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Лула да Силва на Генассамблее ООН продвигает китайско-бразильский "мирный план" относительно Украины, - Reuters

Бразилія на Генасамблеї ООН просуває спільний з Китаєм

На открытии заседания Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии Лула да Силва продвигал среди стран-участников "мирный план" по Украине, разработанный совместно с Китаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что да Силва стремится, чтобы этот документ 27 сентября поддержали представители 20 стран Глобального Юга.

Бразильские дипломаты рассказали Reuters, что над продвижением плана активно работает советник президента Бразилии по вопросам внешней политики Селсу Аморим. И ожидается, что на встрече в Нью-Йорке 26 сентября будут представители ОАЭ, Мексики, ЮАР, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Колумбии.

"Цель состоит в том, чтобы выслушать, что могут предложить эти страны, создать критическую массу и рассмотреть эти пункты", - пояснил собеседник агентства.

Читайте также: Зеленский о китайско-бразильской инициативе относительно мира в Украине: Это выгодный России "политический ледокол" против любого дипломатического решения

Китайско-бразильский "мирный план"

Китайско-бразильский "мирный план" призывает "к деэскалации ситуации и возобновлению прямого диалога", причем не требуя от страны-агрессора России вывода войск с территории Украины.

В конце мая Китай и Бразилия обозначили общую позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине" и поддержали проведение Саммита мира при равноправном участии всех сторон.

28 августа специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал больше стран одобрить его "мирный план" по Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Читайте также: Бразилия будет сохранять нейтралитет в российско-украинской войне, - президент Лула да Силва

Автор: 

Бразилия (305) Китай (2990) Лула да Силва (24)


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Топ комментарии
+13
****** да Сільва

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25.09.2024 10:39
+9
Ця перестаріла Лола, чи Лоліта із сельви може торгувати влчсною країною, власною дружиною, чи чоловіком, власним є*алом, врешті, але аж ніяк не українськими територіями. Хоча мені здається, якщо буде торгувати власною країною, то є*ало йому співвітчизники зіпсують тау, що торгувати ним вже не зможе. На*уй ларьочників!
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25.09.2024 10:54
+7
тільки, мабуть, від тринідат і тобаго, ще не сказали, що оон, обісраний нікчемний кооперативчик про поговорити і не більше, але за великі гроші.
то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
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25.09.2024 10:38
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Правила форума Совет форумчан
тільки, мабуть, від тринідат і тобаго, ще не сказали, що оон, обісраний нікчемний кооперативчик про поговорити і не більше, але за великі гроші.
то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
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25.09.2024 10:38 Ответить
****** да Сільва

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25.09.2024 10:39 Ответить
ПРосувають й Єрмаківці - А ОТ НЕ ПРОСУВАЄТЬСЯ!!!
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25.09.2024 10:40 Ответить
і не пішла б ця Лула до Сілви? Навіть опариш, що так поржав над українцями і то розкритиукував...
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25.09.2024 10:42 Ответить
Забув про визнання Україною на законодавчому рівні Бразильського КАРНАВАЛУ , як обов'язкового щорічного заходу святкування Мирного плану Глобального ПІВНЯ. (петуха - рос.)
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25.09.2024 10:45 Ответить
х#йЛула соСильва
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25.09.2024 10:46 Ответить
Кремлівські повії вийшли на окружну ...
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25.09.2024 10:52 Ответить
Скоріше китайські
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25.09.2024 11:07 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=z-25fr23LsA Сікорський звернувся до Небензі | Що радянські солдати робили у Польщі? (5:36)
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25.09.2024 10:52 Ответить
Ця перестаріла Лола, чи Лоліта із сельви може торгувати влчсною країною, власною дружиною, чи чоловіком, власним є*алом, врешті, але аж ніяк не українськими територіями. Хоча мені здається, якщо буде торгувати власною країною, то є*ало йому співвітчизники зіпсують тау, що торгувати ним вже не зможе. На*уй ларьочників!
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25.09.2024 10:54 Ответить
Как Ермак скажет так и будет
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25.09.2024 10:57 Ответить
Як єрмачмо пердне, так разом з ішаком і винюхають!
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25.09.2024 14:26 Ответить
"Мета полягає в тому, щоб... створити критичну масу..." Джерело:
**********
У ядерній фізиці досягнення критичної маси негайно призводить до ядерної реакції і виділення гігантської кількості енергії (ядерного вибуху).

