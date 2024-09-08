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вибори (6593) США (21024) Трамп (4308) Гарріс (127)

Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Експрезидент США Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Гарріс мають майже однакові рейтинги.

Про це свідчить опитування, проведене The New York Times (NYT) і Siena College, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Гарріс лише на один відсотковий пункт (48% проти 47%). Ця різниця знаходиться в межах похибки у три процентні пункти.

Зазначається, що рейтинг Трампа практично не змінився порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці липня, одразу після того, як президент Джо Байден США вибув із виборчих перегонів. Опитування свідчить, що підтримка Трампа залишається стабільною.

Також опитування показало, що виборці мають потребу дізнатися більше про кандидатку від демократів Гарріс. 28% потенційних виборців заявили, що їм потрібно більше інформації про Гарріс, в той час, коли лише 9% сказали те саме про Трампа.

NYT нагадує, що до президентських виборів у США залишилося трохи більше восьми тижнів.

Враховуючи вищезгадані результати опитування, вибори, які відбудуться 5 листопада,  залишаються вкрай непередбачуваними.

Зазначимо, що 10 вересня на каналі ABC відбудуться дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії Камали Гарріс та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Президентські вибори у США 

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа. 

Дивіться також: Гарріс випереджає Трампа на 2% у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+13
Краща від кремлівського підараса Трампа ?
Для тих хто любе кремлівських підарасів не краща, звісно.
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09.09.2024 00:22
+10
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09.09.2024 00:19
+9
Дали принаймні частину. А Трамп заблокував всю допомогу. І саме те блокування призвело до цього наступу
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09.09.2024 01:49
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Подивимося на дебати у вівторок.
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08.09.2024 23:57 Відповісти
нічого ці дебати за тиждень-два не змінять, жодних рейтингів. Бо вони отак одразу не впливають на безпосередніх виборців. На них впливають ЗМІ, блогери, журналісти, тощо - але не одразу, а через місяць-два. А от цим представникам пера та екрану дебати дають можливість донести до виборця власні оцінки, яким так чи інакше довіряють в американському суспільстві. Тому вплив цих дебатів проявиться десь поближче до виборів, наприкінці жовтня.
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09.09.2024 09:47 Відповісти
CNN
Нове опитування CNN Poll of Polls, включаючи опитування, проведені після Національного з'їзду Демократичної партії, виявило напружену гонку без явного лідера між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Гарріс має в середньому 49% підтримки в новому опитуванні опитувань, тоді як Трамп має 47% в опитуваннях, проведених з 23 серпня по 6 вересня. Новий середній показник майже не змінився порівняно з попереднім середнім показником, який показав, що Гарріс має 50% і Трамп має 48%.

Опитування опитувань включає чотири останні національні опитування, які вимірюють думки зареєстрованих або ймовірних виборців на загальних президентських виборах 2024 року.

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08.09.2024 23:59 Відповісти
У рудого чубчика є прихована перевага-як він особисто заявив-він набагато красивіший за Камалу.
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09.09.2024 00:01 Відповісти
🥳🤣
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09.09.2024 00:03 Відповісти
Білокура бестія з блакинтими очима подобається жінкам окрім childless cat ladies 😬
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09.09.2024 00:06 Відповісти
And always such a gentleman too. Classy, dignified, well-spoken. A leader to look up to and be proud of.
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09.09.2024 00:25 Відповісти
Шановний, ви сайт Цензору сплутали з трампівськими виступами. Ви на його мітингах розповідайте про "A leader to look up to and be proud of."
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09.09.2024 00:35 Відповісти
Це такий тонкий (чи не дуже) гумор?
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09.09.2024 01:10 Відповісти
русня ,китай та іран не сплять ...кибер простір майже в їх руках ...дуже велика небезпека для світу ...а для України кремль 🤡 вже встаканили добряче ...не дай Боже зманіпулюють трампа ...це буде все , для всіх !!!
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09.09.2024 00:02 Відповісти
Головне, щоб в США, не повторили отого говноборотька!!
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09.09.2024 00:05 Відповісти
Нажаль думаю переможе трамп, моя думка.
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09.09.2024 00:17 Відповісти
Ну і що, думаєш Гаріс краща?, угу....
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09.09.2024 00:20 Відповісти
Краща від кремлівського підараса Трампа ?
Для тих хто любе кремлівських підарасів не краща, звісно.
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09.09.2024 00:22 Відповісти
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09.09.2024 00:19 Відповісти
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09.09.2024 01:48 Відповісти
>> майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів...

