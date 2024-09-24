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Новости Фото Война
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Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине, - Bild. ФОТО

Российские военные впервые применили бронемашины из Китая на войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

Російські війська вперше застосували в Україні китайські бронемашини

Аналитик Bild Юлиан Рёпке подтвердил подлинность снимков и заявил, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - отметил он.

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Автор: 

армия РФ (19387) Китай (2991) оружие (10224) россия (95687)


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Топ комментарии
+21
Вигодували дракона усім світом на свою голову.
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24.09.2024 13:39
+14
Жовті,вузькоглазі тварини.
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24.09.2024 13:27
+14
Ні, просто продав кацапам (чи обміняв на нафту/газ) товарів на мільярд-другий доларів, які безпосередньо використовуються у війні.

Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
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24.09.2024 13:33
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Через які країни вони потрапили з Африки до рашки?
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24.09.2024 13:27 Ответить
І що там із програмами Організації Обєспокоєних Націй щодо постачання зерна з України до Африки?...
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24.09.2024 13:42 Ответить
БРІКС
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24.09.2024 14:09 Ответить
Жовті,вузькоглазі тварини.
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24.09.2024 13:27 Ответить
Китай вступив у війну ?
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24.09.2024 13:28 Ответить
Ні, просто продав кацапам (чи обміняв на нафту/газ) товарів на мільярд-другий доларів, які безпосередньо використовуються у війні.

Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
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24.09.2024 13:33 Ответить
Китай і був ініциатором цієї віини...
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24.09.2024 14:40 Ответить
Крим почав захоплювати? Чи Бімбас дамбив 8 років??
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24.09.2024 14:59 Ответить
так, але не своїми руцями... затаївшти кровну образу на тих, хто його кинув в процесі створення в Україні стартової бази для захоплення Європи... так це працює...
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24.09.2024 17:25 Ответить
маячня ... %уйло завжди мріяло про віновлення есересер... а його посіпаки типу Яника, Мертветчука, та іньше риги-анальне шобло з молодими рИгіонами накшталт шапіто95 та зеленої плісняви йому допомогало та надихало ...
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24.09.2024 21:05 Ответить
Якось ви коломойшу бочком обійшли і інших доморощених олігархів
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25.09.2024 21:01 Ответить
Це може бути пропагадиським шоу. Важлива кількість поставок
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24.09.2024 13:31 Ответить
Вузькоглазі очкошніки.
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24.09.2024 13:32 Ответить
В війну Китай не вступив..., але трішки в лайно вступив, ймовірно .
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24.09.2024 13:34 Ответить
То шо ім зробиш - друга економіка світу -- 600 млд торгівлі зі США і 800 млд з ЄС
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24.09.2024 13:34 Ответить
Забрати усі виробництва по своїх країнах і ці комуняки дуже швидко почнуть дохнути від голоду.
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24.09.2024 13:40 Ответить
Пізно! - вони вже самі надрочилися копіі штампувати
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24.09.2024 13:44 Ответить
Ніт, не пізно. iPhone зроблений у Китаї та iPhone репліка - це дві великі різниці. Вони дійсно роблять копії буквально на всі товари, особливо на товари класу «лакшері», які теж офіційно виробляють та шиють у Китаї. От тільки якість зовсім різна , коли речі зроблені для бренду та речі підробки. Якщо усі відомі бренди заберуть свої виробництва з Китаю то і загрози великої від них вже не буде. Одна лише Франція усе своє люксове барахло виробляє у Китаї, я вже мовчу про Америку.
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24.09.2024 13:53 Ответить
Але ж вони ніколи на це не підуть
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25.09.2024 21:03 Ответить
Совок теж клепав копії західних товарів, з відставанням у 30 років.
Зараз роздільна здатність найкращих китайських літографічних машин для виробництва процессорів - втричі гірша за західні аналоги.
Припиніть поставляти західне обладнання, з якого вони деруть своє, і через 5 років вони відстануть вже у 10 разів, а через 10 років - у 30.
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25.09.2024 11:10 Ответить
За те бойкотувати китайські товари хоча б в Україні, не кажучи про Західний світ не на часі
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24.09.2024 13:35 Ответить
ну, спробуйте простий дрон створити без китайских комплектующих
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24.09.2024 13:40 Ответить
питання лише в одному - вартісті виробу. Чи ти вважаєш що україннці або німці не взмозі виробляти комплектуючи для БПЛА?
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24.09.2024 14:05 Ответить
Вигодували дракона усім світом на свою голову.
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24.09.2024 13:39 Ответить
"Граблями усеян нелегкий наш путь"
В своё время, США, дракона выкармливали чтобы он создавал неудобства медведю.
"Драконы выросли немножко, а есть из блюдца не хотят"
Но потом, когда он начал кровожадно посматривать на лысого орла, стали выкармливать медведя. Шоб он разодрался с драконом.
Откормленные медведь и дракон принимают меры для похорон орла.
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24.09.2024 13:50 Ответить
Дракон та ведмідь будуть одне одного використовувати поки орел їм очі не повикльовує.
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24.09.2024 13:57 Ответить
"Юний орел"?
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24.09.2024 14:11 Ответить
Підстаркуватий.
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24.09.2024 14:14 Ответить
У кого війна, а хто гроші заробляє, що цей Китай, що Індія.
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24.09.2024 13:42 Ответить
Без дозволу країни-виробника таку техніку країни-посередники не можуть поставляти іншим. Правильно ? Таке нам втирали і втирають далі наші партнери. Це дійсно так. Тому Китацся легенда про посередників хіба для того, щоб поржати. Напевно, всіх за дурнів мають
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24.09.2024 13:45 Ответить
А що тут "дивного" - в них "стратігічєскає партнёрство", у цих жовтосраких і болотних. Навіть "савмєсниє вчєнія" проходять.
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24.09.2024 13:51 Ответить
ага , чайники забыли на учениях броневики
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24.09.2024 14:04 Ответить
Кітайца нє понімать ©️
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24.09.2024 14:21 Ответить
Не китайса. Адын китайса на путунхуе - хуа, а многа ***.
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24.09.2024 20:47 Ответить
а ну, зелені опариші, вкотре розкажіть, що "більд" - це жовта преса...
пс до речі, чому мовчить хламідія? як там вітання для компартії ******* китайських комуняк?
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24.09.2024 14:39 Ответить
"не подходит для боевых действий высокой интенсивности"
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24.09.2024 16:02 Ответить
А чего там Украине так же не могут поставить дальнобойные ракеты через африканские страны?
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24.09.2024 17:01 Ответить
 
 