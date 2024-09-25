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Новини Війна
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"В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - Блінкен

Блінкен на Радбезі ООН: Путін вважає, що України не існує

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вважає Україну справжньою державою.

Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен зазначив, що Україна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів.

"З іншого боку, Путін не зацікавлений у такому мирі - нещодавно заявив, що Росія повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Іншими словами, коли Україна вийде з власної території. Путін продовжує брехливо стверджувати, що Україна не є справжньою державою. В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - наголосив держсекретар США.

Читайте: Блінкен ознайомився з елементами мирного плану Зеленського, чекаємо на зустріч президентів, - речник Держдепу Міллер

Також він заявив, що деякі країни на засіданні висунули свої пропозиції. Деякі не згадують Статут ООН або його принципи, не розрізняють агресора та жертву, закликають усі сторони до деескалації.

"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це не раз", - підсумував Блінкен.

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Автор: 

путін володимир (23857) росія (65316) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+19
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25.09.2024 09:38
+17
В очах українського народу жалюгіднійще за ***** нічого немає.
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25.09.2024 09:38
+13
Бережи Вас Боже, Шановний Пане Блінкен!
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25.09.2024 09:37
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То хто иому доктор?
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25.09.2024 09:35 Відповісти
А хто ж цьому виродку завадив захопити Київ за три дні, марсіяни?
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25.09.2024 09:36 Відповісти
Бережи Вас Боже, Шановний Пане Блінкен!
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25.09.2024 09:37 Відповісти
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25.09.2024 09:38 Відповісти
В очах українського народу жалюгіднійще за ***** нічого немає.
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25.09.2024 09:38 Відповісти
Жалюгідніше куйла - це боятися самого куйла - цю плешиву чемоданну моль.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін та його свора:
сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася б - була б жива.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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25.09.2024 13:21 Відповісти
Тобто - США погоджуються з ****** , коли забороняють нам як слід бити по кацапах ?!
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25.09.2024 09:38 Відповісти
Просто українці не надали переконливих аргументів, чому вони не хочуть помирати.

