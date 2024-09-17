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Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського

США вже ознайомилися із планом Зеленського

США вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.

Про це у вівторок, 17 вересня, під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - сказала представниця США.

Нагадаємо, що 16 вересня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що український план перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.

Читайте також: США в ООН закликали не допускати "втоми від України": "Українці розраховують на нас"

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також: У плані перемоги України є 4 основні пункти та один додатковий щодо післявоєнного майбутнього, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) план (170) США (22840) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+30
Ржали всім Госдепом.
Особливо сподобалися малюнки. 😁
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17.09.2024 20:26
+19
я сподіваюст, що презентація була без саудтрека і адміністрація Діду Джо не вмерла від сміху - їй ще до січня барабанити

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17.09.2024 20:31
+11
Коли на цю зе гниду прийде вже кара Божа?
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17.09.2024 20:27
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Мне вспоминается сразу «Один дома»
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17.09.2024 20:25 Відповісти
Послиця, виправить негайно!
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17.09.2024 20:30 Відповісти
Послюха, мабуть?
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17.09.2024 20:35 Відповісти
Послиха , взагалі то ...
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17.09.2024 20:43 Відповісти
посолка, послиця, послиня, посолкиня... може я чогось забув?
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17.09.2024 21:23 Відповісти
Він пише якись булшит, а вони роблять вигляд, що він їм сподобався.
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17.09.2024 20:26 Відповісти
Ржали всім Госдепом.
Особливо сподобалися малюнки. 😁
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17.09.2024 20:26 Відповісти
я сподіваюст, що презентація була без саудтрека і адміністрація Діду Джо не вмерла від сміху - їй ще до січня барабанити

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17.09.2024 20:31 Відповісти
Воно вже в стадії бикування - Єрмак це забезпечить.
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17.09.2024 20:41 Відповісти
Там по миру головний агент Мацкви Козир - а шо він вовці довірить цей контакт з Кремлем ?
В ООН же вся ця рашистська гидота на связі . А Сибіга знову :, як й Кулеба , сидітиме позаду буратінки , а Єрмак поряд?
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17.09.2024 20:50 Відповісти
прокурорка Анджела Девіс цьому бичку хвидко рожки повідшибає
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17.09.2024 20:54 Відповісти
ну і ?

бо наш ЗЄльоний президент кожному "ЗЄпрезиденту-українцю" і навіть ненависним йому порохоботам нічого не каже - це ж не ми його вибирали, а обком

