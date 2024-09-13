У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом
У Пекіні заявили, що ведуть перемовини із Києвом щодо китайсько-бразильського "мирного плану".
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту, тому в ініціативі Китаю і Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті", - зазначила вона.
Мао Нін заявила, що в китайсько-бразильському "консенсусі" також ідеться про неприпустимість застосування у конфлікті ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанціях і міститься заклик до всіх сторін сприяти діалогу та переговорам.
Речниця МЗС КНР зазначила, що "мирна ініціатива" отримала позитивні відгуки з понад 110 країн, і Пекін, за її словами, обговорює її з Києвом.
"Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, у тому числі щодо китайсько-бразильського "консенсусу із шести пунктів". Ми продовжимо сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватимемо конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - додала Мао, відповідаючи на запитання про готовність лідерів Китаю обговорювати свої ініціативи щодо завершення російського вторгнення в Україну з владою України.
Раніше Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.
Мирна пропозиція Китаю та Бразилії
23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.
У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".
У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".
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На таких інфах тобі не платять?
Ну а тепер щодо Джей Ді Венса і мирних планів. У нього він, принаймні, є. Так, нічого приємного для України він не містить. Але він його озвучив. А ось твої демократичні ідоли щось цього не поспішають робити. Вони розповіли, як далі підтримуватимуть Україну? Чи у їхньому плані є лише два пункти - стільки скільки потрібно і не дати росії перемогти, а Україні програти? Якщо це так, то мушу тебе розчарувати: з таким "шаленим" рівнем підтримки як зараз не знадобиться ніякий мирний план. Подивись на те, що зараз відбувається на фронті і тобі все стане зрозуміло. Всі їхні дії спрямовані на те, щоб, не надаючи Україні зброї та грошей у достатній кількості, змусити її САМУ запросити перемовини на невигідних для неї умовах. Тобто, по суті, капітулювати. Якщо зараз у нас ще є можливість отримати хоч якісь поступки від кацапів, то через декілька місяців (якщо не раніше), вона зникне. Чи ти вважаєш, що камала буде діяти якось по-іншому? Що її заяви це не передвиборча брехня як і у її шефа маразматичного?
І ще тому, що не люблю розмовляти з брехунами. Бо: ти ж вже втямив, з того, що прочитав (в т.ч. в цій інфі) що Трмп, в разі перемоги на виборах, припинить надавати допомогу Україні. А Харріс - такого не обіцяє (взагалі за допомогу нам не педалює), але: міг би "між слів" по її діях прочитати: надавати буде, хоча об'єм ще не визначений: може менше, може більше за Байдена - але допомагатиме. До речі, сьогоднішні інфи з США: в Пенсільванії її штаб розвішує борди, в яких глорить за продовження допомоги Україні... прочитав десь в телеграмі, здається, в Шарпа...
Все.
Все.
Із туцькі на косіцьку,
Плескаєтся в зивотікє цяй... (с)
- какой глаза, нацальніка ? щьолкі узкій - глаз русский
А чого? Це ж ваш мирний план....
На сьогодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4 уряд Тибету знаходиться у вигнанні і перебуває в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F індійському місті Дхарамсала. Головою уряду до https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV Далай-лама XIV .
єє. навіть в самій лхасі є.
я дивився, свжу британську документалку.