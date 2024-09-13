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У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом

У Пекіні відповіли на критику Зеленського мирного плану КНР та Бразилії

У Пекіні заявили, що ведуть перемовини із Києвом щодо китайсько-бразильського "мирного плану".

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту, тому в ініціативі Китаю і Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті", - зазначила вона.

Мао Нін заявила, що в китайсько-бразильському "консенсусі" також ідеться про неприпустимість застосування у конфлікті ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанціях і міститься заклик до всіх сторін сприяти діалогу та переговорам.

Читайте: Переговори зайшли в глухий кут: Китай відмовився кредитувати уряд Росії в юанях

Речниця МЗС КНР зазначила, що "мирна ініціатива" отримала позитивні відгуки з понад 110 країн, і Пекін, за її словами, обговорює її з Києвом.

"Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, у тому числі щодо китайсько-бразильського "консенсусу із шести пунктів". Ми продовжимо сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватимемо конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - додала Мао, відповідаючи на запитання про готовність лідерів Китаю обговорювати свої ініціативи щодо завершення російського вторгнення в Україну з владою України.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Читайте також: Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP

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Топ коментарі
+7
Цє ще не доказує зе&ермачникам , шо ВАМ БРЕШЕ , ВАШЕ »НЕПРОРОСРОЧЕНЄ» 🤡🤢янелоховісько! Вас цинічно здають , тупо НАЕ…… , а партнерам , які фінансують мільярдами , допомагають з першого дня війни СЦУТЬ в очі ‼️Як хамеліони змінюють колір по сітуаціі
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13.09.2024 13:37
+6
тибет, це окрема держава!
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13.09.2024 13:37
+6
Та зелені по фіг. Вони й план ***** приймуть, якщо їм за це добре забашляють і пообіцяють довічне гауляйтерство. А єдиний бидлофон перепрошиє стадо у потрібному руслі.
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13.09.2024 13:54
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можете тіке відсмоктувати у Києва, мавпи косоокі
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13.09.2024 13:21 Відповісти
китайцям стало соромно - найпоширеніша шутка на Глобальному Півдні
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13.09.2024 13:35 Відповісти
Кацапи зібрали 2500 дронів-камікадзе Гарпія з китайським двигуном та запчастинами так китайська мафія сприяє мирному діалогу.
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13.09.2024 14:10 Відповісти
Цє ще не доказує зе&ермачникам , шо ВАМ БРЕШЕ , ВАШЕ »НЕПРОРОСРОЧЕНЄ» 🤡🤢янелоховісько! Вас цинічно здають , тупо НАЕ…… , а партнерам , які фінансують мільярдами , допомагають з першого дня війни СЦУТЬ в очі ‼️Як хамеліони змінюють колір по сітуаціі
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13.09.2024 13:37 Відповісти
Та відомо який у вас "план". Тупо припинити вогонь і заморзити конфлікт по ЛБЗ. Ось і все. Жодних гарантій ніхто нікому надавати не буде.
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13.09.2024 13:23 Відповісти
Читаємо -Китай пропонує , по факту ботоксний, що на болотах в бункері смердить , хоче
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13.09.2024 13:39 Відповісти
саме цікаве, що тут на цензорі є інфа ", - яка слово в слово (якщо по сутті) повторює оці китайські "мирні ініціативи", де ти заходив... АЛЕ ЯК ІСТИЙ ТРАМПІСТ ЖОДНОГО СЛОВА НЕ СКАЗАВ ПРО "ПЛАН" ні трампа, ні китайців!
На таких інфах тобі не платять?
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13.09.2024 16:23 Відповісти
У вас всі, хто не за камалу, проплачені. Ти навіть собі уявити не можеш, що у людини може бути своя думка, яка не співпадає з думкою більшості тут. Зауваж - насадженої скаженою антиреспубліканською пропагандою. Тобто своєї власної позиції ти не маєш, а просто повторюєш написані кимось ключові меседжі.

Ну а тепер щодо Джей Ді Венса і мирних планів. У нього він, принаймні, є. Так, нічого приємного для України він не містить. Але він його озвучив. А ось твої демократичні ідоли щось цього не поспішають робити. Вони розповіли, як далі підтримуватимуть Україну? Чи у їхньому плані є лише два пункти - стільки скільки потрібно і не дати росії перемогти, а Україні програти? Якщо це так, то мушу тебе розчарувати: з таким "шаленим" рівнем підтримки як зараз не знадобиться ніякий мирний план. Подивись на те, що зараз відбувається на фронті і тобі все стане зрозуміло. Всі їхні дії спрямовані на те, щоб, не надаючи Україні зброї та грошей у достатній кількості, змусити її САМУ запросити перемовини на невигідних для неї умовах. Тобто, по суті, капітулювати. Якщо зараз у нас ще є можливість отримати хоч якісь поступки від кацапів, то через декілька місяців (якщо не раніше), вона зникне. Чи ти вважаєш, що камала буде діяти якось по-іншому? Що її заяви це не передвиборча брехня як і у її шефа маразматичного?
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13.09.2024 18:30 Відповісти
я не збираюсь з тобою вступати в безмістовну для тебе суперечку: інші, хто сумнівається, сюди вже не зайде (піде на нові інфи), моїх доводів не прочитає, не дослухається - а ти, як представник ядерного трампіського електорату, своєї думки, принаймі, в найближчій перспективі, не зміниш.
І ще тому, що не люблю розмовляти з брехунами. Бо: ти ж вже втямив, з того, що прочитав (в т.ч. в цій інфі) що Трмп, в разі перемоги на виборах, припинить надавати допомогу Україні. А Харріс - такого не обіцяє (взагалі за допомогу нам не педалює), але: міг би "між слів" по її діях прочитати: надавати буде, хоча об'єм ще не визначений: може менше, може більше за Байдена - але допомагатиме. До речі, сьогоднішні інфи з США: в Пенсільванії її штаб розвішує борди, в яких глорить за продовження допомоги Україні... прочитав десь в телеграмі, здається, в Шарпа...
Все.
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13.09.2024 21:45 Відповісти
Мда... Навіщо тоді звертався до мене? Спокою не давав той факт, що "ядерні трампісти" не обізвалися у новині про Венса?