Це ще далеко не останній етап.
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09.09.2024 00:26 Відповісти
Это плохо. Даже в случае победы Харрис рыжий агент ***** не признает итоги выборов и устроит новый мятеж. Совсем не случайно для этой цели другой мockальский агент - илон маск выкупил себе twitter (x). Никто уже не сможет заблокировать трампа и его ложь.
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09.09.2024 00:57 Відповісти
Дали принаймні частину. А Трамп заблокував всю допомогу. І саме те блокування призвело до цього наступу
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09.09.2024 01:49 Відповісти
Докази дасте? А то ми тут бачимо зовсім по-іньшому! Демократи подали максимально непрозро законопроєкт з елементами коррупції. На що получили бан! До чого тут Трамп не ясно, зовсім!
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09.09.2024 12:29 Відповісти
Пруфы давай, 6от кацaпский
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09.09.2024 10:58 Відповісти
До Камали наближається популярний північний звір. Американці не допустять легалізації 20 млн наркош з Латинської Америки.
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09.09.2024 01:22 Відповісти
Ну если тебя, украинца (судя по IP), волнует не помощь Украине, а "наркоши из ЛА в США", то никакой ты не украинец, а самый обыкновенный kaцaпcкий 6oт.
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09.09.2024 11:00 Відповісти
ДеРЬмократів разом з корупціонером бідоном і харіс нахрен на смітник історії
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09.09.2024 01:39 Відповісти
У Трампа нет шансов. Будет где-то 200 против 300 голосов и побоище в Сенате.
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09.09.2024 01:47 Відповісти
Та невже? З США мабуть маєте інфу 146%?
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09.09.2024 01:51 Відповісти
Трамп проигрывает большинство ключевых штатов.
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09.09.2024 01:52 Відповісти
У ваших вологих мріях.
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09.09.2024 01:56 Відповісти
Щось NYT здулася. Ще тиждень тому писала, що Камала вже майже президент США
Через тиждень напише, що непереможний Трамп завжди був самий великий з президентів.
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09.09.2024 02:00 Відповісти
Урядова та близька до правлячих сфер паризька преса від крайньої самовпевненості перейшла до повного занепаду духу та неприхованого страху. Типовою її поведінки у дні була строга послідовність епітетів, додавшихся до Наполеону у міру його наступального руху з півдня на північ. Перша звістка: "Корсиканське чудовисько висадилося в бухті Жуан". Друга звістка: "Людожер йде до Граса". Третя звістка: "Узурпатор увійшов у Гренобль". Четверта звістка: "Бонапарт зайняв Ліон". П'ята звістка: "Наполеон наближається до Фонтенбло". Шоста звістка: "Його імператорська величність очікується сьогодні у своєму вірному Парижі".
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09.09.2024 02:06 Відповісти
Для тебе ідіоте (чи кацапсько-подоляцько-фьодоровский) боте пояснюю.Як що б путінський трамп був би впевнений у своєї перемозі,то не волав би з усіх прасок(лояльних до респів)про фальсіфікацію виборів.А його спонсор маск на кишеньковому твітері не закатував істерікі після публікацій спецслужбами США інформацію про втручання рашки на боці трампа.
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09.09.2024 05:25 Відповісти
Пояснення байденутого дебіла...
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09.09.2024 07:55 Відповісти
Я вспомнил. Это анекдот ( про путь Наполеона) за завтраком мне рассказывал сам Дюма. Он это вычитал в сборнике анекдотов Moniteur. Потом я поделился с Таррле. А он уже это узаконил.
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09.09.2024 09:18 Відповісти
Отакої! А було чимало ікспердів, які пророкували рудому кінець...
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09.09.2024 05:18 Відповісти
та ні, ця контора Siena College, яка топить за Трампа, раніше давала результати опитувань не інакше, як трамп=президент. Зараз вона розказує про рівність шансів.
Інші деякі контори, так, "пророкували(ють) рудому кінець"
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09.09.2024 08:14 Відповісти
Їй кар'єру через ліжко поки ще не пригадали.
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09.09.2024 08:14 Відповісти
Доведеться касянова, який тут має ще один логін , занести до платних ботів трампа. Бо раніше в мене в кондуїті він був просто трампістом...
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09.09.2024 08:09 Відповісти
New York Post

https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ US NEWS
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ Kamala Harris' ex-lover, Willie Brown, says Biden should resign immediately and make her president
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ By Alex Oliveira
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ Published July 22, 2024, 3:06 p.m. ET
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09.09.2024 08:21 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-govorit-chto-ego-*******-zhenshtiny-oprosy-amerikanok-dokazyvayut-obratnoe Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп бреше, що він подобається американкам; бо опитування громадської думки доводять зворотне - на що звернули увагу журналісти https://www.washingtonpost.com/politics/2024/09/08/gender-gap-trump-harris/ The Washington Post .

