливо уміляє логіка "помінять названіє на отечественную означает взять Кієв" 🤣
ВСІ вітчизняні? А скільки їх - перерахуй. Я не знаю жодної - а та що сралін назвав "отечественной" - то Друга світова війна 1939-1945 років.
Чекаю від тебе перелік "вітчизняних" війн.
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28.08.2024 13:56 Ответить
На росію з метою завоювань нападав Наполеон та Гітлер. Обидва відомо як закінчили.
Ми не з метою завоювань, але ми і не наполеонівська Франція та гітлерівська Німеччина, обидві з яких були найкращими військовими машинами свого часу. І обидві отримали саме російські війська у себе в столицях.
Тому ***** достатньо буде лише оголосити пару мобілізацій по 500к - і все, нам нічим відповісти (на Донбасі ВЖЕ немає ким зупиняти одну маленьку м'ясну кубишку, яку розкоркувала росія під курський наступ).
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28.08.2024 14:08 Ответить
"смешалісь вместе коні люді"
Нагадай но мені - Наполеон захопив столицю Москву? Тобто Наполеон вів "вітчизняну" війну тому захопив столицю росії - згідно твоєї логіки?
Друже - ВСЕ що може ліліпутін - ВІН ВЖЕ РОБИТЬ - немає ніяких "коли він зробить" - це кацапській наративи "ми єще не начіналі".
Звідки ти заєш що Україні нічим відповісти?
Тобто ти вважаєш що півтора мільйона військових ЗСУ десь поділися разом з технікою? Куди саме - уточни, чекаю.
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28.08.2024 14:15 Ответить
Де ж вони, ті півтора мільйони, коли русня на Донбасі бере місто за містом кожного дня?
Що взагалі відбувається, ви можете зрозуміти? Я - ні.
На "договорняк" схоже, але є один пункт, яки все ламає: чому 6 серпня на шляху ЗСУ опинились шмаркачі з ахмат-чаєм, коли русня могла легко замінити їх напередодні тумба-юмбами, яких ніхто не рахує і не шукає?
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28.08.2024 14:17 Ответить
Це ВИ сказали "нам нічим відповісти" - значить знаєте де ті півтора мільйона. Чекаю вашої відповіді.
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28.08.2024 14:20 Ответить
Я не вірю у півтора мільйони. Більше того, я випадково чув приватну розмову одного військового зі своєю жінкою, як він скаржився їй на поточний стан речей. Скажу так: нам кажуть про те, що 300 тисяч всього воює. Так оце і є кількість боєздатних ЗСУшників. Всі інші - небоєздатні.
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28.08.2024 14:22 Ответить
Що значить небоездатні? Без рук та ніг?
Якщо є руки та ноги - можливість ходити та тримати автомат - це боездатний.
А слухи - це НЕ аргумент.
Ваша віра -це лише ваша віра а НЕ аргумент.
Короче - займаєтеся "бі-бі-сі" - баба бабі сказала.
Якщо у вас НЕМАЄ аргументів - то ВСЕ що ви ствержджуєте байки - політ вашої фантазії.
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28.08.2024 14:59 Ответить
Боєздатність це не наявність автомата у солдата, а укомплектованість частин та з'єднань необхідною кількістю озброєння та бронетехніки, що визначає його можливість вести ті чи інші операції - як наступальні так і оборонні
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28.08.2024 15:45 Ответить
підміна понять - ми дискутуємо про БОЕЗДАТНІСТЬ СОЛДАТА, а не ЧАСТИНИ.
Людина з АВТОМАТОМ може вбити кацапа? Може - значить боездатна.
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28.08.2024 16:06 Ответить
Тобто ви пропонуєте воювати м'ясом? Немає броні, арти, мінометів, пострілів до них - пофіг, є ж автомат в руках. В нас що армія якихось партизанів, які діють поодинці, чи ви передивились голлівудських військових бойовиків, що одним кулеметом дожив ворожий батальйон?
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28.08.2024 16:37 Ответить
Боєздатний - це коли можеш дійти до позиції і не вмерти від гіпертонії по дорозі, а також не кинеш автомат і не втечеш або не піднімеш руки вгору, ледь побачивши ворога. Зараз отаких випадків - все більше. Бусифіковані не бажають воювати взагалі. Тому так багато втрат позицій останнім часом.
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29.08.2024 07:36 Ответить
Думаєш 19-річні строчники в Курські області страждали на гіпертонію?
Бурна в тебе фантазія, Друже.
Лише одне питання - куди будеш втікати якк Переможе Україна нациського ліліпутіна?
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29.08.2024 12:23 Ответить
Нехай вона спочатку переможе.
Бо зараз все схиляється до повного розгрому (китайці з 1 вересня не будуть постачати нам деталі для дронів та РЕБ, все піде русні).
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29.08.2024 13:58 Ответить
Китай заборонив прямі продажі з Китаю.
кацапи будуть купувати через колобка
Україна буде купувати через Корею, Турків чи Європу.
Так куди будеш тікати?
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29.08.2024 14:09 Ответить
Русня буде купувати напряму, а ми - платитимемо втричі дорожче.