Спасіба, нє нада!

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25.09.2024 10:59 Ответить
ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:

представники цих країн ни разу не приїжджали до України у часи війни
Тому пішли вони разом з Сильвою і своїм любимим хутиним на фер
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25.09.2024 11:03 Ответить
В джунглі Амазонки і на пальму, нехай там собі бананимирні просуває. Разом з жовтопикими.
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25.09.2024 11:13 Ответить
Хай ця Дупа да Сліва продвигає цей план серед диких обіз'ян,котрих,як загальновідомо, в Бразилії трохи менше ніж донів Педро.
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25.09.2024 11:31 Ответить
****** да Сілва йде на йух
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25.09.2024 11:31 Ответить
То хай вони запросять до себе птн-птх, він їм на їхній теритрорії розпочне війну, а вони в себе й просувають цей ганебний "зрадний план" для України!
За ним - вся Україна буде під п'ятою московитих!
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25.09.2024 11:44 Ответить
он и свою страну на карте указкой не покажет а Украина для него ваще а де это Щеки дует может чего как Индии бесплатно за ракушки продадут Халяву увидел вот путину в дуду и дует
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25.09.2024 11:50 Ответить
Ось як поставити на місце країни того Півдня
- потрібно запросити офійційно президентів і премьерів до України по черзі,
звісно усі відмовлять . Тоді можно усьому світу показувати як ці бабуіни торгують Україною на користь *****.
ЯКЕ ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЧОМУСЬ ПОВЧАТИ УКРАЇНУ , якщо даже не були у цій країні
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25.09.2024 12:01 Ответить
Что ни говорите, а хйлу надо отдать должное, - ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕМЬЕРЫ и прочий мировой полит сброд целует его в жопу, все политики (христиане, индусы, муслимы, ...) - холуйствуют перед ним, презрев свое достоинство, продав свою душу, и т.д.
Чел реально сумел это сделать. Не уважаю, но признаю.
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25.09.2024 12:16 Ответить
Наївний чи як.
Раша забирає грощі у свого народу і фінансує праві і ліві фонди і політиків по всьому світу, ото і весь секрет.
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25.09.2024 12:27 Ответить
КОНДОМИ НА ЗАРПЛАТНІ КРЕМЛЯ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ВІДЧУВАЮТЬ ЩО ПЕРЕМОГА ТРАМПА ДАСТЬ БОЛОТУ ПЕРЕМОГУ.
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25.09.2024 12:25 Ответить
У нас теж не краще
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25.09.2024 12:29 Ответить
Арахамія - мінгрел за походженням (субетнічна група грузинів). Принаймні прізвище у нього типово мінгрельське.

Сирський, - за походженням білорус із Гомельської області, хоча й народився у росії.
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25.09.2024 13:06 Ответить
На кой ти це мені пишеш ?
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25.09.2024 13:13 Ответить
Де можна ознайомитися зі списком коментаторів, яким дозволено коментувати дописи такої важливої персони?

І скільки коштує ліцензія, щоб отримати право на коментарі до висловів Вашої милості?
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25.09.2024 15:01 Ответить
Мені цікаво навіщо люди уточнюють сорт лайна, чи вони настільки лайнофіли.
Кацап і в Африці кацап, поводить сбе як кацап, розмовляє як кацап, демонструє рабську поведінку як кацап, заперечувати це можуть тільки або кацапи або їх захисники з бото ферм. Маю надію що ти просто не подумав перед тим як написати комент.
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25.09.2024 15:38 Ответить
какая то непродвинутая обезьяна *****........................................
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25.09.2024 13:16 Ответить
Покемон без освіти.
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25.09.2024 20:32 Ответить
 
 