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Новости Война
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Бразилия будет сохранять нейтралитет в российско-украинской войне, - президент Лула да Силва

Президент Бразилії Лула да Сілва

Бразилия не может стать на чью-то сторону в российско-украинской войне. Участники войны, которые сейчас призывают к диалогу со страной, должны были делать это до начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Correio Braziliense.

"Для Бразилии важно не участвовать в войне между Украиной и Россией. Поэтому для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хотят говорить с нами сейчас, могли бы говорить с нами до начала войны", - сказал он.

Лула да Силва отметил, что Бразилия уже осудила российское вторжение в Украину, однако настаивает на мирном решении конфликта, стремясь избежать участия в боевых действиях.

Читайте: В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского: Обсуждаем его с Киевом

Как пишет издание, такое заявление бразильский президент сделал после того, как Владимир Зеленский призвал его приехать в Украину и "посмотреть на войну собственными глазами".

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

В интервью бразильскому каналу Metrópoles Зеленский заявил, что если бы Лула да Силва поддерживал Украину, то он бы помог остановить войну, поскольку Бразилия имеет большое влияние в мире.

Китай и Бразилия договорились о совместном "мирном плане" по урегулированию войны в Украине.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

Читайте также: Зеленский о "мирном плане" Китая и Бразилии: "Мы же не дураки. Для чего этот театр?"

Автор: 

Бразилия (305) Лула да Силва (24)


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Топ комментарии
+9
Особистість людини майже повністю формується до 7..9 років. Оце, що на фото (двічі несудиме), навчилося читати після десяти, кинуло школу після 2-го класу, і не має ніякої формальної освіти.

Бразильцям, очевидно, такий проффесіонал зайшов "на ура".
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17.09.2024 14:10
+7
Можна ляпати що завгодно і клепати будь-які плани, якщо тебе від мордору відділяє океан.
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17.09.2024 14:07
+5
Нейтралітет , коли відбувається агрессія - ЦЕ ПІДТРИМКА АГРЕССОРА!
Мовчазна співучасть!
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17.09.2024 15:00
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Правила форума Совет форумчан
Можна ляпати що завгодно і клепати будь-які плани, якщо тебе від мордору відділяє океан.
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17.09.2024 14:07 Ответить
Мішка да Грішка, пішов ти нагуй!
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17.09.2024 14:10 Ответить
Особистість людини майже повністю формується до 7..9 років. Оце, що на фото (двічі несудиме), навчилося читати після десяти, кинуло школу після 2-го класу, і не має ніякої формальної освіти.

Бразильцям, очевидно, такий проффесіонал зайшов "на ура".
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17.09.2024 14:10 Ответить
До речі, Україна нагороджувала це опудало Орденом Ярослава Мудрого і Орденом Свободи (2003 і 2009-й роки, відповідно). Перший указ підписав Кучма, другий -- Ющенко.
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17.09.2024 14:14 Ответить
за що?
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17.09.2024 15:08 Ответить
Стандартно -- "за величезний особистий внесок у розвиток співробітництва blah blah".
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17.09.2024 15:16 Ответить
Сказал, что ему похер, кто там на кого напал и чем это закончится.
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17.09.2024 14:15 Ответить
Між чорним і білим воно обирає сіре! Краще вже обрав кокаїн!
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17.09.2024 14:16 Ответить
Чому ж тоді мирний план Бразилії так схожий на план *****?
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17.09.2024 14:40 Ответить
Нейтралітет , коли відбувається агрессія - ЦЕ ПІДТРИМКА АГРЕССОРА!
Мовчазна співучасть!
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17.09.2024 15:00 Ответить
або пох
або бізнес
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17.09.2024 15:09 Ответить
Лула да Сілва зауважив, що Бразилія вже засудила російське вторгнення в Україну, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у бойових діях.

Невже хтось закликає їх до участі у бойових діях?
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17.09.2024 15:26 Ответить
Це ж так "важко" зрозуміти хто агресор? Будем корчити з себе "білявку"?
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17.09.2024 20:41 Ответить
 
 