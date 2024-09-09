Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись на последнем этапе президентской гонки, - опрос

Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис имеют почти одинаковые рейтинги.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный The New York Times (NYT) и Siena College, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, Трамп опережает Харрис лишь на один процентный пункт (48% против 47%). Эта разница находится в пределах погрешности в три процентных пункта.

Отмечается, что рейтинг Трампа практически не изменился по сравнению с опросом, проведенным в конце июля, сразу после того, как президент Джо Байден США выбыл из избирательной гонки. Опрос свидетельствует, что поддержка Трампа остается стабильной.

Также опрос показал, что избиратели нуждаются в том, чтобы узнать больше о кандидате от демократов Харрис. 28% потенциальных избирателей заявили, что им нужно больше информации о Харрис, в то время как только 9% сказали то же самое о Трампе.

NYT напоминает, что до президентских выборов в США осталось чуть больше восьми недель.

Учитывая вышеупомянутые результаты опроса, выборы, которые состоятся 5 ноября, остаются крайне непредсказуемыми.

Отметим, что 10 сентября на канале ABC состоятся дебаты кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Президентские выборы в США

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В августе представители Демократической партии США выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. Этим кандидатом стала действующий вице-президент Камала Харрис.

В июле республиканцы утвердили официальным кандидатом от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки 45-го президента США Дональда Трампа.

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