"Хтось сказав, що жінки не ******* Дональда Трампа. Це не правда. Я думаю, що вони ******* мене, а я люблю їх", - сказав кандидат-республіканець на передвиборчому заході у Пенсильванії.
Але за результатами екзитполів серед жінок на президентських виборах 2020 року чинний президент США Джо Байден випередив Трампа на 15%. Опитування цього року також показують, що жінки більше надають перевагу кандидатці від Демократичної партії Камалі Харріс. Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, оприлюдненим ще 1 вересня, Харріс випереджає Трампа на 13% серед жінок. Місяць тому, перед з'їздом Демократичної партії, це ж опитування показувало її перевагу в 6%.
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09.09.2024 08:59 Відповісти
https://ua.news/ua/world/russia-today-********-vybortsiv-u-ssha-do-pidtrymky-trampa Американські блогери, пов'язані з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, намагалися вплинути на виборців у США, щоб схилити їх до підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах . Про це пише https://www.reuters.com/world/us/russia-china-iran-trying-influence-us-election-intelligence-official-says-2024-09-06/ Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого представника американських розвідслужб.
Основною метою російського втручання, як і у 2016 році, було посилення розбіжностей серед американського населення, пишуть журналісти. Агітація на користь Трампа, на думку представника спецслужб, свідчить про прагнення росії до сприятливого для неї результату виборів. Прямі звинувачення на адресу Трампа чи його команди у співпраці з росією не прозвучали.
Як зазначив представник розвідки, росія є найактивнішою серед країн, що намагаються втрутитися в американські вибори, але також зафіксовані спроби втручання з боку Китаю та Ірану. Китай, за інформацією спецслужб, намагається вплинути на результати виборів до Конгресу в деяких округах, а Іран, за словами джерела, активніший, ніж раніше. Більше деталей розвідник не надав. Також, за його словами, розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій.
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09.09.2024 09:11 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/231803/2024-09-05-vlada-ssha-zvynuvachuie-v-porushenni-sanktsiy-proty-rosiyskogo-pervogo-kanala-propagandysta-saymsa-ta-yogo-druzhynu/ Російсько-американському пропутінському політологу і пропагандисту Дмитру Саймсу та його дружині Анастасії в США оголосили звинувачення в порушенні санкційного режиму на користь державного російського телеканалу «Первый канал». В обвинувальному акті стверджується, що Дмитро та Анастасія Саймси брали участь у схемі порушення санкцій США на користь підсанкційного російського телеканалу «Первый канал», а також у відмиванні коштів, отриманих від цієї схеми.
Принаймні з червня 2022 року і по теперішній час подружжя Саймсів надавали послуги «Первому каналу», в обмін на що отримали «понад мільйон доларів, особистий автомобіль і водія, виплату на квартиру в Москві та команду з 10 співробітників».
Дмитро Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на російському державному «Первом канале». У ній Саймс позиціонував себе як «зовнішньополітичний реаліст», що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою. Як відзначає Rappahannock News, Дмитро Саймс мав тісні зв'язки з президентською кампанією та адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа та його виборчого штабу з керівництвом Росії. Саймс згадувався в доповіді Мюллера більше сотні разів, але йому ніколи не висували жодних звинувачень. Він також був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році.
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09.09.2024 09:32 Відповісти
Завтра перші дебати між Трампом та Харріс .
Думаю ,що обидва кандидати до них підготувалися
і їх команди добре зрозуміли чого бажає американський
виборець ,от те вони йому в унісон і пообіцяють
на фоні взаємних образ .

