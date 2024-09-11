Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він, щоб Україна перемогла РФ: В інтересах США закінчити цю війну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп кілька разів ухилився від відповіді на запитання щодо того, чи хотів би він, щоб Україна перемогла РФ та заявив, що в інтересах США - завершення війни.

Про це він заявив під час президентських дебатів у вівторок на телеканалі ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу, щоби війна припинилася. Я хочу врятувати життя",- заявив Трамп у відповідь на пряме запитання ведучого, чи хотів би він, щоб Україна перемогла у війні.

При цьому, Трамп назвав офіційну статистику жертв у війні брехнею, заявивши, що на цій війні "людей вбивають мільйонами".

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Крім того, експрезидент звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена в тому, що йому "не вистачає сміливості" просити Європу збільшити витрати на оборону.

Трамп укотре заявив, що якби він був президентом, то Путін не вторгся б в Україну. Він також зазначив, що розв’язав би конфлікт до того, як став би президентом у разі перемоги на виборах.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна. У мене гарні стосунки…Вони поважають мене, вони не поважають Байдена",- заявив Трамп.

За його словами, він "поговорив би з одним, а потім з іншим", щоби завершити війну.

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Експрезидент США також наголосив, що Росія має ядерну зброю та може застосувати її. Але, за його словами, ніхто про це не згадує.

Коли ведучий знову запитав Трампа напряму, чи вважає він, що перемога України у війні відповідає інтересам США, експрезидент наголосив: "Я думаю, що в інтересах США закінчити цю війну, просто завершити це, домовитися про угоду, бо ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів".

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше Трамп заявляв, що війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби він був президентом США. Також Трамп вже виступав із заявою про те, що Україна нібито "бреше про втрати, вони значно вище, ніж вважають люди"