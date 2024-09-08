Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування
Експрезидент США Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Гарріс мають майже однакові рейтинги.
Про це свідчить опитування, проведене The New York Times (NYT) і Siena College, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Гарріс лише на один відсотковий пункт (48% проти 47%). Ця різниця знаходиться в межах похибки у три процентні пункти.
Зазначається, що рейтинг Трампа практично не змінився порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці липня, одразу після того, як президент Джо Байден США вибув із виборчих перегонів. Опитування свідчить, що підтримка Трампа залишається стабільною.
Також опитування показало, що виборці мають потребу дізнатися більше про кандидатку від демократів Гарріс. 28% потенційних виборців заявили, що їм потрібно більше інформації про Гарріс, в той час, коли лише 9% сказали те саме про Трампа.
NYT нагадує, що до президентських виборів у США залишилося трохи більше восьми тижнів.
Враховуючи вищезгадані результати опитування, вибори, які відбудуться 5 листопада, залишаються вкрай непередбачуваними.
Зазначимо, що 10 вересня на каналі ABC відбудуться дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії Камали Гарріс та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
Президентські вибори у США
Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.
У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.
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Нове опитування CNN Poll of Polls, включаючи опитування, проведені після Національного з'їзду Демократичної партії, виявило напружену гонку без явного лідера між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.
Гарріс має в середньому 49% підтримки в новому опитуванні опитувань, тоді як Трамп має 47% в опитуваннях, проведених з 23 серпня по 6 вересня. Новий середній показник майже не змінився порівняно з попереднім середнім показником, який показав, що Гарріс має 50% і Трамп має 48%.
Опитування опитувань включає чотири останні національні опитування, які вимірюють думки зареєстрованих або ймовірних виборців на загальних президентських виборах 2024 року.
Для тих хто любе кремлівських підарасів не краща, звісно.
Це ще далеко не останній етап.
Через тиждень напише, що непереможний Трамп завжди був самий великий з президентів.
Інші деякі контори, так, "пророкували(ють) рудому кінець"
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ US NEWS
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ Kamala Harris' ex-lover, Willie Brown, says Biden should resign immediately and make her president
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ By Alex Oliveira
https://nypost.com/2024/07/22/us-news/kamala-harris-ex-lover-willie-brown-says-biden-should-resign-immediately-and-make-her-president/ Published July 22, 2024, 3:06 p.m. ET
"Хтось сказав, що жінки не ******* Дональда Трампа. Це не правда. Я думаю, що вони ******* мене, а я люблю їх", - сказав кандидат-республіканець на передвиборчому заході у Пенсильванії.
Але за результатами екзитполів серед жінок на президентських виборах 2020 року чинний президент США Джо Байден випередив Трампа на 15%. Опитування цього року також показують, що жінки більше надають перевагу кандидатці від Демократичної партії Камалі Харріс. Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, оприлюдненим ще 1 вересня, Харріс випереджає Трампа на 13% серед жінок. Місяць тому, перед з'їздом Демократичної партії, це ж опитування показувало її перевагу в 6%.
Основною метою російського втручання, як і у 2016 році, було посилення розбіжностей серед американського населення, пишуть журналісти. Агітація на користь Трампа, на думку представника спецслужб, свідчить про прагнення росії до сприятливого для неї результату виборів. Прямі звинувачення на адресу Трампа чи його команди у співпраці з росією не прозвучали.
Як зазначив представник розвідки, росія є найактивнішою серед країн, що намагаються втрутитися в американські вибори, але також зафіксовані спроби втручання з боку Китаю та Ірану. Китай, за інформацією спецслужб, намагається вплинути на результати виборів до Конгресу в деяких округах, а Іран, за словами джерела, активніший, ніж раніше. Більше деталей розвідник не надав. Також, за його словами, розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій.
Принаймні з червня 2022 року і по теперішній час подружжя Саймсів надавали послуги «Первому каналу», в обмін на що отримали «понад мільйон доларів, особистий автомобіль і водія, виплату на квартиру в Москві та команду з 10 співробітників».
