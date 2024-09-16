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Зеленский (19064) план (188) победа (589)

На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский

Зеленський: План перемоги виписаний на 90%

Украинский План победы уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении сегодня, 16 мая, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что в течение всего дня в разных форматах проводились совещания по подготовке украинского Плана победы.

"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира, - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим План победы для представления союзникам", - отметил Зеленский.

Также читайте: В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный по послевоенному будущему, - Зеленский

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Топ комментарии
+38
Вже немає сил ні слухати, ні дивитись оце...приберіть вже вісьлюка оманського з етеру...
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16.09.2024 20:28
+29
Мабуть дуже потужний план
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16.09.2024 20:24
+23
За п'ять років ЖОДНЕ його "потужне починання" не було доведено до хоч якихось позитивних результатів, тільки всі гроши розтринькали та розікрали!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
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16.09.2024 20:30
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Мабуть дуже потужний план
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16.09.2024 20:24 Ответить
Вже турецьку кабалу готували тишки.Цей план повінни одобрити украінци.По іншому не буде.
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16.09.2024 20:40 Ответить
Того разу ніт. То незламний план. Потужний Залужний з собою забрав. А якщо серйозно, то це лютий треш, коли Верховний план Перемоги починає варганити аж на третьому році війни.
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16.09.2024 20:51 Ответить
Сценаристи кварталу95 дописують план перемоги. Лисий з пікаловим вже вчать ролі.
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16.09.2024 21:04 Ответить
Він вже не розуміє що в нього сталася підміна понять на рівні підсвідомості і сам вже не розрізняє де він адекватний
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16.09.2024 20:54 Ответить
А хіба воно хоч колись було адекватним?
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17.09.2024 06:55 Ответить
Куди подівся план війни від Безумної ?
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17.09.2024 03:38 Ответить
Зеля иде до кінця - План перемоги
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16.09.2024 20:25 Ответить
Звучить краще за "мирний" план
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16.09.2024 20:28 Ответить
А толку так само
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16.09.2024 20:33 Ответить
То теж саме. Продовження Оману.
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16.09.2024 21:51 Ответить
З малюнками?
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16.09.2024 20:26 Ответить
Нє, слайди...Слайди - це вобше саме то
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16.09.2024 20:39 Ответить
Слайди 😂😂😂
Слайди - минуле століття!
Відосікі!!!
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16.09.2024 21:08 Ответить
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16.09.2024 22:31 Ответить
Уе вже нагадує план кпрс ,,п'ятирічку за три роки"!
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16.09.2024 20:27 Ответить
Вже немає сил ні слухати, ні дивитись оце...приберіть вже вісьлюка оманського з етеру...
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16.09.2024 20:28 Ответить
Хоть паржем!
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16.09.2024 20:28 Ответить
А громадянам України ти разом з своєю сворою мародерів не хочеш цей план перемоги представити ? Бо з тим тотальним рівнем грабунку армії і держави , з відвертим саботажем в постачанні війська , ця перемога виглядає примарною .
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16.09.2024 20:28 Ответить
Путін збільшує армію до 2,4 - дурбецало "скоро перемога"
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16.09.2024 20:29 Ответить
а пресконференція була ? а якщо путлєр дізнається ? то що тоді ...
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16.09.2024 20:29 Ответить
Та закрийя вже нарешті з своїм "планом". Був план миру, став план перемои. Ішак плете, сам не рзуміючи про що.
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16.09.2024 20:29 Ответить
За п'ять років ЖОДНЕ його "потужне починання" не було доведено до хоч якихось позитивних результатів, тільки всі гроши розтринькали та розікрали!
Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
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16.09.2024 20:30 Ответить
А буратінку не для цього посадили у крісло президентське.
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16.09.2024 22:37 Ответить
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16.09.2024 20:33 Ответить
Там ще Арестович з мухою на танкоопасному напрямі І тили з мівіною
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16.09.2024 20:41 Ответить
Татаров -знищувач чеченців. Секретна зброя.
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16.09.2024 21:05 Ответить
