"Мирний план" Трампа щодо України може передбачати заморожування поточної лінії фронту та відмову від НАТО, - Венс
План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у подкасті Shawn Ryan Show, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, маєте з’ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - розповів Венс.
За його словами, у цьому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет.
Відмова від вступу до НАТО
"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", - заявив кандидат у віцепрезиденти США.
Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що поточна лінія розмежування залишиться, що означає, що Україна не поверне собі територію, яка зараз окупована Росією.
Він також заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".
"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрі до українців", - зазначив Венс.
За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.
"Політика Дональда Трампа – так, будьте сильними, але також будьте розумними. Ведіть переговори", - додав Венс.
Будь ласка, зачекайте...
пара слов о побочном эффекте недавних теледебатов между претендентами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Как мы писали ранее, домашний телеканал, еще перед начало дебатов, предупредил обоих участников о том, что прямо по ходу мероприятия, будет проводиться факт-чекинг. А теперь стали известны результаты именно этого аспекта дебатов. Вот как это выглядит графически:
Тут комментарии просто излишни. Половина Америки готова поддержать персонажа, который лжет практически после каждого раскрытия рта. Тут речь уже не о республиканцах и демократах или о каких-то программах. Речь идет о том, что публике больше нравится, правда или ложь? Глядя на эти результаты, невольно возвращаешься в 2019 год…
https://dl-news.defence-line.org/?p=40857
https://streamable.com/njgzki
давай, Дональд Фрідрихович, допоможи предкам !
2."Лінія фронту заморожується. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову" - а ракетами через линию херачить?
"План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. Джерело:
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В это кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
А де тут план Трампа ?
Вы хотите Зелю вечно?
Для смены Зели нужны выборы, обеспечить их может только перемирие.
Можливий переклад-припущення:
ми побудуємо величезну стіну вздовж кордону України, щоб
натовп росіян не зміг втекти з "росії", коли на "росію" будут знищувати.
Эта территория остается окупированной москалями - там только их как бы оружия не будет. В этом кремлевско-трамповская фишка. Как и китайско-бразильская.
Так, за мацкалями, але США будують фортифікації на підконтрольній території України по всьому кордону з пітторашкой, відмежовуючись від мацкальні. Я так зрозумів.