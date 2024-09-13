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Новости Война
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Бразилия (299) Зеленский (19011) Китай (2790)

В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского: Обсуждаем его с Киевом

У Пекіні відповіли на критику Зеленського мирного плану КНР та Бразилії

В Пекине заявили, что ведут переговоры с Киевом по китайско-бразильскому "мирному плану".

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта, поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте", - отметила она.

Мао Нин заявила, что в китайско-бразильском "консенсусе" также говорится о недопустимости применения в конфликте ядерного оружия или нанесения ударов по атомным электростанциям и содержится призыв ко всем сторонам способствовать диалогу и переговорам.

Читайте: Переговоры зашли в тупик: Китай отказался кредитовать правительство России в юанях

Спикер МИД КНР отметила, что "мирная инициатива" получила положительные отзывы из более 110 стран, и Пекин, по ее словам, обсуждает ее с Киевом.

"Китай и Украина поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, в том числе по китайско-бразильскому "консенсусу из шести пунктов". Мы продолжим способствовать мирному диалогу и переговорному процессу и будем играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - добавила Мао, отвечая на вопрос о готовности лидеров Китая обсуждать свои инициативы по завершению российского вторжения в Украину с властями Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Читайте также: Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" по Украине, - WP
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Топ комментарии
+7
Цє ще не доказує зе&ермачникам , шо ВАМ БРЕШЕ , ВАШЕ »НЕПРОРОСРОЧЕНЄ» 🤡🤢янелоховісько! Вас цинічно здають , тупо НАЕ…… , а партнерам , які фінансують мільярдами , допомагають з першого дня війни СЦУТЬ в очі ‼️Як хамеліони змінюють колір по сітуаціі
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13.09.2024 13:37
+6
тибет, це окрема держава!
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13.09.2024 13:37
+6
Та зелені по фіг. Вони й план ***** приймуть, якщо їм за це добре забашляють і пообіцяють довічне гауляйтерство. А єдиний бидлофон перепрошиє стадо у потрібному руслі.
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13.09.2024 13:54
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Правила форума Совет форумчан
можете тіке відсмоктувати у Києва, мавпи косоокі
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13.09.2024 13:21 Ответить
китайцям стало соромно - найпоширеніша шутка на Глобальному Півдні
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13.09.2024 13:35 Ответить
Кацапи зібрали 2500 дронів-камікадзе Гарпія з китайським двигуном та запчастинами так китайська мафія сприяє мирному діалогу.
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13.09.2024 14:10 Ответить
Цє ще не доказує зе&ермачникам , шо ВАМ БРЕШЕ , ВАШЕ »НЕПРОРОСРОЧЕНЄ» 🤡🤢янелоховісько! Вас цинічно здають , тупо НАЕ…… , а партнерам , які фінансують мільярдами , допомагають з першого дня війни СЦУТЬ в очі ‼️Як хамеліони змінюють колір по сітуаціі
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13.09.2024 13:37 Ответить
Та відомо який у вас "план". Тупо припинити вогонь і заморзити конфлікт по ЛБЗ. Ось і все. Жодних гарантій ніхто нікому надавати не буде.
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13.09.2024 13:23 Ответить
Читаємо -Китай пропонує , по факту ботоксний, що на болотах в бункері смердить , хоче
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13.09.2024 13:39 Ответить
саме цікаве, що тут на цензорі є інфа ", - яка слово в слово (якщо по сутті) повторює оці китайські "мирні ініціативи", де ти заходив... АЛЕ ЯК ІСТИЙ ТРАМПІСТ ЖОДНОГО СЛОВА НЕ СКАЗАВ ПРО "ПЛАН" ні трампа, ні китайців!
На таких інфах тобі не платять?
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13.09.2024 16:23 Ответить
У вас всі, хто не за камалу, проплачені. Ти навіть собі уявити не можеш, що у людини може бути своя думка, яка не співпадає з думкою більшості тут. Зауваж - насадженої скаженою антиреспубліканською пропагандою. Тобто своєї власної позиції ти не маєш, а просто повторюєш написані кимось ключові меседжі.

Ну а тепер щодо Джей Ді Венса і мирних планів. У нього він, принаймні, є. Так, нічого приємного для України він не містить. Але він його озвучив. А ось твої демократичні ідоли щось цього не поспішають робити. Вони розповіли, як далі підтримуватимуть Україну? Чи у їхньому плані є лише два пункти - стільки скільки потрібно і не дати росії перемогти, а Україні програти? Якщо це так, то мушу тебе розчарувати: з таким "шаленим" рівнем підтримки як зараз не знадобиться ніякий мирний план. Подивись на те, що зараз відбувається на фронті і тобі все стане зрозуміло. Всі їхні дії спрямовані на те, щоб, не надаючи Україні зброї та грошей у достатній кількості, змусити її САМУ запросити перемовини на невигідних для неї умовах. Тобто, по суті, капітулювати. Якщо зараз у нас ще є можливість отримати хоч якісь поступки від кацапів, то через декілька місяців (якщо не раніше), вона зникне. Чи ти вважаєш, що камала буде діяти якось по-іншому? Що її заяви це не передвиборча брехня як і у її шефа маразматичного?
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13.09.2024 18:30 Ответить
я не збираюсь з тобою вступати в безмістовну для тебе суперечку: інші, хто сумнівається, сюди вже не зайде (піде на нові інфи), моїх доводів не прочитає, не дослухається - а ти, як представник ядерного трампіського електорату, своєї думки, принаймі, в найближчій перспективі, не зміниш.
І ще тому, що не люблю розмовляти з брехунами. Бо: ти ж вже втямив, з того, що прочитав (в т.ч. в цій інфі) що Трмп, в разі перемоги на виборах, припинить надавати допомогу Україні. А Харріс - такого не обіцяє (взагалі за допомогу нам не педалює), але: міг би "між слів" по її діях прочитати: надавати буде, хоча об'єм ще не визначений: може менше, може більше за Байдена - але допомагатиме. До речі, сьогоднішні інфи з США: в Пенсільванії її штаб розвішує борди, в яких глорить за продовження допомоги Україні... прочитав десь в телеграмі, здається, в Шарпа...
Все.
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13.09.2024 21:45 Ответить
Мда... Навіщо тоді звертався до мене? Спокою не давав той факт, що "ядерні трампісти" не обізвалися у новині про Венса?

