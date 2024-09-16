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Зеленський (22456) план (169) перемога (486)

На наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам, - Зеленський

Зеленський: План перемоги виписаний на 90%

Український План перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні сьогодні, 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зазначив, що протягом усього дня в різних форматах проводилися наради з підготовки українського Плану перемоги.

"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", - зазначив Зеленський.

Читайте: Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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Топ коментарі
+38
Вже немає сил ні слухати, ні дивитись оце...приберіть вже вісьлюка оманського з етеру...
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16.09.2024 20:28
+29
Мабуть дуже потужний план
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16.09.2024 20:24
+23
За п'ять років ЖОДНЕ його "потужне починання" не було доведено до хоч якихось позитивних результатів, тільки всі гроши розтринькали та розікрали!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
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16.09.2024 20:30
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Мабуть дуже потужний план
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16.09.2024 20:24 Відповісти
Вже турецьку кабалу готували тишки.Цей план повінни одобрити украінци.По іншому не буде.
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16.09.2024 20:40 Відповісти
Того разу ніт. То незламний план. Потужний Залужний з собою забрав. А якщо серйозно, то це лютий треш, коли Верховний план Перемоги починає варганити аж на третьому році війни.
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16.09.2024 20:51 Відповісти
Сценаристи кварталу95 дописують план перемоги. Лисий з пікаловим вже вчать ролі.
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16.09.2024 21:04 Відповісти
Він вже не розуміє що в нього сталася підміна понять на рівні підсвідомості і сам вже не розрізняє де він адекватний
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16.09.2024 20:54 Відповісти
А хіба воно хоч колись було адекватним?
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17.09.2024 06:55 Відповісти
Куди подівся план війни від Безумної ?
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17.09.2024 03:38 Відповісти
Зеля иде до кінця - План перемоги
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16.09.2024 20:25 Відповісти
Звучить краще за "мирний" план
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16.09.2024 20:28 Відповісти
А толку так само
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16.09.2024 20:33 Відповісти
То теж саме. Продовження Оману.
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16.09.2024 21:51 Відповісти
З малюнками?
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16.09.2024 20:26 Відповісти
Нє, слайди...Слайди - це вобше саме то
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16.09.2024 20:39 Відповісти
Слайди 😂😂😂
Слайди - минуле століття!
Відосікі!!!
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16.09.2024 21:08 Відповісти
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16.09.2024 22:31 Відповісти
Уе вже нагадує план кпрс ,,п'ятирічку за три роки"!
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16.09.2024 20:27 Відповісти
Вже немає сил ні слухати, ні дивитись оце...приберіть вже вісьлюка оманського з етеру...
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16.09.2024 20:28 Відповісти
Хоть паржем!
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16.09.2024 20:28 Відповісти
А громадянам України ти разом з своєю сворою мародерів не хочеш цей план перемоги представити ? Бо з тим тотальним рівнем грабунку армії і держави , з відвертим саботажем в постачанні війська , ця перемога виглядає примарною .
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16.09.2024 20:28 Відповісти
Путін збільшує армію до 2,4 - дурбецало "скоро перемога"
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16.09.2024 20:29 Відповісти
а пресконференція була ? а якщо путлєр дізнається ? то що тоді ...
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16.09.2024 20:29 Відповісти
Та закрийя вже нарешті з своїм "планом". Був план миру, став план перемои. Ішак плете, сам не рзуміючи про що.
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16.09.2024 20:29 Відповісти
За п'ять років ЖОДНЕ його "потужне починання" не було доведено до хоч якихось позитивних результатів, тільки всі гроши розтринькали та розікрали!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
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16.09.2024 20:30 Відповісти
А буратінку не для цього посадили у крісло президентське.
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16.09.2024 22:37 Відповісти
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16.09.2024 20:33 Відповісти
Там ще Арестович з мухою на танкоопасному напрямі І тили з мівіною
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16.09.2024 20:41 Відповісти
Татаров -знищувач чеченців. Секретна зброя.
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16.09.2024 21:05 Відповісти
А де літаки, які летять і всіх ********?
