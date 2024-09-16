На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский
Украинский План победы уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении сегодня, 16 мая, передает Цензор.НЕТ.
Так, он отметил, что в течение всего дня в разных форматах проводились совещания по подготовке украинского Плана победы.
"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира, - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим План победы для представления союзникам", - отметил Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Слайди - минуле століття!
Відосікі!!!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
Пункт 1. Зеленський залишає посаду Президента та ВГ
Що таке «перемога для України» як і раніше, є забороненим питанням. Деталізації та конкретизації цього поняття уникають ВСІ: і західні політики, і наші. І навіть т.зв. чесні блогери/журналісти.
Зеленський обов'язково надасть план перемоги - сусідам по палаті.
Для цього Зеленському у палату підселили "байдена", "трампа" і "харіс".
І Команданте Козир (він же Єрмак) виступає в якості ретранслятора "указак брітав"?
Ти б краще, ваня, й далі тихенько смоктало бояру, рукавом її занюхувало і тут не відсвічувало. Бо дуже вже тхне від тебе руZZкім мірам.
- Оооо, в мене є цілий мішок прекрасного ПАКИСТАНСЬКОГО ПЛАНУ!
В красних трусєлях!
Другий трирічний етап теж підходить до завершення. Почали з черг в военкомати, патріотичного підйому, черг на кордоні на в'їзд в Україну.
Завершили бусифікаією, тотальним казнокрадством, не баченою корупцією та повним розвалом економіки. Спасають США, ЕС та Англія.
І тут у Лідора з'явився новий план....
ПАтужна працює пАтужна команда.
І наостанок. Безкоштовна порада тобі, ваня, - Великому Знавцю Перверзій. Набери в писок гівна та й плюнь в мене. А потім сміливо слідуй курсом [вашого] руZZкага вайеннага карапля.