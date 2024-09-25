Лула да Сілва на Генасамблеї ООН просуває китайсько-бразильський "мирний план" щодо України, - Reuters
На відкритті засідання Генеральної Асамблеї ООН президент Бразилії Лула да Сілва просував серед країн-учасників "мирний план" щодо України, розроблений спільно з Китаєм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що да Сілва прагне, щоб цей документ 27 вересня підтримали представники 20 країн Глобального Півдня.
Бразильські дипломати розповіли Reuters, що над просуванням плану активно працює радник президента Бразилії із зовнішньої політики Селсу Аморім. І очікується, що на зустрічі в Нью-Йорку 26 вересня будуть представники ОАЕ, Мексики, ПАР, Саудівської Аравії, Індонезії, Єгипту та Колумбії.
"Мета полягає в тому, щоб вислухати, що можуть запропонувати ці країни, створити критичну масу і розглянути ці пункти", - пояснив співрозмовник агентства.
Китайсько-бразильський "мирний план"
Китайсько-бразильський "мирний план" закликає "до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу", причому не вимагаючи від країни-агресора Росії виведення військ з території України.
Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.
28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то, яка різниця, що там чеше лула?
але, ім'я красиве, лула де сілва.
ритиукував...
**********
У ядерній фізиці досягнення критичної маси негайно призводить до ядерної реакції і виділення гігантської кількості енергії (ядерного вибуху).
Спасіба, нє нада!
представники цих країн ни разу не приїжджали до України у часи війни
Тому пішли вони разом з Сильвою і своїм любимим хутиним на фер
За ним - вся Україна буде під п'ятою московитих!
- потрібно запросити офійційно президентів і премьерів до України по черзі,
звісно усі відмовлять . Тоді можно усьому світу показувати як ці бабуіни торгують Україною на користь *****.
ЯКЕ ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ЧОМУСЬ ПОВЧАТИ УКРАЇНУ , якщо даже не були у цій країні
Чел реально сумел это сделать. Не уважаю, но признаю.
Раша забирає грощі у свого народу і фінансує праві і ліві фонди і політиків по всьому світу, ото і весь секрет.
Сирський, - за походженням білорус із Гомельської області, хоча й народився у росії.
І скільки коштує ліцензія, щоб отримати право на коментарі до висловів Вашої милості?
Кацап і в Африці кацап, поводить сбе як кацап, розмовляє як кацап, демонструє рабську поведінку як кацап, заперечувати це можуть тільки або кацапи або їх захисники з бото ферм. Маю надію що ти просто не подумав перед тим як написати комент.