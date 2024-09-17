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Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского.

США вже ознайомилися із планом Зеленського

США уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского относительно окончании войны.

Об этом во вторник, 17 сентября, во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - сказала представитель США.

Напомним, что 16 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинский мирный план уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

Читайте также: На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: В плане победы Украины есть 4 основных пункта и один дополнительный по послевоенному будущему, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) план (189) США (26672) Томас-Гринфилд Линда (33)


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Топ комментарии
+30
Ржали всім Госдепом.
Особливо сподобалися малюнки. 😁
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17.09.2024 20:26
+19
я сподіваюст, що презентація була без саудтрека і адміністрація Діду Джо не вмерла від сміху - їй ще до січня барабанити

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17.09.2024 20:31
+11
Коли на цю зе гниду прийде вже кара Божа?
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17.09.2024 20:27
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Мне вспоминается сразу «Один дома»
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17.09.2024 20:25 Ответить
Послиця, виправить негайно!
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17.09.2024 20:30 Ответить
Послюха, мабуть?
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17.09.2024 20:35 Ответить
Послиха , взагалі то ...
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17.09.2024 20:43 Ответить
посолка, послиця, послиня, посолкиня... може я чогось забув?
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17.09.2024 21:23 Ответить
Він пише якись булшит, а вони роблять вигляд, що він їм сподобався.
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17.09.2024 20:26 Ответить
Ржали всім Госдепом.
Особливо сподобалися малюнки. 😁
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17.09.2024 20:26 Ответить
я сподіваюст, що презентація була без саудтрека і адміністрація Діду Джо не вмерла від сміху - їй ще до січня барабанити

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17.09.2024 20:31 Ответить
Воно вже в стадії бикування - Єрмак це забезпечить.
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17.09.2024 20:41 Ответить
Там по миру головний агент Мацкви Козир - а шо він вовці довірить цей контакт з Кремлем ?
В ООН же вся ця рашистська гидота на связі . А Сибіга знову :, як й Кулеба , сидітиме позаду буратінки , а Єрмак поряд?
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17.09.2024 20:50 Ответить
прокурорка Анджела Девіс цьому бичку хвидко рожки повідшибає
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17.09.2024 20:54 Ответить
ну і ?

бо наш ЗЄльоний президент кожному "ЗЄпрезиденту-українцю" і навіть ненависним йому порохоботам нічого не каже - це ж не ми його вибирали, а обком

