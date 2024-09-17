Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского.

США уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского относительно окончании войны.

Об этом во вторник, 17 сентября, во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - сказала представитель США.

Напомним, что 16 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинский мирный план уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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