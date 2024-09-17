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Новини Війна
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Бразилія зберігатиме нейтралітет у російсько-українській війні, - президент Лула да Сілва

Президент Бразилії Лула да Сілва

Бразилія не може стати на чийсь бік у російсько-українській війні. Учасники війни, які зараз закликають до діалогу з країною, повинні були робити це до початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Correio Braziliense.

"Для Бразилії важливо не брати участі у війні між Україною та Росією. Тому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хочуть говорити з нами зараз, могли б говорити з нами до початку війни", - сказав він.

Лула да Сілва зауважив, що Бразилія вже засудила російське вторгнення в Україну, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у бойових діях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом

Як пише видання, таку заяву бразильський президент зробив після того, як Володимир Зеленський закликав його приїхати в Україну та "подивитися на війну власними очима".

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

В інтерв'ю бразильському каналу Metrópoles Зеленський заявив, що якби Лула да Сілва підтримував Україну, то він би допоміг зупинити війну, оскільки Бразилія має великий вплив у світі.

Китай і Бразилія домовилися про спільний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. 

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

Автор: 

Бразилія (279) Лула да Сілва (25)


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Топ коментарі
+9
Особистість людини майже повністю формується до 7..9 років. Оце, що на фото (двічі несудиме), навчилося читати після десяти, кинуло школу після 2-го класу, і не має ніякої формальної освіти.

Бразильцям, очевидно, такий проффесіонал зайшов "на ура".
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17.09.2024 14:10
+7
Можна ляпати що завгодно і клепати будь-які плани, якщо тебе від мордору відділяє океан.
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17.09.2024 14:07
+5
Нейтралітет , коли відбувається агрессія - ЦЕ ПІДТРИМКА АГРЕССОРА!
Мовчазна співучасть!
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17.09.2024 15:00
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Можна ляпати що завгодно і клепати будь-які плани, якщо тебе від мордору відділяє океан.
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17.09.2024 14:07 Відповісти
Мішка да Грішка, пішов ти нагуй!
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17.09.2024 14:10 Відповісти
Особистість людини майже повністю формується до 7..9 років. Оце, що на фото (двічі несудиме), навчилося читати після десяти, кинуло школу після 2-го класу, і не має ніякої формальної освіти.

Бразильцям, очевидно, такий проффесіонал зайшов "на ура".
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17.09.2024 14:10 Відповісти
До речі, Україна нагороджувала це опудало Орденом Ярослава Мудрого і Орденом Свободи (2003 і 2009-й роки, відповідно). Перший указ підписав Кучма, другий -- Ющенко.
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17.09.2024 14:14 Відповісти
за що?
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17.09.2024 15:08 Відповісти
Стандартно -- "за величезний особистий внесок у розвиток співробітництва blah blah".
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17.09.2024 15:16 Відповісти
Сказал, что ему похер, кто там на кого напал и чем это закончится.
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17.09.2024 14:15 Відповісти
Між чорним і білим воно обирає сіре! Краще вже обрав кокаїн!
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17.09.2024 14:16 Відповісти
Чому ж тоді мирний план Бразилії так схожий на план *****?
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17.09.2024 14:40 Відповісти
Нейтралітет , коли відбувається агрессія - ЦЕ ПІДТРИМКА АГРЕССОРА!
Мовчазна співучасть!
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17.09.2024 15:00 Відповісти
або пох
або бізнес
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17.09.2024 15:09 Відповісти
Лула да Сілва зауважив, що Бразилія вже засудила російське вторгнення в Україну, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у бойових діях.

Невже хтось закликає їх до участі у бойових діях?
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17.09.2024 15:26 Відповісти
Це ж так "важко" зрозуміти хто агресор? Будем корчити з себе "білявку"?
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17.09.2024 20:41 Відповісти
 
 