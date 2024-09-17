Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського
США вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.
Про це у вівторок, 17 вересня, під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - сказала представниця США.
Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що український план перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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Особливо сподобалися малюнки. 😁
В ООН же вся ця рашистська гидота на связі . А Сибіга знову :, як й Кулеба , сидітиме позаду буратінки , а Єрмак поряд?
бо наш ЗЄльоний президент кожному "ЗЄпрезиденту-українцю" і навіть ненависним йому порохоботам нічого не каже - це ж не ми його вибирали, а обком
який обком ? обирав московський, а звітує фашингтонському
народу (українського)" - двох обкомів
По возрасту дальше помните?
1. Зняти серіальчик про Перемогу
2. Показати його на роісі
3. ...
4. ...
5. Profit
Огірків...
Есть особый уполномоченный, есть пряный, есть посол на (ну вы поняли)
P.S а чукча с анекдотов ща тоже враг?
а от посолка ознайомився - не розумію.
читаємо уважно заголовок...
і пь'ятий, післявоєнний, який теж від них залежить.
бубіне діло було злітати в оман, зняти Залужного зі всім Генштабом і скласти пь'ять пунків, дорожну карту таку собі, для партнерів - він все чесно виконав!
Я розумію, що наріки зі стажем не здають своїх діллерів. Але зараз клоун не в своєму цирку а на державній посаді.
а на самому ділі цікавить питання, а якщо бубін мирний план схвалять і трамп, і геріс і байден, а після оголошення його українцям
українці скажуть - буба іди на хм і різко так почнуть мінять шини на автівках?
А,може, все таки - посилка?))
Прилітає Байден і ко на стелсах, підхоплюють зелю і єрмака, бо ж вони головні персонажі у цьому плані. Всі летять бамбіть маскву. Ворог то нікого не побачить. Побомбілі тихенько і в кущі, тобто хмарки. На кацапії станеться жахлива паніка, ***** нарешті піде за єльциним. А кого ж ********* кацапи. А нашого вовошку переможця. Нового ліліпутіна. Посадять на трон у кремлі. Звісно ж нас тепер ніхто не обідить. Бо рашка вступить в Україну.
Отакий я думаю там план.
Якщо Байден схвалить план перемоги Президента України, то тут уже нема чим крити. Так порохоботи? Адже Байден прийде і порядок наведе, це ж ви так співали.
1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від**біться від нас, але гроші наперед
7 мир не буває без грошей
8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
https://www.yahoo.com/news/why-trumps-second-assassination-attempt-183251441.html
Мадам Томас-Грінфілд - посол США при ООН.