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16.09.2024 20:41 Відповісти
Дороблюють. 90% тільки готовий.
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16.09.2024 21:06 Відповісти
????????????????????????????????????????????
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16.09.2024 20:33 Відповісти
Та не кіпішуй....це ж план
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16.09.2024 20:40 Відповісти
Задовбав ти вже своїми "планами перемоги". Для того, щоб була перемога, потрібно знищити ворога в Україні, або вигнати його за наші кордони і подати позови в міжнародні суди про компенсацію ворогом всіх збитків, які він приніс Україні.
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16.09.2024 20:33 Відповісти
План перемоги:
Пункт 1. Зеленський залишає посаду Президента та ВГ
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17.09.2024 19:12 Відповісти
Як і все що в Зеленського має Потууужний медійний супровід, цей так званий план приречений на провал ще до початку його втілення. Бо поки наш Гарант наївно шукає шляхи закінчення війни, ***** шукає снаряди і ракети.
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16.09.2024 20:34 Відповісти
ПЛАН: Х..ло вішайся, ми будемо тебе бамбить
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16.09.2024 20:36 Відповісти
Попандопуло знову коксу нажерлось.
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16.09.2024 20:37 Відповісти
Зеленский очень креативный.
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16.09.2024 20:38 Відповісти
Цікаво б ще знати хто саме в тебе "союзники"..
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16.09.2024 20:39 Відповісти
План здачі територій вже в дії. Що кому ще не зрозуміло?
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16.09.2024 20:40 Відповісти
До кінця третього року війни спромоглися зробити якийсь там «план». Ну як «зробити» ... доробляють в авральному режимі на вимогу наших західних допомагаторів.
Що таке «перемога для України» як і раніше, є забороненим питанням. Деталізації та конкретизації цього поняття уникають ВСІ: і західні політики, і наші. І навіть т.зв. чесні блогери/журналісти.
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16.09.2024 20:40 Відповісти
Зебіли хоча б встигають пережовувати оці всі глобальні саміти, безпекові угоди, а тепер ще й план перемоги?😂
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16.09.2024 20:44 Відповісти
Тепер ясно.
Зеленський обов'язково надасть план перемоги - сусідам по палаті.
Для цього Зеленському у палату підселили "байдена", "трампа" і "харіс".
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16.09.2024 20:47 Відповісти
Цікаво - є ще люди, котрі думають, що Зеленський - не ідіот?
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16.09.2024 20:49 Відповісти
Та ти шо?
І Команданте Козир (він же Єрмак) виступає в якості ретранслятора "указак брітав"?
Ти б краще, ваня, й далі тихенько смоктало бояру, рукавом її занюхувало і тут не відсвічувало. Бо дуже вже тхне від тебе руZZкім мірам.
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17.09.2024 01:55 Відповісти
З такими союзниками, то можеш той свій план передати одразу до генштабу кацапії. Та і фіг його зна кого він має на увазі
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16.09.2024 20:49 Відповісти
- Містер НеВтік НеТряпкович, чи є у вас План?
- Оооо, в мене є цілий мішок прекрасного ПАКИСТАНСЬКОГО ПЛАНУ!
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16.09.2024 20:56 Відповісти
Та заберіть вже і не давайте більше ніколи дитині наркоти.
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16.09.2024 21:02 Відповісти
Краще дайте якомога більше, може, падло, від передозу ратиці відкине.
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17.09.2024 06:58 Відповісти
Дешевше і скорше "приголубити" "дитину" дебелим дрючком.
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17.09.2024 21:12 Відповісти
Твой план и так уже все знают, сдать Украину путлеру. Вася-зеля, ты тупее чем тупой. Не забудь презентовать его в шортах и шлепках.
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16.09.2024 21:06 Відповісти
в шортах и шлепках...
В красних трусєлях!
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16.09.2024 21:21 Відповісти
Хочеться процитувати Немцова...
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16.09.2024 21:10 Відповісти
Невже гадьониш йде у відставку?
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16.09.2024 21:15 Відповісти
Перший трирічний етап правління Осла Квартального завершався повним крахом економіки, розвалом державного управління, роззброєнням армії та розмінуванням територій. Але тоді фуйло спас Лідора від участі януковича, напавши на Україну.
Другий трирічний етап теж підходить до завершення. Почали з черг в военкомати, патріотичного підйому, черг на кордоні на в'їзд в Україну.
Завершили бусифікаією, тотальним казнокрадством, не баченою корупцією та повним розвалом економіки. Спасають США, ЕС та Англія.
І тут у Лідора з'явився новий план....
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16.09.2024 21:23 Відповісти
У нього план один - дайте більше грошей і ваєнних цяцьок!
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16.09.2024 21:41 Відповісти
Коли ворог знає твої плани, це полегшує йому задачу знищити тебе
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16.09.2024 21:23 Відповісти
Кто это мы?