А де літаки, які летять і всіх ********?
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16.09.2024 20:41 Ответить
Дороблюють. 90% тільки готовий.
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16.09.2024 21:06 Ответить
????????????????????????????????????????????
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16.09.2024 20:33 Ответить
Та не кіпішуй....це ж план
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16.09.2024 20:40 Ответить
Задовбав ти вже своїми "планами перемоги". Для того, щоб була перемога, потрібно знищити ворога в Україні, або вигнати його за наші кордони і подати позови в міжнародні суди про компенсацію ворогом всіх збитків, які він приніс Україні.
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16.09.2024 20:33 Ответить
План перемоги:
Пункт 1. Зеленський залишає посаду Президента та ВГ
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17.09.2024 19:12 Ответить
Як і все що в Зеленського має Потууужний медійний супровід, цей так званий план приречений на провал ще до початку його втілення. Бо поки наш Гарант наївно шукає шляхи закінчення війни, ***** шукає снаряди і ракети.
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16.09.2024 20:34 Ответить
ПЛАН: Х..ло вішайся, ми будемо тебе бамбить
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16.09.2024 20:36 Ответить
Попандопуло знову коксу нажерлось.
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16.09.2024 20:37 Ответить
Зеленский очень креативный.
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16.09.2024 20:38 Ответить
Цікаво б ще знати хто саме в тебе "союзники"..
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16.09.2024 20:39 Ответить
План здачі територій вже в дії. Що кому ще не зрозуміло?
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16.09.2024 20:40 Ответить
До кінця третього року війни спромоглися зробити якийсь там «план». Ну як «зробити» ... доробляють в авральному режимі на вимогу наших західних допомагаторів.
Що таке «перемога для України» як і раніше, є забороненим питанням. Деталізації та конкретизації цього поняття уникають ВСІ: і західні політики, і наші. І навіть т.зв. чесні блогери/журналісти.
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16.09.2024 20:40 Ответить
Зебіли хоча б встигають пережовувати оці всі глобальні саміти, безпекові угоди, а тепер ще й план перемоги?😂
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16.09.2024 20:44 Ответить
Тепер ясно.
Зеленський обов'язково надасть план перемоги - сусідам по палаті.
Для цього Зеленському у палату підселили "байдена", "трампа" і "харіс".
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16.09.2024 20:47 Ответить
Цікаво - є ще люди, котрі думають, що Зеленський - не ідіот?
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16.09.2024 20:49 Ответить
Та ти шо?
І Команданте Козир (він же Єрмак) виступає в якості ретранслятора "указак брітав"?
Ти б краще, ваня, й далі тихенько смоктало бояру, рукавом її занюхувало і тут не відсвічувало. Бо дуже вже тхне від тебе руZZкім мірам.
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17.09.2024 01:55 Ответить
З такими союзниками, то можеш той свій план передати одразу до генштабу кацапії. Та і фіг його зна кого він має на увазі
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16.09.2024 20:49 Ответить
- Містер НеВтік НеТряпкович, чи є у вас План?
- Оооо, в мене є цілий мішок прекрасного ПАКИСТАНСЬКОГО ПЛАНУ!
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16.09.2024 20:56 Ответить
Та заберіть вже і не давайте більше ніколи дитині наркоти.
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16.09.2024 21:02 Ответить
Краще дайте якомога більше, може, падло, від передозу ратиці відкине.
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17.09.2024 06:58 Ответить
Дешевше і скорше "приголубити" "дитину" дебелим дрючком.
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17.09.2024 21:12 Ответить
Твой план и так уже все знают, сдать Украину путлеру. Вася-зеля, ты тупее чем тупой. Не забудь презентовать его в шортах и шлепках.
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16.09.2024 21:06 Ответить
в шортах и шлепках...
В красних трусєлях!
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16.09.2024 21:21 Ответить
Хочеться процитувати Немцова...
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16.09.2024 21:10 Ответить
Невже гадьониш йде у відставку?
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16.09.2024 21:15 Ответить
Перший трирічний етап правління Осла Квартального завершався повним крахом економіки, розвалом державного управління, роззброєнням армії та розмінуванням територій. Але тоді фуйло спас Лідора від участі януковича, напавши на Україну.
Другий трирічний етап теж підходить до завершення. Почали з черг в военкомати, патріотичного підйому, черг на кордоні на в'їзд в Україну.
Завершили бусифікаією, тотальним казнокрадством, не баченою корупцією та повним розвалом економіки. Спасають США, ЕС та Англія.
І тут у Лідора з'явився новий план....
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16.09.2024 21:23 Ответить
У нього план один - дайте більше грошей і ваєнних цяцьок!
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16.09.2024 21:41 Ответить
Коли ворог знає твої плани, це полегшує йому задачу знищити тебе