Штати попросили помирати не так голосно.
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25.09.2024 09:46 Відповісти
Він каже що деякі закликають УСІ сторони до деескалації, бо не розрізняють хто агресор, а хто жертва. А сам Блінкен чого закликає до деескалації тільки Україну?Вважає що агресор це ми? Тому не дають дозволу бити по кацапні?
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25.09.2024 09:39 Відповісти
в цій інфі говориться лише про те, що Блінкен критикує заклики до деескалації.
Чи ти, може, трампіст, який читає все навиворіть?
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25.09.2024 11:29 Відповісти
Тю, а дехто, нещодавно зазирав йому в очі і бачив там мир і небажання війни. Мабуть, в різні очі (вічка?) дивилися .
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25.09.2024 09:42 Відповісти
Ну що ж тому Блінкену весь час треба підказувати - речення треба продовжити так - а США не вважають ерефію державою і мають сумніви у існуванні російського народу.
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25.09.2024 09:43 Відповісти
Блінкен розуміє!
Не розуміють- Байден, Салліван, Трамп, Венс!
На жаль!
Чекаємо на реакцію Камали Харріс.
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25.09.2024 09:44 Відповісти
Баляндраси Блінкена відрізняютсья від його дій, тому нема чого його слухати.
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25.09.2024 10:05 Відповісти
Панове журналісти, припиніть писати оте прізвище з великої літери! *уйло і в Африці *уйло!
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25.09.2024 09:44 Відповісти
ну так !!! "путін" слід писати з маленької\ літери, а "Х_у_й_ло" з великої, все ж таки глава держави паРаша ...
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25.09.2024 10:03 Відповісти
Я теж оголошував...Чому російські імена називають українською ? Чому Ігор, а не Єгор ,чому Володимир а не Владімір...? Ми ніяк не навчимось...
тоді Яна треба називати Іваном ? а Ентоні то Євген ?
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25.09.2024 10:20 Відповісти
ІМНО, про те ***** - можна з великої. Тому що в нас є своє ***** з маленької...
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25.09.2024 11:30 Відповісти
Нехай у цього Блінкінда запитають: - А ви забули , що саме США підписували разом з іншими гарантами Будапештський меморандум, і саме ваша країна - є такими ж п*здаболами і зрадникам , як і інши покитьки - підписанти??👈
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25.09.2024 09:45 Відповісти
То що? Коли там другий саміт миру? Коли ми вже виводимо свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей?
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25.09.2024 09:48 Відповісти
Насправді в його голові існує Блінкен не володіє повною картиною і він це неодноразово сам казав , але істині причини цієї війни схоже інші не ті які були озвучені " денацифікаціч і демілітаризаці"
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25.09.2024 09:50 Відповісти
Штати більше бояться програшу та розпаду Засрашки, ніж програшу Украіни!
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25.09.2024 09:53 Відповісти
ņe to što bojatsa - oņi ņehotjat razgrebatj eto dermo esļi šos poide ņi tak.
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25.09.2024 09:55 Відповісти
Це брехня бо ніякого розпаду не буде, що СССР розпалося , нафта була по 20 і дешевше, ембарго було, зараз нема третини цього, СВІТ, Європа, США живе як нічого немає!!!!!!! Такери ходять і в ЄС і в США і Канаду, про Індію та Китай можно не казати.
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25.09.2024 10:36 Відповісти
"В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує" . ņičovo , koli emu v dveri bunkera postukajut so slovami "dobrova večeru , mi s Ukraini" vin srazu vse uznaet. pered smertju.
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25.09.2024 09:54 Відповісти
русня ..генетичні монголо тюркскі народи ..і це все ...я ще дивуюся, як московія змогла вмовити венгрів та угорців ,шо вони їхні ...вже давно зроблені днка ,які підтвержують походження балканських народів, як індоєвропейських та словянських, які походять від Київської Русі...пора вже з московською ордою розібратися , єдністью словянських народів , як колись це змогли зробити, об'єднавшись нащі пращюри !!!
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25.09.2024 10:00 Відповісти
"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це не раз", - підсумував Блінкен. Джерело:
Так воно так і буде , якщо вести перемовини на умовах ***** . Мало того , Україною це не закінчиться . ! Я впевнений на 200% що після України ***** спробує атакувати країни НАТО . Отримає звіздюлєй звісно , але спробує . Бо не в пацанском стілє - давать заднюю . Якщо ти вже оголосив наміри обламати роги НАТО то повинен йти до кінця . Інакше братва не зрозуміє .
***** треба диктувати свої умови , нав'язувати свою волю . Йому треба спільно втовкмачити що Україна - існує мля , і це є - держава .!
Але більшість союзничків воліють за краще ховати голову в пісок . І моляться на - авось пронєсьот ..!
Та не пронєсьот панове !!
Пронесе лише тоді коли паРаша зникне з карти світу . Ось над чим треба працювати !! А ваші намагання її зберегти , утихомирити божевільну країну за допомогою балачок , а не " гамівної сорочки " - лише збільшують проблему .
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25.09.2024 10:04 Відповісти
В його очах і США з Блінкеном в бетоні замуровані.
Що ви хотіли від очей терориста з необмеженою владою?
Невже, адекватності та ******** вирішенням спільного існування в майбутньому?
Пустозвони.
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25.09.2024 10:14 Відповісти
вибори 2019 року показали, що 73% населення України насрати на Україну і на її майбутнє існування. Проміняли країну на обіцянки халяви і дешевої жратви
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25.09.2024 10:16 Відповісти
Точніше 73% від 49% хто прийшов на вибори.
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25.09.2024 12:49 Відповісти
та для ***** і російського народу не існує, бо якби існував він би так завзято його не знищував!
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25.09.2024 10:20 Відповісти
Всі ті хто не згадують статут ООН мають бути викинуті з цієї огранізації і їх думка має бути ігнорована всіма іншими, хто є членами ООН - а отже повністю поділяють принципи міжнародного права.
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25.09.2024 10:24 Відповісти
Все в нього існує, просто він пропагандон і шантажист світового рівня, який постійно бере на понт цивілізований захід.
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25.09.2024 10:33 Відповісти
Це була добряча каменюка від Блінкена прямо в макітру блазня, який раніше бачив мир в очах Пуйла.
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25.09.2024 10:36 Відповісти
Хе-хе... Блінкен, не блінкай язиком цю муйню. На сьогодні "в очах" пупкіна нема нічого іншого - тільки Україна і її народ. І не тільки в очах, а й поперек горла ))) Називається - дурне поїхало в турне... Це він раніше дуркував і "брав на понт". Кацап звичайний - нагла тварюка. Тільки в морду.
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25.09.2024 10:36 Відповісти
Україна більше держава ніж ця відстала китайська провінція.
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25.09.2024 10:36 Відповісти
зеленский заглядывает в глаз *****
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25.09.2024 10:48 Відповісти
Такорї країни як россія насправді не існує. Це зброд різноманітних народів, що досить вороже налаштовані друг до друга. Нажаль наша влада не підтримує сепаратистів на россії і не підтримує на россії диверсійну діяльність. Сепаратизм - це чудова зброя проти кремля.
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25.09.2024 12:32 Відповісти
Ну, тут навзаєм, так би мовити.

В очах українців, російської федерації та так званих "росіян" теж не існує.
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25.09.2024 12:48 Відповісти
 
 