Нехай спочатку Україна переможе, добре?
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29.08.2024 14:50 Ответить
Звичайно Україна переможе.
Лише ще одне питання - тебе не турбує що ти колись помреш? Як живеш з цією думкою? Спиш добре?
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29.08.2024 16:18 Ответить
Мені б вашу впевненість.
Тверезі думки кажуть зовсім протилежне.
Малоресурсна країна зі зрадливою неефективною владою не може перемогти багаторесурсну країну, де влада не зраджує країну на користь ворога, хоча і не ефективна також.
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29.08.2024 16:39 Ответить
Це лише ваша особиста думка.
З депресивних психозом типу "все пропало" потрібно звертатися до психіатра - яж вам не лікар.
ліліпутін окупува 10% території України поклавши майже ВСЮ свою армію що створювали в ссср з 1945 року - це вам відповідь на ресурси.
Колективний ліліпутін (а їх там до десятка) регулярно зраджує країну - виплачуючи Курським біженцям по 100 доларів компенсації 🤣
Або ліліпутін подарував Китаю територію більшу в 100 разів за територію Криму 🤣
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29.08.2024 16:53 Ответить
Розмінування Чонгару.
Провал побудови оборонних споруд всюди.
ПДФО, який було вилучено "на дрони", пішло в нікуди, дронів від держави немає.
На росії в той час - лінія суровікіна, яку ЗСУ навіть не подряпали минулого року, виробництво дронів у промислових масштабах державним коштом.
А щодо армії, яку всю поклав... хто ж тоді зараз штурмує Селидове і оточує Вугледар, пробивається в Торецьк, зупиняє ЗСУ в курській області? Янголи небесні?
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29.08.2024 17:05 Ответить
Ну з 1939 по 1945 було дуже багато військових операцій. Ту що Сталін назвав отечественной - це німецько-радянська війна, що тривала з 22 червня 1941 по 9 травня 1945 і вона планкваля Вермахтом як 2-4 місячна операція. А всі ці десятки військових кампаній починаючи з 1 вересня 39 нападом на Польщу і закінчуючи 2 вересня 45 капітуляцією Японії називають одним терміном Друга світова війна
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28.08.2024 14:29 Ответить
Чтобы захопить Донбас надо еще года три там воевать. Под контролем Украины 10000 кв. км этого самого Донбаса
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28.08.2024 12:38 Ответить
Русні не потрібно проходити кожний квадратний метр. Подивіться на Діпстейті напрямок руху русні після Мемрика і спробуйте здогадатись, де вже наступного тижня буде наш "жєст доброй волі" десь на пару сотень квадратних кілометрів.
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28.08.2024 13:10 Ответить
Каких ископаемых?) угля? Так в рф его в разы больше и его не добывают... Какие ещё полезные ископаемые? Вы перечитали российской пропаганды.
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28.08.2024 12:46 Ответить
Десь в районі Вугледару є поклади літію. В Покровську - коксового вугілля.
Закордонні експерти оцінюють надра Донбасу у 12 трильйонів доларів.
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28.08.2024 13:08 Ответить
А русским особо и не нужны полезные ископаемые Украины.
Им нужно, что бы Украина их лишилась.
Это две разные цели, хотя путь для достижения один - захватить.
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28.08.2024 14:48 Ответить
Украина их прям сейчас добывать собралась, или они их вывезут за год? В Украине литий и в Кировоградщине есть, но что-то масштабной добычи, с 80-х по сей день, нет.
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28.08.2024 14:59 Ответить
Как я понял принципиален Покровск, видимо уголь добывается прямо сейчас
Остальное до кучи - например для установления желаемой границы
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28.08.2024 15:12 Ответить
"Глупі рускі", "чмобіки", "свинособаки", в "яких нема ідеології" вміють зате дуже гарно рахувати. А війна на виснаження якраз більше про математику та ресурси, аніж про "гоп гей, козацький драйв" і всякі вигуки про патріотизм і т.д. Тому ми й досі не навчились рахувати, бо по цифрах у нас все м'яко кажучи не дуже райдужно.
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28.08.2024 12:47 Ответить
Ви й досі не навчились рахувати?...
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28.08.2024 12:53 Ответить
Після Покровська відкривається шлях на Дніпро та Запоріжжя, от в чому біда.
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28.08.2024 13:32 Ответить
Як можна було призначити командувати на найгарячійшому напрямкові якогось кабіетнного щура Льодового, який нічого не вміє? Ну витурили Залужного, бо був популярним, якого біса було звільняти з арміє всю його команду через фейкове ВЛК?! Що - Шаптала гірше за Льодового був би? Ні, набагато краще!
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28.08.2024 12:21 Ответить
А Оплескозалежному навпаки. Відволікти глядачів від частини декорації, що не втрималась, і раптом впала..
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28.08.2024 12:22 Ответить
абсолютно 👍
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28.08.2024 12:48 Ответить
Те, кто готовил операцию на Курщине
Хорошо знают военное дело
Но плохо знают психологию путина
Ему спящих москвичей взорвать - как два пальца обоссать
Будет он думать о каких- то курянах?