Де в тому переліку обіцянок буде Україна і в кого із кандидатів
вона взагалі там буде - оце питання .
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09.09.2024 09:18 Відповісти
Рудий вже встиг промямлити про правильного єврея, а його хлищ з виразом морди як у Грети Тунберг взагалі заявив, що причиною всіх бід в америці є скупідомство євреїв. єслі в кранє нєт води -значіт випілі жиди.

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09.09.2024 09:23 Відповісти
Наостанок - про дебілізм:

https://ua.news/ua/world/tramp-proponuye-zminiti-konstitutsiyu-ssha Кандидат у президенти США від республіканцв Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за «приховування недієздатності» Джо Байдена . Про це https://www.politico.com/news/2024/09/07/trump-25th-amendment-kamala-harris-biden-00177868 повідомляє Politico.
На мітингу у Вісконсині в суботу, 7 вересня, Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби встановити можливість оголошення імпічменту за «змову з метою приховати недієздатність президента». «Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту і відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили», - сказав він.
Експрезидент неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на нинішніх виборах, і демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Байдена. Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд - що зрештою призвело до його виходу з перегонів. Деякі республіканці в Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, яка передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Байдена після дебатів.
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09.09.2024 10:12 Відповісти
трамп недоумок та підхйлівський прс
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09.09.2024 10:23 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/14867 Майор ЗСУ Володимир Омелян з госпітального ліжка запримітив таку інфу з США :
Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії у разі перемоги на виборах

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти, https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html повідомляє New Republic.
Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.
На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою. Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують».
Під час свого першого президентського строку Трамп також застосовував санкції, однак заявив, що намагався їх знімати якомога швидше.
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09.09.2024 11:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/razdelenie-v-respublikanskoj-partii-kto-otkazyvaetsya-podderzhivat-trampa-i-chto-eto-znachit-dlya-prezidentskoj-gonki/ Олег Пономарь , про: "Президентская гонка в США.
Вчера Марк Эспер, который работал в правительстве Трампа министром обороны, заявил, что не будет голосовать за Трампа.
Кто еще? Это вице-президент https://www.ponomaroleg.com/pens-publichno-otkazalsya-podderzhat-trampa/ Пенс , генеральный прокурор https://www.ponomaroleg.com/bill-barr-i-kris-rej/ Барр , оба министра обороны Эспер и https://www.ponomaroleg.com/mattis-bil-vagnera-v-sirii/ Маттис , советники по нацбезопасности Болтон и Макмастер, директор национальной разведки Коутс, начальник штаба Милли. Все они пожизненные республиканцы. Все они работали в Администрации Трампа. Все они заявили, что Трамп не пригоден для должности президента.
Также добавлю сюда то, что, как и в 2020 году, республиканские кланы Буша, Ромни и Маккейна снова не будут голосовать за Трампа.

Что это значит? Это значит, что, в случае победы Трампа, у него в администрации https://www.ponomaroleg.com/novaya-staraya-komanda-trampa/ больше не будет республиканцев . У него будут просто работать люди Путина, такие как Стоун, Флинн, Манафорт, Тейлор Грин или Кеннеди.

Далее. Несмотря на все проблемы Трампа, эффект от прекрасного https://www.ponomaroleg.com/naczionalnyj-sezd-demokratov-harris-na-podeme/ съезда демократов и вообще весь медовый месяц Харрис по рейтингам заканчивается. Эффект новизны, свежести, небывалой новой энергии постепенно заканчивается. Начинается работа. Некоторые опросы показали вчера, что рейтинги Трампа снова вплотную приблизились к Харрис. Это значит, что будет битва и нужна явка".
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09.09.2024 11:30 Відповісти
Посилання на інфопомийку, яка посилається тільки на свою "авторитетну" думку? Браво!
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09.09.2024 12:37 Відповісти
а які інші висновки можна зробити з фактів, наведених Пономарем?
До речі, фактів, які наводилися в ЗМІ.

Цікаво почути інші висновки.
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09.09.2024 15:18 Відповісти
Ніяких. Я журнашлюх не читаю. Хоча, був момент вивчав його літературну творчість, по рекомендаціям.
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09.09.2024 16:18 Відповісти
Зрозуміло: зебільна позиція. Фактів вдосталь, але хоцца жрать+срать+ржать, тому - за марафетом на Г+Г; там - "висновки"
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09.09.2024 19:47 Відповісти
І це логічно. Бо їхнє відношення до війни в Україні теж зрівнялось до стадії піхіїзму.
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09.09.2024 15:28 Відповісти
 
 