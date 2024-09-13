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"Мирний план" Трампа щодо України може передбачати заморожування поточної лінії фронту та відмову від НАТО, - Венс

Джей Ді Венс розповів, яким може бути план Трампа щодо завершення війни в Україні

План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у подкасті Shawn Ryan Show, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, маєте з’ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - розповів Венс.

За його словами, у цьому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет.

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Відмова від вступу до НАТО

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", - заявив кандидат у віцепрезиденти США.

Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яка зараз окупована Росією.

Він також заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрі до українців", - зазначив Венс.

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За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

"Політика Дональда Трампа – так, будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори", - додав Венс.

Автор: 
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Топ коментарі
+25
"Мирний план" Трампа написан у Кремлі.
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13.09.2024 10:27
+25
Це план *****, а не Трампа, що не насмілився сам все це озвучити. А доручив своєму "бобіку".
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13.09.2024 10:27
+20
І Аляска на додачу
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13.09.2024 10:24
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ГОСПОДИН СОВРАМШИ
пара слов о побочном эффекте недавних теледебатов между претендентами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Как мы писали ранее, домашний телеканал, еще перед начало дебатов, предупредил обоих участников о том, что прямо по ходу мероприятия, будет проводиться факт-чекинг. А теперь стали известны результаты именно этого аспекта дебатов. Вот как это выглядит графически:

Тут комментарии просто излишни. Половина Америки готова поддержать персонажа, который лжет практически после каждого раскрытия рта. Тут речь уже не о республиканцах и демократах или о каких-то программах. Речь идет о том, что публике больше нравится, правда или ложь? Глядя на эти результаты, невольно возвращаешься в 2019 год…
https://dl-news.defence-line.org/?p=40857
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13.09.2024 12:15 Відповісти
Ось цей шматок з перекладом:

https://streamable.com/njgzki
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13.09.2024 12:42 Відповісти
Дуже добрий план, але він обов'язково повинен бути надрукований на м'якому папері і змотаний у рулон. Тираж необмежений..
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13.09.2024 12:57 Відповісти
Мой мирный план передача штатами Аляски и Калофорнии пида рассии. Тада уся мардва пабигит шить у штаты и забудит пра Украину. 🤣🤣🤣
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13.09.2024 13:03 Відповісти
схоже що цей план тепер називається Make Germany Great Again

давай, Дональд Фрідрихович, допоможи предкам !
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13.09.2024 13:09 Відповісти
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13.09.2024 13:11 Відповісти
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13.09.2024 13:12 Відповісти
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13.09.2024 13:13 Відповісти
рижий підор йде нах..
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13.09.2024 13:20 Відповісти
1. прекращение огня. ОК.
2."Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову" - а ракетами через линию херачить?
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13.09.2024 14:04 Відповісти
Ты немного не понял
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В это кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
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15.09.2024 14:47 Відповісти
Это ты не понял... Мой вопрос к Трампу был - как замороженная линия фронта помешает Расии херачить ракетами и шахедами из глубины....
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16.09.2024 09:37 Відповісти
А этот поц с хрипотцой уже знает? Ведь Дерьмаку уже нечего скрывать.
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13.09.2024 15:44 Відповісти
Визнати "реалії" і не вступати в НАТО - це план путіна.
А де тут план Трампа ?
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13.09.2024 17:23 Відповісти
клас план. Росія захопила чужі території і стає там хазяйкою. Україна їх втратила, і ще дає обіцянку бути нейтральною далі, щоб через 5 років втратити ще більше. Піндоси вже розвели 1 раз Україну, і думають розвести ще 1 раз. То під час шикарного плану треба йти до суду і позиватися проти харантів. Будемо вести переговри, як венс завіщав. Але в суді. І з сша.
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14.09.2024 03:13 Відповісти
Минуточку!
Вы хотите Зелю вечно?
Для смены Зели нужны выборы, обеспечить их может только перемирие.
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14.09.2024 10:33 Відповісти
Не может обеспечить, так как военное положение не отменяется перемирием, а только президентом, который его и вводил
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15.09.2024 14:57 Відповісти
ОК, не "обеспечить", а "обязательным условием для проведения".
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16.09.2024 09:39 Відповісти
"... Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - розповів Венс.

 Можливий переклад-припущення:

ми побудуємо величезну стіну вздовж кордону України, щоб

натовп росіян не зміг втекти з "росії", коли на "росію" будут знищувати.
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14.09.2024 11:44 Відповісти
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В этом кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
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15.09.2024 14:54 Відповісти
"...Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову"

Так, за мацкалями, але США будують фортифікації на підконтрольній території України по всьому кордону з пітторашкой, відмежовуючись від мацкальні. Я так зрозумів.
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19.09.2024 18:09 Відповісти
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