"Мирний план" Трампа щодо України може передбачати заморожування поточної лінії фронту та відмову від НАТО, - Венс

План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у подкасті Shawn Ryan Show, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, маєте з’ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - розповів Венс.

За його словами, у цьому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет.

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Відмова від вступу до НАТО

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", - заявив кандидат у віцепрезиденти США.

Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яка зараз окупована Росією.

Він також заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрі до українців", - зазначив Венс.

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За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

"Політика Дональда Трампа – так, будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори", - додав Венс.