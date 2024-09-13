В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского: Обсуждаем его с Киевом
В Пекине заявили, что ведут переговоры с Киевом по китайско-бразильскому "мирному плану".
Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта, поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте", - отметила она.
Мао Нин заявила, что в китайско-бразильском "консенсусе" также говорится о недопустимости применения в конфликте ядерного оружия или нанесения ударов по атомным электростанциям и содержится призыв ко всем сторонам способствовать диалогу и переговорам.
Спикер МИД КНР отметила, что "мирная инициатива" получила положительные отзывы из более 110 стран, и Пекин, по ее словам, обсуждает ее с Киевом.
"Китай и Украина поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, в том числе по китайско-бразильскому "консенсусу из шести пунктов". Мы продолжим способствовать мирному диалогу и переговорному процессу и будем играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - добавила Мао, отвечая на вопрос о готовности лидеров Китая обсуждать свои инициативы по завершению российского вторжения в Украину с властями Украины.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
Пожалуйста, подождите...
На таких інфах тобі не платять?
Ну а тепер щодо Джей Ді Венса і мирних планів. У нього він, принаймні, є. Так, нічого приємного для України він не містить. Але він його озвучив. А ось твої демократичні ідоли щось цього не поспішають робити. Вони розповіли, як далі підтримуватимуть Україну? Чи у їхньому плані є лише два пункти - стільки скільки потрібно і не дати росії перемогти, а Україні програти? Якщо це так, то мушу тебе розчарувати: з таким "шаленим" рівнем підтримки як зараз не знадобиться ніякий мирний план. Подивись на те, що зараз відбувається на фронті і тобі все стане зрозуміло. Всі їхні дії спрямовані на те, щоб, не надаючи Україні зброї та грошей у достатній кількості, змусити її САМУ запросити перемовини на невигідних для неї умовах. Тобто, по суті, капітулювати. Якщо зараз у нас ще є можливість отримати хоч якісь поступки від кацапів, то через декілька місяців (якщо не раніше), вона зникне. Чи ти вважаєш, що камала буде діяти якось по-іншому? Що її заяви це не передвиборча брехня як і у її шефа маразматичного?
І ще тому, що не люблю розмовляти з брехунами. Бо: ти ж вже втямив, з того, що прочитав (в т.ч. в цій інфі) що Трмп, в разі перемоги на виборах, припинить надавати допомогу Україні. А Харріс - такого не обіцяє (взагалі за допомогу нам не педалює), але: міг би "між слів" по її діях прочитати: надавати буде, хоча об'єм ще не визначений: може менше, може більше за Байдена - але допомагатиме. До речі, сьогоднішні інфи з США: в Пенсільванії її штаб розвішує борди, в яких глорить за продовження допомоги Україні... прочитав десь в телеграмі, здається, в Шарпа...
Все.
Все.
Із туцькі на косіцьку,
Плескаєтся в зивотікє цяй... (с)
- какой глаза, нацальніка ? щьолкі узкій - глаз русский
А чого? Це ж ваш мирний план....
На сьогодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4 уряд Тибету знаходиться у вигнанні і перебуває в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F індійському місті Дхарамсала. Головою уряду до https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV Далай-лама XIV .
єє. навіть в самій лхасі є.
я дивився, свжу британську документалку.