який обком ? обирав московський, а звітує фашингтонському
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17.09.2024 20:26 Відповісти
"Слуга народу (українського)" - двох обкомів
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17.09.2024 20:33 Відповісти
"У меня есть посьілка от вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому, что у вас документа о допуске к секретности нет!"
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17.09.2024 20:27 Відповісти
Тут до "ворожки не ходи" - відхід армії пітьми на лінію зіткнення станом на 23.02.2022 взамін оголошення зебілами "вічного нейтралітету".
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17.09.2024 20:27 Відповісти
***** на таке не піде....хібащо Україна погодиться розброїтися ще до цього.
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17.09.2024 20:43 Відповісти
То просто в зюзі просрочений план
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17.09.2024 21:27 Відповісти
Коли на цю зе гниду прийде вже кара Божа?
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17.09.2024 20:27 Відповісти
Никто не даст нам избавленья.
По возрасту дальше помните?
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17.09.2024 21:40 Відповісти
Зате пересічним укаїнцям цього плану знати не можна. бо поділять Україну без них
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17.09.2024 20:28 Відповісти
так посолка чи ознайомився?
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17.09.2024 20:29 Відповісти
Посолка
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17.09.2024 20:30 Відповісти
І акуїв...
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17.09.2024 20:30 Відповісти
А шо % народу ,цей закон підходе ...можно хочь один раз зачитати , чи США його хочуть согласувати з кремляндією ?
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17.09.2024 20:30 Відповісти
План перемоги Зеленського:
1. Зняти серіальчик про Перемогу
2. Показати його на роісі
3. ...
4. ...
5. Profit
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17.09.2024 20:31 Відповісти
Посолка.
Огірків...
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17.09.2024 20:32 Відповісти
Посолка ... послиця ... послиня ... то як все таки правильно ?
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17.09.2024 20:33 Відповісти
Сер, серуха, серуня... 😆
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17.09.2024 20:37 Відповісти
Чукча объяснял.
Есть особый уполномоченный, есть пряный, есть посол на (ну вы поняли)
P.S а чукча с анекдотов ща тоже враг?
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17.09.2024 21:44 Відповісти
А цей план бачила бур'яна? Звичайно ні і мовчить, бо знає, що вякати можна тільки на патріотів, на зелених слугориг нізя.
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17.09.2024 20:38 Відповісти
А де ознайомитись з цим геніальним творіння ******** стратегічної військової науки від кварталу95?
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17.09.2024 20:40 Відповісти
На РусВесне.
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17.09.2024 21:45 Відповісти
Посолкиня жеж!
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17.09.2024 20:42 Відповісти
А як буде російською посол жіночого роду?
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17.09.2024 20:44 Відповісти
щє розумію посол ознайомилася,
а от посолка ознайомився - не розумію.
читаємо уважно заголовок...
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17.09.2024 20:49 Відповісти
Еті да...
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17.09.2024 20:54 Відповісти
буба ж все ясно сказав, що все залежить від партнерів і є 4 пункта
і пь'ятий, післявоєнний, який теж від них залежить.
бубіне діло було злітати в оман, зняти Залужного зі всім Генштабом і скласти пь'ять пунків, дорожну карту таку собі, для партнерів - він все чесно виконав!
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17.09.2024 20:42 Відповісти
Дежав'ю...Прем'єрка Юля відмовилася показати газовий договір з расієй Президенту Ющенку...
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17.09.2024 20:43 Відповісти
Ви шо там охрєнелі,неуки курва, посолка,послиці,журнашлюхи неуки курва,через ВАС,навіть читати нестала. Фу з купленими дипломами, кацапняча паскуда.
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17.09.2024 20:44 Відповісти
Не стала?..🤔
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17.09.2024 21:23 Відповісти
Скрутили і покурили по колу той план і поняли шо то х*рня
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17.09.2024 20:45 Відповісти
Ми тут маєм поспілкуватись - значить план не тои
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17.09.2024 20:55 Відповісти
Може спочатку про "мирний план" треба було розповісти громадянам країни???????
Я розумію, що наріки зі стажем не здають своїх діллерів. Але зараз клоун не в своєму цирку а на державній посаді.
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17.09.2024 20:56 Відповісти
не вдивлюся ні разу якщо скоро буде гілекоптериня і леопардиця...
а на самому ділі цікавить питання, а якщо бубін мирний план схвалять і трамп, і геріс і байден, а після оголошення його українцям
українці скажуть - буба іди на хм і різко так почнуть мінять шини на автівках?
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17.09.2024 21:01 Відповісти
- дай, Боже, нашому теляті вовка з'їсти!..)
А,може, все таки - посилка?))
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17.09.2024 21:06 Відповісти
А так як українці для ЗЄлі - то бруд під нігтями, то стаду не треба той план показувати, нехай мовчки гинуть на фронті.
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17.09.2024 21:10 Відповісти
Так ''мирний план'', чи ''план перемоги''? Це одне теж саме, чи різне і витягується залежно від обставин?
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17.09.2024 21:13 Відповісти
Слухайте сюди
Прилітає Байден і ко на стелсах, підхоплюють зелю і єрмака, бо ж вони головні персонажі у цьому плані. Всі летять бамбіть маскву. Ворог то нікого не побачить. Побомбілі тихенько і в кущі, тобто хмарки. На кацапії станеться жахлива паніка, ***** нарешті піде за єльциним. А кого ж ********* кацапи. А нашого вовошку переможця. Нового ліліпутіна. Посадять на трон у кремлі. Звісно ж нас тепер ніхто не обідить. Бо рашка вступить в Україну.
Отакий я думаю там план.
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17.09.2024 21:14 Відповісти
Воно має план і ще не вкурило, а поділилось з іншими, отакої...
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17.09.2024 21:56 Відповісти
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США , , який буде "потрібен після війни". Джерело:
Якщо Байден схвалить план перемоги Президента України, то тут уже нема чим крити. Так порохоботи? Адже Байден прийде і порядок наведе, це ж ви так співали.
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17.09.2024 22:02 Відповісти
10 пунктів плану перемоги:

1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від**біться від нас, але гроші наперед
7 мир не буває без грошей
8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
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17.09.2024 22:10 Відповісти
Якби допомога озброєнням не була припинена надовго, нинішня бойова ситуація не була б такою пасивною.
https://www.yahoo.com/news/why-trumps-second-assassination-attempt-183251441.html
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17.09.2024 22:20 Відповісти
В українській мові слова "посолка" нема.
Мадам Томас-Грінфілд - посол США при ООН.
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17.09.2024 22:45 Відповісти
Переклад з дипломатичної мови: «Не треба зʼявлятися в Вашингтоні зі своїм так званим планом».
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18.09.2024 01:01 Відповісти
 
 