Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине, - Bild. ФОТО
Российские военные впервые применили бронемашины из Китая на войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.
Аналитик Bild Юлиан Рёпке подтвердил подлинность снимков и заявил, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.
"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - отметил он.
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Не здивуюся, якщо "шахедні" двигуни (п%жжений клон німецького L550) постачаюся на парашу винятково з китаю. Ну про верстати і електроніку взагалі мовчимо.
Зараз роздільна здатність найкращих китайських літографічних машин для виробництва процессорів - втричі гірша за західні аналоги.
Припиніть поставляти західне обладнання, з якого вони деруть своє, і через 5 років вони відстануть вже у 10 разів, а через 10 років - у 30.
В своё время, США, дракона выкармливали чтобы он создавал неудобства медведю.
"Драконы выросли немножко, а есть из блюдца не хотят"
Но потом, когда он начал кровожадно посматривать на лысого орла, стали выкармливать медведя. Шоб он разодрался с драконом.
Откормленные медведь и дракон принимают меры для похорон орла.
пс до речі, чому мовчить хламідія? як там вітання для компартії ******* китайських комуняк?