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16.09.2024 21:23 Ответить
Кто это мы?
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16.09.2024 21:24 Ответить
патрушев, пуйло та дєрьмак. буратінка тільки озвучить його.
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16.09.2024 22:29 Ответить
Тобто плану ( не плутати з "планом") ще немає?
ПАтужна працює пАтужна команда.
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16.09.2024 21:30 Ответить
Победун)))
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16.09.2024 21:38 Ответить
Який ще план перемоги наркоманський? 2 тижні тому обіцяли мирний саміт, тут воно нюхнуло - і давай знову маячню про перемогу.
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16.09.2024 21:40 Ответить
Маю підозру, що Боневтік Відважний верзе якісно різну дичину залежно від того, чим "здобував собі натхнення". Приміром, від "дурі №1" він стає надзвичайно миролюбним. Від "дурі №2" - навпаки: агресивним, не менш надзвичайно.
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17.09.2024 01:49 Ответить
Бригады вооружай!!!..... переможник!))))
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16.09.2024 21:40 Ответить
Зірка смерті надіюся за нас в цьому плані
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16.09.2024 21:42 Ответить
Зеленский и победа, что-то совсем не совместимое.
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16.09.2024 21:47 Ответить
Расмеши смешного.
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16.09.2024 21:50 Ответить
Український План перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.Ішов третій рік війни
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16.09.2024 21:53 Ответить
Новий план ще більше напружує і тривожить.
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16.09.2024 21:56 Ответить
зЄлєпукін, ти копію плану вже передав монголоїдам??? А ліпше сходи на базар там тобі жінки розкажуть що за план тобі приснився!!! А якщо серйозно то такі речі не озвучують до поки не обговорять і не запустять його штаб!!! Не през у нас а якась дитина, ідіот!!!
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16.09.2024 21:57 Ответить
Кремль вже підготував для буратінки план перемоги. Власної перемоги.
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16.09.2024 22:25 Ответить
Як же ти заграв усіх!
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16.09.2024 22:29 Ответить
Що там за план? Черговими занепокоєннями зупинять гармати?
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16.09.2024 22:30 Ответить
хороший у вас план товаріщ Володя
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16.09.2024 22:36 Ответить
зелений випердок, а ти цей план спочатку безуглій покажи!! бо вона ж може й забракувати його , "ана такая".
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16.09.2024 22:41 Ответить
Терпіння. Сценаристи з кварталу ще не зкреативили план перемоги Зеленского.
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16.09.2024 23:39 Ответить
Воно розумово хворе...
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16.09.2024 23:42 Ответить
Подожди... Мы еще от потужних угод по безопасности не отошли😁
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17.09.2024 00:00 Ответить
Залужений привіз?
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17.09.2024 00:40 Ответить
Закушуй, ваня, закушуй...
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17.09.2024 01:45 Ответить
До люстра подивись - там і ваню побачиш.
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17.09.2024 21:10 Ответить
О-о-о! Бачу, ваня, ти знаєшся на перверзіях. І при тому такий немудрий, що не знаєш,, як люстром користуватися. Чи знаєш, але боїшся того. Тоді ти ще й сцикун. Бо там можна не лише ваню побачити, а й дебіла. Чи не так?
І наостанок. Безкоштовна порада тобі, ваня, - Великому Знавцю Перверзій. Набери в писок гівна та й плюнь в мене. А потім сміливо слідуй курсом [вашого] руZZкага вайеннага карапля.
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18.09.2024 20:22 Ответить
У вас словесна дрисня. Вкусіть себе за дупу))
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18.09.2024 20:29 Ответить
Ти вже вернулося? Сиди там, куди післали, й не вилазь.
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18.09.2024 20:48 Ответить
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18.09.2024 20:56 Ответить
Надпотужно...
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17.09.2024 01:20 Ответить
Просто з цікавості: що і чому не вдалося дописати у фразі "ми будєм всєх бамбіть!"?
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17.09.2024 01:44 Ответить
У нього є план, ура таварісчі ура Мабуть ми заслуговуємо на оцей треш бо отоє все не звідкись з'явилося, обрала більшість - маємо наслідки
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17.09.2024 04:02 Ответить
Перемогу кого і над ким? Коли він таке говорить, страшно стає. Перемогу кують на полі битви, а не на відео,а тим паче марафоні
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17.09.2024 07:43 Ответить
Слово "план" має кілька значень.
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17.09.2024 08:33 Ответить
так усі плани у маряни давно написані що він вводить усіх в ОМАНу...
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17.09.2024 09:35 Ответить
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17.09.2024 10:13 Ответить
 
 