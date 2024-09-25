"В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.
Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ.
Блінкен зазначив, що Україна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів.
"З іншого боку, Путін не зацікавлений у такому мирі - нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна вийде з власної території. Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - наголосив держсекретар США.
Також він заявив, що деякі країни на засіданні висунули свої пропозиції. Деякі не згадують Статут ООН або його принципи, не розрізняють агресора та жертву, закликають усі сторони до деескалації.
"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це не раз", - підсумував Блінкен.
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У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін та його свора:
сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася б - була б жива.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
Штати попросили помирати не так голосно.
Чи ти, може, трампіст, який читає все навиворіть?
Не розуміють- Байден, Салліван, Трамп, Венс!
На жаль!
Чекаємо на реакцію Камали Харріс.
тоді Яна треба називати Іваном ? а Ентоні то Євген ?
Так воно так і буде , якщо вести перемовини на умовах ***** . Мало того , Україною це не закінчиться . ! Я впевнений на 200% що після України ***** спробує атакувати країни НАТО . Отримає звіздюлєй звісно , але спробує . Бо не в пацанском стілє - давать заднюю . Якщо ти вже оголосив наміри обламати роги НАТО то повинен йти до кінця . Інакше братва не зрозуміє .
***** треба диктувати свої умови , нав'язувати свою волю . Йому треба спільно втовкмачити що Україна - існує мля , і це є - держава .!
Але більшість союзничків воліють за краще ховати голову в пісок . І моляться на - авось пронєсьот ..!
Та не пронєсьот панове !!
Пронесе лише тоді коли паРаша зникне з карти світу . Ось над чим треба працювати !! А ваші намагання її зберегти , утихомирити божевільну країну за допомогою балачок , а не " гамівної сорочки " - лише збільшують проблему .
Що ви хотіли від очей терориста з необмеженою владою?
Невже, адекватності та ******** вирішенням спільного існування в майбутньому?
Пустозвони.
В очах українців, російської федерації та так званих "росіян" теж не існує.