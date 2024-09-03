Україна бреше про втрати, вони значно вище, ніж вважають люди, - Трамп
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що українська влада говорить неправду при кількість загиблих внаслідок війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Трамп укотре заявив, що в разі обрання президентом "гарантовано" укладе угоду про припинення війни в Україні, й що за його президентства війни в принципі б не сталось, а в цьому винен "найгірший президент в історії нашої країни" Джо Байден.
Далі республіканець почав міркувати про кількість загиблих на війні та кілька разів наголосив, що справжнє їх число "значно вище, ніж вважають люди".
"Коли подивитись на руйнування, на будівлі, що руйнуються всюди в Україні, я думаю, що кількість (жертв. – Ред.) буде значно вищою. Вони (українці. – Ред.) брешуть про кількість, намагаються занижувати її. Зруйнували будівлю завдовжки у два квартали – це досить-таки великі будівлі. І кажуть, що одна людина отримала незначні поранення. Ні, ні, було вбито багато людей. І в цих будівлях є люди, і в них нема жодного шансу. Щойно вони починають руйнуватись, нема жодного шансу", – сказав Трамп.
Дещо пізніше кандидат у президенти США наголосив, що має "дуже точний план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідею" про те, що робити з Китаєм.
"Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними", – пояснив він.
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блин, чому завжди хто всрався , то невістка?
І так, може бути, що на величезному згарищі загинула чи навіть була травмована лише одна людина. Бо усі були у сховищі.
Зрозуміло, у американців були б сотні трупів, бо вони б сиділи б по домівках, як їх "рудий бог" їм наказав. Скільки там отруїлося "Білизною", бо Доня сказало, що це ліки від ковіду?!
Im weiteren fehlt der ultimative Krieg, der Lohn und Wiedergutmachung bei der Waffenlobby (**************** der Republikaner).
Deshalb auch immer seine große Parole: ich regelt das, Ich zwinge Ukraine und die Russische Förderation an den Tisch.
Wir müssen nicht Angst von Putin und Lukatschenkos Drohungen haben, Atomwaffen einzusetzten. Das steht auf Trumps Agenda auch ohne der zustimmung der NATO, (er regelt das schon)
PS: Soll man einen Lügner glauben, der auch noch Wort wörtlich die Russische Popaganda als seine wiedergibt? Schade andere wurden für weniger aus dem Verkehr gezogen.
ак собі «голуб миру».
Неужели трамп не понимает что с хроническим лжецом договариваться невозможно? Это не человек слова а ничтожество подлец и лдец
Отримавши гроші від росії та китаю, згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
В новинах про цей звіт мовчать
Гроші надані Конгресом, мають залишок PDA 6.1млрд, котрий згорає в кінці місяця
замість надання зброї та дозволів, просто "засудження" останніх обстрілів
хоча до цього були звинувачення Конгреса, дайте гроші, ми відразу все доставимо
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"
та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
ну так, можно назначить спецпрокурора как уже было с Трампом
он проверит, и подтвердит или нет
или пойти в суд, что "очерняют" семью, и там доказать
но ничего не делается
просто замалчивают