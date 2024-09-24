Россияне впервые применили китайские бронемашины ZFB-05 на войне в Украине, - Bild. ФОТО

Российские военные впервые применили бронемашины из Китая на войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

В российских соцсетях опубликовали фото российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке подтвердил подлинность снимков и заявил, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", - отметил он.

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