Дмитро Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на російському державному «Первом канале». У ній Саймс позиціонував себе як «зовнішньополітичний реаліст», що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою. Як відзначає Rappahannock News, Дмитро Саймс мав тісні зв'язки з президентською кампанією та адміністрацією експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа та його виборчого штабу з керівництвом Росії. Саймс згадувався в доповіді Мюллера більше сотні разів, але йому ніколи не висували жодних звинувачень. Він також був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році.
Думаю ,що обидва кандидати до них підготувалися
і їх команди добре зрозуміли чого бажає американський
виборець ,от те вони йому в унісон і пообіцяють
на фоні взаємних образ .
Де в тому переліку обіцянок буде Україна і в кого із кандидатів
вона взагалі там буде - оце питання .
https://ua.news/ua/world/tramp-proponuye-zminiti-konstitutsiyu-ssha Кандидат у президенти США від республіканцв Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за «приховування недієздатності» Джо Байдена . Про це https://www.politico.com/news/2024/09/07/trump-25th-amendment-kamala-harris-biden-00177868 повідомляє Politico.
На мітингу у Вісконсині в суботу, 7 вересня, Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби встановити можливість оголошення імпічменту за «змову з метою приховати недієздатність президента». «Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту і відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили», - сказав він.
Експрезидент неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на нинішніх виборах, і демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Байдена. Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд - що зрештою призвело до його виходу з перегонів. Деякі республіканці в Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, яка передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Байдена після дебатів.
Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії у разі перемоги на виборах
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти санкції з росії, якщо переможе на президентських виборах. Про це він повідомив під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, зазначивши, що санкції США послаблюють долар і загрожують його статусу світової валюти, https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html повідомляє New Republic.
Трамп підкреслив, що санкції «вбивають долар» і все, що він представляє.
На його думку, США стикаються з багатьма викликами, зокрема зі зростанням впливу Китаю, який прагне зробити свою валюту домінуючою. Саме тому Трамп хоче використовувати санкції мінімально і лише проти країн, які «на це заслуговують».
Під час свого першого президентського строку Трамп також застосовував санкції, однак заявив, що намагався їх знімати якомога швидше.
Вчера Марк Эспер, который работал в правительстве Трампа министром обороны, заявил, что не будет голосовать за Трампа.
Кто еще? Это вице-президент https://www.ponomaroleg.com/pens-publichno-otkazalsya-podderzhat-trampa/ Пенс , генеральный прокурор https://www.ponomaroleg.com/bill-barr-i-kris-rej/ Барр , оба министра обороны Эспер и https://www.ponomaroleg.com/mattis-bil-vagnera-v-sirii/ Маттис , советники по нацбезопасности Болтон и Макмастер, директор национальной разведки Коутс, начальник штаба Милли. Все они пожизненные республиканцы. Все они работали в Администрации Трампа. Все они заявили, что Трамп не пригоден для должности президента.
Также добавлю сюда то, что, как и в 2020 году, республиканские кланы Буша, Ромни и Маккейна снова не будут голосовать за Трампа.
Что это значит? Это значит, что, в случае победы Трампа, у него в администрации https://www.ponomaroleg.com/novaya-staraya-komanda-trampa/ больше не будет республиканцев . У него будут просто работать люди Путина, такие как Стоун, Флинн, Манафорт, Тейлор Грин или Кеннеди.
Далее. Несмотря на все проблемы Трампа, эффект от прекрасного https://www.ponomaroleg.com/naczionalnyj-sezd-demokratov-harris-na-podeme/ съезда демократов и вообще весь медовый месяц Харрис по рейтингам заканчивается. Эффект новизны, свежести, небывалой новой энергии постепенно заканчивается. Начинается работа. Некоторые опросы показали вчера, что рейтинги Трампа снова вплотную приблизились к Харрис. Это значит, что будет битва и нужна явка".
До речі, фактів, які наводилися в ЗМІ.
Цікаво почути інші висновки.