Бразилия будет сохранять нейтралитет в российско-украинской войне, - президент Лула да Силва

Бразилия не может стать на чью-то сторону в российско-украинской войне. Участники войны, которые сейчас призывают к диалогу со страной, должны были делать это до начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Correio Braziliense.

"Для Бразилии важно не участвовать в войне между Украиной и Россией. Поэтому для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хотят говорить с нами сейчас, могли бы говорить с нами до начала войны", - сказал он.

Лула да Силва отметил, что Бразилия уже осудила российское вторжение в Украину, однако настаивает на мирном решении конфликта, стремясь избежать участия в боевых действиях.

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Как пишет издание, такое заявление бразильский президент сделал после того, как Владимир Зеленский призвал его приехать в Украину и "посмотреть на войну собственными глазами".

Что предшествовало?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

В интервью бразильскому каналу Metrópoles Зеленский заявил, что если бы Лула да Силва поддерживал Украину, то он бы помог остановить войну, поскольку Бразилия имеет большое влияние в мире.

Китай и Бразилия договорились о совместном "мирном плане" по урегулированию войны в Украине.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

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