Все.
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14.09.2024 06:19 Ответить
Тєцьот-тєцьот водіцька
Із туцькі на косіцьку,
Плескаєтся в зивотікє цяй... (с)
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13.09.2024 13:25 Ответить
перемовини ведуться....ніхто не сумнівається..Як от недавно,викрили журналюги..як би не повідомили,то можливо і вірогідно,вже б домовились...і тільки залишилось поставити до факту наріт
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13.09.2024 13:27 Ответить
Тобто "переконують" Зєлєнского/Єрмака, можливо навіть баблом.
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13.09.2024 13:28 Ответить
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13.09.2024 13:29 Ответить
- в глаза смотрі !!!
- какой глаза, нацальніка ? щьолкі узкій - глаз русский
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13.09.2024 13:36 Ответить
Віддайте Тібет Індії - не бажаєте?
А чого? Це ж ваш мирний план....
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13.09.2024 13:34 Ответить
тибет, це окрема держава!
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13.09.2024 13:37 Ответить
Вже ні. Нема Тібету. І населення нема. Кого розстріляли, кого в концтабори. Є тільки китайці. Як і Гонконг вже не той. Там тільки Китай. Ті самі методи, як і у Кацапії.
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13.09.2024 16:18 Ответить
Опозиційні сили роблять спроби відновити суверенність. Історичною столицею Тибету є місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0 Лхаса .

На сьогодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4 уряд Тибету знаходиться у вигнанні і перебуває в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F індійському місті Дхарамсала. Головою уряду до https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV Далай-лама XIV .

єє. навіть в самій лхасі є.
я дивився, свжу британську документалку.
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13.09.2024 16:22 Ответить
Уряд у вигнанні? І чим він керує? Це як Керенский втік від більшовиків, і жив, та обурювався в США.
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13.09.2024 18:49 Ответить
уряд у вигнанні - уряд тієї чи іншої держави, що з тих чи інших причин, які унеможливлюють його діяльність у своїй країні, працює поза кордонами цієї країни, представляючи її (цієї країни) державу в стосунках з іншими державами, спираючись на певні юридичні документи, що визнаються ...
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13.09.2024 18:53 Ответить
Навіщо постити всім відомі істини. Толк з них який? Такий, як з Керенського.
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13.09.2024 19:01 Ответить
це інфа, для особливо упоротих, пошановувачив керенського.
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13.09.2024 19:25 Ответить
Обговорити треба до формування мирного плану, а не після. Кончені.
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13.09.2024 13:34 Ответить
Пуйло iздив в Пекiн перед вторгненням! Совпадение? Не думаю!
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13.09.2024 13:41 Ответить
Я так розумію, питання лице в ціні, яку запропонує Китай за його план зеленим кротам. Поки що ціна явно недостатня, зважаючи на зневажливе фиркання Гундоса.
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13.09.2024 13:41 Ответить
Цей план дуже схожий на план *****!
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13.09.2024 13:43 Ответить
Та зелені по фіг. Вони й план ***** приймуть, якщо їм за це добре забашляють і пообіцяють довічне гауляйтерство. А єдиний бидлофон перепрошиє стадо у потрібному руслі.
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13.09.2024 13:54 Ответить
Нехай китайські мразі віддадуть свої території Індії
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13.09.2024 13:42 Ответить
Так-так-так - клекотав кулемет... Ну-кось-те. шар - на стороне лузера. Чем же он ответит.
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13.09.2024 13:57 Ответить
Ну треба підмінити рівнозначно, оманський договорняк ...китайці рятують конченого 🤡 ...
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13.09.2024 14:33 Ответить
Підступні кітайози зрозуміти раз і назавжди, що головне завдання українського народу це будь-якого цінного всіма можливими, які тільки є способами звільнити і притому обов'язково всю свою рідну, але тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю. І не залишити проклятому московському ворогові окупанту навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити усі 603,549 тис. км2 Великої української держави.
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13.09.2024 15:29 Ответить
Щось у Зелі звично не в'яжуться заяви зі сцени з реальним життям. Кричить про неприпустимість таких планів, а китайці кажуть, що переговори ж ведуться! Так і в Німеччині. Кричав, що не дають далекобійні ракети та дозвіл бити ними по Кацапії, а за кулісами просив Шольца бути посередником в переговорах з Пуйлом. Запевняв, що Україна готова поступитись територіями в обмін на мир.
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13.09.2024 16:22 Ответить
Переговори з Києвом? А може з д'єрмаком? Так в Києві немає української влади, там засіли вороги! А д'єрмак чи не найбільший внутрішній ворог!
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13.09.2024 16:36 Ответить
Окуено давать советы страны у которой нет войны.
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13.09.2024 17:01 Ответить
Єдиний мирний план - повернення для України статусу ядерної держави.
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13.09.2024 18:57 Ответить
 
 