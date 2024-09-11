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Новини Війна
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Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він, щоб Україна перемогла РФ: В інтересах США закінчити цю війну

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп кілька разів ухилився від відповіді на запитання щодо того, чи хотів би він, щоб Україна перемогла РФ та заявив, що в інтересах США - завершення війни. 

Про це він заявив під час президентських дебатів у вівторок на телеканалі ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу, щоби війна припинилася. Я хочу врятувати життя",- заявив Трамп у відповідь на пряме запитання ведучого, чи хотів би він, щоб Україна перемогла у війні.

При цьому, Трамп назвав офіційну статистику жертв у війні брехнею, заявивши, що на цій війні "людей вбивають мільйонами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Крім того, експрезидент звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена в тому, що йому "не вистачає сміливості" просити Європу збільшити витрати на оборону.

Трамп укотре заявив, що якби він був президентом, то Путін не вторгся б в Україну. Він також зазначив, що розв’язав би конфлікт до того, як став би президентом у разі перемоги на виборах.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна. У мене гарні стосунки…Вони поважають мене, вони не поважають Байдена",- заявив Трамп.

За його словами, він "поговорив би з одним, а потім з іншим", щоби завершити війну.

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Експрезидент США також наголосив, що Росія має ядерну зброю та може застосувати її. Але, за його словами, ніхто про це не згадує.

Коли ведучий знову запитав Трампа напряму, чи вважає він, що перемога України у війні відповідає інтересам США, експрезидент наголосив: "Я думаю, що в інтересах США закінчити цю війну, просто завершити це, домовитися про угоду, бо ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів".

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше Трамп заявляв, що війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби він був президентом США. Також Трамп вже виступав із заявою про те, що Україна нібито "бреше про втрати, вони значно вище, ніж вважають люди"

Автор: 

США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+53
У нього навіть язик не повертається висловити підтримку Україні лише гнилі відмазки і натяк на припинення допомоги і послідовний шантаж України. Сором і ганьба. Він давно ходе під х*йлом і тількі упороті це не бачать на власні очі
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11.09.2024 07:02
+38
"так блізко к провалу,щірліц єщьо нєбил"🤡
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11.09.2024 06:54
+32
Коли Трамп був перший раз президентом - Путін УЖЕ почав війну в Україні Просто він свої війська змусив знять розпізнавальні знаки!
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11.09.2024 07:12
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А тим часом, https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/11/7474505/ реальна політика від поточної адміністрації Байден+Камала

"деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні"
"Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться"

Адміністрація має 11.8млрд PDA, та будуть питати, що потрібно для "визначити перемогу України"

Якось виглядає, давайте домовлятись про те що реально, тобто риторика росії

Чи тут інший сенс?
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11.09.2024 13:51 Відповісти
британія взагалі с*. Забрали нашу зброю, ракети і літаки, а тепер розпатякалися про реалістичні цілі. Віддайте козли реалстічно що ви забрали. І тоді наші цілі стануть дійсно реалістичними!
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11.09.2024 17:03 Відповісти
Ну як може 30 мільйонна Україна перемогти 150 мільйонну Рашку +Крим і Лугандонія , тому Трамп і не відповів на питання ,а Камала ,напевно передивилась Зєліних відосиків про "перемогу",тому і запитала Трампа . До речі ,і в Україні не зрозуміло що мається на увазі ,кажучи про "перемогу" - вихід на "кордони 91 року" ,парад ЗСУ на Красній площі ,"капітуляція " і "розпад" Ращки та інша фантастика ,ми самі не знаємо ,а хочемо ,щоб Трамп знав.
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11.09.2024 17:23 Відповісти
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