який обком ? обирав московський, а звітує фашингтонському
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17.09.2024 20:26 Ответить
"Слуга народу (українського)" - двох обкомів
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17.09.2024 20:33 Ответить
"У меня есть посьілка от вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому, что у вас документа о допуске к секретности нет!"
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17.09.2024 20:27 Ответить
Тут до "ворожки не ходи" - відхід армії пітьми на лінію зіткнення станом на 23.02.2022 взамін оголошення зебілами "вічного нейтралітету".
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17.09.2024 20:27 Ответить
***** на таке не піде....хібащо Україна погодиться розброїтися ще до цього.
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17.09.2024 20:43 Ответить
То просто в зюзі просрочений план
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17.09.2024 21:27 Ответить
Коли на цю зе гниду прийде вже кара Божа?
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17.09.2024 20:27 Ответить
Никто не даст нам избавленья.
По возрасту дальше помните?
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17.09.2024 21:40 Ответить
Зате пересічним укаїнцям цього плану знати не можна. бо поділять Україну без них
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17.09.2024 20:28 Ответить
так посолка чи ознайомився?
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17.09.2024 20:29 Ответить
Посолка
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17.09.2024 20:30 Ответить
І акуїв...
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17.09.2024 20:30 Ответить
А шо % народу ,цей закон підходе ...можно хочь один раз зачитати , чи США його хочуть согласувати з кремляндією ?
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17.09.2024 20:30 Ответить
План перемоги Зеленського:
1. Зняти серіальчик про Перемогу
2. Показати його на роісі
3. ...
4. ...
5. Profit
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17.09.2024 20:31 Ответить
Посолка.
Огірків...
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17.09.2024 20:32 Ответить
Посолка ... послиця ... послиня ... то як все таки правильно ?
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17.09.2024 20:33 Ответить
Сер, серуха, серуня... 😆
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17.09.2024 20:37 Ответить
Чукча объяснял.
Есть особый уполномоченный, есть пряный, есть посол на (ну вы поняли)
P.S а чукча с анекдотов ща тоже враг?
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17.09.2024 21:44 Ответить
А цей план бачила бур'яна? Звичайно ні і мовчить, бо знає, що вякати можна тільки на патріотів, на зелених слугориг нізя.
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17.09.2024 20:38 Ответить
А де ознайомитись з цим геніальним творіння ******** стратегічної військової науки від кварталу95?
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17.09.2024 20:40 Ответить
На РусВесне.
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17.09.2024 21:45 Ответить
Посолкиня жеж!
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17.09.2024 20:42 Ответить
А як буде російською посол жіночого роду?
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17.09.2024 20:44 Ответить
щє розумію посол ознайомилася,
а от посолка ознайомився - не розумію.
читаємо уважно заголовок...
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17.09.2024 20:49 Ответить
Еті да...
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17.09.2024 20:54 Ответить
буба ж все ясно сказав, що все залежить від партнерів і є 4 пункта
і пь'ятий, післявоєнний, який теж від них залежить.
бубіне діло було злітати в оман, зняти Залужного зі всім Генштабом і скласти пь'ять пунків, дорожну карту таку собі, для партнерів - він все чесно виконав!
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17.09.2024 20:42 Ответить
Дежав'ю...Прем'єрка Юля відмовилася показати газовий договір з расієй Президенту Ющенку...
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17.09.2024 20:43 Ответить
Ви шо там охрєнелі,неуки курва, посолка,послиці,журнашлюхи неуки курва,через ВАС,навіть читати нестала. Фу з купленими дипломами, кацапняча паскуда.
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17.09.2024 20:44 Ответить
Не стала?..🤔
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17.09.2024 21:23 Ответить
Скрутили і покурили по колу той план і поняли шо то х*рня
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17.09.2024 20:45 Ответить
Ми тут маєм поспілкуватись - значить план не тои
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17.09.2024 20:55 Ответить
Може спочатку про "мирний план" треба було розповісти громадянам країни???????
Я розумію, що наріки зі стажем не здають своїх діллерів. Але зараз клоун не в своєму цирку а на державній посаді.
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17.09.2024 20:56 Ответить
не вдивлюся ні разу якщо скоро буде гілекоптериня і леопардиця...
а на самому ділі цікавить питання, а якщо бубін мирний план схвалять і трамп, і геріс і байден, а після оголошення його українцям
українці скажуть - буба іди на хм і різко так почнуть мінять шини на автівках?
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17.09.2024 21:01 Ответить
- дай, Боже, нашому теляті вовка з'їсти!..)
А,може, все таки - посилка?))
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17.09.2024 21:06 Ответить
А так як українці для ЗЄлі - то бруд під нігтями, то стаду не треба той план показувати, нехай мовчки гинуть на фронті.
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17.09.2024 21:10 Ответить
Так ''мирний план'', чи ''план перемоги''? Це одне теж саме, чи різне і витягується залежно від обставин?
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17.09.2024 21:13 Ответить
Слухайте сюди
Прилітає Байден і ко на стелсах, підхоплюють зелю і єрмака, бо ж вони головні персонажі у цьому плані. Всі летять бамбіть маскву. Ворог то нікого не побачить. Побомбілі тихенько і в кущі, тобто хмарки. На кацапії станеться жахлива паніка, ***** нарешті піде за єльциним. А кого ж ********* кацапи. А нашого вовошку переможця. Нового ліліпутіна. Посадять на трон у кремлі. Звісно ж нас тепер ніхто не обідить. Бо рашка вступить в Україну.
Отакий я думаю там план.
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17.09.2024 21:14 Ответить
Воно має план і ще не вкурило, а поділилось з іншими, отакої...
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17.09.2024 21:56 Ответить
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США , , який буде "потрібен після війни". Джерело:
Якщо Байден схвалить план перемоги Президента України, то тут уже нема чим крити. Так порохоботи? Адже Байден прийде і порядок наведе, це ж ви так співали.
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17.09.2024 22:02 Ответить
10 пунктів плану перемоги:

1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від**біться від нас, але гроші наперед
7 мир не буває без грошей
8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
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17.09.2024 22:10 Ответить
Якби допомога озброєнням не була припинена надовго, нинішня бойова ситуація не була б такою пасивною.
https://www.yahoo.com/news/why-trumps-second-assassination-attempt-183251441.html
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17.09.2024 22:20 Ответить
В українській мові слова "посолка" нема.
Мадам Томас-Грінфілд - посол США при ООН.
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17.09.2024 22:45 Ответить
Переклад з дипломатичної мови: «Не треба зʼявлятися в Вашингтоні зі своїм так званим планом».
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18.09.2024 01:01 Ответить
 
 