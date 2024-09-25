"В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен зазначив, що Україна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів.

"З іншого боку, Путін не зацікавлений у такому мирі - нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна вийде з власної території. Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - наголосив держсекретар США.

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Також він заявив, що деякі країни на засіданні висунули свої пропозиції. Деякі не згадують Статут ООН або його принципи, не розрізняють агресора та жертву, закликають усі сторони до деескалації.

"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це не раз", - підсумував Блінкен.

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