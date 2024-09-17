Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского.
США уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского относительно окончании войны.
Об этом во вторник, 17 сентября, во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - сказала представитель США.
Напомним, что 16 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинский мирный план уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Особливо сподобалися малюнки. 😁
В ООН же вся ця рашистська гидота на связі . А Сибіга знову :, як й Кулеба , сидітиме позаду буратінки , а Єрмак поряд?
бо наш ЗЄльоний президент кожному "ЗЄпрезиденту-українцю" і навіть ненависним йому порохоботам нічого не каже - це ж не ми його вибирали, а обком
який обком ? обирав московський, а звітує фашингтонському
народу (українського)" - двох обкомів
По возрасту дальше помните?
1. Зняти серіальчик про Перемогу
2. Показати його на роісі
3. ...
4. ...
5. Profit
Огірків...
Есть особый уполномоченный, есть пряный, есть посол на (ну вы поняли)
P.S а чукча с анекдотов ща тоже враг?
а от посолка ознайомився - не розумію.
читаємо уважно заголовок...
і пь'ятий, післявоєнний, який теж від них залежить.
бубіне діло було злітати в оман, зняти Залужного зі всім Генштабом і скласти пь'ять пунків, дорожну карту таку собі, для партнерів - він все чесно виконав!
Я розумію, що наріки зі стажем не здають своїх діллерів. Але зараз клоун не в своєму цирку а на державній посаді.
а на самому ділі цікавить питання, а якщо бубін мирний план схвалять і трамп, і геріс і байден, а після оголошення його українцям
українці скажуть - буба іди на хм і різко так почнуть мінять шини на автівках?
А,може, все таки - посилка?))
Прилітає Байден і ко на стелсах, підхоплюють зелю і єрмака, бо ж вони головні персонажі у цьому плані. Всі летять бамбіть маскву. Ворог то нікого не побачить. Побомбілі тихенько і в кущі, тобто хмарки. На кацапії станеться жахлива паніка, ***** нарешті піде за єльциним. А кого ж ********* кацапи. А нашого вовошку переможця. Нового ліліпутіна. Посадять на трон у кремлі. Звісно ж нас тепер ніхто не обідить. Бо рашка вступить в Україну.
Отакий я думаю там план.
Якщо Байден схвалить план перемоги Президента України, то тут уже нема чим крити. Так порохоботи? Адже Байден прийде і порядок наведе, це ж ви так співали.
1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від**біться від нас, але гроші наперед
7 мир не буває без грошей
8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
https://www.yahoo.com/news/why-trumps-second-assassination-attempt-183251441.html
Мадам Томас-Грінфілд - посол США при ООН.