Лула да Силва на Генассамблее ООН продвигает китайско-бразильский "мирный план" относительно Украины, - Reuters

На открытии заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии Лула да Силва продвигал среди стран-участников "мирный план" по Украине, разработанный совместно с Китаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что да Силва стремится, чтобы этот документ 27 сентября поддержали представители 20 стран Глобального Юга.

Бразильские дипломаты рассказали Reuters, что над продвижением плана активно работает советник президента Бразилии по вопросам внешней политики Селсу Аморим. И ожидается, что на встрече в Нью-Йорке 26 сентября будут представители ОАЭ, Мексики, ЮАР, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.

"Цель состоит в том, чтобы выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты", - пояснил собеседник агентства.

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Китайско-бразильский "мирный план"

Китайско-бразильский "мирный план" призывает "к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога", причем не требуя от страны-агрессора России вывода войск с территории Украины.

В конце мая Китай и Бразилия обозначили общую позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине" и поддержали проведение Саммита мира при равноправном участии всех сторон.

28 августа специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал больше стран одобрить его "мирный план" по Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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