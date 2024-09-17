Бразилія зберігатиме нейтралітет у російсько-українській війні, - президент Лула да Сілва

Бразилія не може стати на чийсь бік у російсько-українській війні. Учасники війни, які зараз закликають до діалогу з країною, повинні були робити це до початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Correio Braziliense.

"Для Бразилії важливо не брати участі у війні між Україною та Росією. Тому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хочуть говорити з нами зараз, могли б говорити з нами до початку війни", - сказав він.

Лула да Сілва зауважив, що Бразилія вже засудила російське вторгнення в Україну, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у бойових діях.

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Як пише видання, таку заяву бразильський президент зробив після того, як Володимир Зеленський закликав його приїхати в Україну та "подивитися на війну власними очима".

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

В інтерв'ю бразильському каналу Metrópoles Зеленський заявив, що якби Лула да Сілва підтримував Україну, то він би допоміг зупинити війну, оскільки Бразилія має великий вплив у світі.

Китай і Бразилія домовилися про спільний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

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