Пока ничего не будет происходить в самой Москве
Путин будет давить
Он своих планов не поменяет
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28.08.2024 12:22 Ответить
Атаки були завдані із за Дня Незалежності України, а не за Курщину. Вони ці ракети накопичували. Якщо ЗСУ піде далі, до сусідніх областей, то сенс є. Забагато аналітиків
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28.08.2024 12:23 Ответить
Піти далі, щоб на паркані надерти "Можем павтаріть", чи "Тут був Вова"? Йти без змоги закріпитись така собі ідея... Ідея імені верховного популіста.
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28.08.2024 12:27 Ответить
Я не великий фанат цієї операції, думаю,що вона розроблена не Україною, який є чи був сенс тільки час покаже. Відносно Донбас, то Бутусова анонс говорить, що ЗСУ мають можливості його втримати при відповідній стратегії розвитку військових дій.
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28.08.2024 12:33 Ответить
На напрямку КурНР глибина проникнення ЗСУ вимірюється максимальною дальністю артилерійських пострілів від гармат у складі батарей і дивізіонів, розміщених на території Сумської області України.
А рашистські війська цими відстанями не обмежуються, тому і намагаються просунутись якнайдалі вглиб української території, захопити і втримати її. Туди й спрямовують всі сврї боєздатні сили.
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28.08.2024 12:26 Ответить
Той Донбас потрібно перетворити в мертву зону. Там налагодити лише видобуток сланців для всього світу, податки - в казну України. Всіх росіян з України переселити в захоплені російські області з особливим режимом,військовою адміністрацією, поки не вивчать українську мову на рівень В2 та історію України. Потім поступово приймати до складу України. Крим потрібно відрізати від росії виселити все їхнє барахло і віддати кримським татарам для встановлення історичної справедливості. Шляхів в України багато і війну можна не тягнути. Просто стирати росіян з лиця нашої землі і все. Треба політична воля. Поки там ліліпут стоїть на колінах перед кадиркою, можна робити все.
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28.08.2024 12:29 Ответить
Тем не менее, что остановить наступление ВСУ россиянам пришлось собрать в Курской области 5 бригад, 15 мотострелковых полков и 5 отдельных батальонов. От 30 до 35 тысяч солдат.
У ВСУ там собраны 8 бригад, 1 полк и 11 отдельных батальонов. От 20 до 25 тысяч солдат.
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28.08.2024 12:34 Ответить
Якщо весь світ визнає росію агресором, то чому не розділити захоплені території на зони відповідальності, як було у післяфашистській Німеччині? Проводити там всім денацифікацію росії. так само возити те населення в Бучу, Бородянку, Охтирку і т.д. , щоб вони своїми руками вигрібали кістки з масових поховань українців.
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28.08.2024 12:39 Ответить
Курськ це малонаселена, промислово не розвинута область. Ми все одно мали би піти з неї бо утримати обмеженими силами не вийде. В цей час Покровськ знесилений, оборона не ефективна через брак сил України. Які використані в курську.
Сирський мав би знати расєйське прислів'я " гладко било на бумагє, да забилі про аврагі".
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28.08.2024 12:40 Ответить
Чомусь росіяни не йдуть з захоплених територій. Що за настрої- ми все одно маємо йти?
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28.08.2024 12:43 Ответить
Ну можна кістьми там лягти, зате не піти. Кому від того краще буде?
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28.08.2024 12:50 Ответить
Наразі іде питання не окупації розвинутого району кацапії, а тема постачання для орків через Курщину
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28.08.2024 12:58 Ответить
Наразі всі військові дії відбуваються напроти сумської області, де немає активних бойових дій.
В белгородську ЗСУ не змогли зайти. Тому фактор логістики не має значення.

Можлива стратегічна мета з виходом в тили харківської групи військ рф не досягнута.
Залишилось тільки повідомляти про отримання контролю над селам яких і на карті немає. При тому втрачати стратегічні міста та території в Україні
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28.08.2024 13:41 Ответить
В цю область заходив російський батальйон з ЗСУ, ви думаєте,що рейди 500 плюс бронетехніка не мали результату? Ніхто не планував операцію на довге перебування там. Поки що
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28.08.2024 14:26 Ответить
ВСУ повинні захопити Курськ, Курчатов і йти на мацвку, тоді побачимо яке для неї значення буде мати наступ на курщині!
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28.08.2024 13:20 Ответить
Смысл в Курской операции есть. Не надо разводить зраду.
- отовинуть артиллерию и ПВО
- деморализовать население, убить веру в непобедимость рашки и крепость власти
- ударить по тылам
- захватить АЭС или хотя бы вывести ее из строя
- оттянуть резервы и чмобмков
- ударить по логистике и складам
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28.08.2024 13:30 Ответить
Це все втрачає сенс, якщо росія наносить руйнівний контрудар. В даному випадку, ми от-от втратимо Донбас. А це набагато важливіше, ніж якісь там шматки курвщини.
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28.08.2024 13:51 Ответить
 
 