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16.09.2024 21:24 Відповісти
патрушев, пуйло та дєрьмак. буратінка тільки озвучить його.
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16.09.2024 22:29 Відповісти
Тобто плану ( не плутати з "планом") ще немає?
ПАтужна працює пАтужна команда.
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16.09.2024 21:30 Відповісти
Победун)))
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16.09.2024 21:38 Відповісти
Який ще план перемоги наркоманський? 2 тижні тому обіцяли мирний саміт, тут воно нюхнуло - і давай знову маячню про перемогу.
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16.09.2024 21:40 Відповісти
Маю підозру, що Боневтік Відважний верзе якісно різну дичину залежно від того, чим "здобував собі натхнення". Приміром, від "дурі №1" він стає надзвичайно миролюбним. Від "дурі №2" - навпаки: агресивним, не менш надзвичайно.
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17.09.2024 01:49 Відповісти
Бригады вооружай!!!..... переможник!))))
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16.09.2024 21:40 Відповісти
Зірка смерті надіюся за нас в цьому плані
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16.09.2024 21:42 Відповісти
Зеленский и победа, что-то совсем не совместимое.
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16.09.2024 21:47 Відповісти
Расмеши смешного.
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16.09.2024 21:50 Відповісти
Український План перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.Ішов третій рік війни
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16.09.2024 21:53 Відповісти
Новий план ще більше напружує і тривожить.
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16.09.2024 21:56 Відповісти
зЄлєпукін, ти копію плану вже передав монголоїдам??? А ліпше сходи на базар там тобі жінки розкажуть що за план тобі приснився!!! А якщо серйозно то такі речі не озвучують до поки не обговорять і не запустять його штаб!!! Не през у нас а якась дитина, ідіот!!!
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16.09.2024 21:57 Відповісти
Кремль вже підготував для буратінки план перемоги. Власної перемоги.
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16.09.2024 22:25 Відповісти
Як же ти заграв усіх!
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16.09.2024 22:29 Відповісти
Що там за план? Черговими занепокоєннями зупинять гармати?
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16.09.2024 22:30 Відповісти
хороший у вас план товаріщ Володя
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16.09.2024 22:36 Відповісти
зелений випердок, а ти цей план спочатку безуглій покажи!! бо вона ж може й забракувати його , "ана такая".
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16.09.2024 22:41 Відповісти
Терпіння. Сценаристи з кварталу ще не зкреативили план перемоги Зеленского.
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16.09.2024 23:39 Відповісти
Воно розумово хворе...
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16.09.2024 23:42 Відповісти
Подожди... Мы еще от потужних угод по безопасности не отошли😁
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17.09.2024 00:00 Відповісти
Залужений привіз?
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17.09.2024 00:40 Відповісти
Закушуй, ваня, закушуй...
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17.09.2024 01:45 Відповісти
До люстра подивись - там і ваню побачиш.
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17.09.2024 21:10 Відповісти
О-о-о! Бачу, ваня, ти знаєшся на перверзіях. І при тому такий немудрий, що не знаєш,, як люстром користуватися. Чи знаєш, але боїшся того. Тоді ти ще й сцикун. Бо там можна не лише ваню побачити, а й дебіла. Чи не так?
І наостанок. Безкоштовна порада тобі, ваня, - Великому Знавцю Перверзій. Набери в писок гівна та й плюнь в мене. А потім сміливо слідуй курсом [вашого] руZZкага вайеннага карапля.
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18.09.2024 20:22 Відповісти
У вас словесна дрисня. Вкусіть себе за дупу))
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18.09.2024 20:29 Відповісти
Ти вже вернулося? Сиди там, куди післали, й не вилазь.
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18.09.2024 20:48 Відповісти
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18.09.2024 20:56 Відповісти
Надпотужно...
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17.09.2024 01:20 Відповісти
Просто з цікавості: що і чому не вдалося дописати у фразі "ми будєм всєх бамбіть!"?
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17.09.2024 01:44 Відповісти
У нього є план, ура таварісчі ура Мабуть ми заслуговуємо на оцей треш бо отоє все не звідкись з'явилося, обрала більшість - маємо наслідки
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17.09.2024 04:02 Відповісти
Перемогу кого і над ким? Коли він таке говорить, страшно стає. Перемогу кують на полі битви, а не на відео,а тим паче марафоні
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17.09.2024 07:43 Відповісти
Слово "план" має кілька значень.
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17.09.2024 08:33 Відповісти
так усі плани у маряни давно написані що він вводить усіх в ОМАНу...
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17.09.2024 09:35 Відповісти
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17.09.2024 10:13 Відповісти
 
 