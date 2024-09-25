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Лула да Сілва на Генасамблеї ООН просуває китайсько-бразильський "мирний план" щодо України, - Reuters

Бразилія на Генасамблеї ООН просуває спільний з Китаєм

На відкритті засідання Генеральної Асамблеї ООН президент Бразилії Лула да Сілва просував серед країн-учасників "мирний план" щодо України, розроблений спільно з Китаєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що да Сілва прагне, щоб цей документ 27 вересня підтримали представники 20 країн Глобального Півдня.

Бразильські дипломати розповіли Reuters, що над просуванням плану активно працює радник президента Бразилії із зовнішньої політики Селсу Аморім. І очікується, що на зустрічі в Нью-Йорку 26 вересня будуть представники ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.

"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти", - пояснив співрозмовник агентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про китайсько-бразильську ініціативу щодо миру в Україні: Це вигідний Росії "політичний криголам" проти будь-якого дипломатичного рішення

Китайсько-бразильський "мирний план"

Китайсько-бразильський "мирний план" закликає "до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу", причому не вимагаючи від країни-агресора Росії виведення військ з території України.

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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Автор: 

Бразилія (279) Китай (4618) Лула да Сілва (25)


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Топ коментарі
+13
****** да Сільва

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25.09.2024 10:39
+9
Ця перестаріла Лола, чи Лоліта із сельви може торгувати влчсною країною, власною дружиною, чи чоловіком, власним є*алом, врешті, але аж ніяк не українськими територіями. Хоча мені здається, якщо буде торгувати власною країною, то є*ало йому співвітчизники зіпсують тау, що торгувати ним вже не зможе. На*уй ларьочників!
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25.09.2024 10:54
+7
тільки, мабуть, від тринідат і тобаго, ще не сказали, що оон, обісраний нікчемний кооперативчик про поговорити і не більше, але за великі гроші.
то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
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25.09.2024 10:38
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тільки, мабуть, від тринідат і тобаго, ще не сказали, що оон, обісраний нікчемний кооперативчик про поговорити і не більше, але за великі гроші.
то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
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25.09.2024 10:38 Відповісти
****** да Сільва

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25.09.2024 10:39 Відповісти
ПРосувають й Єрмаківці - А ОТ НЕ ПРОСУВАЄТЬСЯ!!!
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25.09.2024 10:40 Відповісти
і не пішла б ця Лула до Сілви? Навіть опариш, що так поржав над українцями і то розкритиукував...
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25.09.2024 10:42 Відповісти
Забув про визнання Україною на законодавчому рівні Бразильського КАРНАВАЛУ , як обов'язкового щорічного заходу святкування Мирного плану Глобального ПІВНЯ. (петуха - рос.)
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25.09.2024 10:45 Відповісти
х#йЛула соСильва
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25.09.2024 10:46 Відповісти
Кремлівські повії вийшли на окружну ...
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25.09.2024 10:52 Відповісти
Скоріше китайські
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25.09.2024 11:07 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=z-25fr23LsA Сікорський звернувся до Небензі | Що радянські солдати робили у Польщі? (5:36)
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25.09.2024 10:52 Відповісти
Ця перестаріла Лола, чи Лоліта із сельви може торгувати влчсною країною, власною дружиною, чи чоловіком, власним є*алом, врешті, але аж ніяк не українськими територіями. Хоча мені здається, якщо буде торгувати власною країною, то є*ало йому співвітчизники зіпсують тау, що торгувати ним вже не зможе. На*уй ларьочників!
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25.09.2024 10:54 Відповісти
Как Ермак скажет так и будет
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25.09.2024 10:57 Відповісти
Як єрмачмо пердне, так разом з ішаком і винюхають!
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25.09.2024 14:26 Відповісти
"Мета полягає в тому, щоб... створити критичну масу..." Джерело:
**********
У ядерній фізиці досягнення критичної маси негайно призводить до ядерної реакції і виділення гігантської кількості енергії (ядерного вибуху).

Спасіба, нє нада!

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25.09.2024 10:59 Відповісти
ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії. Джерело:

представники цих країн ни разу не приїжджали до України у часи війни
Тому пішли вони разом з Сильвою і своїм любимим хутиним на фер
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25.09.2024 11:03 Відповісти
В джунглі Амазонки і на пальму, нехай там собі бананимирні просуває. Разом з жовтопикими.
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25.09.2024 11:13 Відповісти
Хай ця Дупа да Сліва продвигає цей план серед диких обіз'ян,котрих,як загальновідомо, в Бразилії трохи менше ніж донів Педро.
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25.09.2024 11:31 Відповісти
****** да Сілва йде на йух
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25.09.2024 11:31 Відповісти
То хай вони запросять до себе птн-птх, він їм на їхній теритрорії розпочне війну, а вони в себе й просувають цей ганебний "зрадний план" для України!
За ним - вся Україна буде під п'ятою московитих!
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25.09.2024 11:44 Відповісти
он и свою страну на карте указкой не покажет а Украина для него ваще а де это Щеки дует может чего как Индии бесплатно за ракушки продадут Халяву увидел вот путину в дуду и дует
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25.09.2024 11:50 Відповісти
Ось як поставити на місце країни того Півдня
- потрібно запросити офійційно президентів і премьерів до України по черзі,
звісно усі відмовлять . Тоді можно усьому світу показувати як ці бабуіни торгують Україною на користь *****.
ЯКЕ ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЧОМУСЬ ПОВЧАТИ УКРАЇНУ , якщо даже не були у цій країні
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25.09.2024 12:01 Відповісти
Что ни говорите, а хйлу надо отдать должное, - ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕМЬЕРЫ и прочий мировой полит сброд целует его в жопу, все политики (христиане, индусы, муслимы, ...) - холуйствуют перед ним, презрев свое достоинство, продав свою душу, и т.д.
Чел реально сумел это сделать. Не уважаю, но признаю.
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25.09.2024 12:16 Відповісти
Наївний чи як.
Раша забирає грощі у свого народу і фінансує праві і ліві фонди і політиків по всьому світу, ото і весь секрет.
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25.09.2024 12:27 Відповісти
КОНДОМИ НА ЗАРПЛАТНІ КРЕМЛЯ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ВІДЧУВАЮТЬ ЩО ПЕРЕМОГА ТРАМПА ДАСТЬ БОЛОТУ ПЕРЕМОГУ.
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25.09.2024 12:25 Відповісти
У нас теж не краще
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25.09.2024 12:29 Відповісти
Арахамія - мінгрел за походженням (субетнічна група грузинів). Принаймні прізвище у нього типово мінгрельське.

Сирський, - за походженням білорус із Гомельської області, хоча й народився у росії.
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25.09.2024 13:06 Відповісти
На кой ти це мені пишеш ?
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25.09.2024 13:13 Відповісти
Де можна ознайомитися зі списком коментаторів, яким дозволено коментувати дописи такої важливої персони?

І скільки коштує ліцензія, щоб отримати право на коментарі до висловів Вашої милості?
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25.09.2024 15:01 Відповісти
Мені цікаво навіщо люди уточнюють сорт лайна, чи вони настільки лайнофіли.
Кацап і в Африці кацап, поводить сбе як кацап, розмовляє як кацап, демонструє рабську поведінку як кацап, заперечувати це можуть тільки або кацапи або їх захисники з бото ферм. Маю надію що ти просто не подумав перед тим як написати комент.
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25.09.2024 15:38 Відповісти
какая то непродвинутая обезьяна *****........................................
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25.09.2024 13:16 Відповісти
Покемон без освіти.
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25.09.2024 20:32 Відповісти
 
 