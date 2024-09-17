Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського

США вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.

Про це у вівторок, 17 вересня, під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - сказала представниця США.

Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що український план перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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