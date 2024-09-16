На наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам, - Зеленський
Український План перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні сьогодні, 16 травня, передає Цензор.НЕТ.
Так, він зазначив, що протягом усього дня в різних форматах проводилися наради з підготовки українського Плану перемоги.
"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", - зазначив Зеленський.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Будь ласка, зачекайте...
Слайди - минуле століття!
Відосікі!!!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
Пункт 1. Зеленський залишає посаду Президента та ВГ
Що таке «перемога для України» як і раніше, є забороненим питанням. Деталізації та конкретизації цього поняття уникають ВСІ: і західні політики, і наші. І навіть т.зв. чесні блогери/журналісти.
Зеленський обов'язково надасть план перемоги - сусідам по палаті.
Для цього Зеленському у палату підселили "байдена", "трампа" і "харіс".
І Команданте Козир (він же Єрмак) виступає в якості ретранслятора "указак брітав"?
Ти б краще, ваня, й далі тихенько смоктало бояру, рукавом її занюхувало і тут не відсвічувало. Бо дуже вже тхне від тебе руZZкім мірам.
- Оооо, в мене є цілий мішок прекрасного ПАКИСТАНСЬКОГО ПЛАНУ!
В красних трусєлях!
Другий трирічний етап теж підходить до завершення. Почали з черг в военкомати, патріотичного підйому, черг на кордоні на в'їзд в Україну.
Завершили бусифікаією, тотальним казнокрадством, не баченою корупцією та повним розвалом економіки. Спасають США, ЕС та Англія.
І тут у Лідора з'явився новий план....
ПАтужна працює пАтужна команда.
І наостанок. Безкоштовна порада тобі, ваня, - Великому Знавцю Перверзій. Набери в писок гівна та й плюнь в мене. А потім сміливо слідуй курсом [вашого] руZZкага вайеннага карапля.