Лула да Силва на Генассамблее ООН продвигает китайско-бразильский "мирный план" относительно Украины, - Reuters
На открытии заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии Лула да Силва продвигал среди стран-участников "мирный план" по Украине, разработанный совместно с Китаем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что да Силва стремится, чтобы этот документ 27 сентября поддержали представители 20 стран Глобального Юга.
Бразильские дипломаты рассказали Reuters, что над продвижением плана активно работает советник президента Бразилии по вопросам внешней политики Селсу Аморим. И ожидается, что на встрече в Нью-Йорке 26 сентября будут представители ОАЭ, Мексики, ЮАР, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.
"Цель состоит в том, чтобы выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты", - пояснил собеседник агентства.
Китайско-бразильский "мирный план"
Китайско-бразильский "мирный план" призывает "к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога", причем не требуя от страны-агрессора России вывода войск с территории Украины.
В конце мая Китай и Бразилия обозначили общую позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине" и поддержали проведение Саммита мира при равноправном участии всех сторон.
28 августа специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал больше стран одобрить его "мирный план" по Украине.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
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то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
ритиукував...
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У ядерній фізиці досягнення критичної маси негайно призводить до ядерної реакції і виділення гігантської кількості енергії (ядерного вибуху).
Спасіба, нє нада!
представники цих країн ни разу не приїжджали до України у часи війни
Тому пішли вони разом з Сильвою і своїм любимим хутиним на фер
За ним - вся Україна буде під п'ятою московитих!
- потрібно запросити офійційно президентів і премьерів до України по черзі,
звісно усі відмовлять . Тоді можно усьому світу показувати як ці бабуіни торгують Україною на користь *****.
ЯКЕ ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЧОМУСЬ ПОВЧАТИ УКРАЇНУ , якщо даже не були у цій країні
Чел реально сумел это сделать. Не уважаю, но признаю.
Раша забирає грощі у свого народу і фінансує праві і ліві фонди і політиків по всьому світу, ото і весь секрет.
Сирський, - за походженням білорус із Гомельської області, хоча й народився у росії.
І скільки коштує ліцензія, щоб отримати право на коментарі до висловів Вашої милості?
Кацап і в Африці кацап, поводить сбе як кацап, розмовляє як кацап, демонструє рабську поведінку як кацап, заперечувати це можуть тільки або кацапи або їх захисники з бото ферм. Маю надію що ти просто не подумав перед тим як написати комент.