Все.
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14.09.2024 06:19 Відповісти
Тєцьот-тєцьот водіцька
Із туцькі на косіцьку,
Плескаєтся в зивотікє цяй... (с)
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13.09.2024 13:25 Відповісти
перемовини ведуться....ніхто не сумнівається..Як от недавно,викрили журналюги..як би не повідомили,то можливо і вірогідно,вже б домовились...і тільки залишилось поставити до факту наріт
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13.09.2024 13:27 Відповісти
Тобто "переконують" Зєлєнского/Єрмака, можливо навіть баблом.
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13.09.2024 13:28 Відповісти
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13.09.2024 13:29 Відповісти
- в глаза смотрі !!!
- какой глаза, нацальніка ? щьолкі узкій - глаз русский
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13.09.2024 13:36 Відповісти
Віддайте Тібет Індії - не бажаєте?
А чого? Це ж ваш мирний план....
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13.09.2024 13:34 Відповісти
тибет, це окрема держава!
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13.09.2024 13:37 Відповісти
Вже ні. Нема Тібету. І населення нема. Кого розстріляли, кого в концтабори. Є тільки китайці. Як і Гонконг вже не той. Там тільки Китай. Ті самі методи, як і у Кацапії.
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13.09.2024 16:18 Відповісти
Опозиційні сили роблять спроби відновити суверенність. Історичною столицею Тибету є місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0 Лхаса .

На сьогодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4 уряд Тибету знаходиться у вигнанні і перебуває в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F індійському місті Дхарамсала. Головою уряду до https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV Далай-лама XIV .

єє. навіть в самій лхасі є.
я дивився, свжу британську документалку.
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13.09.2024 16:22 Відповісти
Уряд у вигнанні? І чим він керує? Це як Керенский втік від більшовиків, і жив, та обурювався в США.
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13.09.2024 18:49 Відповісти
уряд у вигнанні - уряд тієї чи іншої держави, що з тих чи інших причин, які унеможливлюють його діяльність у своїй країні, працює поза кордонами цієї країни, представляючи її (цієї країни) державу в стосунках з іншими державами, спираючись на певні юридичні документи, що визнаються ...
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13.09.2024 18:53 Відповісти
Навіщо постити всім відомі істини. Толк з них який? Такий, як з Керенського.
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13.09.2024 19:01 Відповісти
це інфа, для особливо упоротих, пошановувачив керенського.
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13.09.2024 19:25 Відповісти
Обговорити треба до формування мирного плану, а не після. Кончені.
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13.09.2024 13:34 Відповісти
Пуйло iздив в Пекiн перед вторгненням! Совпадение? Не думаю!
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13.09.2024 13:41 Відповісти
Я так розумію, питання лице в ціні, яку запропонує Китай за його план зеленим кротам. Поки що ціна явно недостатня, зважаючи на зневажливе фиркання Гундоса.
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13.09.2024 13:41 Відповісти
Цей план дуже схожий на план *****!
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13.09.2024 13:43 Відповісти
Та зелені по фіг. Вони й план ***** приймуть, якщо їм за це добре забашляють і пообіцяють довічне гауляйтерство. А єдиний бидлофон перепрошиє стадо у потрібному руслі.
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13.09.2024 13:54 Відповісти
Нехай китайські мразі віддадуть свої території Індії
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13.09.2024 13:42 Відповісти
Так-так-так - клекотав кулемет... Ну-кось-те. шар - на стороне лузера. Чем же он ответит.
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13.09.2024 13:57 Відповісти
Ну треба підмінити рівнозначно, оманський договорняк ...китайці рятують конченого 🤡 ...
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13.09.2024 14:33 Відповісти
Підступні кітайози зрозуміти раз і назавжди, що головне завдання українського народу це будь-якого цінного всіма можливими, які тільки є способами звільнити і притому обов'язково всю свою рідну, але тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю. І не залишити проклятому московському ворогові окупанту навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити усі 603,549 тис. км2 Великої української держави.
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13.09.2024 15:29 Відповісти
Щось у Зелі звично не в'яжуться заяви зі сцени з реальним життям. Кричить про неприпустимість таких планів, а китайці кажуть, що переговори ж ведуться! Так і в Німеччині. Кричав, що не дають далекобійні ракети та дозвіл бити ними по Кацапії, а за кулісами просив Шольца бути посередником в переговорах з Пуйлом. Запевняв, що Україна готова поступитись територіями в обмін на мир.
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13.09.2024 16:22 Відповісти
Переговори з Києвом? А може з д'єрмаком? Так в Києві немає української влади, там засіли вороги! А д'єрмак чи не найбільший внутрішній ворог!
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13.09.2024 16:36 Відповісти
Окуено давать советы страны у которой нет войны.
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13.09.2024 17:01 Відповісти
Єдиний мирний план - повернення для України статусу ядерної держави.
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13.09.2024 18:57 Відповісти
 
 